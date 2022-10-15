«Работаю с психологом: с детства в нас заложены неправильные программы». Иван Лазарев попробовал киберспорт и вернулся в баскетбол

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Иван Лазарев — в каком-то роде человек года в российском баскетболе. Еще в январе 2022-го он отлично чувствовал себя в киберспорте и даже не планировал возвращаться на паркет, но в феврале уже играл в МБА, за три матча привлек внимание УНИКСа и через полгода помог «Самаре» дебютировать в Единой лиге.

«Перехват» обсудил с Лазаревым даже не столько баскетбол, сколько его жизнь, в которой есть место видеоиграм, психологии, влогу и, кажется, вообще всему, что выбивается из понятия «обычный российский баскетболист».

Уход из баскетбола

- Вань, что ты желал на прошлый новый год? Еще в январе ты даже не был профессиональным спортсменом, но за год сменил три клуба и теперь играешь в Единой лиге.

- Говорят, бывших профессиональных спортсменов не бывает. Это даже не призвание, это образ жизни. Если ты большую часть – а я уже большую часть – своей жизни в профессиональном спорте, то ты уже просто по-другому себя не мыслишь. Даже когда я работал в офисе Virtus.pro, было тяжело адаптироваться под расписание, потому что в спорте ты не знаешь число, день недели – ты только знаешь, что послезавтра игра в Красноярске, а 22-го дома с «Нижним». Завтра у тебя две тренировки, послезавтра одна, потом выходной. Это все, что тебе нужно знать.

Что я загадал конкретно на Новый год, уже не помню. Если честно, с возрастом как будто теряется вот это ощущение праздника. Но в этом году я понял, что нужно его себе возвращать. Нельзя убивать в себе ребенка. За последние два года очень много внутри себя передумал, столько всяких тем. И вот этот праздник, награждение себя за что-то – одна из них. Это такой же повод порадоваться, как и любой другой. Почему мы, становясь взрослыми, убиваем это в себе и превращаем это в рутину? Это пометочка, так как на носу Новый год.

У спортсменов годы считаются сезонами, а не календарными годами. Но в пределах одного календарного года у меня действительно уже третья команда. Честно, в какой-то момент, то есть… Почему я вообще уходил? Не знаю, может с этого начать?

- Давай с этого, конечно.

- После коронавирусного сезона (2019/20 – прим. «Перехват») было лето, я тогда только отыграл в «Руне», у меня была хорошая статистика, я не пропустил ни одного матча ни по здоровью, ни по травме. Все было хорошо. Можно было и лучше, думаю, что потенциал у меня был еще больше, но у нас там были определенного рода проблемки, американский разыгрывающий не всегда хотел делиться мячом. Но, в принципе, сезон можно было занести в актив – после моих всех траблов со здоровьем, операций и так далее.

Летом вот эта вся неразбериха с коронавирусом, туда-сюда, непонятно, сезон закончился раньше срока. И как-то все немного нервно, все в каком-то напряжении – окружающие, дома, родители. У мамы начинаются проблемы со здоровьем, со спиной, грыжа 16 мм, никуда не деть, надо вырезать. Ходили к одному врачу, второму, третьему, десятому. Пробили квоту к хирургу, чтобы в Москве сделали в хорошей клинике. Она испугалась, сказала, что не хочет. Хирург сказал: «Можем до следующего раза потерпеть, пока вас не скрючит, и тогда уже делать». В следующий раз ее скрючило так, что она уже встать не могла и лечь не могла, ее увезли в Орехово-Зуево в больницу. А там уровень медицины такой себе… Плюс, эта корона: никого не впускают, никого не выпускают. Чтобы ее забрать, надо тысячу бумажек всяких; чтобы ее обратно отвезти, чтобы ей сделали операцию, нужен тест; к ней туда не пускают… А тест должен быть трехдневной давности. Если ей там сделают тест, на третий день только будут результаты.

- Да, время было непростое…

- Да, это все было очень проблематично. Времени мы потеряли просто огромное количество. Все-таки сделали ей операцию, но операция уже была в то время, когда все игроки разъезжаются по командам. Соответственно, реабилитация после этой операции, еще, возможно, врач что-то не так сделал, были осложнения. Пришлось сделать вторую микрооперацию. Мы сделали вторую, это был уже октябрь, наверное. Я точно не помню, потому что это все на нервяках проходило.

Я-то за себя спокоен, знаю, что нужно сделать с моим здоровьем, где нажать, где передавить, где перетерпеть. А тут вроде мама, и ты не понимаешь, насколько ей больно, как она переживает. Ты стараешься в эти переживания не врываться и думать конструктивно, решать, грубо говоря, как математическую задачу – у нас есть то, есть это… Но это мама, и ты не можешь так делать. А она еще в тот момент была не суперпозитивно настроена, и я с этого очень сильно горел, если честно.

В общем, вот эти все моменты, общее настроение, общий муд, и какое-то осознание, что жизнь скоротечна и в любой момент может произойти что-то нехорошее с тобой – это все натолкнуло на определенные мысли. А что потом? Что я буду делать, когда моя карьера закончится? Мне тогда было 29 или 30 лет. Я понимал, что мне 6–7 лет в лучшем случае оставалось играть. Но что я буду делать потом? Вопрос, повисший в воздухе. Я себя знаю, я не дурак, у меня голова хорошо работает в разных направлениях. Меня многие вещи интересуют. Я быстро врубаюсь, начинаю обрабатывать, работать, выдавать что-то. Это все параллельно проходило. Я был в Московской области, в пределах Воскресенска и Орехово-Зуево, туда-сюда. Я мог ездить в Москву, но далеко не мог отъезжать, на два дня, чтобы всегда быть на подхвате у мамы, чтобы мог в течение полутора-двух часов приехать к ней.

