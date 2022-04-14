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В свое время телеканал 7ТВ был проводником в мир неизведанного спорта, о котором мы могли слышать, но никогда не видели, или о существовании которого даже не догадывались. Среди таких видов спорта были различные гоночные соревнования, экстремальный спорт, дартс, а также слэмбол.

Слэмбол (slamball) – это смесь баскетбола, американского футбола, хоккея и гимнастики. Динамичный и яркий вид спорта сверкнул и полюбился многим, но потом исчез также неожиданно, как и появился.

И вот спустя 15 лет слэмбол возвращается!

Создатель слэмбола вдохновился UFC и видеоиграми, а концепт нового вида спорта написал на салфетке

Слэмбол был изобретен в 1999 году Мэйсоном Гордоном. Гордон был впечатлен ростом популярности UFC и, в целом, концептом смешанных единоборств: его зацепило , как бойцы с разным прошлым и разной подготовкой объединились, чтобы создать новую и яркую форму спортивного развлечения. Отсюда появилась идея смешать элементы из разных видов спорта и создать нечто новое. Объединив это с мыслью о создании спорта, похожего на видеоигру, только в реальности, Гордон взял салфетку и сделал наброски нового вида спорта. Так родился Слэмбол.

Создатель слэмбола Мэйсон Гордон

В то время Мейсон работал в кинокомпании Tollin/Robbins Productions. С этой идей (и салфеткой) он пришел к своему боссу Майклу Толлину и убедил того в жизнеспособности задумки. Толлин известен в первую очередь как продюсер. Среди самых значимых его работ: фильм «Тренер Картер», сериал «Тайны Смолвиля» и документальный сериал «The Last Dance». Его заинтриговал Слэмбол и вместе с Гордоном он стал работать над развитием нового спорта.

Для начала продюсер помог профинансировать создание первого прототипа корта для игры на складе в Восточном Лос-Анджелесе. В это время Гордон искал добровольцев, которые бы помогли доработать игру. Ему были нужны сильные, ловкие и разносторонние спортсмены. Таким образом, к нему присоединились пять игроков: Джеймс Уиллис, Майкл Голдмен, Шон Джексон, Дэвид Рэдмонд и Джефф Шеридан.

Шестерка первых игроков в слэмбол

Вмести с ними он доработал структуру Слэмбола и довел до ума площадку для игры. Эти шесть игроков сформировали две первых команды в истории спорта – Los Angeles Rumble и Chicago Mob. В 2001 году они сыграли выставочную серию из четырех матчей, победу в которой одержали Chicago Mob.

Правила слэмбола

Игра проходит на площадке размером 29*16,8 метров. С каждой стороны площадки расположены баскетбольное кольцо, а под ним 4 батута размером 2,1*4,2 метра.

Площадка для игры в слэмбол

Каждая команда состоит из четырех игроков, которые занимают одну из трех позиций:

Handler – разыгрывающий, пасующий. Человек, который организует атаки.

Gunner – нападающий, игрок, атакующий кольцо противника.

Stopper – защитник, чья задача защитить кольцо от нападающего соперника.

Матч в слэмбол состоит из 4-х пятиминутных четвертей. На бросок дается 15 секунд. У каждой команды есть по одному тайм-ауту, но использовать его можно только в последние 2 минуты игры.

Очки начисляются за попадание мячом в кольцо соперника. Если при попадании игрок не касается обода кольца, то начисляются 2 очка. Если это слэмданк, то начисляются 3 очка, за попадание из-за трехочковой линии также начисляются 3 очка.

В случае ничьей, назначается своеобразная серия буллитов. Нападающий находится в центре поля, откуда двигается в сторону кольца. Защитник у основания батута. Но для того, чтобы попытаться заблокировать нападающего, он должен сначала прыгнуть на боковой батут.

