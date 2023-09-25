NCAA: кому поможет, кого погубит. Колонка агента Максима Шарифьянова

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От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», где разговаривают с интересными людьми из российского баскетбола.

Сезон сильнейшей студенческой лиги мира – NCAA – стартует уже на этой неделе. Как и всегда в последние годы, в нем будет сразу несколько игроков из России, причем некоторые из них выступают в своих университетах на ведущих ролях.

NCAA – другой мир, и не всегда разобраться в нем так же просто, как в баскетболе по эту сторону океана. Даже здесь возникают трудности, а уж с заокеанской игрой – и подавно. Поэтому «Перехват» попросил поделиться своим мнением о лиге известного агента Максима Шарифьянова. Получилось очень познавательно – особенно для тех, кто так или иначе думает об отъезде в США.

Ниже – текст Максима:

На мой болельщицкий и профессиональный взгляд, следить за американскими студентами на любой стадии сезона не в пример интереснее, чем за регуляркой НБА, не говоря уже о «Мартовском безумии» aka плей-офф NCAA. С единственной, пожалуй, оговоркой: если брать во внимание регулярный студенческий сезон, то речь о представителях 6-7 топовых конференций, ну или первой сотне команд университетского рейтинга. Зато в весенних матчах на вылет ситуация прямо противоположная – едва ли не главным «блюдом» становится выступление в пост-сезоне андердогов.

Но в этой колонке я буду ориентироваться, в первую очередь, на аудиторию профессиональную — спортсменов и тренеров, так или иначе рассматривающих возможность отъезда туда, или людей, которые в какой бы то ни было мере видят собственную коммуникацию с заокеанским баскетболом.

Итак, вы баскетболист, родитель, тренер или имеете отношение к тому, чтобы принять жизненно важное решение и перевезти таланты свои, своих детей или имеющих к вам отношение людей за океан в систему американского баскетбола – школьную либо студенческую. Ниже приведу несколько ключевых вопросов, ответить на которые нужно прежде, чем вы забьете в поисковой строке «что такое NCAA» или «сколько дивизионов в студенческом баскетболе в США».

Для простоты позвольте обращаться напрямую к юным спортсменам, под которыми будем понимать весь круг заинтересованных в их будущем людей. Итак…

Вопрос первый: есть ли у вас стопроцентные перспективы стать успешным профессиональным баскетболистом в России?

Понимаю, что вопрос совсем не простой и неоднозначный, однако задать его необходимо. Главная цель тут – отделить от наших дальнейших рассуждений очень небольшую группу сверхталантливых спортсменов, которые к 14-16 годам уже заявили о себе как о лидерах в своем возрасте на уровне страны и продемонстрировали талант, достойный уровня национальной сборной, пусть и в будущем.

Для облегчения ответа на, повторюсь, непростой и не такой однозначный вопрос, просто откровенно признайтесь себе: если можете поставить собственное имя в один ряд с популярными на этом канале именами Егора Демина, Самсона Руженцева, Павла Савкова, во-первых, искренне вас поздравляю, скорее ищите мой номер и звоните, а также поздравляю вас и в другом смысле – ваш квест закончен, вам не нужно переезжать за океан.

На вопрос «почему», вытекающий из предыдущего предложения, есть два ответа – длинный и короткий. Постараюсь изложить только основную мысль, чтобы не удлинять и без того объемный текст.

Если ваш талант бесспорен и достижения к 16 годам заметны окружающим (тренерам, специалистам), вам нет смысла терять время на адаптацию в американской системе образования с обучением на новом для вас языке. На то, чтобы освоиться в тактически довольно бездарной системе школьного баскетбола (об этом подробнее чуть ниже); на то, чтобы затем искать стипендию в каком-то университете первого дивизиона, желательно повыше в рейтинге, но не в топе, так как там вы просто просидите первые год-два на скамейке с клеймом «новичок»; на то, чтобы провести минимум четыре года (срок получения высшего образования), а то и больше на любительском уровне, чтобы потом все равно вернуться на уровень профессиональный, только быть к этому времени уже 22-23-летним спортсменом, в багаже которого почти наверняка не будет ни качественной технической, ни тактической подготовки (подробнее об этом позже).

Если ваш ответ «нет», попытайтесь честно ответить себе на дополнительный вопрос: я вижу себя только профессиональным спортсменом или цель моего возможного отъезда за океан – получить образование, сменить географию или любая другая неспортивная?

Если вы допускаете, что, благодаря игре в баскетбол, сможете получить образование, найти для себя другую профессию и не разочаруетесь, не став игроком клуба Лиги ВТБ или любой другой профессиональной лиги, то американский сценарий вполне для вас. Осваивайте язык, изучайте возможности заокеанских университетов в плане качества образования и дерзайте.