- И так ты остался без команды…

- В тот момент мой старый товарищ и хороший друг Эмин Антонян (сооснователь любительской лиги UBA, руководитель БК «Московский» — прим. «Перехват») говорит: «Ну, чем занимаешься? Нигде не подписался? Давай к нам». Я, говорю, играть не особо хочу, давай покомментирую. И я залетел комментировать лигу UBA. Это было просто на выходных, пару раз катался в свое удовольствие. Тем более, все ребята знакомые, с «Московским» давно знаком, с Эмином давно знаком. Им для развития лиги это было интересно, а мне было интересно попробовать себя в роли комментатора, так как поболтать я очень сильно люблю. Ну ты знаешь (улыбается).

Я начал комментировать, несколько раз ездил туда на выходных. Все суперпозитвно, всем нравится. В тот же момент мне пишет Дима Головин: «Давай запиратим Суперлигу, стрим поднимем и будем в своей манере, как нам кайф, комментировать». Я говорю: «Чего пиратить, давай я напишу кому-нибудь». Написал Саше Селезневой из РФБ, что есть вот такая идея, я и Дима Головин, вы даете нам сигнал и игру, а мы разгоняем сидим, все в пределах разумного, но чуть-чуть веселее. Тем более, там были такие моменты, что в Суперлиге ты включаешь матч, а там никого нет ­— ни звука, ни голоса, ничего… И они согласились.

- Любой бы согласился, вы же бесплатно это делали.

- Ну да. Мы прокомментировали две игры. Нам дали на аудиторию в VK два центральных каких-то матча, мы откомментили. Мне звонит Дима Материнский, говорит: «Вот, послушали». Я удивился, думал, это никому не надо. Ведь это было не на сайте, а в VK. И он говорит: «Ну вот, давай попробуем», а я говорю: «Давай».

На тот момент сезон начался, уже все играют. У меня были предложения из Лиги ВТБ, но я всем отвечал, что не смогу оставить маму, я один, и мне нужно ей заниматься. И я понимаю, что поезд сезона ушел, возможно, дальше варианты нарисуются, но на тот момент ничего не было.

И я согласился комментировать Лигу ВТБ. Там было затишье, потом матч «Зенит» – ЦСКА был, позвали комментировать для телеканала «Старт» и для сайта Единой лиги. Залетел туда, откомментил матч. Хорошие отзывы были. Кто-то сказал, что я за кого-то топил, но на следующей игре мне сказали, что я топил за их оппонентов. Короче, кто хочет найти какой-то смысл, он его всегда найдет.

И я понял, что что-то как-то мне интересно становится. Я начал играть за «Московский» и комментировать ВТБ. Отдельное спасибо Эмину [Антоняну] за то, как работает программа социализации спортсменов. Это, на самом деле, вещь, мало кто задумывается, что делают спортсмены после завершения карьеры. Либо бизнес какой-то, либо с недвижкой – то, на что, может, какие-то суперзнания не нужны, а нужен ресурс, который грамотно распределяешь. А здесь прямо есть возможность найти себя в какой-то работе. У него ребята многие работают в разных бизнесах: кто-то тренирует детей в ASM Academy, кто-то работает менеджерами, кто-то по закупкам. То есть, действительно, у кого какое умение есть, какое знание есть, он дает возможность развиваться.

Киберспорт и работа в Virtus.pro

- Эмин Антонян, мягко говоря, не последний человек в киберспорте. Он тебя привел в комментирование Dota2?

- Ага, от него поступило предложение попробовать себя в роли комментатора Dota2, так как студия RuHub тоже входила в список его бизнесов. Я ответил, что мне интересно. Я любил всегда Dota2, всегда следил. Понятно, что на определенном уровне понимания, но мне всегда это нравилось. Я связался с руководителем студии RuHub, он мне дал какое-то задание. Это длилось месяца два, но в итоге я выполнил задание, им все понравилось, и я поступил на работу в штат студии RuHub.

Это тоже был интересный опыт: я работал в RuHub, комментировал игры Лиги ВТБ и играл за «Московский». Знаешь, это, наверное, очень важный был пункт, когда я получил зарплату, понял, что могу зарабатывать чем-то кроме баскетбола. В психологическом плане это очень сильно разгружает и дает тебе понять, что не все потеряно, что ты не безнадежен, ты не тупой спортсмен. Я приходил на самарский КВН недавно и такую фразу слышал: «Спасибо, что развенчиваете мифы о тупых спортсменах». Я говорю: «Пожалуйста, обращайтесь».

Так как мне было это правда интересно, это все закружилось, я решил в том сезоне в баскетбол не играть.

- Но ведь ты пропустил еще и следующий.

- Да, у меня были предложения прямо со старта, но я подумал, что пока не был готов. У меня были разговоры с разными людьми, кто-то из них говорил мне что-то из разряда: «Ты вообще в своем уме? Ты говоришь, что тебе зарплата не нравится или еще что-то, а для других людей эта зарплата вообще в космосе». Но я говорю: «Дело не других людях, дело во мне, меня никогда не интересовали такие аргументы». Это как если бы я расстраивался не из-за того, что у меня корова сдохла, а из-за того, что у соседа не сдохла.

