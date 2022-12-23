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В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см

Даниил Столбецкий
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Вадим Воронцов
Егор Демин
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Баскетбол Баскетбол

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Кажется невероятным, но за последние полтора года в молодежные команды мадридского «Реала» из России уехали уже три человека. Двоих вы знаете: «Перехват» подробно рассказывал про Егора Демина и Вадима Воронцова. Теперь тем же маршрутом отправился и третий россиянин — это 15-летний Даниил Столбецкий.

Когда Даниил учился в первом классе, на уроки пришел баскетбольный тренер Никита Попов. Он набирал ребят для занятий в спортшколе «Глория», и так как Столбецкий уже тогда вырос до 158 см, его позвали в первую очередь. Он стал заниматься у Попова и сходу попал в основной состав по своему возрасту.

Через полтора года «Глория» играла товарищескую встречу с ЦСКА. Родители Дани, которые пришли посмотреть матч, увидели, что в этом возрасте ребята могут заниматься не только ОФП, но и уже иметь чисто баскетбольные навыки — броски, пластику, движения. В «Глории» акцент был именно на физической составляющей, а мальчику хотелось заниматься именно баскетболом. Родители его в этом поддержали.

Семья сходила на просмотры в несколько школ. Позвали в каждую, в том числе в «Тринту». Но Даниила покорил Вячеслав Федорченко. Молодой тренер из ЦСКА вышел навстречу Столбецким в модной футболке и в баскетбольных кроссовках, широко улыбнулся и уже этим склонил Даню к выбору спортшколы «армейцев». Тем более, несколько друзей из «Глории» тоже переехали в ЦСКА, да и логистика для семьи была удобная.

- Изначально, когда он только пришел в команду, он был такой медвежонок, отличался габаритами и ростом, но был малоподвижен, не обладал никакой скоростью, – вспоминает Вячеслав Федорченко. – Но я, как тренер, сразу заметил в нем большой потенциал, потому что при всех этих нюансах он брал мяч, тащил его перед, пытался даже сам его выводить несмотря на то, что на постоянной основе у него мяч этот выбивали. Конечно, иногда это смотрелось совсем нелепо, но я никогда в нем это не убивал.

Очень быстро стало понятно, что Столбецкий понимает игру и «читает» ее. Он без проблем раздавал передачи, сложные и неочевидные, хотя во всех своих командах был самым большим. Такие парни обычно выполняют функции подобрал-добил, но только не он.

Хотя выделялся Даниил долгое время именно ростом. В детстве эндокринолог прогнозировал ему 215 см, но центровой идет с опережением этого графика и уже вымахал до 206 см. Бывало такое, что за месяц он мог подрасти на 3 см — а это уже совсем другая координация, совсем другие движения. Поэтому и Федорченко, и второй тренер Виталий Слепцов большое внимание уделяли работе над ОФП и над координацией, чтобы особенности тела не мешали Столбецкому играть в баскетбол.

Работа над собой окупалась сполна: без уважительной причины центровой не пропускал ни одного лагеря и ни одного соревнования, вместе с Федорченко они проехали всю страну и выезжали за ее пределы, часто привозя с собой награды. В 11 лет Столбецкий взял титул MVP на турнире Baltic Basketball League, а в 12 окончательно понял, что без баскетбола не сможет. Тогда он получил травму колена и выбыл на четыре месяца – оставшись без тренировок, Даня совсем приуныл, пришел к родителям и сказал, что, кажется, это любовь.

- Сколько слез, сколько травм и сколько всего мы пережили, – говорит Федорченко. – Это было то еще испытание, потому что у Дани низкий болевой порог. Слез и травм, разочарований мы пережили очень много, но он всегда отличался своим характером. Он провел со мной пять лет, и мы лишний раз не обостряли, если было какое-то повреждение.

