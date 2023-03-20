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Дуэль Араухо vs Винисиус раскрылась по-новому. А замены Анчелотти породили в класико хаос

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Рональд Араухо Рональд Араухо
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Разбор Славы Палагина. 

«Барселона» вырвала победу в класико у «Мадрида» (2:1) и сделала, кажется, решающий шаг к чемпионству.

Главной интригой было поведение команды Хави. Учитывая преимущество в гонке, имели право сыграть вторым номером – как в недавнем кубковом матче. С другой стороны, игра проходила на «Камп Ноу» – болельщики могли и не понять. 

На пресс-конференции перед матчем Хави развеял сомнения: «Наша цель – доминировать и играть смелее, чем получилось на «Бернабеу». Хотим больше походить на самих себя образца Суперкубка. На тренировках готовимся именно к такой игре. Всю неделю отрабатывали приемы, которые обычно помогают нам доминировать». 

Помочь Хави могло возвращение Педри – на неделе возобновил тренировки, но не смог завершить последнюю и не попал даже в заявку. Тем не менее, Хави все равно вернулся к идее с четверкой номинальных полузащитников – Педри играл в ней важнейшую роль. В центральной тройке стартовал Серджи Роберто, а поддерживал их с левого фланга Гави.

У «Мадрида» особых сюрпризов не было. В отличие от «Барселоны», команда играла на неделе, но Анчелотти сохранил основу, которая выбила из ЛЧ «Ливерпуль».

Первый шаг к доминированию «Барсы» – прессинг. Был смелее, чем на «Бернабеу» (но не идеальным)

Осторожность «Барселоны» в кубковом матче здорово передавал прессинг. Не шли большими силами в давление и просто тормозили атаки соперника. Как правило, оставляли оба фланга свободными и почти не подключали к прессингу опорника Серджи Бускетса. 

В воскресном класико поведение «Барсы» изменилось. Во-первых, прессинг был более смелым и цельным – в давлении участвовала не только атакующая группа (поддерживал в том числе Бускетс). Во-вторых, если и оставляли какой-то фланг свободным, то только тот, за который отвечает у «Мадрида» Начо. 

На первых минутах стратегия «Барсы» почти сработала – после отбора могли наказывать Начо за широкую позицию на фланге. Убойный удар Рафиньи отбил Куртуа: 

Благодаря прессингу «Барса» захватила и территорию – 36% действий в матче прошло на трети «Реала». Но контроль над владением хозяевам установить не удалось – даже по итогам первого тайма (почти весь провели в статусе отстающих) у команды Хави было всего 53%. 

Причина – «Мадрид» все чаще пользовался свободой Начо. Показательная отмашка Винисиуса – просит задействовать партнера по флангу: 

После того, как Начо находили пасом, гости не шли сразу в обострение. За счет перепасовок брали важные передышки – вынуждали «Барсу» откатиться и начинать давление новой волной: 

Из-за этого хозяева не могли полноценно доминировать. 

Анчелотти здорово ответил на квадрат «Барсы» в центре поля – сдерживали собственной четверкой

Еще один элемент, с помощью которого Хави хотел доминировать – численный перевес в центре поля. Тренер «Барсы» не зря взял за ориентир игру в Суперкубке – тогда обыграть «Мадрид» помог как раз перегруз в полузащите. 

Вчера тоже были намерения: к тройке полузащитников Бускетс – Френки – Роберто на постоянной основе спускался Гави. В теории давало численный перевес против полузащиты «Мадрида». На первых минутах лишним становился Френки де Йонг: 

Анчелотти быстро сориентировался. Важнейшее указание получил Феде Вальверде. Вместо того, чтобы опускаться дополнительным защитником (делал на старте игры), уругваец превратился в дополнительного хава – часто играл именно по Де Йонгу: 

Как итог – постоянные ситуации, когда у обеих команд квадрат (или ромб) в полузащите. Ударило в первую очередь по атакующему потенциалу «Барсы» – больше не получалось выводить лишнего. Проблемы здорово описал телеграм-канал «Футбол в цифрах»: «Обычно игрокам «Барсы» требуется около 20 передач на чужой половине, чтобы проникнуть в опасный радиус у ворот соперника (имеется в виду опорная зона). В первом тайме этот показатель возрос до 31 передачи». 

Из-за тонкого решения Анчелотти хозяевам пришлось задействовать альтернативные, но более примитивные инструменты в атаке. Только за первый тайм «Барса» сделала 20 кроссов в штрафную – больше, чем их показатель в среднем за игру (18). 

Альтернативой стали рывки за спину – особенно полезен был Гави

Помимо кроссов, «Барса» пробовала обострять передачами за спину. Подталкивали два фактора. 