То, что у других, я понимаю, но жизнь у всех разная. И я не такой человек, а вот такой. Мне подходит это, не подходит вот это. Меня упрекали в том, что я, имея такие ресурсы и возможности своего тела и своего баскетбольного понимания, не занимаюсь баскетболом, но занимаюсь чем-то другим. В этом есть доля правды, я понимаю прекрасно. Но в тот момент мне было интересно другое. Ты никогда не заставишь человека делать то, что ему неинтересно. Особенно, если это не безвыходная ситуация. Например, все, у меня деньги кончились, мне надо что-то делать. А что мне делать? Я умею в баскетбол играть. Но тут оказалось, что я умею еще это, это и вот то.

- Как ты попал в Virtus.pro?

- Я получил должность спортивного директора Virtus.pro уже после того, как начал работать в студии RuHub и комментировать Единую лигу. У меня, как я говорил, сфера интересов обширная – если отмотать мой YouTube-канал на несколько лет назад, у меня там есть запись с курсов тимбилдинга для моего друга Паши Шавкунова и для его команды ЦСКА, 2006 год, что ли. Мы ездили на сборы с ними в Беларусь на три дня, и я им такую плотную загрузочку дал.

- Ты занимался тимбилдингом?

- Да. Мне казалось, что сейчас дети не так хорошо коммуницируют, огромная часть общения ушла в онлайн, нет такой плотной и четкой коммуникации, поэтому у них могут возникать проблемы на площадке, какие-то недопонимания. Все, что происходит в жизни, все переносится на площадку, на мой взгляд. У меня есть теория, что, если ты с человеком не очень хорошо знаком в жизни, у вас есть горизонт событий. Происходит игровая ситуация, вы с ним стоите, у вас на двоих 10 вариантов развития событий, потому что ты не очень хорошо знаешь, как этот человек может отреагировать. Вот 10 вариантов... А если ты его знаешь в быту, грубо говоря, знаешь, какая ему музыка нравится, что он ест, мелочи такие, которые дают тебе понять характер человека и систему его принятия решений в разных жизненных ситуациях, то у тебя из 10 остается 4 варианта, потому что ты знаешь, как этот человек реагирует на ту или иную ситуацию. А в 4 вариантах ошибиться сложнее, чем в 10. Чем больше у вас общего, чем больше у вас знаний друг о друге, тем лучше вы друг друга понимаете, тем лучше вы принимаете совместные решения.

Мы вот когда были с Пашей и с Балашом (Никита Балашов – прим. «Перехват») молодыми, у нас были стол и колода карт – это были все наши развлечения. Мы сидели просто и разговаривали целыми днями. Мы могли книги читать по очереди. Интернет не так интересен был, не было там столько контента, как сейчас. Я помню, как мы с Балашом приехали в Новосибирск, было -40 или -50, мы в отеле нашли книгу «Метро 2034» и читали ее по очереди друг другу. Когда один уставал, второй читал. Мобильный интернет тогда был реально плохой, ты не посидишь толком, не потыкаешь ни во что. Вот сидели и разговаривали – как в деревне. Как лето провел, какой у тебя был опыт. Мы всем делились, друг друга понимали с полуслова, нам не надо было говорить. Помню, мы играли в пантомиму по фильмам. Балаш показывает три движения (Иван щелкает себя по челюсти, вскидывает руки и кладет на них голову, претворяется спящим, разводит руки и наклоняется – прим. «Перехват»). И я такой – «Ирония судьбы». Все такие: «Чего? Как ты понял?» Ну вот так понял.

- Я там еще про Virtus.pro спрашивал, не забудь.

- Да! С этой идеей тимбилдингов я обратился к Сергею Гламазде, на тот момент он был СЕО Virtus.pro. Причем тоже так же в Twitter какой-то реплай сделал, тема была по контрактам, и я сказал: «Интересно было бы посмотреть киберспортивный контракт и понять, чем он отличается от контракта профессионального баскетболиста». Он мне ответил, что можем организовать. Мы с ним встретились, пообщались на ту, на другую тему. И я как раз ему предложил эту тему с тимбилдингами, с определенными упражнениями какими-то, чтобы попытаться внедрить это в киберспорт.

В киберспорте у ребят еще меньше живого общения, еще меньше социализации. Там потом были еще подводные камни, с которыми ты уже в ходе работы встречаешься, но тогда мне эта идея показалась отличной. Я это в другую киберспортивную организацию питчил до этого, но там как-то не пошло. В общем, пришел я к Сергею с такой идеей, предложил, все рассказал, показал ему видео, объяснил, что, зачем, почему, как это влияет на коммуникацию.

Эти тимбилдинги были очень интересные. Я как-то приходил в команду гимнасток, давал задание одно, и они совершенно по-другому его выполняют, потому что у них совершенно нет тактильности, вид спорта не контактный. Упражнение было, где они на бревне, на лавке, нужно пройти и друг друга поддерживать, меняться ногами. А гимнастки шли и пытались уклониться друг от друга — и все время падали. У них не было даже идеи взять друг друга под руки и поменяться местами. То есть, вот. И у каждого спорта своя специфика, даже в этих упражнениях она развивается. Смотришь и думаешь: «Вау, я об этом даже никогда не подумал бы».

