«Год искали, полтора ремонтировали, прошлым летом запустились». Слава Зайцев – о своем отельном бизнесе

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Форвард УНИКСа Вячеслав Зайцев готовится начать свой второй сезон в Казани. Тем временем в родном городе игрока, в Санкт-Петербурге, свой собственный второй год открывает Zoom Hotel – гостиница, которой управляют Слава и его брат Александр. Отель уже работает в плюс, но пока что деньги, которые он приносит, идут на улучшение номеров, открытие ресторана и другие нужды постояльцев.

О том, как открыть отель в городе отелей и как управляется его бизнес, Слава рассказал в интервью «Перехвату».

– Когда ты впервые стал задумываться о том, чтобы заняться бизнесом?

– Тема отеля мне сразу понравилась, потому что за карьеру я побывал в сотнях гостиниц и хорошо знаю индустрию с точки зрения клиента. Плюс, как и все спортсмены, я хотел, чтобы после окончания карьеры был какой-то бизнес и возможность развиваться и зарабатывать. Поговорил об этом с братом. Он и предложил идею небольшого отеля в Питере.

Мы стали пробовать идти таким путем. Начали искать помещение, но поиск затянулся надолго, на год, кажется. Потому что некоторые помещения нравились, но не подходили по сумме, другие – еще по каким-то причинам. И уже где-то через год после начала поисков мы наконец увидели помещение в центре города. Оно было не в самом хорошем состоянии, но мы решили, что, если сделаем там ремонт и все красиво обустроим, должно получиться хорошо.

– Ты верно сказал, что за карьеру с разными командами побывал в сотнях гостиниц. Есть что-то, что тебя удивило, и ты постарался скопировать это в свой?

– В первую очередь, мне хотелось, чтобы людям просто было комфортно, чтобы был красивый и светлый отель. Бывает, приезжаешь в какие-то гостиницы, а там очень темно. Мы же решили, что у нас будут светлые тона и в целом много света. Хотелось сделать так, чтобы людям было уютно, а администратор всегда их встречал бы с улыбкой – это основное.

– Сколько времени занял ремонт этого помещения?

– Ремонт длился года полтора. Там нужно было переделывать практически все, помещение было в плохом состоянии. Хорошо, что у меня есть друг-строитель, который очень помог. Если бы не он, возможно, это было бы еще дольше и тяжелее. А он нам объяснил, как выстроить план ремонта. Делали бы мы все сами – без дизайнера, проектировщика и так далее, – там был бы вообще хаос. А он нам подсказал, разложил все по полочкам, приезжал сам смотреть, как идут дела. Это сильно помогло. Плюс, мой брат понимает в строительстве.

Так что вот – год мы искали, полтора года ремонтировали, и год назад вот запустились.

– Получается, это ваш общий с братом бизнес?

– Можно сказать, что да. Занимается им по большей части Александр. Летом приезжаю уже проверить лично. Он мне постоянно рассказывает, как и что, какие процессы там происходят. Но в операционку я особо не лезу, потому что он там, все видит, я тут больше наблюдатель так как нахожусь в другом городе.

– Почему именно в Петербурге? Кажется, в этом городе нет недостатка в отелях.

– Во-первых, я сам из Санкт-Петербурга. Ну и брат тоже живет там. Другого варианта и не рассматривал. Потому что сам управлять всем я не могу, мой основной вид деятельности – это спорт, это занятие №1 для меня. А брат сейчас всем управляет.

– А есть что-то, что контролируешь лично ты?

– Все серьезные вопросы и траты согласовываются со мной. Проверяю заселяемость, пытаюсь найти людей, которые могут помочь в развитии отеля. Например, мы сотрудничаем с администрацией Центрального района Санкт-Петербурга. Летом, когда я приезжаю в город, то лично за всем смотрю. У нас при отеле открыт ресторан ATLAS by Cuisine, пробую там все блюда. Готовят наши повара очень вкусно.

В прошлом году, когда мы запускались, бюджет был в упор. Мы открылись, все было красиво, но все равно были какие-то недоработки. Например, на вторых этажах нам не хватало кондиционеров, было жарко. В этом году мы все доработали и установили их.

– Ваш бизнес окупается?

– В первый год отдачи в плане денег не было, потому что мы делали очень много доработок. Когда ты открываешь отель, ты уже думаешь, что все сделано, а по факту там одного чего-то нет, тут ещё чего-то не хватает. И ты все это докупаешь.

Мы же никогда этим раньше не занимались, пытаемся все добавлять на основе отзывов, чтобы людям было комфортно.

– Ресторан работает с вами в партнерстве или это ваш собственный ресторан?

– Мы вообще сразу хотели открыть ресторан, просто по финансам было тяжеловато. Но то, что зарабатывали с отеля, мы вкладывали обратно в развитие. Ресторан открыли как раз на выручку. Ну и в целом пока что тратим всю прибыль на улучшения, чтобы он становился лучше и лучше.

– Ты не скрываешь, но и не сильно афишируешь, что это твой отель. Почему? Тебе не кажется, что баскетбольное сообщество могло бы тоже попробовать остановиться в отеле Славы Зайцева, если бы знало о том, что такая возможность вообще есть?

– Возможно. Я просто сам по себе такой, не очень активный человек в соцсетях. Многие мои друзья знают, что у меня есть отель. Некоторые болельщики останавливались и тоже присылали потом положительные отзывы. Какие-то фотографии я выставлял, но не прямо сильно афишировал. Кто активно следит, мог заметить.

А вообще, я просто сам по себе не такой человек, чтобы говорить: «Хэй, у меня отель!» Пару фоток выставил – и достаточно. Вот это интервью – это первое, что я рассказываю людям про свой бизнес.

– Какой самый необычный отзыв ты получал от людей? Может, от партнеров по команде?

– Многие останавливались, но, чтобы прямо необычный отзыв, такого не помню… По крайней мере, ребята ничего плохого точно не говорили. Всем было комфортно, все нравилось.

– Ты высчитывал, когда это должно окупиться? Не работать в плюс, а именно окупиться – и покупка помещения, и ремонт.

– Вообще я рассчитывал, что если это окупится за 8 лет, то это будет здорово. Но сейчас я уже не уверен, не знаю, как это будет происходить. Просто мы сначала полтора года строились, сейчас все дорабатываем. В прошлое лето была пандемия, – были сложности с передвижением и всем остальным.

В Санкт-Петербурге очень большая сезонность в отелях: летом очень много туристов приезжают, а зимой ситуация другая – людей меньше. Кто по работе приедет, кто еще зачем-то… Но сильное различие в сезонах есть.

И потом, у нас еще молодой отель. Когда отель работает много лет, есть люди, которые регулярно в него приезжают, которым он нравится. А когда отель только открывается, тебе нужно наработать эту базу – так в любом бизнесе происходит.

Поэтому посмотрим, как в итоге все выйдет. Это я тебе смогу сказать через несколько лет.

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Фото: личный архив Вячеслава Зайцева