Во-первых, желание иначе проверить соперника. Игрокам «Мадрида» приходилось реагировать не на короткий перепас, а на взрывное открывание. Проверялись совершенно другие навыки. 

Во-вторых, наполнение состава. Рафинья уже приучил к рывкам за спину и даже забил так несколько важных голов. В этот раз к бразильцу добавился Серджи Роберто – тоже любитель ворваться в штрафную. Так как играли близко друг другу, чередовали рывки. 

Пожалуй, лучше всех в этих комбинациях показал себя Гави. Главным оружием стала универсальность испанца. 

Мог и сам ворваться за спину: 

Мог освободить за счет рывка кого-то из партнеров: 

А в голевом эпизоде отреагировал на вбегание Левандовского тонким пасом: 

К этому добавил привычный объем активности без мяча. В этот раз она требовалась на чужой половине. Испанец потянул. Стал лучшим у «Барсы» по отборам на половине «Реала» и заблокированным передачам. 

Дуэль Араухо – Винисиус раскрылась по-новому. В первом тайме они поменялись ролями

Противостояние Араухо и Винисиуса – фишка всех последних класико. Настолько укрепилась в фольклоре, что стала одной из главных тем на пресс-конференциях. На своей Анчелотти даже пошутил, что переведет Винисиуса на правый край – только чтобы тот оказался подальше от уругвайца. 

По поведению игроков на поле тоже было заметно, насколько важным элементом класико стала для них личная дуэль – постоянно переглядывались и даже подбадривали друг друга. 

Выбрать победителя сложно. В эпизодах 1-в-1 Араухо снова неплохо справлялся – из семи попыток обыгрыша удачными у Винисиуса оказались только две. При этом назвать провальным матч для бразильца точно нельзя. 

Во-первых, редко, но все-таки обыгрывал Араухо. Полноценно наказать не удавалось из-за последнего паса – слишком часто он подводил Винисиуса: 

Во-вторых, бразилец принес пользу в голевом эпизоде – речь не про подачу, которую Араухо срезал в собственные ворота. Улизнув от уругвайца в штрафную, Жуниор стянул внимание других защитников – Камавинга получил возможность для рывка («Барса» запуталась еще сильнее): 

В ответ Рональд взял необычный прием – чаще обычного подключался в атаку. Фактически Араухо и Винисиус поменялись ролями – теперь бразильцу приходилось опускаться и сдерживать соперника. 

С этим были проблемы. Дважды в первом тайме Араухо обыгрывал Винисиуса на чужой половине. В первом случае закончилось угловым (после него опасно пробивал Кристенсен), второй эпизод завершился голом: 

Анчелотти раскрыл игру во втором тайме. Винисиус получил поддержку Родриго, «Мадрид» мог забирать победу

Из-за того, что «Мадрид» совсем не устраивала ничья, во втором тайме Анчелотти пошел на риск. Намерения прослеживались и по манере игры («Реал» начал чаще прессинговать), и по заменам Карло. 

Первой порцией сменил Начо и Крооса на Менди и Родриго. В схеме «Мадрида» появился дополнительный атакующий игрок и просто более атакующий защитник. Лука Модрич на этом отрезке сместился на правый край: 

На финальном отрезке Анчелотти полностью поменял опорную зону и убрал Модрича. Теперь в схеме «Мадрида» была полноценная атакующая четверка – Винисиусу, Бензема и Родриго помогал Марко Асенсио. 

Ключевой ход на этом этапе – Родриго в роли вспомогательного вингера. Фактически бразилец дублировал Винисиуса и оказывался с ним в одной зоне – ближе к левому флангу «Мадрида». Это не новинка от Анчелотти – в похожей манере Родриго действует, когда подменяет Карима Бензема в нападении. 

Тут в решении Анчелотти был зашит и скрытый мотив – помочь Винисиусу. Теперь от бразильца требовались не обыгрыши 1-в-1 против Араухо, а комбинации с партнером. Они проходили лучше и стали главным источником остроты у «Мадрида» в концовке – один из таких эпизодов завершился незасчитанным голом Асенсио: 

Разменной монетой стала открытость «Мадрида». Вместо четверки хавбеков за центр поля теперь отвечала только пара Себальос – Тчуамени. Атакующая группа тоже почти не возвращалась назад – «Барса» могла наказывать в контратаках. 

Одна из них завершилась победным голом Кессиэ. 

***

После победы в класико отрыв «Барселоны» в чемпионской гонке составляет уже 12 очков. Команда Хави не всегда убедительна и часто полагается на спасения Марка-Андре Тер Стегена, но побеждать в равных матчах – тоже важное умение чемпионов. 

