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«Руна» вышла в Единую лигу, и это влечет за собой множество изменений – как на паркете, так и за его пределами. Вернее, даже в основном за его пределами. «Перехват» обсудил эти изменения с генеральным менеджером «викингов» Сергеем Юхневичем.

В частности, поговорили про маркетинг, деньги, трансферную кампанию и знаменитый план «Финал четырех» Евролиги за пять лет».

- Сергей, «Руна» уже месяц как клуб-участник Единой лиги. Эмоции улеглись? Как ты провел этот месяц? Работать придется не только в плане игроков теперь, а подтягивать буквально все аспекты.

- Выход в Единую лигу – это успех, к которому мы давно стремились. Спасибо клубам и совету лиги за возможность принять участие в чемпионате. Но мы понимаем, что впереди много работы, о которой ты говоришь, и чувствуем большую ответственность. Действительно, очень многое нужно сделать, и со спортивной точки зрения, и с организационной — например, подготовить арену в соответствии с регламентом Единой лиги.

Так что эмоции от выхода в лигу длились примерно час, когда люди нас поздравляли, а после этого я сразу переключился на управленческую работу.

- Важный аспект работы после вступления в лигу – это маркетинг, то, в чем буквально все новички Единой лиги обязаны прибавить после выхода из Суперлиги. Что делаете?

- Мы в «Руне» всегда активно и с большим удовольствием занимались маркетингом, выступая в Суперлиге. Если брать последний сезон, таким же активным был, наверное, только «Уралмаш». Теперь нам предстоит сделать следующий шаг, мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Получили много рекомендаций от коллег из Единой лиги, узнали, где нам нужно прибавить и каким образом. Мы с ними находимся в непрерывном диалоге. Конечно, будем расширять штат, привлекать дополнительных сотрудников, которые нам помогут развиваться в этом направлении.

Мы постоянно следим за современными трендами. Наверное, не всегда получается идеально им соответствовать, но мы стараемся это делать. Например, мы открыто позиционируем себя в социальных сетях. Наша задача – сохранить то, что уже есть, и еще прибавить в этом направлении.

- Ты привел в пример «Уралмаш», но там, например, каждая новость – это много комментариев болельщиков, высокая активность. У вас в этом плане, признаю, сложнее, вы очередной клуб из Москвы, но тем не менее, вы объявили главного тренера – восемь комментариев, по делу еще меньше… Как вот с этим работать?

- Трудно сравнивать два совершенно разных клуба. Буду говорить только про нас, потому что внутреннюю кухню «Уралмаша» я не знаю.

Мы очень молодой бренд, о котором не многие знают. Из года в год наша аудитория увеличивается, но она все еще не такая большая, как нам бы хотелось. К тому же, ты об этом сказал, мы в Москве, и привлечь здесь аудиторию любителей баскетбола непросто. Но все равно с каждым годом есть рост, пусть и не такой значительный.

Как ты заметил, активность в социальных сетях тоже увеличивается не в том темпе, который всем хотелось бы видеть. Нам самим хочется, чтобы в момент объявления тренера появилось 150 комментариев. Но здесь приходится работать с тем, что есть. Невозможно, даже подписав Тимофея Мозгова в Суперлигу, сразу привлечь миллионную аудиторию. Наш баскетбольный рынок пока не так хорошо развит.

- Ты сказал, что вы собираетесь расширять офис. Сколько человек сейчас работает в «Руне» и на сколько вы хотите его расширить?

- Вместе с людьми, которые работают на аутсорсинге, сейчас у нас порядка 20 человек. Что касается расширения, будем усиливать позиции в направлениях маркетинга, работы с болельщиками, организации ивентов. Не могу сказать, сколько новых сотрудников появится, но точно будет расширение. Мы развиваемся гармонично и хотим, чтобы все было структурировано. Мы не сможем набрать сразу 30-40 человек. И не факт, что это привело бы к чему-то хорошему. Будем закрывать те позиции, в которых сейчас действительно нуждаемся.

- В одном из своих предыдущих интервью ты говорил, что люди в российском баскетболе получают от 100 до 250 тысяч рублей. Это в «Руне» такие зарплаты?..

- Я не знаю, какие зарплаты в других клубах, но для меня это композиция, которая должна быть в идеале. В нашем клубе есть люди, которые получают меньше 100 тысяч, это не минимальная зарплата. Но 100-250 тысяч – тот показатель, в направлении которого мы должны стремиться. Люди, которые развивают клуб, развивают бренд, должны получать хорошие деньги, чтобы работать эффективно и с удовольствием.

- Я знаю людей, которые на полную ставку в командах Единой лиги получают 30-40 тысяч.

- Да, но на мой взгляд, на спортивном рынке нужно стремиться к другим цифрам. Мы все далеки от идеала, но для меня, наверное, это показатель качества клуба и профессионального уровня людей, которые работают в его структуре.

Какой-то баскетболист будет получать меньше и будет лидером команды. То же самое и здесь: можно найти человека, который будет зарабатывать меньше всех в офисе, но станет очень важным, находкой века. Я считаю, что самая главная инвестиция все равно должна быть в людей.

- Я никогда не был на домашнем матче «Руны». Из чего состоит ваш матч-дэй? Какие активности для болельщиков?

- В Суперлиге мы всегда делили матчи на категории. Было несколько матчей категории А, на которых мы ожидали повышенное количество болельщиков и старались максимально задействовать все активности до начала и во время игры. В плей-офф можно выделить финальную серию. Хочется, чтобы в Единой лиге ВТБ каждый домашний матч мы проводили на еще более высоком уровне.

