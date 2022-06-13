В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»

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В мадридском «Реале» теперь играет еще один россиянин — это 13-летний Вадим Воронцов. Настолько юных легионеров «сливочные» еще никогда не подписывали.

История Воронцова совсем не похожа на историю другого мадридского россиянина Егора Демина. Егор успел стать суперзвездой по своему возрасту еще в России; Вадим, напротив, здесь почти не играл, выбрав другой путь развития — сборы за границей, международные соревнования и участие в трэвэл-тим.

Что это такое, почему между «Реалом» и «Барселоной» Воронцов выбрал первых и чем испанский детский баскетбол отличается от российского — в этой статье.

Необычный детский сад

Детство Вадима Воронцова было наполнено спортом: родители хотели отдать его в детский сад, но места в государственном садике не нашлось; так мальчик оказался в садике ЦДСК — это Центральный детский спортивный клуб. Семья жила в районе ЦСКА, и нужно было искать сад там. Из доступных оказался только сад со спортивным уклоном.

В ЦДСК все было серьезно: с 4 лет мальчик воспитывался в парадигме «трудолюбие через спорт», учился пунктуальности и ответственности. Цели сделать спортсмена из каждого воспитанника в садике не было, здесь учеба тоже имела важное значение — в частности, английский язык. Но это не отменяло две тренировки в день и 40-минутный сеанс йоги. Видов спорта было четыре — футбол, хоккей, дзюдо и плавание. В первый год обучения в таком садике Вадим стал MVP.

Как будто всего этого было недостаточно, через полтора года Вадим пошел еще и в хоккейную секцию в ЦСКА. Его быстро заметили и подключили к тренировкам — помимо тех, что у него уже были в детском саду. Он справлялся, и к началу лета перед школой у него было несколько приглашений в ЦСКА — в футбольный, хоккейный и плавательный.

Но папа Вадима, Вадим Воронцов-старший, всегда любил баскетбол, поэтому решил показать сыну этот вид спорта. На районе все было рядом, и мальчик попал в ЦСКА к тренеру Наталье Пинаевой. Она вела два возраста — 2009 и 2007 годы рождения — и сразу же определила Воронцова заниматься с ребятами на два года старше. В семье стали понимать: нужно скорее определяться с одним видом спорта, потому что ходить урывками здесь не получится.

Летом Воронцовы поехали в отпуск, купили там баскетбольный мяч, и уже через месяц Вадим сказал: «Не хочу в хоккей, хочу в баскетбол». Папа победил.

«Я помню, как выбирал между хоккеем и баскетболом, — делится Воронцов-младший. — Было реально трудно, поскольку мне нравилось и то, и другое. Но после решающего лета, когда у меня не было возможности играть в хоккей и я играл только в баскетбол, мне стало понятно, что баскетбол мне ближе».

Тренировки в ЦСКА

«Транзитом через этот садик он с первого класса пошел в спортивную школу ЦСКА и сразу начал заниматься с ребятами старше себя, — говорит Воронцов-старший. — Я думаю, что это во многом помогло ему хорошо начать в своем возрасте. Он до последнего момента всегда играл с ребятами на два года старше себя, на год старше — только в этом году он провел первый сбор со своим возрастом. Естественно, что, конкурируя со старшими и более сильными ребятами, он не имел преимущества в скорости, силе и антропометрии — только играя головой он мог завоевывать свое место под солнцем. Я считаю, что это хорошая история в любом виде спорта, если есть такая возможность».

Через полгода команду Вадима в ЦСКА возглавил Вячеслав Федорченко. Он доверял Воронцову игру в концовках, терпеливо исправлял ошибки и видел у Вадиме хорошее будущее. В это же время с мальчиком индивидуально много работал и старший тренер ЦСКА Иван Кучеров.

У Вадима было много индивидуальных занятий, ОФП, утренние тренировки со старшими ребятами. Тренеры составили план и четко ему следовали. Задачей было не перегрузить игрока, но заполнить тренировочное время самым эффективным и нужным на тот момент. Нужна была именно качественная игровая практика: к примеру, Воронцов играл в первенстве Москвы только с самыми сильными соперниками, а за свой возраст подключался исключительно в плей-офф.

