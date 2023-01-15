Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о самых интересных людях российского баскетбола. Подписывайтесь!

Влад – всего лишь третий россиянин в истории «Финалов четырех» в NCAA. Еще зимой команду Florida Atlantic никто не ждал ни в «Мартовском безумии», ни тем более на столь поздней стадии. Но Owls оказались в числе четырех сильнейших колледжей США и имеют шанс сделать исторический сезон легендарным.

Все это, конечно, не остается незамеченным, и игроки команды получают очень хорошую прессу. Российский центровой Владислав Голдин – основной центровой команды и единственный игрок, который выходит в стартовом составе во всех 38 играх сезона. Недавно его профили появились на портале NBA Scouting Live и в англоязычной Википедии, да что там, даже «Комсомольская правда» на его примере уже сделала выводы об общем уровне воронежских тренеров.

Пока что главное – после «КП», конечно – упоминание Голдин получил в The Athletic, главном спортивном портале Соединенных Штатов. Там 21-летнему россиянину выделили целый текст!

Ниже – перевод материала.

Самый большой человек в раздевалке Florida Atlantic, возможно, самый неожиданный герой самой невероятной истории «Финала четырех». Владислав Голдин вырос в Нальчике, городе у самых Кавказских гор. Шесть лет детства он занимался борьбой, тренируя свое тело. Но когда это тело начало расти и в подростковом возрасте достигло 216 см, Голдин понял, что выбрал не тот вид спорта.

- Они начали бороться со мной в партере, – говорит он. – И я решил: ну ладно, здесь я достиг пика.

Голдин увлекся баскетболом в 15 лет и брал пример с российского центрового Тимофея Мозгова, выигравшего НБА с «Кливлендом». Шесть лет спустя, когда 14 очков и 13 подборов Голдина на Madison Square Garden помогли Owls выйти в «Финал четырех» NCAA, стало ясно, что он сделал правильный выбор.

- Люди удивляются, почему мы здесь, – говорит он. – Но мы знаем, почему мы здесь. Работа не врет.

Америка пока только знакомится с Florida Atlantic, командой, которая одержала 35 побед при 3 поражениях, командой, которая была посеяна девятой, и командой, где нет суперзвезд, а есть просто работоспособные игроки. Защитник Джонелл Дэвис – второкурсник, который в этом сезоне стал лидером «сов» с 13,9 очка за игру; Алия Мартин, еще один второкурсник, набравший 17 очков против Kansas State; остальная часть задней линии состоит из опытных ветеранов и сильных снайперов. Но если вы посмотрите, как игроки Florida Atlantic выходят из командного автобуса, то первый, кого вы заметите, – это Голдин, высокий второкурсник с дурацким чувством юмора – и единственный игрок, который начал все 38 игр сезона в стартовом составе.

Голдин в среднем набирает 10,3 очка и делает 6,6 подбора, а еще лидирует в составе Owls по блокшотам – 45. Он хорош на подстраховках, а его присутствие в центре площадки обеспечивает равновесие защите команды. Карьера в NCAA началась для него в сезоне-2020/21 в университете Texas Tech, куда его пригласил Боб Доневальд (бывший тренер «Локо» – прим. «Перехват»), приметивший игрока в школе Putnam Science Academy. Голдин также выступал за юношескую команду российского топ-клуба ЦСКА.

Но в Texas Tech он не закрепился, сыграв всего в 10 матчах. Влад отправился на трансферный портал, где его заметили тренер Owls Дасти Мэй и его помощники. Чтобы получить наиболее полное представление о Голдине, они пересмотрели все игры Putnam и изрыли интернет в попытках найти лучшие игры за ЦСКА.

- Мы тщательно изучили его и знали, насколько он хорош, – сказал Мэй на прошлой неделе.

Голдину потребовалось некоторое время на адаптацию, но в конце концов его рабочая этика вписалась в окружающую среду и культуру Боки-Ратон. На тренировках было заметно, как его габариты могут вызвать хаос у соперника. Но, как и всей программе в целом, в этом сезоне Голдину нужно было совершить еще один прыжок.

- Можно сказать, что ему просто был нужен кто-то, кто был готов вложить в него время, – говорит Майкл Форрест, пятикурсник, чья карьера растянулась на все время пребывания Мэя в должности главного тренера. – Было видно, что у него есть потенциал, но он просто не был уверен в себе. Так что тренер Мэй действительно хорошо мотивировал его и поселил в нем уверенность».

Эта уверенность стала максимально очевидной в игре против Kansas State. Голдин начал с 8 очков в первой половине и заставил Wildcats больше играть играть под кольцом. Его присутствие помогло «совам» доминировать в «краске», выиграв битву за подбор со счетом 44-22. Это была первая игра Голдина с двузначными показателями после четвертьфинала Conference USA. Это отчасти говорит об общем атакующем балансе «сов», но в раздевалке партнеры Голдина знали, что грядет большая игра.

- Я думаю, что он лучший центровой в нашей лиге, – говорит Дэвис.

Голдин – не первый российский центровой, играющий в «Мартовском безумии»; в 2008 году бигмен Kansas Саша Каун, прежде чем начать долгую карьеру в России и НБА, помогал команде со скамейки. Но такие баскетболисты, как Мозгов и Андрей Кириленко, приехали а НБА напрямую из России, в то время как список успешных россиян в NCAA остается очень коротким.

Это частично объясняет, почему Голдин даже не задумывался о «Финале четырех», когда переходил из Texas Tech. Он даже о «Мартовском безумии» мечтать не мог, ведь Florida Atlantic не была тем местом, где можно было бы осуществить такие мечты.

- Не буду врать, – сказал он в субботу, стоя на паркете Madison Square Garden. – Не думал о «Финале четырех».

Голдин не отлынивал от работы. Когда он приехал в США и попал в школу в Коннектикуте, то по-английски знал только баскетбольные фразы, которые он подхватил у тренера в России. Лицевая, заслон, рывок от мяча. Но за год в Putnam Science и еще год в Texas Tech он постепенно выучил язык, а в этом сезоне добавил к этому испанский сленг – спасибо партнеру по команде и уроженцу Пуэрто-Рико Алехандро Ралату.

- Мы тоже немного учим русский язык, – говорит Ралат. – К сожалению, это в основном плохие слова. Очевидно, когда он расстроен, он всегда кричит на своем языке.

Но поводов для расстройств сейчас намного меньше. В субботу Голдин и Florida Atlantic Owls встретятся с San Diego State в «Финале четырех». Голдин говорит, что раньше их просто игнорировали, и это только подливало масла в огонь; если раньше никто не знал ни их лиц, ни их историй, то сейчас все меняется.

- Нас как будто бы никто не любит, – говорит Голдин.

За несколько минут до этого он стал первым из состава Owls, кто забрался на стремянку и перерезал сетку после победы в региональном финале. Он возвышался над партнерами, поэтому ему понадобилось всего два шага для этого. И Owls сделают это еще раз, если одержат две победы.

Чтобы оставаться в курсе всего, что происходит с российскими баскетболистами в России и за ее пределами, подписывайтесь на телеграм-канал «Перехват».

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons, Elsa