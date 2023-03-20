Дуэль Араухо vs Винисиус раскрылась по-новому. А замены Анчелотти породили в класико хаос
Разбор Славы Палагина.
«Барселона» вырвала победу в класико у «Мадрида» (2:1) и сделала, кажется, решающий шаг к чемпионству.
Главной интригой было поведение команды Хави. Учитывая преимущество в гонке, имели право сыграть вторым номером – как в недавнем кубковом матче. С другой стороны, игра проходила на «Камп Ноу» – болельщики могли и не понять.
На пресс-конференции перед матчем Хави развеял сомнения: «Наша цель – доминировать и играть смелее, чем получилось на «Бернабеу». Хотим больше походить на самих себя образца Суперкубка. На тренировках готовимся именно к такой игре. Всю неделю отрабатывали приемы, которые обычно помогают нам доминировать».
Помочь Хави могло возвращение Педри – на неделе возобновил тренировки, но не смог завершить последнюю и не попал даже в заявку. Тем не менее, Хави все равно вернулся к идее с четверкой номинальных полузащитников – Педри играл в ней важнейшую роль. В центральной тройке стартовал Серджи Роберто, а поддерживал их с левого фланга Гави.
У «Мадрида» особых сюрпризов не было. В отличие от «Барселоны», команда играла на неделе, но Анчелотти сохранил основу, которая выбила из ЛЧ «Ливерпуль».
Первый шаг к доминированию «Барсы» – прессинг. Был смелее, чем на «Бернабеу» (но не идеальным)
Осторожность «Барселоны» в кубковом матче здорово передавал прессинг. Не шли большими силами в давление и просто тормозили атаки соперника. Как правило, оставляли оба фланга свободными и почти не подключали к прессингу опорника Серджи Бускетса.
В воскресном класико поведение «Барсы» изменилось. Во-первых, прессинг был более смелым и цельным – в давлении участвовала не только атакующая группа (поддерживал в том числе Бускетс). Во-вторых, если и оставляли какой-то фланг свободным, то только тот, за который отвечает у «Мадрида» Начо.
На первых минутах стратегия «Барсы» почти сработала – после отбора могли наказывать Начо за широкую позицию на фланге. Убойный удар Рафиньи отбил Куртуа:
Благодаря прессингу «Барса» захватила и территорию – 36% действий в матче прошло на трети «Реала». Но контроль над владением хозяевам установить не удалось – даже по итогам первого тайма (почти весь провели в статусе отстающих) у команды Хави было всего 53%.
Причина – «Мадрид» все чаще пользовался свободой Начо. Показательная отмашка Винисиуса – просит задействовать партнера по флангу:
После того, как Начо находили пасом, гости не шли сразу в обострение. За счет перепасовок брали важные передышки – вынуждали «Барсу» откатиться и начинать давление новой волной:
Из-за этого хозяева не могли полноценно доминировать.
Анчелотти здорово ответил на квадрат «Барсы» в центре поля – сдерживали собственной четверкой
Еще один элемент, с помощью которого Хави хотел доминировать – численный перевес в центре поля. Тренер «Барсы» не зря взял за ориентир игру в Суперкубке – тогда обыграть «Мадрид» помог как раз перегруз в полузащите.
Вчера тоже были намерения: к тройке полузащитников Бускетс – Френки – Роберто на постоянной основе спускался Гави. В теории давало численный перевес против полузащиты «Мадрида». На первых минутах лишним становился Френки де Йонг:
Анчелотти быстро сориентировался. Важнейшее указание получил Феде Вальверде. Вместо того, чтобы опускаться дополнительным защитником (делал на старте игры), уругваец превратился в дополнительного хава – часто играл именно по Де Йонгу:
Как итог – постоянные ситуации, когда у обеих команд квадрат (или ромб) в полузащите. Ударило в первую очередь по атакующему потенциалу «Барсы» – больше не получалось выводить лишнего. Проблемы здорово описал телеграм-канал «Футбол в цифрах»: «Обычно игрокам «Барсы» требуется около 20 передач на чужой половине, чтобы проникнуть в опасный радиус у ворот соперника (имеется в виду опорная зона). В первом тайме этот показатель возрос до 31 передачи».
Из-за тонкого решения Анчелотти хозяевам пришлось задействовать альтернативные, но более примитивные инструменты в атаке. Только за первый тайм «Барса» сделала 20 кроссов в штрафную – больше, чем их показатель в среднем за игру (18).
Альтернативой стали рывки за спину – особенно полезен был Гави
Помимо кроссов, «Барса» пробовала обострять передачами за спину. Подталкивали два фактора.
Во-первых, желание иначе проверить соперника. Игрокам «Мадрида» приходилось реагировать не на короткий перепас, а на взрывное открывание. Проверялись совершенно другие навыки.
Во-вторых, наполнение состава. Рафинья уже приучил к рывкам за спину и даже забил так несколько важных голов. В этот раз к бразильцу добавился Серджи Роберто – тоже любитель ворваться в штрафную. Так как играли близко друг другу, чередовали рывки.
