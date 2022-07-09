Елена Рыбакина: биография, достижения, рейтинг WTA

Елена Андреевна Рыбакина, родилась в Москве 17 июня 1999 года, профессиональная теннисистка. С 2018 года на соревнованиях представляет Казахстан, до этого времени выступала за Российскую Федерацию. Елена является обладательницей двух титулов WTA в соревнованиях теннисисток-одиночниц. В 2022-м стала первой победительницей Уимблдона из Казахстана. В команде завоевала титул чемпионки Европы до 18 лет.

Детство

Спорт присутствовал в жизни Лены с раннего детства. Вместе с сестрой Анной она занималась спортивной гимнастикой и фигурным катанием. С шести лет пришлось определяться, как быть дальше. Наставники сказали Елене, что из-за высокого роста она не сможет стать профессиональной спортсменкой. Общую группу разделили на две: в одной стали готовить будущих профессионалов, а вторая, где оказались сестры, стала просто группой здоровья.

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Папа принял волевое решение и отвел своих дочерей в секцию тенниса, поскольку сам был неравнодушен к этому виду спорта и занимался им в 20-летнем возрасте. Ане не понравилось бегать по корту с ракеткой, а Лена восприняла новый вид спорта с энтузиазмом и задержалась, да так, что в итоге вошла в число профессиональных спортсменов. С тех пор Елена в своих интервью всегда говорит, что именно отец открыл ей дорогу к спортивным достижениям.

Дорога оказалась непростой, нужно было совмещать школу и спорт, поэтому уже в старших классах Елена стала ходить в вечернюю школу. В первой половине дня были тренировки, а с 16:30 и до 21:00 часов продолжались занятия в школе. Причем мама с папой поначалу не видели теннис в качестве основного занятия в жизни своей дочери, надеясь, что она окончит школу и продолжит учебу в одном из университетов США. Целеустремленность Елены заставила их изменить свое мнение.

Личная жизнь

О личной жизни Рыбакина распространяться не любит. Известно, что спортсменка не замужем. В социальных сетях большинство фотографий Елены сделаны во время соревнований. На основе остальных постов можно сделать вывод, что у Лены очень хорошие дружеские отношения с сестрой Анной. Они любят проводить время вместе и даже выкладывали видео, где вместе пекли печенье.

Лена любит путешествовать, ее можно увидеть в театре, в свободное время предпочитает общаться в кругу семьи или с друзьями, хотя, по ее признанию, в туре их не так много. В жизни теннисистки есть и четвероногий друг — собака породы бигль по кличке Мулиа. На хобби времени не остается, поскольку много внимания нужно уделять тренировочному процессу.

Карьера

С 14 лет Елена Рыбакина начала участвовать в юниорских турнирах. Впервые в соревнованиях ITF она сыграла в ноябре 2013 года во Всеволожске и не снискала славы, — победив в квалификации, закончила выступление в первом круге. В 2014 году появились первые успехи: был выигран турнир в Альметьевске, состоялся дебют за рубежом в двух соревнованиях в Турции. Немного Елене не хватило для успеха на московском Кубке Озерова, она проиграла в финале. Закончила год девушка триумфально, победив в Новокузнецке на открытом чемпионате Сибири.

Кубок Озерова можно назвать одним из наиболее любимых соревнований Елены, уже в 2015 году она победила там в одиночном разряде и в паре. В этом же году состоялся дебют на турнире «Большого шлема», где наша героиня дошла до третьего круга. Рыбакина впервые приняла участие во взрослых соревнованиях, причем можно сказать, что ей сильно не везло. Она доходила до финала на турнире ITF в Анталье, Хельсинки, Фергане и каждый раз уступала.

Но и поражения закаляли ее характер. Дальше — больше: 2016 год отмечен для Рыбакиной победами в одиночном разряде на Кубке Ельцина в Казани, на турнире в Хорватии, а в парном ее ждал успех в Канаде на открытом чемпионате среди юниоров. В 2017 году у Елены было два поражения в полуфиналах юниорских турниров «Большого шлема», в Австралии и во Франции на Roland Garros. Осенью того же года она впервые приняла участие в Кубке Кремля.

В 2018 году Елена Рыбакина уступила в четвертьфинале на турнире WTA в Санкт-Петербурге. Также в 2019 году было поражение в четвертьфинале на Кубке Стамбула, но вскоре пришел первый успех на турнире WTA — в Бухаресте Лена сумела выиграть в финале у хозяйки соревнований Патричии Марии Циг. А вот на открытом чемпионате США пришлось уступить уже в первом круге.

В 2020 году, с одной стороны, у Рыбакиной были большие успехи, она стала финалисткой нескольких турниров и смогла по итогам года войти в двадцатку лучших теннисисток мира. С другой стороны, в финале победила только один раз на турнире в Хобарте (Австралия). В 2021 году Елена хоть и уступила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Анастасии Павлюченковой, но зато в ⅛ финала сумела нанести поражение Серене Уильямс. Уимблдон Рыбакина завершила в четвертом круге. Немного не хватило ей до завоевания медали в олимпийском Токио — поражение в матче за бронзу от украинской теннисистки Элины Свитолиной.

Достижения

За восемь лет теннисной карьеры в юниорах и взрослых турнирах высшим достижением Елены Рыбакиной можно назвать победу на Уимблдоне в 2022-м. Кроме того, на счету Рыбакиной две победы на турнирах WTA: на грунте в Бухаресте в 2019 году и в австралийском Хобарте на харде в 2020 году.

Отдельно можно выделить результат на Олимпиаде в Токио, где спортсменка дошла до полуфинала, но довольствовалась четвертым местом. Среди других достижений можно выделить следующие:

2014 год — победа на открытом чемпионате Сибири;

2015 год — победа на Кубке Озерова;

2016 год — победа на Кубке Ельцина;

2016 год — победа на открытом чемпионате Канады среди юниоров;

2017 год — победа на турнире Torneo Bonfiqlo.

2022 год — победа на Уимблдоне.

Статус на текущий момент

На сегодняшний день Елена Рыбакина занимает 23 место в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой Казахстана в женском разряде. Сезоны 2020 и 2021 года оказались скомканными из-за распространения коронавируса, но в 2022-м Рыбакина наконец добилась важной победы, став первой казахстанкой, завоевавшей Уимблдон.

Фото: arabianbusiness, bookmaker-ratings.ru, formulatx.com