Официальных всероссийских соревнований в этом возрасте не проводилось, но Вадим участвовал во всех турнирах, в которых мог, — в первенстве Москвы, например, он был заявлен сразу за три возраста. Помимо этого, воспитанники спортшколы ЦСКА ездили в Прибалтику играть в Балтийской баскетбольной лиге и участвовали в коммерческих международных турнирах топ-уровня. Помимо этого, ЦСКА ездил в Испанию и играл товарищеские встречи с сильнейшими командами.

По ходу одной из таких поездок на сцене появилась трэвэл-тим.

Что такое трэвэл-тим

В одном из туров Балтийской баскетбольной лиги ЦСКА встречался с сильной литовской командой VKM, которая два года никому не проигрывала, и победил в ее же домашнем зале. Воронцов выделялся в этой игре, и после матча к папе подошел один из известных баскетбольных функционеров с приглашением поучаствовать в своем проекте. Проект заключался в привлечении перспективных детей со всего света к участию в турнирах по мини-баскетболу. Когда-то этот функционер, Давид Фату, работал тренером в Тулузе, но потом переехал в Прибалтику, занялся бизнесом и в качестве хобби стал возить команды на всевозможные турниры — в том числе в США, в Австралию, но в основном ездил по Европе.

«Мы тогда к этому отнеслись с недоверием, стали узнавать у знакомых, что за человек, что им движет, что за проект, — рассказывает Вадим Воронцов. — В итоге все подтвердилось. Этот француз создал свою команду по подобию американских систем. Я проникся этой идеей. Буквально через несколько месяцев мы поехали, достаточно хорошо сыграли. Поняли, что нельзя вариться только в России, в нашем баскетболе, что есть другой баскетбол, что надо набивать шишки, учиться и пробовать разную игру — прибалтийскую, балканскую и особенно испанскую ».

Трэвэл-тимы возникли в Америке в 70-х годах и существуют до сих пор. Тогда это была довольно простая история: есть клуб, и у клуба есть школы, эти школы собирают команды и играют в рамках летнего турнира, а к ним присоединяются игроки из других городов и штатов. Это движение стало набирать обороты, стали появляться ассоциации и лиги, затем к ним стали подключаться известные личности — к примеру, есть трэвэл-тим Леброна Джеймса, Кевина Дюранта, команды известных актеров и певцов. Они берут коллективы под свой патронаж, для них это такое хобби, развлечение. Собирают детей и дают им путевку в жизнь.

В европейских реалиях это не так распространено, но подобные проекты работают в Италии, Швейцарии, Испании. Часто в одной команде собираются игроки из 5-6 стран — они знакомятся друг с другом и играют с такими же командами. До Вадима Воронцова россияне в таких лагерях не участвовали (или, по крайней мере, об этом не известно).

«Я еще помимо сына брал с собой по два, по четыре человека, то есть тех, кто мне был знаком, доступен, чьи родители соглашались, — говорит Воронцов-старший. — Искали деньги. Кто не мог финансово это потянуть, помогали разными способами. Два года мы катались активно, играли в Каталонии, в других областях. Иногда выигрывали у хороших команд вроде «Барселоны», «Ховентута». В какой-то момент поняли, что Вадим свои лучшие игры выдает именно на выезде [, а не в ЦСКА] — там была определенная атмосфера, тренер здорово мотивировал, на первый план выходило индивидуальное мастерство. Сыграться за 2-3 тренировки очень сложно, каждый раз новые составы. Поэтому тот, кто лучше понимает баскетбол, кто больше одарен, тот и вытягивает. По сути, это режим национальной сборной с малых лет ».

«В первый раз было немного страшно — новая команда, другой язык, новый тренер, — вспоминает Воронцов-младший. — Но после пары игр быстро привыкаешь, и становится проще. Мне нравилась практика с иностранными командами, мне в принципе больше нравится быстрый баскетбол, в который они играют».

Воронцов и трэвэл-тим

Воронцовы регулярно ездили и пробовали себя в различных трэвэл-командах. Вадиму нравилась эта атмосфера, он жил от одного турнира до другого. В промежутках — или тогда, когда не было возможности поехать — папа старался устроить для сына участие еще в каких-то турнирах, потому что тренировок с ЦСКА не хватало.