- У вас, кажется, шесть команд в структуре, и в Суперлиге таких клубов были единицы – тот же «Уралмаш» сейчас только создает «молодежку». Сложно содержать такую структуру? Сколько в процентном соотношении от общего бюджета забирает мужская основа?

- Здесь стоит поблагодарить наших спонсоров, которые уже длительное время обеспечивают финансирование этих команд. Задача офиса — управлять деятельностью клуба. На мой взгляд, один человек не может эффективно управлять несколькими командами. Поэтому за каждое направление должны отвечать менеджеры. Если они не будут закрывать тот или иной вектор, мы не сможем развиваться в мужском и женском баскетболе одновременно. Невозможно делать все одинаково, это два совершенно разных вектора.

Что касается процентного соотношения, конечно, к основной мужской команде самое серьезное внимание. По сравнению с другими командами, подход здесь отличается. После этого идет женская команда, и дальше уже все остальные команды структуры. Что касается финансов, тяжело посчитать…

- Процентов 40?

- Можно сказать, что да. 50, наверное, это слишком много, но процентов 40 точно, поэтому пусть будет эта цифра.

- Трансферная кампания началась только после подписания главного тренера?

- Работа по игрокам велась и раньше, когда были новости о подписании новых контрактов с кем-то из прежнего состава. В основном мы старались работать на российском рынке, хотя там у нас не так много возможностей, потому что большая часть игроков уже подписана. В первую очередь мы пытались сформировать команду из игроков с российским паспортом.

Далее мы собирались дождаться главного тренера и дать ему возможность системно определять легионеров, которые присоединятся к нам. Наши скауты уже следили за некоторыми игроками, мы из года в год ведем базу иностранцев, с которыми хотели бы работать в будущем. Сейчас эта база расширяется.

Июнь мы посвятили аналитическому процессу, а теперь, после подписания главного тренера, начинаем переговоры о подписании контрактов с легионерами.

- Вы будете полностью заполнять легионерскую квоту?

- Здесь нет определенного ответа. Это может быть и четыре, и три, и шесть человек – в зависимости от того, в какой момент мы поймем, что состав готов к выступлению в лиге. Если нужно будет подписать шестерых, клуб к этому готов. Главная цель – создать команду, которая сможет конкурировать с клубами Единой лиги ВТБ.

- Какая задача стоит перед «Руной» в первый год? Выход в плей-офф или выход в первую шестерку, есть что-то такое?

- Наша основная задача – закрепиться в лиге, показать, что мы действительно заслуживаем играть в этом чемпионате. Для многих команд попадание в плей-офф будет очень важной задачей. Мы тоже всегда устанавливаем для себя высокую планку. Цели во что бы то ни стало выйти в плей-офф нет. Будем стараться прибавлять от матча к матчу и всегда играть на победу.

- Я просто задал этот вопрос, основываясь на твоей фразе, довольно знаменитой.

- О, у меня есть знаменитые фразы?

- Конечно. В начале года ты сказал, что цель «Руны» – в течение пяти лет добраться до «Финала четырех» Евролиги. Ты говоришь, что не любишь громкие фразы, но это довольно громко. Есть какая-то дорожная карта?

- После этого мы действительно получили много обратной связи. Возможно, мне стоило выразиться точнее. Понятно, что пять лет — это не жесткий срок. Если к тому времени мы никуда не выйдем, это не значит, что все закончится, я ухожу на пенсию и так далее. Но мы всегда преследуем большие цели и стараемся их достигать.

Когда ты управляешь большой организацией, все равно сначала приходишь с планом к своему руководству, спонсорам. Но если мы говорим о спорте, невозможно дать прогноз, на каком месте мы окажемся через год, а на каком через два года. То есть все равно должны быть маршруты, но они требуют изменений. Так мы понимаем, где хотим видеть клуб на определенном этапе.

- Какие у тебя ожидания от Эртугрула Эрдогана? И насколько длинный у него контракт?

- Контракт заключен по схеме «1+1». Ожидаем, что он поможет нам закрепиться в Единой лиге ВТБ и создать прочный фундамент для выступления на этом уровне.

Мы искали человека достаточно смелого, чтобы руководить командой в ее первый сезон в лиге. У нас молодой и амбициозный проект, и мы с Эрдоганом нашли точки соприкосновения. В наших разговорах мы поняли, что хотим развиваться вместе – это касается главного тренера, меня, спортивного директора и клуба в целом. Поэтому мы ожидаем, что будем работать сообща, развивать клуб и вести его к новым победам.

- К слову про спортивного директора. К вам пришел Станислав Момот, с ним все понятно, но что будет с Павлом Ильменковым? Он останется в структуре «Руны»?

- Он остается в структуре клуба, будет отвечать за женские команды и заниматься определенной работой по спортивному направлению.

- Ваш бюджет полностью соответствует необходимым 400 или больше миллионам или лига сделала послабление на время испытательного срока?

- Мы выполнили это условие. На первом этапе подачи заявки мы старались соответствовать регламенту Единой лиги, в котором есть минимальный финансовый порог для новых клубов.

- Ваш бюджет сезонный или привязан к календарному году?

- У нас скорее сезонный бюджет. Хотя понятно, что мы очень сильно зависим от компаний, которые нас спонсируют, а их бюджет распределяется по календарным годам. Но мы стараемся планировать бюджет на несколько лет вперед, поэтому он больше привязан к спортивному календарю.

- Вы полностью частный клуб или есть какое-то государственное финансирование?

- Сейчас нет никакого государственного финансирования, мы полностью частный клуб. Мы открыты к сотрудничеству с государственными компаниями в принципе, но сейчас ситуация складывается так, что у нас только частное финансирование.

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Фото: pbcruna.com