Предложил Сергею идею. Он говорит: «Да, классно, интересно, я подумаю». Мы потом встретились с ребятами из Virtus.pro, с которыми потом поехали вместе на The International. Сходили вместе в качалку, заглянули к ним в буткемп, первое знакомство. Проходит месяц-полтора, приходит Сергей и говорит: «Слушай, Ваня, я тут подумал, мы поговорили, мы хотим предложить тебе должность спортивного директора, чтобы ты занимался вот этими всеми вещами не с одним составом, а со всеми составами – CS, Rainbow, PABG, PUBG Mobile». То есть, это куча народу. Естественно, из-за того, что в СНГ в киберспорте тяжело приживаются новые дисциплины, то приоритет для топ-дисциплин – это Dota2 и CS, упор на них. Я был в полном шоке, если честно. Сказал, что согласен, мне это очень интересно. Познакомился с составами и начал работать. Там у нас как раз был месяц до выезда на Инт (The International – прим. «Перехват»), это самый крупный турнир по Dota2. Я думаю, если кто-то хоть как-то смотрит киберспорт, они понимают, что это такое. Там призовой фонт – 40 миллионов долларов.

- Инт – это вот то, что выиграли ребята из Team Spirit?

- Да, это именно тот турнир. Мы там заняли 5-6 места, и это тоже хороший результат, если бы, конечно, «спириты» не заняли первое. Все в сравнении познается. Но им там очень сильно повезло, они на кураже дальше пошли. Инт – один такой турнир, там уже выходит на первый план не то, как ты нажимаешь на кнопки, а то, насколько ты можешь не плавиться, насколько можешь не кипеть, а сохранять хладнокровие. На этом многие сыплются.

У нас с составом были такие проблемы. Нас называли королями онлайна, потому что лигу по нашему региону мы разносили просто в ноль, вообще никаких конкурентов у нас не было. А каждый раз, когда приезжали на какой-то турнир, команда сыпалась, отлетали 12-ми, 8-ми. После двух таких мэйджоров 5 место было отличным результатом. Получили денег — 1,4 млн долларов на команду. В общем, это был офигенный опыт. Он был очень сложный, но очень интересный. Каждый по-своему реагирует на ситуации с командой, у каждого свои нюансы, каждый по-своему интересен, каждый по-своему закрыт, к каждому надо подобрать ключ, чтобы вся эта телега поехала в одну сторону. Потому что там очень важна командная работа, там у тебя нет состава, который ты можешь тасовать – у тебя не 12 человек, а 5, и с ними ты идешь от и до. Если ты меняешь кого-то, то получаешь 20 или 25% DPC-поинтов штрафа, то есть тех очков, которые до этого заработал в сезоне. Это очень много.

У нас еще был опыт решафла. В конце Инта происходит такое откровение: «я не хочу с этим играть», «меня это достало». Это конец сезона, определяющая точка, куда дальше состав поедет. К сожалению, у них к тому моменту, как я пришел, уже было столько накопленного опыта друг против друга. Они часто не хотели идти на конфликт и не развивали важные темы, хотя эти конфликты – они как в командной игре, как в отношениях с родителями, с любимыми, со вторыми половинами, – приводят к какому-то компромиссу. Либо вы расстаетесь, либо выводите ваши отношения на новый уровень , потому что вы начинаете друг друга лучше понимать, лучше знать. Короче, через конфликт так или иначе все решается.

- Ты говорил, что ты хотел посмотреть, чем отличается профессиональный спортивный контракт от киберспортивного. Чем-то кроме нулей отличается?

- Тут еще непонятно, в чью пользу нули… Потому что, если твоя команда выигрывает Инт, то там огромные деньги. На самом деле, у них неплохие зарплаты для молодых ребят. И есть еще такое понятие, как «инактив». То есть, например, игрок имеет контракт, у него 10 тысяч рублей зарплата. Он говорит: «Я выгорел, я не хочу играть в составе, я хочу в инактив». Его могут посадить на 3-4 месяца в запас, то есть, убирают из состава, берут нового игрока и продолжают тому платить половину зарплаты, например. Хотя он просто сидит и неизвестно, выйдет он из инактива или нет, или он будет до конца контракта сидеть, получать какие-то деньги и этим быть доволен. Не всегда такое происходит, но это есть, и клуб ничего не может с этим сделать.

Вот этим отличается киберспорт от спорта. На самом деле, у них дисциплины вообще нет практически. Они могут что-то сказать нехорошее, могут что-то в паблике… У них же непосредственная связь с аудиторией через паблики, а паблики для всех одинаковые. Любой игрок высокого рейтинга может кому-то нагрубить, кому-то нахамить, и это часто выносится в СМИ. За такое по голове не гладят, санкции на них возлагаются какие-то. Игрок обиделся, а это может на результат как-то повлиять. Поэтому ты все время пытаешься балансировать на том, что ты должен и с игроком нормальные отношения сохранять, но и чтобы в медийке у тебя все было нормально и чтобы как-то это все на результат не влияло в худшую сторону.

- В целом, тебе как было в Virtus.pro? Не пожалел?

- Если подытожить мою работу в Virtus.pro, то это было офигенно интересно, это одно из направлений, которой мне хотелось бы заниматься после карьеры. Я думаю, что потихоньку и мой влог, и мой информационный поток будут стремиться тоже к этому. К каким-то менторским, мотивационным моментам, к каким-то моментам психологии спортсменов, нашей жизни.