«У команд топ-уровня есть проблема с тем, чтобы найти игровую практику с равными себе командами, — объясняет Воронцов. — Это актуально в том числе и в детском баскетболе, ведь и в U12 дети могут показывать содержательный баскетбол. Ехать на дорогой турнир в Прибалтику ради одной-двух игр или проводить первые этапы первенства России без единой плотной игры — это повсеместно. Мы старались найти эти матчи в разных странах, я связывался со многими организаторами турниров, выяснял их уровень, искал товарищеские игры для ЦСКА. Если команда выигрывает «+30», это плохо и для нее, и для ее соперника. У одних надо снимать корону и настраивать на следующего серьезного оппонента; другим требуется психологическая реабилитация и поиск мотивации дальше заниматься баскетболом ».

Пандемия коронавируса не позволила Вадиму сыграть в нескольких важных соревнованиях. Среди них был La Roda — команды обычно готовятся к нему целенаправленно, это главный турнир по U12 в Европе, соревнование категории А. Ла-Рода — испанский городок, в котором нет практически ничего кроме баскетбольного зала, и так как в этом месте нет преимущества домашней площадки ни у одной из команд, там уже 25 лет проводят этот турнир. Состав всегда топовый: вплоть до того, что до пандемии приезжали сборные Испании, Франции, Италии и других стран, а также европейские топ-клубы.

La Roda проводится один раз для одного поколения игроков, и из-за отмены целое поколение выпало. Но отменили турнир по 2008 году — Вадим планировал в нем сыграть, но вообще он 2009 года рождения. Через год его ничто не смогло остановить.

«Во второй год пандемии все тренировались кто как может. К счастью, в России и конкретно в ЦСКА ни на неделю не останавливались тренировки. Руководство школы пошло навстречу, разработали регламент, что если возникают какие-то случаи, то отдельная команда уходит на карантин, а остальные продолжают тренироваться. Это позволило набрать хорошую форму к концу сезона. La Roda в 2021 проводилась в июле, на тот момент только начали открываться европейские страны, но не для россиян. Мы поняли, что законно добраться нельзя, но этот шанс один выдается раз в жизни — и решились. Множество фэйк-документов, легенда для пересадок и контроля… В тот период был большой процент отказов в посадке на самолет. В общем, для нас это была большая авантюра. Я еще взял двоих русских парней и по сути взял на себя ответственность за все».

Но все получилось. На La Roda команда, в которой играл Воронцов, обыграла «Барселону», на последней секунде не смогла затащить «Реал» в овертайм и в общем, хоть и не выиграла, сыграла прилично. Вадим до последней игры шел на титул MVP, в итоге попал в символическую пятерку турнира.

Главное, что получают игроки на таких соревнованиях, — это узнаваемость. Залы полны скаутов, представителей всевозможных агентств. Воронцов-старший думал, что пока нет смысла дергаться и куда-то пытаться попасть, потому что это обычно делают в 15-16 лет. Но на пути обратно в Россию ему позвонили.

«Звонил один из известных российских агентов. Чему я очень удивился, у меня даже мысли не было о том, что кого-то может всерьез заинтересовать 12-летний ребенок. По просьбе испанских коллег он предложил посмотреть какие-то варианты, тут же мне переслал видеонарезку, которую сделали испанцы. Организаторы турнира сами еще не успели ничего сделать. Я даже не знал, как к этому относиться — с недоверием, несерьезно, потому что сыну 12 лет и не было никаких планов перебираться из родного ЦСКА. Мы прилетели в Москву, позвонил еще один агент, еще один... Стали предлагать варианты. Появились общие чаты со спортивными директорами академий. Мы стали общаться и внутри семьи. На тот момент мы приняли решение, что выслушаем всех, никого не будем обижать», — вспоминает Воронцов.

Тренировки в Испании

Трэвэл-команда Давида Фату рассчитана только для возраста U12. В январе 2022 года Вадиму исполнялось 13 лет, и Воронцовым нужно было понять, что делать дальше. Папа хотел, чтобы сын продолжал играть в Испании — периодически тренироваться в клубных системах или играть отдельные турниры, не важно. Испанцы развивают в детях желание играть в скоростной баскетбол, двигать мяч, с юного возраста быстро переходить из защиты в нападение. Но, возможно, главный плюс испанских систем подготовки в том, что там детям позволяют ошибаться и быть раскованными в любой ситуации. Воронцовым это нравилось.