Пожалуй, лучше всех в этих комбинациях показал себя Гави. Главным оружием стала универсальность испанца.
Мог и сам ворваться за спину:
Мог освободить за счет рывка кого-то из партнеров:
А в голевом эпизоде отреагировал на вбегание Левандовского тонким пасом:
К этому добавил привычный объем активности без мяча. В этот раз она требовалась на чужой половине. Испанец потянул. Стал лучшим у «Барсы» по отборам на половине «Реала» и заблокированным передачам.
Дуэль Араухо – Винисиус раскрылась по-новому. В первом тайме они поменялись ролями
Противостояние Араухо и Винисиуса – фишка всех последних класико. Настолько укрепилась в фольклоре, что стала одной из главных тем на пресс-конференциях. На своей Анчелотти даже пошутил, что переведет Винисиуса на правый край – только чтобы тот оказался подальше от уругвайца.
По поведению игроков на поле тоже было заметно, насколько важным элементом класико стала для них личная дуэль – постоянно переглядывались и даже подбадривали друг друга.
Выбрать победителя сложно. В эпизодах 1-в-1 Араухо снова неплохо справлялся – из семи попыток обыгрыша удачными у Винисиуса оказались только две. При этом назвать провальным матч для бразильца точно нельзя.
Во-первых, редко, но все-таки обыгрывал Араухо. Полноценно наказать не удавалось из-за последнего паса – слишком часто он подводил Винисиуса:
Во-вторых, бразилец принес пользу в голевом эпизоде – речь не про подачу, которую Араухо срезал в собственные ворота. Улизнув от уругвайца в штрафную, Жуниор стянул внимание других защитников – Камавинга получил возможность для рывка («Барса» запуталась еще сильнее):
В ответ Рональд взял необычный прием – чаще обычного подключался в атаку. Фактически Араухо и Винисиус поменялись ролями – теперь бразильцу приходилось опускаться и сдерживать соперника.
С этим были проблемы. Дважды в первом тайме Араухо обыгрывал Винисиуса на чужой половине. В первом случае закончилось угловым (после него опасно пробивал Кристенсен), второй эпизод завершился голом:
Анчелотти раскрыл игру во втором тайме. Винисиус получил поддержку Родриго, «Мадрид» мог забирать победу
Из-за того, что «Мадрид» совсем не устраивала ничья, во втором тайме Анчелотти пошел на риск. Намерения прослеживались и по манере игры («Реал» начал чаще прессинговать), и по заменам Карло.
Первой порцией сменил Начо и Крооса на Менди и Родриго. В схеме «Мадрида» появился дополнительный атакующий игрок и просто более атакующий защитник. Лука Модрич на этом отрезке сместился на правый край:
На финальном отрезке Анчелотти полностью поменял опорную зону и убрал Модрича. Теперь в схеме «Мадрида» была полноценная атакующая четверка – Винисиусу, Бензема и Родриго помогал Марко Асенсио.
Ключевой ход на этом этапе – Родриго в роли вспомогательного вингера. Фактически бразилец дублировал Винисиуса и оказывался с ним в одной зоне – ближе к левому флангу «Мадрида». Это не новинка от Анчелотти – в похожей манере Родриго действует, когда подменяет Карима Бензема в нападении.
Тут в решении Анчелотти был зашит и скрытый мотив – помочь Винисиусу. Теперь от бразильца требовались не обыгрыши 1-в-1 против Араухо, а комбинации с партнером. Они проходили лучше и стали главным источником остроты у «Мадрида» в концовке – один из таких эпизодов завершился незасчитанным голом Асенсио:
Разменной монетой стала открытость «Мадрида». Вместо четверки хавбеков за центр поля теперь отвечала только пара Себальос – Тчуамени. Атакующая группа тоже почти не возвращалась назад – «Барса» могла наказывать в контратаках.
Одна из них завершилась победным голом Кессиэ.
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После победы в класико отрыв «Барселоны» в чемпионской гонке составляет уже 12 очков. Команда Хави не всегда убедительна и часто полагается на спасения Марка-Андре Тер Стегена, но побеждать в равных матчах – тоже важное умение чемпионов.
Кажется, в этом чуть ли не главная причина отрыва: «Мадрид» часто допускает осечки, даже имея перевес по моментам. В класико детали тоже сошлись не в их пользу.
- Дата проведения
- 19 марта, 23.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 9, автогол Араухо, 1:1 – 45 Серджи Роберто, 2:1 – 90 Кессиэ.
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Барселона –
тер Стеген, Араухо, Кристенсен, Кунде, Бальде, Серджи Роберто (Кессиэ, 77), Бускетс, де Йонг, Гави (Фати, 90), Рафинья (Ферран Торрес, 83), Левандовски.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Начо (Менди, 62), Модрич (Себальос, 76), Кроос (Родриго, 62), Вальверде (Асенсио, 76), Камавинга (Тчуамени, 76), Винисиус Жуниор, Бензема.
Фото: REUTERS/Juan Medina
Полностью заслуженная победа сине-гранатовых
Принёс гол ( пускай и немного курьезный ) и пару раз обыграл Араухо ( большая редкость)