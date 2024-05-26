Благодаря 4 штрафным подряд ЦСКА повел в финале

В Единой лиге настало время финала, и финала, возможно, самого логичного для нынешнего сезона – соперники ЦСКА и УНИКСа по топ-4 допустили фатальные ошибки и теперь играют только за «бронзу».

«Зенит» начал сезон очень неуверенно, затем вкатился и, кажется, не рассчитал скорость, выйдя на пик формы в феврале и просто физически не дотерпев до конца плей-офф. В команде пытались все исправить двумя подписаниями «на флажке», но было уже поздно.

«Локо» же в какой-то момент неожиданно отошел от симпатичной тактики с продвижением своих воспитанников и прямо по ходу сезона перевез в Краснодар троих легионеров – то, что работало, начало давать сбои, а на построение чего-то нового не хватило времени. По последним двум сезонам мы знаем, что система Секулича функционирует исправно, но ей нужно больше времени на отладку – словенец умеет давать результат, но не сходу в новых условиях. В седьмом матче полуфинала результат был отдан на откуп иностранцам, и те не смогли повторить подвиг Щербенева годичной давности.

Что же до ЦСКА и УНИКСа, то команды тоже не обошлись без потрясений, но каждая справилась со своими сложностями. Москвичей в феврале-марте штормило, и штормом этим даже снесло главного тренера; но Андрей Ватутин вспомнил номер старого знакомого, и тот пришел на помощь. Казанцы и так выглядели неплохо, но очевидно нуждались в глубине состава; план дождаться окончания «регулярки» и выписать из Нижнего Новгорода двоих игроков сработал идеально – сегодня уже сложно представить УНИКС без Воронцевича и Беленицкого.

Интересно, что финальную серию и те, и другие начали не так, как играли до этого – даже если в конце концов все логично скатится к хиро-болу Уэйра и Димитриевича, то первый матч отличался от того, что можно было бы ожидать от двух этих команд.

У казанцев Рэйнольдс перестарался с фолами в первой половине, что с учетом травмы Бако могло стать серьезной проблемой. Но УНИКС ускорил игру и показал, что умеет играть в командный баскетбол. Хорошее движение мяча и удачные открывания игроков на периметре привели к тому, что количество результативных передач удвоилось – даже Воронцевич после игры удивился. У команды Перасовича была и есть одна из лучших атак в лиге, но раньше она была более изолированной, а теперь научилась ставить в тупик ЦСКА, где полно оборонительных специалистов – тем как раз проще играть против индивидуально сильных оппонентов, а вот движение мяча существенно усложнило жизнь «армейцам». ЦСКА пропустил за первую четверть 29 очков, чем привел Андреаса Пистиолиса в недоумение.

Казань выглядела отлично в нападении, но вместе с тем и своим соперникам не мешала хорошо смотреться в атаке. Жан-Шарль чувствовал себя в «краске» хозяев слишком свободно, а когда его все же замечали, то собирал на себе столько внимания оппонентов, что на М’Байе и Тримбла уже не оставалось.

В целом, именно «армейцы» контролировали большую часть встречи и могли бы победить без лишней нервотрепки, но в последней четверти попали на тройной бенефис – Кулагина, Рэйнольдса и Димитриевича. УНИКС визуально легко догнал ЦСКА, а трехочковый Ненада на лидерство вообще выглядел самым простым броском в его жизни. И вот, когда показалось, что с таким Димитриевичем в последнюю минуту матча уже не справиться, сам же северомакедонец сделал ЦСКА подарок.

При «+3» защитник снес с ног Тримбла, и повтор показал, что игры в мяч не было – напротив, лидер казанцев даже убирал руки от мяча, просто влетев в корпус игрока «красно-синих». Судьи выписали умышленный фол, который к тому же стал для Димитриевича пятым. Он покинул паркет, а в режим Димитриевича перешел как раз сам Тримбл – попал два раза с линии, полез с проход и заработал на себе фол, еще дважды был точен со штрафной и подарил ЦСКА лидерство. Потом нужно было отзащищаться против Рэйнольдса (без Ненада именно он должен был получить мяч на дуге и пойти в проход спасать команду), что гости и сделали.

ЦСКА победил и сделал это в несвойственной для себя манере, приняв стиль игры соперника. При этом у «армейцев» раскрыты еще не все козыри:

- во-первых, Каспер Уэйр выбросил 0/7 из-за дуги, очевидно не попав в игру (при всех комплиментах Пистиолиса на пресс-конференции). Его 8 очков за 30 минут — это огромный потенциал для улучшения. Вспоминаем, что разыгрывающий набрал 0 очков в первом матче с «Зенитом», а затем этот самый «Зенит» похоронил;

- во-вторых, игра на подборе – «армейцы» впервые при новом главном тренере уступили отскок. До этого они забирали щит трижды с «Енисеем» и все шесть раз с «Зенитом». Скорость игры в этот раз диктовала желание подкараулить дальний отскок и нацеленность на быстрый отрыв, и в такой игре ЦСКА отдал «краску» – умышленно или нет, непонятно.

В общем, это был хороший первый матч, который и тех, и других заставил играть в несвойственный для себя баскетбол. Пока кажется, что тактика Пистиолиса «10 по 10» (в этот раз Ухову не хватило менее минуты — помешали фолы и удар головой об ногу Лабейри) подразумевает большее количество возможных героев и большие шансы, но УНИКС и год назад начал финал с домашнего поражения.

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