«Правила ФИБА одни, но содержание игры абсолютно разное, — рассказывает Воронцов. — Испанцы лет до 16 почти не используют заслоны, они не играют пик-н-ролы в нападении, там пропагандируется cut-нападение с резкими открываниями и рывками, культивируется умение играть без мяча, для вывода из-за боковой не надо отдавать мяч судье, что увеличивает темп игры, никто не индивидуалит, все заточено на командное движение мяча. С самого начала разрешена сдвоенная защита и зонный прессинг, чтобы игрок быстро учился принимать решения до того, как он попадет в ловушку. Поэтому испанцы готовы к давлению в более старшем возрасте, они играют так с 10-11 лет. В целом, система заточена на развитие быстрого принятия решения. Например если испанский тренер берет тайм аут, то, скорее всего, после него выйдут на паркет именно те игроки, которые играли до паузы, а замена последует через минуту. То есть, тренер объяснит, что он хочет от игрока, и даст ему возможность попробовать это сделать; если он не справится, тогда уже заменит — так происходит даже в финалах. Тренеры доверяют своим баскетболистам, и если ты сыграл по таймингу и плэйсингу хорошо, но пару раз не бросил в свободном положении, то жди замену. Если команда сыграла на тебя, а ты не отдаешь обостряющий пас и не бросаешь, за это наказывают — у нас же наоборот. Там нет правила играть по пятеркам в младших возрастах: да, это сделано для того, чтобы все игроки равномерно получали время и развивались, но в Испании тренер и так дает всем поиграть. Зато из-за отсутствия этого правила появляется вариативность и не надо заниматься угадыванием, как в спортлото, какое сочетание будет у соперника. Испанцы сразу после U12 играют мячом «семеркой», без переходных размеров, не надо привыкать заново при частой смене поколений команд. Очень много нюансов».

У Воронцовых получалось договариваться о тренировках в Испании. Например, папа хорошо знал скаута молодежного проекта «Барселоны» и иногда писал ему, спрашивал, может ли сын приехать потренироваться с командой на пару недель. В ответ получал: «Ну приезжайте». Вадим ехал и тренировался. У него не было конкретных условий приезда или обязательств; он просто приезжал на тренировки и показывал себя. Воронцов-старший рассказывает, что после возвращения в Россию видел у сына запал, замечал, как раскрепощенно тот начинал играть.

Параллельно с этим отец продолжал общаться с различными агентами, которые время от времени звали поучаствовать в турнирах. Однажды Вадима позвали поиграть за «Барселону», а через день позвонили и пригласили выступить за «Реал». Здесь-то Воронцов-старший и понял, что это один и тот же турнир, и общение с клубами нужно уже переводить в какую-то официальную плоскость.

Выбор был непростым. Помимо «Барсы» и «Реала», Воронцова хотели еще несколько испанских клубов. Но даже при условии, что их системы тоже хорошие и тоже позволяют быстро развиваться, все-таки возможности — инфраструктура, резиденция, финансы и так далее — двух грандов были несравнимо больше.

Воронцовы вели переговоры, но не жгли мостов. Семья решила, что нужно сыграть на турнире за «Реал». Но оказалось, что ростер уже полон, и Вадим оказался в «Барселоне». Хорошо провел турнир по возрасту на год старше, влился в команду, освоился и стал думать, что делать дальше. Это был октябрь 2021 года.

Все шло к тому, что мальчик окажется в «Барселоне»: семье нравилось некое «красно-синее братство», да и парней из команды Воронцов-младший уже успел узнать и подружиться с ними. Воронцовы побывали на просмотре в «Реале», провели в Мадриде несколько тренировок и взяли паузу — все-таки в Барселоне Вадима принимали как родного, плюс, там море. В какой-то момент к папе даже подходил Хуан Карлос Наварро, который еще недавно возглавлял клубный молодежный проект, и предлагал остаться.

«Когда Вадим закончил турнир, мы отвели себе паузу в 2–3 дня, чтобы решить, где остаться, — делится Воронцов-старший. — Это был очень сложный выбор, потому что и там и там было здорово, и там и там прикипели, все нравились, отношение было отличное. Лично я не мог выбрать по спортивному принципу. Программы разные, я не буду вдаваться в детали, но они обе на очень высоком уровне, серьезное отношение и к физической форме, и к деталям, и вообще в целом. Распорядок дня, питание, учеба — все хорошо».