Кажется, в этом чуть ли не главная причина отрыва: «Мадрид» часто допускает осечки, даже имея перевес по моментам. В класико детали тоже сошлись не в их пользу. 

Барселона – Реал Мадрид 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
19 марта, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 9, автогол Араухо, 1:1 – 45 Серджи Роберто, 2:1 – 90 Кессиэ.
Барселонатер Стеген, Араухо, Кристенсен, Кунде, Бальде, Серджи Роберто (Кессиэ, 77), Бускетс, де Йонг, Гави (Фати, 90), Рафинья (Ферран Торрес, 83), Левандовски.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Начо (Менди, 62), Модрич (Себальос, 76), Кроос (Родриго, 62), Вальверде (Асенсио, 76), Камавинга (Тчуамени, 76), Винисиус Жуниор, Бензема.
Предупреждения:
Начо (18), Рафинья (33), Серджи Роберто (65), Модрич (69), Бальде (90), Фати (90), Себальос (90).

Фото: REUTERS/Juan Medina

17 комментариев

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Hamletik
По моему Барселона была вчера лучше(имела больше опасных моментов), а из текста автора создается впечатление, что она отскочила.
0
0
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Алибек Багаутдинов
Ответ BarsaMaks
Надо признать вчера Винисиус был неплох. Принёс гол ( пускай и немного курьезный ) и пару раз обыграл Араухо ( большая редкость)
Только один раз
0
-1
-1
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XavIniesta2008-2015
Мне не показалось,что Реал мог забирать победу во втором тайме. Даже в раскоытом варианте матча Барса была лучше и создала больше моментов. Максимум, что Реал немного придал Барселону к своим воротам минут на 10 (без моментрв` и забил гол с нарушением правил (что вообще не отражает ход матча и расстановку сил в нём)
Полностью заслуженная победа сине-гранатовых
0
-1
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Гол Асенсио был чистым, Бенгоэчеа просто отдавал долги Негрейре за 2017-й год.
+2
-2
0
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Arthurino
У Барсы лучшая защита за те 17 лет, что я болею за Мадрид. Это удивительно, но это работает, как часы, благодарить нужно двух игроков, Пике за уход и Араухо за игру такого уровня. Барса была лучше и заслуженно победила. Не знаю, какой вывод сможет сделать Карло к следующему матчу, но придумывать что-то нужно, его замены после 70 минуты уже классика, они смешивают все карты сопернику, частенько это работает, а иногда игрокам просто не хватает времени, чтобы внести хаос в игру. Карим был очень плох, видимо микротравма все-таки повлияла на кондиции. Все бывает, все видели, нужно двигаться дальше. Главные выводы должен будет делать Перес в летнее ТО
+2
-2
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TNGHT
Равный матч на 3 исхода где всё решили незначительные детали
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Сурхай Лукманов
Ответ Ivang King
Пацаны к успеху шли, не фартануло
Какому успеху ? 🤔
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Nottingham Forecast
Стоит сказать, что Араухо очень непростой гол забил) С такого острого угла исхитриться надо было так пробить, что даже лучший кипер чемпионата Испании тер Штеген не смог ничего сделать 🤭
+4
0
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yulay
Ответ Всеволод Х
Реалу не фортануло
в смысле не фартануло? Барса должна была увереннее забирать матч
0
-1
-1
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Pavel Tyazhev
Ответ RoArt
Реал играет в ЛЧ, в отличии от некоторых отлетевших в 1/16 ЛЕ )))
И что же говорил о Реале факт проигрыша команде, отлетевшей в 1/16 ЛЕ?
+9
-3
+6
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Aleksandr Tokarev
На мой субъективный взгляд очень слабый разбор матча. Как будто просто нужно было написать, но очень было лень погружаться в детали.
+4
-1
+3
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RoArt
Ответ Растиньяк
седобородый Карвахаль, лежа бес сил, наблюдает как забивают второй гол из его зоны-все что нужно знать об этом Мадриде
Реал играет в ЛЧ, в отличии от некоторых отлетевших в 1/16 ЛЕ )))
+9
-9
0
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Boni Jek
Проблема простая убрать кончелотти
0
-3
-3
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BarsaMaks
Надо признать вчера Винисиус был неплох.
Принёс гол ( пускай и немного курьезный ) и пару раз обыграл Араухо ( большая редкость)
+1
-3
-2
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Всеволод Х
Реалу не фортануло
0
-2
-2
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Растиньяк
седобородый Карвахаль, лежа бес сил, наблюдает как забивают второй гол из его зоны-все что нужно знать об этом Мадриде
+12
-6
+6
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Ivang King
Пацаны к успеху шли, не фартануло
0
-1
-1
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