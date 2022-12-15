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Неожиданный респект Марокко – заставили французов отбиваться. Дешаму пришлось вмешиваться из-за недоработок Мбаппе

Маркус Тюрам Маркус Тюрам
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Аззедин Унаи Аззедин Унаи
Оливье Жиру Оливье Жиру
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Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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Разбор огненного полуфинала. 

Франция обыграла Марокко 2:0 и вышла в финал чемпионата мира. Успокоительный второй мяч был забит лишь за 10 минут до конца – до этого команда Дидье Дешама пережила бурю у своих ворот. Очередной, но совсем не классический по этому ЧМ респект марокканцам – мы убедились, что они умеют не только здорово защищаться, но и атаковать. 

К игре команда Валида Реграги подходила с большими кадровыми проблемами. Под вопросом были сразу три основных защитника. Найеф Агерд так и не попал в заявку. Капитан Роман Саисс и левый латераль Нуссаир Мазрауи оказались в составе (правда, обоих пришлось менять), но главным сюрпризом стала схема – с первых минут и до замены Саисса марокканцы играли 5-4-1. Это отход от классической расстановки (4-1-4-1), с которой стартовали на всех матчах ЧМ. 

Дешаму тоже пришлось латать дыры – перед игрой приболели основные Адриен Рабьо и Дайо Упамекано. По слухам из лагеря сборной, могли чем-то заразиться от англичан, которых прошли в четвертьфинале. В отличие от Раграги, Дешам не стал реагировать сменой расстановки – вместо Рабьо появился Юссуф Фофана, а Упамекано заменил Ибраима Конате. 

Французы оголили слабости схемы Марокко. Травма Саисса, возможно, даже помогла африканцам (вернула к классике)

Переход Раграги на пятерку защитников – главная тема стартовой 20-минутки, в которой французы открыли счет. Отчасти недостатки схемы даже проявились в самом голе. 

В чем могли быть мотивы Раграги? Во-первых, форма основных защитников. Из-за травмы Агерда команда не могла стартовать в привычном сочетании. Повреждения у Саисса и Мазрауи тоже подталкивали к такому решению – в пятерке они лучше защищены. 

Второй потенциальный мотив – попытка сдержать Мбаппе. Переход на пятерку под матч с французами – тенденция этого ЧМ. Датчане тасовали схемы на турнире, но под Францию выставили 5-4-1. Похожий ход был от Польши – только там пятерка образовывалась ситуативно (под Мбаппе опускался полузащитник Якуб Каминьски). 

В-третьих, схема уже знакома марокканцам – использовали ее на заключительных отрезках с Бельгией и Португалией, когда удерживали победу. Помогала насыщать штрафную под соперника, который пытается сравнять счет и отчаянно нагружает атаку. 

В этом ключевое отличие. Против Франции марокканцы использовали 5-4-1 не как попытку сдержать соперника во время финального штурма, а с первых минут и в рамках привычного плана – оборона в среднем блоке. В таком режиме Марокко еще не играл на турнире. Кажется, поэтому и возникали проблемы. 

Главная – минус один игрок в полузащите. Сильно повлияло на функции Софьяна Амрабата: в привычной расстановке – страхующий нижний опорник (прямо блистал в этой роли), во вчерашней – один из двух хавбеков. 

Амрабата в привычной позиции здорово не хватало на старте. Частыми были ситуации, когда выдвигаться и страховать опорную приходилось кому-то из защитников. 

Перед голом Гризманн наказал одного из них. Сначала увел Джавада Эль-Ямика, а потом резко пошел ему за спину (в пространство, которое тот оголил). Сценарий повторился дважды за полминуты: 

Замена Саисса (вышел с недолеченной травмой) позволила марокканцам вернуться к проверенным 4-1-4-1. В пятерке уже не было смысла из-за необходимости отыгрываться, но надежности в защите ход тоже добавил. Открывания французов между линиями стали лучше перекрывать – защитникам не приходилось выдвигаться. 

Хаотичный отрезок после гола – итог необычной роли Жиру и Гризманна. Марокканцы пытались наказать, но в ответ получали контратаки

Быстрый гол повлиял на рисунок игры. Французы даже не пытались прессинговать и спокойно отдавали мяч. В итоге увидели Марокко в нетипичном для них режиме. К полуфиналу подходили с владением 31% (предпоследнее место на турнире), с Францией – почти в два раза больше (61%). 

Под попытки марокканцев разыгрывать Дешам раздал спецзадания Жиру и Гризманну. У каждого был четкий ориентир. Оливье действовал строго по Амрабату, Антуан – по Аззедину Унаи. Стартовая схема Марокко лишь помогала с персональной опекой – обычно Унаи держится ближе к правому флангу, тут вышел в опорной. 

Итогом были ситуации, когда у Марокко свободны два защитника, зато перекрыты игроки, которые лучше всех в команде продвигают мяч (Амрабат – за счет паса, Унаи – за счет проходов): 

Марокканцы ответили на такую персоналку. Опорники начали высоко подниматься в атаку (чаще всего Унаи, но бывало и Амрабат). Перед Гризманном и Жиру возникла дилемма – опускаться за ними до упора, но лишать себя шанса в контратаках, или не доигрывать, но сохранять энергию для быстрых отрывов. 