«В Барселоне мне нравилось, — говорит Вадим. — До того, как приехал, я уже несколько раз играл с этой командой и знал многих ребят. Когда встал выбор между двумя клубами, я и правда хотел выбрать «Барселону», потому что я уже отыграл турнир за них, пожил с игроками и хорошо сдружился с ними. Я провел с «Реалом» только четыре дня и сходил на три тренировки. Мне кажется, если бы не отсутствие английского языка в школе, я бы выбрал Барселону… Но через пару недель в «Реале» я понял, что сделал правильный выбор».

Контракт с «Реалом»

В итоге выбор был сделан в пользу «Реала», а одним из главных факторов стал тот, что в Каталонии обучение в школе проходило на каталонском и испанском языках. Семья решила, что английский все же перспективнее, тем более, Вадим уже свободно владел им.

«Барселона» еще месяц звонила, писала и была не в силах поверить, что Воронцовы в итоге выбрали «Реал». Но один из испанских грандов все равно оказался бы в такой ситуации; в такой же ситуации оказался и ЦСКА, из которого Вадиму тоже пришлось уйти — возможно, именно Воронцова не хватило юным «армейцам», которые совсем недавно уступили чемпионство сверстникам из Перми.

У Воронцовых было два плана:

План «А» заключался в получении студенческой визы и, собственно, переезде и начале тренировок с января. Но Вадиму вот-вот должно было исполниться 13 лет, он был самым молодым легионером в истории «сливочных» и никто не знал, готов ли он психологически к полноценному переезду.

Поэтому «Реал» предложил план «Б», который подразумевал, что Воронцов будет ездить по турнирам и играть в режиме сессий, но до конца сезона останется жить в России.

В целом, в «Реале» заботятся о системе адаптации, чтобы и игроку, и его семье было психологически комфортно. Изначально план состоял в том, чтобы в таком возрасте члены семьи каждый месяц приезжали к сыну, а он сам иногда отправлялся на каникулы в Россию. Но жизнь внесла свои коррективы, и путешествия сильно осложнились. Вадим проявил характер и в таком юном возрасте самостоятельно прошел адаптацию. Даже с языковым барьером не возникло проблем: изначально Воронцов ни слова не знал по-испански, но спустя несколько месяцев уже стал сносно общаться, больше не требует перевода на тренировках и успешно сдал экзамены в серьезной мадридской школе. Пропустил первые полгода в классе, но благодаря закалке садика ЦДСК и выработанному чувству тайминга научился решать свои проблемы.

А главное — принял философию «Реала».

«Раньше я всегда был рядом и помогал, подсказывал, — говорит папа. — Сейчас такой возможности не было, и сын самостоятельно шел по своему пути. Я уверен в правильности выбора, сегодня он очутился в идеальной для себя обстановке, и я полностью доверяю его развитие системе клуба».

Для этого все есть. К примеру, в резиденции живут три ментора — это бывшие игроки с психологическим образованием, они помогают, поддерживают, решают проблемы и дают советы — любые, даже могут поиграть с ребенком в пинг-понг, пока остальные на тренировке и он остался один. На базе также есть клинический и спортивный психологи, а также ассистенты тренера, которые глубоко погружаются в жизнь игроков. Но те и сами не расслабляются: каждый попал туда неслучайно и знает, какая конкуренция ему предстоит. Такая среда формирует характер и мотивирует.

Все это позволило Вадиму переехать в Мадрид и влиться в команду сходу.

«Условия в резиденции отличные, — рассказывает Воронцов-младший. — Вкусная еда, просторные комнаты — мне нравится. Трудно жить вдали от родителей, но я постоянно с ними общаюсь, и так живется намного легче. В резиденции все ребята сконцентрированы на баскетболе, но, когда есть свободное время, все шутят и поддерживают друг друга. В общем, обстановка потрясающая».

Травма и отложенный дебют за «Реал»

Полноценный дебют Воронцова за «Реал» затянула обидная травма, которую он получил на первой же тренировке в Мадриде. Вадим повредил стопу и улетел восстанавливаться в Россию.