Я вот последний год плотно работаю с психологом и понимаю, насколько это нужно и важно каждому человеку, насколько некоторые программы, которые в нас заложены, неправильные. Это нюансы нашего воспитания, и они накладывают отпечаток на нашу жизнь. Я, будучи 31-летним взрослым мужиком, до сих пор себя одергиваю в некоторых моментах и думаю: «Какого хрена? Почему? Это же глупость полнейшая». Но она заложена в голову и записана на подкорке. Поэтому вот эти моменты нужно просто прорабатывать и менять. Это в корне меняет нашу жизнь. Всем советую задуматься на эту тему. Если вы думаете, что у вас нет запроса – потому что говорят, что к психологу нужно ходить с запросом, – то вы просто не там копаете.

Знаешь, есть такая техника фрирайтинга, где просто говорят: «Пиши. Поставь таймер на 10 минут и пиши – ручкой или карандашом, как угодно, что угодно. Если ты не знаешь, что писать, то пиши, что не знаешь, о чем писать». Ты начнешь писать, и на пятой минуте из тебя польется поток сознания и подсознания, что самое важное в этой технике. Ты потом посмотришь на этот листок, и у тебя сразу появится запрос – 100%.

Психология в спорте

- Я читал, что в Virtus.pro ты как раз координировал работу психолога. У них есть психолог? То есть, в профессиональном баскетболе в России я не знаю команды, где есть психолог, а там он есть?

- Это то, чем я должен был заниматься, в мои обязанности должна была входить координация работы с психологом. Но из-за того, что я пришел, когда нам оставалось полтора месяца до The International, было поздно что-то водить и кардинально менять. Это слишком глубокая тема, ты за месяц не сделаешь ничего. Тем более, тут не обычная работа с психологом, а групповая и спортивная психология. Ты за месяц по-хорошему только познакомиться сможешь с самим психологом, ведь специалисту тоже нужно определенное время, чтобы понять, что за человек, что за психотип, на что он реагирует, какие стимулы, какая у него мотивация. Это многослойная история.

А после Инта у нас началась смена состава, это очень сложный и интенсивный момент для руководства и менеджмента клуба. Наверное, решафлы прошли не так, как мы себе думали, как мы ожидали… Но это тоже, наверное, одна из специфик киберспорта. Ну, например, у баскетбола есть правила, есть регламент; и у Dota2 есть правила, регламент. Но еще у Dota2 есть хозяин. У баскетбола хозяина нет, есть только федерация; а здесь есть конкретно издатель игры, Valve, американская фирма, которая эту игру создала. Она имеет непосредственное влияние на игру, на правила, на все регламенты. Очень много людей, и я в том числе, думают, что Valve пофигу на Dota2, они просто забили болт на нее, поэтому там все происходит вот так вот – Инт закончился, вот месяц на решафлы. И ты понимаешь: «Боже мой, что сейчас за месяц я сделаю, кого найду?» Даже в спорте у тебя межсезонье длится три месяца, ты можешь что-то с этим сделать. Вот нам по ходу сезона пришлось поменять состав и потерять 20 DPC-поинтов, а в итоге Virtus.pro, чтобы пройти на The International по очкам, не хватило даже не целой цифры, а меньше одного очка. Там еще был отдельный скандал, ведь мы попали через квалификацию, а до этого нам три раза округлили очки в меньшую сторону – из-за этого нам и пришлось играть в квалификации.

- То есть, у вас все же не было психолога.

- Не было, но мы хоть как-то наладили базовую дисциплину в команде. Поняли, что у нас есть какая-то субординация, что существуют трения. Но там это работает немного по-другому, и с этой спецификой нельзя не считаться. Ты не можешь прийти и задать свои правила. Я пытался это сделать достаточно мягко, но уверенно, не всегда это получалось и не во всем. Но к чему-то мы определенно пришли.

Короче, ситуация такая, что, если бы нас обыграла любая другая команда кроме Team Spirit, и мы бы так же заняли 5-6 места, все бы сказали: «Вау, молодцы, пацаны, улучшили свою игру. То на мэйджорах отлетали 12-ми, 8-ми, а здесь провели работу, собрали яйца в кулак и заняли 5 место, это почетно, это хорошо для такого молодого состава». Но нас обыграли такие же… Ну, не ноунеймы, но такие же простые молодые ребята из «спиритов». Которые залетели точно так же через квалификацию, то есть, просто им поперло, они выиграли.

Соответственно реакция комьюнити была неоднозначная. С одной стороны, относительно самих себя мы прыгнули через голову. С другой, «спириты» прыгнули через три головы. Поэтому получилось так, что наши заслуги не считались. И от руководства была такая реакция: «Как вы могли проиграть?» Ну проиграли, ну что-то приуныл, бывает такое, это жизнь. Я очень сильно переживал, болезненно отреагировал на это поражение, мне супертяжело было. И как собраться? Ты вроде думаешь: «Ну вот, мы все сделали». А там все решилось просто в одном замесе… Бывает, вот так карты ложатся, все или ничего. Там одну кнопку или две по-другому нажми – и все, все изменится, и ты бы выиграл. Но произошло то, что произошло.