Марокканцы здорово рисковали. С одной стороны, могли получать шансы, если Гризманн и Жиру останутся впереди: 

С другой, в случае потери оголяли опорную – Франция могла ей воспользоваться, если кто-то из пары Унаи-Амрабат застревал в атаке:

Баланс моментов на этом этапе был в пользу команды Дешама. Вполне могли уходить в отрыв – отличные шансы запороли Мбаппе и Жиру. 

Лучший отрезок Марокко – возвращение к привычному треугольнику справа. Использовали недоработки Мбаппе

С 40-й минуты марокканцы окончательно вернулись к классике. Унаи больше не играл как второй опорник, а действовал ближе к правому флангу – его привычная позиция на ЧМ. Повлияло на роль Гризманна – теперь играл не персонально, а держался рядом с Жиру. 

На этом этапе марокканцы наконец перешли в режим позиционных атак. В основном строили их на правом фланге – там помимо Унаи яркие Хакими и Зиеш. Наложилось на слабости французов – из-за недоработок Мбаппе там часто возникают пожары. Англия неплохо их использовала в четвертьфинале. 

Чем брали марокканцы? Во-первых, гибкостью треугольника. Хакими, Унаи и Зиеш обменивались позициями и дополнительно запутывали французов. Те часто фолили и привозили стандарты (всегда опасные у Марокко): 

Во-вторых, регулярно с фланга к ним смещался Буфаль – образовывалась даже не тройка, а четверка разыгрывающих: 

В-третьих, получалось проводить атаки волнами. В теории Мбаппе оставался свободен для контратак (Хакими был высоко), но его здорово сдерживали Амрабат и центральный защитник Дари: 

В результате с начала второго тайма и до замен Дешама марокканцы владели мячом 74%. У Франции на этом отрезке только 5 касаний на чужой трети – показатель того, что вообще не выбегали в контратаки и были вынуждены только отбиваться. 

Пожалуй, постоянным атакам Марокко не хватало лишь постоянной остроты. У игравших на ключевом фланге Хакими и Зиеша набралось за матч 9 попыток дриблинга – ни одна не привела к обыгрышу. В их лучший день могли создать французам намного больше неприятностей.

Похвалим Дешама за перестановки. Убрал Жиру и перевел Мбаппе в нападение – помогло

Еще один спонсор потушенных пожаров – Дидье Дешам. Не смотрел, как команду разрывают, а вмешивался в игру и помогал. 

Во-первых, частый по этому ЧМ ход с Гризманном в опорной зоне. С начала второго тайма все чаще оказывался там – Фофана мог сосредоточиться на нейтрализации фланга. 

Важно, что Антуан не просто поддерживал компактность, а защищался наравне с остальными. Во втором тайме стал лучшим у Франции по выносам из штрафной (3). Иногда буквально спасал от неприятностей – не новость для этого ЧМ, но тут было вдвойне ценно: 

Во-вторых, замена Жиру в середине второго тайма. Вышедший вместо него Маркус Тюрам отправился на проблемный левый край. Мбаппе, из-за которого возникала часть проблем, перешел в нападение. 

Ход помог в двух направлениях. Маркус банально лучше отзащищался – на своем отрезке дважды отобрал мяч. Для сравнения: у Мбаппе за весь турнир ни одного отбора. Совсем здорово, что Тюрам сочетал это с угрозой в контратаках – теперь марокканцы не могли проводить одну атаку за другой. 

Второй элемент, на который повлияла замена Дешама, – сама схема Франции. Теперь часто располагались в блоке 4-5-1 – более надежном и компактном: 

С этого момента марокканцам пришлось чаще задействовать менее креативный левый фланг. Франции было проще вернуть владение и контроль над игрой. Ко второму голу запал у Марокко совсем исчез. 

***

Сборная Марокко раскрылась для нас в новом направлении – теперь не только как команда, которая умеет защищаться. Некоторые атакующие элементы видели до матча с Францией, но в полуфинале пришлось задействовать их на полную мощь. Получилось неплохо: зажать действующего чемпиона мира на отрезке 20-30 минут – отличное достижение. 

Перед финалом с Аргентиной смущает траектория французов – соперники все чаще и мощнее бьют по уязвимой зоне на фланге Мбаппе, а Килиан реже маскирует ее гениальностью в контратаках. Любимая зона Лео Месси тоже на этом краю – накажет ли Францию он? 

Франция – Марокко 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
14 декабря, 22.00, «стадион Аль-Байт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Эрнандес, 2:0 – 79 Коло-Муани.
ФранцияЛьорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Тчуамени, Фофана, Жиру (Тюрам, 65), Гризманн, Дембеле (Коло-Муани, 79), Мбаппе.
МароккоБуну, Хакими, Саисс (Амалла, 21; Эз Абде, 78), Эль-Ямик, Дари, Мазрауи (Аттийят-алла, 46), Зиеш, Амрабат, Унаи, Эн-Несири (Амдалла, 66), Буфаль (Абухляль, 67).
Предупреждение:
Буфаль (27).

В сборной Франции вирус? Дешам делал замены по указанию Гризманна? Детали победы Франции над Марокко

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; REUTERS/Molly Darlington

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