В слэмболе разрешена силовая борьба, что делает его похожим с хоккеем. Однако есть ряд ограничений, приводящих к фолу. Например, толчок в спину, атака игрока, запрыгивающего на батут или спрыгивающего с него. За фол назначают буллит, который исполняет игрок, против которого нарушил правила. Совершивший фол игрок, в этом случае встает на позицию защитника. За реализацию буллита дают такие же очки, как и в ходе игры, а также мяч остается у атакующей команды.

Также в игре регулируется использование батутов. Так, например, двум и более игрокам атакующей команды запрещено одновременно находится на одном батуте. Также игроку, владеющему мячом, запрещено дважды подпрыгнуть на батуте. В этом случае, мяч переходит к защищающейся команде.

Толлин использовал свои связи, чтобы транслировать игры, первый чемпионат проходил на обычном складе

На выставочные игры Майкл Толлин пригласил представителей Spike TV (сейчас Paramount Network). Тем так понравилась игра, что они подписали контракт о трансляции Слэмбола прямо на тренировочном складе. После этого начался отбор игроков для предстоящего турнира.

Для отбора было прислано более 400 заявок, По его итогам было сформировано 6 команд: the Bouncers, Diablos, Mob, Rumble, Slashers и Steal. Первым чемпионом стали Bouncers, тренером которых был Кен Картер. Тот самый протагонист фильма «Тренер Картер».

Кен Картер – тренер Bouncers

Игра быстро набрала популярность и тысячи людей приходили на склад в Восточном Лос-Анджелесе посмотреть на слэмбол. О слэмболе писал The New York Times и рассказывал ESPN.

Мэйсон Гордон восторгался: «Каждую неделю нас смотрят миллионы человек. Все говорят о нас. Еженедельно к нам на электронную почту приходят 5000 писем со всего мира».

Также у слэмбола появились свои звезды. Например, Стэн Флетчер. Он запомнился своими невероятными слэмданками. Флетчер был реальным воплощением желания Гордона переплести различные виды спорта воедино. «Мы даже шутили, что он инопланетянин с планеты, где уже существует слэмбол», – вспоминает Гордон.

Стэн Флетчер исполняет данк во время конкурса слэмданков

Первое возвращение получилось триумфальным, но скоротечным. Матчи транслировали в разных частях мира, организовывали конкурс данков, рейтинги были повышенными. Однако, все испортил финансовый кризис

На Spike TV слэмбол транслировали два года. «Рейтинги были отличными, – говорил Гордон. – Но Spike TV хотели двигаться в направлении, которое нам не совсем нравилось. Мы не рассматривали слэмбол как упакованный развлекательный продукт, такой как Harlem Globetrotters или профессиональный реслинг. Мы считали слэмбол цельным видом спорта».

В итоге, Гордон и Толлин приняли решение прекратить сотрудничество со Spike TV, чтобы пересмотреть развитие слэмбола.

Слэмбол вернулся в 2008 году. Спонсором выступил маркетинговая компания IMG. На ее площадке IMG Academy прошел отбор игроков, из которых сформировали 6 команд. Игры проходили в развлекательном парке Universal CityWalk Hollywood. Чемпионом сезона 2008 года стали Slashers.

Игры регулярного чемпионата транслировались на канале Versus (был частью NBC Sports), а финальные матчи шли на CBS. Также слэмбол стали транслировать в других странах: спорт показывали в Австралии, Италии, Китае, России. А еще в России даже появился Российский слэмбольный союз.

«Наши трансляции ставили на одно время с НФЛ, на одно время с Наскар, – вспоминает Гордон. – Однако, мы все равно показывали лучшие рейтинги, чем от нас того ожидали».

Также Лига слэмбола организовывала конкурсы слэмданков. Особенно запоминающийся с множеством ярких данков получился конкурс в сезоне 2008 года. Среди участников, например, был и сам Мэйсон Гордон, который участвовал в первых сезонах как игрок. Еще принимали участие один из первой шестерки игроков в слэмбол Шон Джексон, а также легенда Стэн Флетчер, который в итоге и стал победителем.