А повреждения случались. Финальный этап первенства России в 2020 году Столбецкий пропустил из-за того, что заболел коронавирусом, а через год сломал палец на сборах перед таким же финальным этапом. Из-за этого Даниила мало видели российские скауты и совсем не видели зарубежные. Ситуация была уникальной: безоговорочный стартовый центровой команды, которая выиграла два из последних трех первенств России, оказался вне поля зрения почти всех экспертов. Шансов уехать куда-то не было.

Зато была возможность поучаствовать в тревел-тим. Когда-то такой формат привел в «Реал» другого россиянина Вадима Воронцова. Его папа, тоже Вадим Воронцов, в соцсетях проекта Jumpball опубликовал сообщение с предложением поучаствовать в такой вот «путешествующей команде». Родители Столбецкого увидели это, откликнулись и уже в марте Даня с мамой поехали в Испанию.

Турнир проходил в Каталонии, в Жироне. Из россиян больше никто не поехал, но для тревел-тим это нормально – там редко бывает по несколько игроков одной национальности. Даня попал в команду, которая называлась Next MVP, с ним в составе были голландец, бразилец, испанец, литовец, швейцарец, македонец. Ребята провели две тренировки, немного сыгрались и начали играть с такими же командами. Всего их было 16. Обычно на таких турнирах сидят клубные скауты и изучают, кого из еще не пристроенных игроков можно было бы пригласить в свою структуру.

Матчи в Жироне не были исключением, и к маме Даниила очень быстро стали подсаживаться представители разных команд. Они видели, как женщина на русском подсказывает сыну, и без труда определяли в ней маму игрока. Скауты интересовались, откуда Даня взялся, какие у него планы, не хочет ли он приехать на просмотр. К концу турнира интерес только возрос: Столбецкий смотрел все игры, и когда выходил на паркет против другой команды, то уже знал, что умеют оппоненты, и знал, что этому можно противопоставить.

Скауты и агенты просили показать им видеонарезку, но таковой не было – семья никогда не крутилась в этом бизнесе и не знала, что нужна нарезка моментов. Однако даже это не стало серьезной проблемой.

Даниил с мамой вернулись в Россию, где ЦСКА – уже со Столбецким, который наконец подошел к финальному этапу здоровым – через неделю выиграл первенство России. Даня закрыл этот гештальт, и семья стала думать – даже не над тем, ехать ли на просмотры за границу, а над тем, в какой последовательности ехать. На тренировки звали сразу несколько испанских клубов, в числе которых были «Валенсия», «Ховентут» и «Барселона».

А вот скаутов «Реала» на турнире не было, и это удручало. Для Столбецких было важно, чтобы сын получал образование на английском языке, а такая возможность в Испании есть только у «сливочных», которые отправляют всех своих воспитанников в частную школу в Мадриде. Вадим Воронцов на всякий случай отправил видео в «Реал», но быстрого отклика и вообще отклика не ждал.

К его удивлению, «Реал» среагировал буквально за два дня, а связался со Столбецкими в день рождения Даниила, 21 апреля. В конце мая Воронцов-старший и Даниил полетели в Мадрид, где игрок провел пару тренировок. На этот просмотр «Реал» также позвал игроков своей системы – Егора Демина, Деклана Дуру, Исму Исмаилу и других. Даниилу было довольно тяжело под кольцом, против него были игроки из топ-3 рейтинга Eurohopes по трем возрастам. После тренировки с ними Столбецкий позвонил родителям и сказал: «Блин, они монстры».

Весь тот вечер Даня и Вадим Воронцов просидели на трибунах футбольного стадиона и говорили о том, как провести второй день тренировок. Это ли подействовало или что-то другое, непонятно, но следующим утром тренеры «Реала» увидели в нем совершенно другого игрока. Клубу легче было привезти африканца, который был бы одарен физически куда больше, или парня с Карибских островов, который не считался бы в Испании легионером; но Столбецкий взял их своими движениями, своим видением площадки. Все сейчас в поиске нового Йокича – и «Реал» не исключение.