Дальше мы решафлились, начали дальше двигаться. То одно, то другое – то с саппортом были моменты, надо было менять, потом искать нового. Но, в общем, до работы с психологом мы не дошли. Я сам дошел, довели меня до психолога! На самом деле, я не понимаю, почему люди стесняются этого. В 21 веке, в 2022 году, мне кажется, надо стесняться, что ты не используешь все возможности, чтобы навести порядок со своим здоровьем – как в физическом, так и в психологическом плане, в эмоциональном. Типа, я что, псих с психологом заниматься? Нет, нормальные люди занимаются с психологом. У тебя же, когда нога болит, ты что-то делаешь. И здесь почему не навести порядок? Говорят, все болезни от нервов, и это действительно так, психосоматика – великая вещь.

Возвращение в баскетбол

- Ты же, кажется, ровно тогда и вернулся в баскетбол, когда завертелось вот это все. То есть, когда у вас межсезонье наступило, если его можно так назвать.

- Да, в какой-то момент, работая в Virtus.pro, в RuHub и комментируя матчи Лиги ВТБ, я начал понимать, что мне это очень нравится и это очень классно, и это 100% входит в сферу моих интересов и я бы хотел заниматься этим, но… Это еще будет в моей жизни. А мой возраст мне уже никто не вернет. Мне тогда как раз 31 исполнялось. Я пошел к руководству – к Сергею, к Эмину – и объяснил все им по-человечески. Говорю: «Мужики, все супер, спасибо, но я хочу свою жизнь дальше посвятить спорту. Я буду очень рад, если после того, как я закончу, мы поработаем вместе». Очень благодарен Сергею и Эмину, что они нормально на это отреагировали и поняли меня. Они сказали: «Конечно, спасибо за работу, было здорово. На связи». И они дали мне добро. Я тут же закинул агенту, что хочу поиграть еще. Это было как раз 10 февраля где-то.

- Мне было интересно, как это происходит. Ты просто говоришь агенту, что готов к камбеку, и все?

- Мы с агентом больше полтора сезона не работали, потому что я фактически ушел из спорта. Я говорил, что у меня творческая пауза, поиски себя, кризис среднего возраста начался на 10 лет раньше, я в поиске. А тогда я позвонил агенту, говорю: «Так и так, хочу поиграть». Он такой: «О’кей, сейчас посмотрим варианты». Буквально через пару дней вернулся с МБА. А там Александр Игоревич Афанасьев работает, мы с ним давным-давно знакомы, еще со временем «Динамо», когда я еще был малым, он был тренером динамовского ДЮБЛа. Я помню, они после нас тренировались. А он такой хороший, добрый дядька, с которым все время было интересно поболтать, когда еще я пацаном был. Мы шли параллельно, но поработать не получалось у нас, я же в Единой лиге большую часть карьеры играл. А тут он откликнулся, Игорь Михайлович Кочарян тоже откликнулся, сказали, что да, супер.

Плюс, я думаю, что все стали узнавать о моих менторских и человеческих качествах, что я позитивно на коллектив влияю. Там очень много молодых, и с ними есть чем поделиться. Я пришел в команду, буквально неделю с ними потренировался, мне дали контракт. И я такой: «Ну все, папочка в снова бизнесе». Подписал контракт, тренер был очень доволен. Мы очень много с ним разговаривали. Это тренер, с которым я больше всего контактировал за пределами площадками. Мы встречались где-то, сидели, обсуждали жизненные какие-то моменты, вообще не касающиеся баскетбола. Это было очень интересно и познавательно. К Афанасьеву у меня такие теплые, классные чувства. С ним я всегда рад поболтать, увидеться, да хоть на рыбалку пойти, хотя я вообще не рыбак. Ну это просто коннект есть у людей. Он тоже отметил, что вот, ребята задвигались, азарт появился, все с юморком, матерком – так и начали играть. Смотрю: меня не было полтора года, я сыграл три игры за МБА, а у меня в среднем было по 16-17 очков. Тренер мне «трехи» разрешал бросать, он видел это во мне, не знаю, почему другие не видели. Не всегда шмалял, но, когда был момент – бросал. Это боль всех центровых, что им мне не дают плюнуть по кассе. Боже, как ты будешь это все расшифровывать, я не знаю.

- Ты наплевал на 60% из-за дуги…

- А я и говорю! Получается так, что мы играем три игры, почти цепляем «Руну», буквально пять очков проигрываем или что-то такое. Еще с какой-то сильной командой были близки, кажется, даже с «Самарой». Короче, проигрываем все три игры, к сожалению, а нам надо было выиграть все три. Но «Руна» и «Самара» были одними из лидеров. По чуть-чуть им проиграли и поняли, что у нас шансы на выход в плей-офф потерялись, не выходим.

Может, ты помнишь, Макара Коновалова и Влада Одинокова тогда забрали в «Парму» в аренду, ну и по мне тоже начались звоночки. Игорь Михайлович [Кочарян] сказал: «Вань, вообще без проблем, если есть вариант продолжить сезон, то мы отпустим». И вот как раз «Парма» интересовалась и УНИКС. Я выбрал УНИКС, поехал туда, там с Перасовичем тоже сразу нашел коннект. Ему нравилось, что я бегу, все время занимаю где-то позицию, что могу бросать. Он вообще не запрещал мне бросать. Если у меня есть опция «трехи», то я вообще спокойно. Я и на тренировках забивал. У него ко мне было минимум претензий. Одну игру сыграл, две, три, вроде все хорошо идет.