Но затем наступил финансовый кризис, который затронул и спонсорство спортивных лиг. Лига слэмбола в очередной раз прекратила свое существование.

Слэмбол стали популяризировать в Китае: там проводили тренировочные лагеря и чемпионаты. Также игра жила в соцсетях

Несмотря на то, что соревнования по слэмболу в очередной раз прекратились, Гордон и Толлин не расставались с мыслью о возвращении спорта.

«Когда я придумал слэмбол, – говорил Гордон, – то я принял решение, что несмотря ни на что, доведу дело до конца».

Важным шагом по популяризации спорта стал выход на международную арену. Так слэмбол оказался в Китае. Всего тут прошло два сезона: в 2012 и 2016 годах. Матчи проходили в Ханчжоу, Ухани и Пекине. Также по стране были построены корты для игры в слэмбол.

Тренировка по слэмболу в Китае

И не только в Китае. Баскетбольное кольцо и батут стали нормой для многих парков развлечений и батутных парков.

Также создатели слэмбола продолжали активно вести соцсети, где набирали популярность у молодой аудитории и даже стали чем-то наподобие мифического явления, как будто из другого мира. Их посты в профиле в инстаграме непременно сопровождались хэштегом #bringbackslamball (верните слэмбол).

И слэмбол вернули.

Создатели слэмбола считают: сейчас лучшее время для возвращения. Огромную роль в успехе должны сыграть соцсети

В августе 2022 года Мэйсон Гордон объявил о возвращении слэмбола. Позже было объявлено, что помимо соглашения с инвесторами, слэмбол подписал контракт с ESPN. Канал будет транслировать чемпионат в 2023 и 2024 годах.

Гордон отметил, что в течении последних лет у них было множество возможностей вернуться, но они ждали подходящего момента для возвращения: идеальных маркетинговых кондиций и жажды у публики в альтернативных видах спорта.

Одним из факторов возвращения стало то, что молодое поколение не хочет смотреть многочасовые трансляции матчей. «20-минутные матчи по слэмболу, примерно получасовая трансляции – идеальная альтернатива», – считает Гордон.

Другая причина – динамичность слэмбола. «Это невероятная смесь баскетбола, американского футбола, хоккея, немного гимнастики и немного видеоигр. Все это слэмбол. Экшн, который привлекает людей».

Ну и один из наиболее важных факторов – это развитие соцсетей.

«Цифровой мир двадцать лет назад был совершенно иным. Соцсети не существовали, не было твиттера, не было тиктока. А сейчас есть новая молодая аудитория, которая жаждет увидеть новый вид спорта».

С этим согласен и Гордон, рассуждавший о силе соцсетей еще в 2011 году: «Короткую по времени игру, можно смотреть со своего телефона, а контент легко разбивается на виральные клипы».

Сезон 2023 года начнется 21 июля. Чемпионат будет состоять из четырехнедельного регулярного сезона, а на пятой неделе состоится плей-офф. Игры будут проходить в Лас-Вегасе. Там же состоялся отбор участников, а в июне состоялся тренировочный лагерь и драфт. В ходе этого было сформировано 8 команд по восемь человек в каждой из них.

Командам дали как уже знакомые по предыдущим сезонам имена, так и новые: Rumble, Slashers, Mob, Buzzsaw, Ozone, Lava, Wrath, Gryphons. Среди тренеров тоже есть преемственность. Кен Картер вновь возглавил Rumble, а звезды прошлых лет Стэн Флетчер и Джеймс Уиллис будут тренировать Slashers и Wrath соответственно.

После десятилетия забвения слэмбол возвращается. Никто не может гарантировать успех, однако создатели игры уверены в себе и в том, что в этот раз слэмбол – это надолго:

«Мы просто не сдаемся. Мы верим в это дело. Мы верим, что судьба слэмбола стать глобальным видом спорта и чем-то, что будет жить в долгосрочной перспективе».

Фото: 1rsbs.ru; wikipedia.org

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