Даниилу предложили нестандартный для таких случаев контракт – сразу трехлетний, без всяких опций – и сказали, что ждут в сентябре.

- Я им безумно горжусь, несмотря на то, что многие специалисты в России, включая скаутов и так далее, в него не верили, считали, что у него много недостатков, – говорит Федорченко. – Но я, как его тренер, который с ним работал на протяжении всего его детства и периода становления как игрока, могу сказать, что у него есть огромный потенциал, и при правильной и должной работе это все можно реализовать. Я верю, что он сможет им воспользоваться.

Столбецкий в Мадриде уже несколько месяцев. Сначала он жил в одной комнате с Деминым и Гонсалесом, но правила резиденции таковы, что в целях тимбилдинга ребят время от времени переселяют. Сейчас Даня живет с поляком 2005 года рождения и с французом 2010-го, учится в школе и параллельно каждый день полтора-два часа занимается с репетитором по испанскому. В «Реал» Столбецкий переезжал со знанием испанского на уровне no entiendo nada, а теперь сдал экзамен в школе на 7 баллов из 8 и в принципе не имеет проблем в школе.

Центровой играет в команде U16, но иногда попадает в состав U18. Если по своему возрасту Даниил стабильно входит в командный топ-3 по сыгранным минутам, очкам и коэффициенту полезности, то у старших ему приходится соперничать со всей верхушкой рейтинга Eurohopes — и его это мотивирует.

Физически Столбецкий прибавляет – благодаря точечной физической нагрузке его тело становится более баскетбольным. Плюс, окупается работа с тренером Сергеем Нагорным (aka Экшн), с которым Даня работал последние два года в Москве. Там были определенные прыжковые ограничения из-за комплекции и бурного роста, но важно было продолжать работать с учетом особенностей тела – и Нагорный за ним пристально следил. Теперь в «Реале» Столбецкому куда проще адаптироваться к похожим упражнениям.

Даниил Столбецкий – уже третий россиянин, который оказывается в системе «Реала» с сентября 2021 года и второй, который переехал в Мадрид благодаря тревел-тим – снова помог Вадим Воронцов и его проект Jumpball. Кажется, за этим явлением надо следить чуть пристальнее.

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Фото: VK; личный архив

4 комментария

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krackazyabra
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Сергей Тонконогов
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Даниилу успехов! У него все только начинается. Впереди много труда и, надеюсь, много красивых побед, как в майке Реала, так и сборной России!
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Артем Комаров
Автор
Артем Комаров
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Ответ dbelenit
На мой взгляд, несколько неоднозначно выглядит часть про Глорию и Никиту Попова. Я считаю, что тренер, который нашел парня в школе, два года тренировал и привил любовь именно к баскетболу, а не к регби, гандболу, плаванию или единоборствам, этот тренер заслуживает хоть какой-то благодарности, а не упреков в занятии ОФП с 8-9-летними мальчиками. Тем более, что как выясняется дальше, ОФП - это важная часть работы и в ЦСКА, и в Реале. А в остальном, парню только удачи, здоровья и успехов во всем!!!
Не было задачи как-то неоднозначно высказываться про первого тренера, я только хотел показать, что в том возрасте Даниилу хотелось уже больше играть, вот и все. В тексте нет ничего плохого про «Глорию» и тренера, там есть только про разные акценты в этой спортшколе и в ЦСКА.
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dbelenit
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На мой взгляд, несколько неоднозначно выглядит часть про Глорию и Никиту Попова. Я считаю, что тренер, который нашел парня в школе, два года тренировал и привил любовь именно к баскетболу, а не к регби, гандболу, плаванию или единоборствам, этот тренер заслуживает хоть какой-то благодарности, а не упреков в занятии ОФП с 8-9-летними мальчиками. Тем более, что как выясняется дальше, ОФП - это важная часть работы и в ЦСКА, и в Реале.
А в остальном, парню только удачи, здоровья и успехов во всем!!!
+3
0
+3
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