Там концовка сезона смазалась немного. Мы приехали играть первую игру против «Зенита», тренер нас не выпустил — меня и Узинского. Ну ладно, что делать, готовимся. Мы на следующий день челноки побегали, в качалке что-то поделали, чтобы в форме быть, а на следующее утро я просыпаюсь с температурой 39 – это корона, все, приехали. Вот так закончилось мое выступление в том сезоне, я тяжело переболел, оклематься уже не успел. Но там были все суперположительно настроены, на закрытии сезона мы со всеми пообщались, очень классный коллектив подобрался, все переобнимались, переплакали. Часть сердечка осталась там, в Казани.

- Необычно. Слышал много историй, как игроки из Казани, напротив, обиженными уезжали. Но в последние годы все больше приятных отзывов об УНИКСе.

- Да я вообще как-то так к людям, знаешь. Мне больше не бренд, а люди, где люди хорошие. В МБА тоже суператмосфера, тяжело не отметить. Я про них пост писал недавно, какое уважение они заслуживают. Конечно, это странно, что ты играешь в одной команде, а хвалишь другую… Но этот проект заслуживает отдельного уважения и внимания со стороны болельщиков и прессы, потому что это полностью русский проект, а посмотрите, как они играют. Я не про место в таблице, а про страсть, про самоотдачу. Как они падают на все мячи, как борются, как зарубаются со всеми. От игры к игре пока нет стабильности… Знаешь, что я имею в виду? Ты можешь, например, с какой-нибудь командой среднего звена зарубиться, выиграть, а гранду 30 очков отлететь. У них бывает – что-то не пошло, и они посыпались. Видишь, там реально сплав молодости и опыта. У них есть с составом проблемы, травмированных много, стабильности не хватает… Но результат на табло, они на четвертом месте. Кто в начале сезоне предполагал, что они там окажутся? Ставок таких было мало, наверное.

Медийность и личный бренд

- Есть ощущение, что, когда ты поставил карьеру на паузу, то стал более медийным. Это только так кажется?

- Когда я пришел в Virtus.pro, там же медийка тоже присутствовала. Меня там на одну программу позвали, на другую, постоянно такое было, много проектов. На какие-то не попадал, на какие-то попадал. Меня до сих пор это догоняет, кстати. Например, зовут на фиджитал-игры до сих пор, на круглый стол, хотя я уже не могу приехать. В Казани был форум «ТАНЕКО», тоже интересный и тоже звали приехать, просто я не смог. Зато по видео пообщался про личный бренд спортсмена. Меня к этому тянет, мне хочется делиться с людьми, у меня всегда есть позиция.

Еще я ходил на передачу «Есть тема» на НТВ, где все орут стоят друг на друга 40 минут. Говорят, что сейчас у нас один блок будет про футбол и два про киберспорт – в итоге 40 минут про политику, я стоял с такой рожей… И потом мне дали 10 минут, чтобы высказаться.

Мне говорили, что видеоигры тупые, плохо влияют на социализацию и так далее. Уделяйте больше времени своим детям! Не надо давать планшет в руки, телефоны. Я понимаю, что иногда необходимо перевести дух, часик времени выкроить. Но если люди будут больше времени уделять своим детям, у них меньше будет потребности в каких-то играх. Дети же как губки впитывают все с нуля. У меня не было планшета, я жил великолепно – тут поиграл, там поиграл. А здесь… Это как дешевое удовольствие для ребенка. Ты ничего не воображаешь, не развиваешь какую-то мысль, ты просто нажимаешь на кнопку, получаешь удовольствие. Когда я был маленьким, меня мама ругала, что я все время во дворе бегаю, ни фига не делаю; сейчас все ругаются – иди поиграй во двор с ребятами, что-то поделай, но не играй в компьютер.

Как в моем детстве спорт мог быть мостиком между поколениями, также и сейчас гейминг может быть таким же мостиком между поколениями и связью с детьми. Я понимаю, что там могут быть игры с высоким порогом вхождения для родителей, в которые тяжело вникнуть и начать играть с ребенком. Но в шахматы играли раньше, в шашки, в Чапаева играли, а сейчас играют в это. В любом случае, все хорошо с умом — сдуру можно и хер сломать. Выстраивайте систему отношений с ребенком — и вам не придется никого ничем ограничивать.

- А ты сам сейчас играешь в компьютер?

- У меня нет времени, к сожалению или к счастью, не знаю. Я продал игровой ноутбук, купил себе MacBook летом. Но это чисто для монтажа, для стримов, для чего-то такого. У меня есть xBox. Вот как раз болел, сидел дома, иногда запускал Cyberpunk. Но что-то как-то уже как будто не так тянет. А в детстве я обожал играть в компьютерные игры. У меня был денди, потом компьютер, я просто с ума сходил, так играть любил. Но потом случился спорт – и фокус сменился туда. Мне нравятся игры больше сессионные, Dota2, например. То есть, ты заходишь туда, каточку сыграл, 30 минут посидел, выключил и пошел дальше делами заниматься. Я за последние 10 лет прошел две игры – GTA 5 и The Legend of Zelda на Nintendo. От и до я ничего не проходил. Не увлекает так сильно. А сессионные игры, Dota – это как в партию в шахматы сыграть. Но я уже больше года не играю – когда начал работать в киберспорте, в Virtus.pro, стало не до этого.

Видеоблог «Канал Лазаря»

- Расскажи про свой влог. Как идея появилась?

