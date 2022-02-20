Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

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На баскетбольное еврокубковое безрыбье для российского болельщика есть небольшой сет, которым можно себя побаловать время от времени благодаря тому, что кое-где таки есть наши люди. В данном случае речь идет о выступлении юных россиян в кантерах испанских клубов.

В настоящее время в командах младших возрастных категорий под эгидой Испанской Федерации баскетбола четверо наших ребят повышают уровень баскетбольного мастерства. Им удалось обратить на себя лучших фабрик, знающих толк в формировании баскетболистов всех уровней. Троих принял в свои ряды «Реал Мадрид» (Егор Демин, Даниил Столбецкий, Вадим Воронцов) и одного — «Баскония» (Александр Савков, младший брат Павла Савкова, который дорос до первой команды клуба из Витории, но пока разбирается с арендой).

Недавно на данном ресурсе был материал, посвященный Даниле Столбецкому. В комментариях прозвучало сожаление о том, что недостает видеоматериала, позволяющего оценить игру баскетболиста. Надеюсь, восполнить этот пробел, благо, в Испании есть канал, освещающий баскетбол младших возрастных категорий достаточно добросовестно. Вставлять видосы канал не позволяет, но ссылки на них дать можно.

Начнем с Егора Демина. Свой первый мадридский сезон Егор с полным правом может занести себе в актив – в составе первой команды кадетов (U-16) он стал чемпионом на региональном уровне (Автономного Сообщества Мадрид – FBM) и на национальном. Оба прошлогодних финала можно посмотреть:

Финал FBM против «Эстудиантеса» (94:56)

Финал юниорского чемпионата Испании против «Уникахи» (73-70)

Попадание в испанский баскетбол само по себе гарантирует повышенный интерес к игроку. А выступление за «Реал Мадрид» вовсе ставит его в лучшую витрину Европы, гарантирующую пристальное внимание со стороны самого широкого спектра баскетбольной общественности, и наилучшие возможности продемонстрировать свои возможности, над развитием которых работают лучшие специалисты. А уровень команд клуба позволяет проходить в турнирах максимально далеко, что расширяет игровую практику и поднимает ее на максимально возможный уровень.

В этом сезоне Егор выступает за юниорский состав клуба. Это самая старшая из команд кантеры, и она участвует в двух официальных национальных турнирах: Лига EBA (4-й дивизион) и юниорский чемпионат FBM. В обоих турнирах команда идет на первом месте. Из матчей текущего сезона игру Егора Демина можно оценить по видео игр в лиге EBA. На ютубе нашелся один такой против клуба Zentro Basket (77:88)

Статистика в Лиге EBA

https://baloncestoenvivo.feb.es/jugador/888096/2471589

И есть два дерби главных мадридских баскетбольных кантер против «Эсту» в чемпионате FBM:

домашнее (91:58)

и выездное (50:78)

Кроме официальных турниров, в Испании проводится немало турниров любительских. Одним из старейших и самых заметных из них является юниорский турнир в каталонском городе Л`Оспиталет. В нынешнем сезоне от состоялся в ноябре. Участниками стали ведущие клубы Испании : «Реал Мадрид», «Барселона», «Баскония», «Жувентут», «Уникаха», «Бетис», «Гран Канария» и хозяева.

Демин сотоварищи обыграли всех соперников в группе

«Уникаху» 73-55

«Гран Канарию» 95-38

«Жувентут» 55-73

Затем в полуфинале «Басконию» 99-60

и в финале «Барселону» 53-73

Турнир Л`Оспиталет всегда был в фокусе внимания баскетбольных скаутов и становился великолепным трамплином для дальнейшей карьеры. А Егор был одним из лучших однозначно.

На международном уровне юниоры «Реал Мадрида» добывали на этой неделе путевку в финальный турнир юниорской Евролиги под названием ANGT (Adidas Next Generation Tournament), один из промежуточных этапов которого проходил в Мюнхене. Соперником в финале был «Жальгирис», также выигравший в своей группе все три матча. Егор достаточно уверенно несет на своих плечах бремя основного плеймейкера. Возможно, это стало причиной ухода другого перспективного разыгрывающего — буквально накануне поездки в Мюнхен команду покинул Кайя Мутамбирва. Но и остальной состав юниоров blancos достаточно звездный и играет очень солидно, за что получил от комментаторов эпитет «monster team». В каждой линии громкие имена: словенский комбогард Ян Виде, боснийский легкий форвард Митар Боснякович, самый талантливый (по оценкам экспертов) юниор Испании атакующий защитник Уго Гонсалес, мощный форвард из Польши Шимон Новицки, сенегальский центровой Исмайла Диане. На групповом этапе мадридцы вынесли соперников во всех трех матчах:

60:103 «Ульм»

92:62 «Милан»

47:113 «Альба»

Финал

Статистика Егора в турнире: 13,2 очка, 4,8 передачи, 4,2 подбора, 14,5 балла полезности за 20:36 минут.

Лучшим для него стал матч против «Альбы»

В первой половине финала Егор немного потерялся и был усажен на скамейку. Вторую половину он сыграл намного лучше, и стал одним из соавторов рывка в середине 3-й четверти, благодаря которому удалось комфортно довести матч до победы. Теперь до мая более чем достаточно времени и возможностей, чтобы совершенствовать индивидуальное мастерство и отрабатывать командные взаимодействия, чтобы подойти к решающим матчам на пике игровой формы.

Продолжение (Столбецкий, Воронцов и А.Савков) следует...

Фото: instagram.com/3gorr cbhospitalet.cat