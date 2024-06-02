Поражение «Реала» – это иллюзия

Реакция Славы Палагина (и Эрнесто Вальверде) на финал ЛЧ.

В феврале прошлого года Эрнесто Вальверде красиво сформулировал привычку «Реала» выживать даже в самых суровых условиях: «Когда думаешь, что победа над «Реалом» близка, вот тогда оказываешься ближе всего к поражению».

Пару недель спустя «Мадрид», будто подмигивая Эрнесто, перевернул игру с «Ливерпулем» на «Энфилде». В тот момент, когда хозяева повели 2:0, оказалось, что для «Мадрида» все только началось. Дальше в матче забивали только они. Получилось пять раз – никто и никогда не добивался такого на «Энфилде» в еврокубках.

Годом ранее «Мадрид» устраивал подобный аттракцион на каждой стадии плей-офф.

Против «ПСЖ» – уступая по сумме двух игр за 15 минут до конца.

Против «Челси» – уступая за 10.

Против «Сити» – уступая за пять.

В свежем финале с «Дортмундом» «Мадрид» не горел по счету, но выдавал один из худших матчей сезона по качеству игры. Уж точно в первом тайме, который стал антирекордным по многим метрикам. Никогда в сезоне «Мадрид» не создавал так мало. И наоборот – никогда не допускал так много, как до перерыва на «Уэмбли».

«Реал» мучался от вскрывающих передач Хуммельса и Шлоттербека. Страдал от движения Забитцера. Не понимал, как создавать моменты самостоятельно. Розыгрыши лишнего в центре поля слишком часто вязли в зародыше, диагонали на Карвахаля приводили максимум к дальним ударам, попытки Винисиуса сделать все в одиночку гасила двойная и даже с тройная подстраховка «Дортмунда» с участием все того же Матса.

Даже не пропустив, «Мадрид» все равно зашел в раздевалку с чувством, что должен возвращаться в игру. В этот раз камбэк не получился таким же драматичным, как привыкли: «Реалу» не понадобились замены, чтобы перевернуть сюжет, даже Анчелотти не пришлось подключать магию бровей.

Сработали тонкие подстройки: переход на пятерку полузащитников с опусканиями Винисиуса, прессинг-пара из Беллингема и Вальверде, более спокойный (а не рваный) ритм и, конечно же, внезапные подключения Карвахаля на угловых.

Такие неожиданные тузы «Мадрид» достает каждый раз, когда нужно спасаться. Пожалуй, самая недооцененная черта всех их еврокампаний. Можно подготовиться ко всему, но никогда не предугадаешь, что Родриго выпрыгнет выше всех в штрафной, что все твои надежды погубит запасной вратарь, на которого не ставили еще в первой части сезона или что Карвахаль впервые в жизни забьет после углового в ЛЧ (да-да, WhoScored говорит об этом).

Финал лишний раз напомнил, в чем главное отличие «Реала» от всех других топов. Они не пытаются доминировать в каждом аспекте . Не стараются задушить владением или прессингом, чтобы соперник не посмел поднять головы. Даже позволяют команде напротив на секунду подумать, что все в их руках.

Только чтобы затем отобрать и присвоить себе.

В этом они однозначно лучшие в мире.

Как «Дортмунд» давил, а «Реал» наказал. Экспресс-разбор циничного финала ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling; Gettyimages.ru /Denis Doyle; East News /AP Photo/Frank Augstein