- Идея появилась еще очень давно, но из-за нехватки времени долго не получалось. В итоге, когда я работал в Virtus.pro и мы поехали на Инт, из-за коронавирусных ограничений мы не могли взять много людей – с пятью игроками поехали тренер, медиадиректор и я. Поэтому приходилось в том числе вести влог для фанатов. Хотя там было совершенно не до этого, много разных задач – мы же еще менеджерские функции поделили между собой, потому что менеджерского состава на тот момент не было. Люди, которые занимаются бытовыми вопросами, переездами и так далее.

Но, короче, у меня давно была такая идея. Хочу верить, что я достаточно интересный человек и у меня достаточно насыщенная жизнь и большой жизненный опыт по разным вопросам, которым мне хотелось бы делиться с людьми. Но если бы я начал вести свой блог, типа «привет, меня зовут Иван, я хочу поговорить о мотивации, спортивной психологии, уверенности и установках», то мне бы сказали: «Что за дичь? Эй, стопэ».

Поэтому мне показалось, что сначала надо просто показать жизнь спортсмена. Мне вот это интересно, вот то. Мне кажется, что баскетбол в нашей стране недостаточно раскручен, он незаслуженно обделен вниманием медиа. Во-первых, сам по себе это классный вид спорта. Ну честно! Даже если бы я не занимался баскетболом, все равно, тут динамика, скорости, тактика. Я вот не могу футбол смотреть, сидишь 90 минут и ждешь гол один. А здесь ты каждую минуту получаешь гол, каждые полминуты – ну это если про нас.

- Ну и болельщикам проще и приятнее поддерживать того, кого они знают.

- Конечно! У тебя появляется определенная эмпатия к этому человеку. Вася Пупкин приехал какой-то… Ну, сегодня приехал, завтра уехал. Кто он такой? Откуда? Знать не знает никто. Какая у него жизненная история была, как он общается с командой, как взаимодействует с тренерами, как выполняет установки? А здесь, когда ты показываешь свою команду изнутри, знакомишь и игроками, типа, это вот наш капитан, вот он такой, а что, он и матерком может… Капитан, но форму забыл – смешно же! Интересная история? Интересная. И таких историй тонна. Мне есть что дать зрителю. В УНИКСе мы писали подводку к чему-то, и я говорю: «Хорош, ну улыбнись ты, е-мое, ну что это за интервью. Мы забили больше очков, а пропустили меньше, поэтому мы выиграли. Еще мы забрали щит и нас трибуны гнали вперед… Блин, чел, ну дай чуть-чуть жизни! Ты как робот говоришь».

И заковырки у меня случаются в видеоблоге потому, что я пытаюсь бороться со своим перфекцианизмом, с внутренним ощущением того, что у меня получается не так, как я хочу, и не так, как хочет аудитория. Хотя я не знаю, как хочет аудитория. Например, я парился долго, что у меня все циклично – но жизнь спортсмена тоже циклична. Мы проснулись, мы поели, мы прилетели. В полете были такие приключения, заселились туда-то, поели вот это, потренировались, поели, поспали. Но, блин, такая наша жизнь спортивная, она из этого и состоит, ребят. Я все понимаю, но меня калит, что у меня каждый влог по такому сценарию проходит. Плюс, мне не удается, наверное, там, где хотелось бы, подснять. То есть, когда я захожу в раздевалку, буквально несколько кадров делаю, как тейпуются ребята, и потом я выключаю и начинаю сам готовиться. Когда у тебя есть оператор или, наверное, больше одобрения от тренерского штаба, от руководства, ты мог бы менеджера попросить, чтобы он подснял или что-то, а здесь я чувствую, что есть небольшое напряжение. Мне напрямую никто ничего не высказывал, но я вижу, что есть. Я понимаю, что я плохо сыграю и мне скажут – это все из-за блога или это все из-за кампуктера твоего.

- В команде тебя не хейтят за то, что ты такой активный и всех бесишь?

- Сначала приглядывались. Даже я бы сказал, что сначала ребята проще реагировали на это. Но команда – это же живой организм, а еще живой организм – это турнирная таблица. И иногда под давлением турнирной таблицы, под давлением каких-то факторов извне, которые вообще не относятся к влогу, ситуация меняется. У игрока может не быть настроения. Понятно, что он работает, все функции выполняет, но он на минус морали (упадок настроения, характеризующийся отрицательными действиями по отношению к людям вокруг – прим. «Перехват»). Ты подходишь к нему, но видишь, что он не в восторге, что ты подошел. И ты не виноват в этом. Три недели назад он тебе на все вопросы отвечал, ржал и все было о’кей, а теперь человек погас, ему тяжело – а тут ты еще со своими вопросами.

Как тренер к этому относится, не знаю, но он просто подшучивает постоянно. Не сказать, что суперположительно, наверное. Почему-то принято считать, что это меня как-то отвлекает от работы, что я не сконцентрирован, что я плохо на пик-н-ролах играю из-за того, что я блог веду. Но какая разница, я сижу в автобусе и записываю какую-то подводку к нашей игре или я сижу в автобусе и бесцельно скроллю ленту в соцсетях? Это никак не повлияет на мою готовность к игре. Что я буду тупить тут, что буду тупить там. Я знаю наших противников, я на скаутинге посмотрел, я помню, у меня с башкой все нормально. Но вот почему-то некоторые думают, что это отвлекает. Это как быть белой вороной, как нас тоже учили – не высовывайся, ты что, самый умный? И это все установки со школьных времен.

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Фото: instagram.com/lazarbird_4; vtb-league.com; russiabasket.ru; pbcruna.ru; mbabasket.pro; https://bcsamara.com