Вопрос второй: ваше амплуа центровой или, в крайнем случае, тяжелый форвард?

Сразу два уточнения. Спортсмены, ответившие «да» на первый или уточняющий к первому вопрос, уже закрыли этот текст и в его продолжении не упоминаются. Второе уточнение: амплуа – вещь довольно условная и, более того, во многих ситуациях искусственная. Одна из главных проблем российского детского баскетбола связана как раз с ранним навязыванием игрокам конкретных амплуа, особенно тем, кто рано вырос. В результате очень часто ребята, остановившиеся в росте на отметке ниже двух метров, по инерции играют «больших», так как когда-то быстро выросли до 185+ сантиметров.

Если ответ на второй вопрос «нет», вам не нужно переезжать за океан.

Главное объяснение тут простое и статистическое – уровень конкуренции, который и без того в любом заокеанском спорте в десятки раз превосходит наш, среди невысоких игроков в баскетболе буквально зашкаливает. Играя на позиции 1-3, вы столкнетесь с колоссальной конкуренцией на абсолютно любом уровне – от обычной школы до университета любого дивизиона. Не лишним будет напомнить, что темнокожие спортсмены гораздо быстрее и атлетичнее, что дает им дополнительные преимущества именно в баскетболе. Побочным «эффектом» станет то, что вас наверняка «сдвинут» вверх по амплуа, так как конкуренция среди плеймейкеров кратно выше, чем среди атакующих защитников, а среди последних — сильно выше, чем среди легких форвардов.

Опять же, никакой теории, одна статистика. Давайте не забывать, что баскетбол, в первую очередь, игра высоких людей, а средний рост американцев ничем не отличается от обычного и колеблется в районе 180 сантиметров.

Если ответили на второй вопрос «да», то переходите к заключительной части текста. И, дабы убить любую интригу, вынужденно огорчу: вам все равно не нужно переезжать за океан.

Да, центровые в США сталкиваются с меньшим количеством конкурентов, чем защитники, однако на протяжение 4-5 лет вам придется ощутить на себе все минусы заокеанской системы баскетбола, на которых остановлюсь подробнее. Даже если соберете не весь «комплект», а лишь половину, это очень прилично отдалит вас от игры на профессиональном уровне, даже в слабой лиге.

В первую очередь, это полное отсутствие тактической подготовки на школьном уровне. Просто посмотрите, во что играют даже главные школьные команды США, и сразу поймете, о чем речь. Ни в нападении, ни в защите нет особых принципов. Игра строится вокруг звезд местного масштаба в зависимости от того, сколько их имеется в составе. Большинство школ в защите играют зону, единственный плюс нападения — высокий темп. Пожалуй, из плюсов – все.

Школьная система США состоит из двух неравных половин: первая и большая часть школ – обычные государственные учебные заведения, коих в стране чуть ли не 100 тысяч, где почти всегда есть баскетбольная команда, но, как правило, нет должности баскетбольного тренера, а потому в его качестве выступают либо чей-то родитель, либо, по совместительству, учитель какого-то общеобразовательного предмета. В таких местах дети просто играют в баскетбол ради удовольствия. В частных школах, как правило, ситуация схожая.

Лишь в небольшой прослойке платных учебных заведений, «заточенных» на спорте, владельцы создают полноценные команды, выдают стипендии на обучение сильным спортсменам и делают на этом солидные деньги. К слову, посмотрите фильм «Любитель» (Amateur, 2018). Не берусь оценивать художественные достоинства, но люди, писавшие сценарий, знают, как устроен школьный баскетбол изнутри и, на мой вкус, сняли, по сути, документалку о сегодняшней спортивной Америке. Из нее очень четко понятно, как этот школьный бизнес устроен. Собираете в первом составе какое-то количество звезд, которые учатся у вас бесплатно. Основное условие – это люди, которые при любом раскладе получат стипендию в первом дивизионе NCAA и подтвердят таким образом «качество» подготовки в вашей школе. Параллельно на скамейку в первую команду или во второй состав набираете «платников», людей, родители которых способны потратить от 20 до 70 тысяч долларов за год обучения в вашей школе ради того, чтобы их ребенок стал более качественным баскетболистом, тренируясь рядом с сильными (вряд ли), и гарантированно получил стипендию в университете, сэкономив родительские деньги на высшее образование (тоже вряд ли). Как признавался мне директор одной из главных баскетбольных академий восточного побережья, только 15% платных школьников находят себе стипендию в каком-то из многочисленных дивизионов студенческого баскетбола. Как правило, не в первом.

Минусы и трудности в студенческой системе баскетбола столь же многочисленны, как и официальное количество учебных заведений, принимающих участие в соревнованиях под эгидой NCAA, NJCAA, NAIA и прочих. С ними разберемся в следующей части текста, если эта получит достойный отклик читателей блога.

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Фото: instagram.com