«Мы вернулись в Москву, стали размышлять, — говорит Воронцов-старший. — Он как раз чуть-чуть опробовал ту жизнь, ту атмосферу, прошел период привыкания. Ходя на костылях, он сказал, что все, он готов, ему там понравилось, он созрел. Мы в семье тоже уже переварили и приняли. До Нового года мы подписали контракт. Клуб предложил 6-летнее соглашение, после 16 лет оно может быть переоформлено в профессиональное. Как сказал нам директор молодежной программы, моложе атлетов у него еще не было. Хочется отметить бережное отношение к игрокам в клубе: врачи тут же присоединились к восстановлению, испанские доктора были в контакте и действовали совместно с Алексеем Рыкуновым, хирургом, который занимался точно такой же травмой Михаила Кулагина. После того как в Москве нам разрешили без ограничений приступать к нагрузкам, врачи «Реала» еще полтора месяца вели реабилитацию и подводили Вадима к командным тренировкам, увеличивая степень контакта. Но игроков не выжимают как лимон, не требуют результата здесь и сейчас. Дают восстановиться и не перегружают, здоровье здесь на первом плане».

В итоге в феврале Вадим уже переехал в Мадрид на ПМЖ и до сих пор там находится. Сейчас ему 13 лет. У него нет привязки к команде определенного возраста — контракт подразумевает только попадание в систему, а как там дальше тренеры решат, знают только они. Несмотря, на долгий период восстановления и возвращения в игровую форму, Вадим успел дебютировать за команду 2007 года рождения и постоянно тренируется с 2008 годом.

«Я получаю здесь то, за чем я ехал — у меня получается прогрессировать со старшими и оттачивать свои лидерские качества в играх со своим возрастом. Тренеры говорят, что со старшими у меня получается даже лучше, потому что я «читаю» игру. Система здесь заточена на то, что, переходя из возраста в возраст, я уже знаю, что меня ожидает, уже знаю философию команды, знаю комбинации, требования и готов эффективно взаимодействовать с партнерами на площадке с первых минут ».

Детский баскетбол в Испании — не то же, что в России. Там на матчи ходят смотреть вне зависимости от возраста играющих, и это не только родители игроков: в залах бывает по несколько тысяч человек, а некоторых трансляции на YouTube набирают и 10 тысяч просмотров. Финалы детских турниров показывают по национальному телевидению, их комментируют профессиональные комментаторы, а сами соревнования активно поддерживают спонсоры — даже залы брендированы. Все это помогает игрокам: когда они попадают в сборную U16, о них уже знают полстраны.

Весной 2022 года Вадим успел принять участие в четырех международных турнирах и во всех попадал в символическую пятерку. Даже получил приглашение на просмотровый сбор российской национальной команды U14, но не смог приехать из-за учебы.

«В клубе Вадима видят на позиции плеймейкера, активно развивают его в этом, часто даже в ущерб командному результату, — рассказывает Воронцов-старший. — Мне говорили, что прототипом служит Серхио Родригес, игрок, способный контролировать темп и организовать игру на чужой половине, не нацеленный на скоринг, но, когда команда проседает, он способен взять игру на себя. Помимо этого, Вадим способен защищаться против лидеров соперника. Как я понял, в испанских академиях именно с первого номера начинается построение команды в младшем возрасте. Часто это быстрые и умные испанцы, дальше по мере взросления добавляется «большой», часто это темнокожие ребята из Африки. Далее, когда начинают играть заслоны, появляются винги и чистые шутеры. Очень приятно, что сын выдержал конкуренцию с местными ребятами на своей позиции, ведь он не обладает внушительной антропометрией, обычный парень, но сейчас именно вокруг него сейчас происходит дальнейшее построение команды».

Задачи на следующий сезон — выиграть первенство Испании по своему возрасту, забрать турнир Minicopa и закрепиться в ротации старшей команды. Это еще не та команда, в которой играет Егор Демин, но близка к ней по возрасту. Кстати, Вадим с Егором живут через стенку друг от друга и учат друг с другом испанский.

Воронцов-старший продолжает свой проект Jumpball.ru по работе с трэвэл-тим.

«Несмотря на все, что происходит в мире, российские ребята продолжают ездить за международной практикой и прогрессировать. Сегодня я имею возможность индивидуально и командно организовывать такие кейсы: в Европу, в США по возрастам от U11 до U18. Появилось множество партнеров и связей среди таких же баскетбольных энтузиастов. Моя цель — сделать так, чтобы русские парни получали путевку в жизнь через спорт », — говорит папа Вадима.

К слову, он уже отправил в Испанию не только своего сына. Но об этом — в следующий раз.

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Фото: архив семьи Воронцовых