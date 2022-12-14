Марокко умеет не только защищаться: играют пятками на своей половине, помогает второй дриблер Лиги 1 после Месси

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Оцениваем технику марокканцев.

После победы над Португалией тренер Валид Реграги красиво передал стиль марокканцев через сравнение с фильмами про Рокки Бальбоа:

«У нас был четкий план на игру, в котором от каждого требовалась тяжелая работа. Не думаю, что мои игроки когда-либо бегали столько, но им пришлось ради своей страны. Только когда вкладываешь в игру душу и сердце, появляется шанс на победу. И с каждой такой игрой мы влюбляем в себя еще больше людей.

Наши победы над Испанией, Португалией и Бельгией не случайность. Я не считаю их чудом, это итог тяжелой работы. Мы – Рокки этого чемпионата мира. Когда смотришь Рокки, сразу проникаешься симпатией – восхищает его тяга к победе. С нами происходит то же самое. У нас маленькая команда, но мы продолжаем верить и мечтать. Думаю, сейчас с нами абсолютно весь мир».

Тяжелую работу марокканцев здорово характеризует бетон в защите и привычка вообще не сваливаться в автобус. Но есть ли в их игре что-то поизящнее компактности и среднего блока в схеме 4-1-4-1?

Мы нашли сразу три приема, которые доказывают, что Марокко – это не только компактность без мяча.

Марокко не всегда играл в стиле «Атлетико». Даже на чемпионате мира смело разыгрывают. Просто дозированно

Вы удивитесь, но явный отказ от владения – лишь адаптация Марокко под ЧМ. Перед Катаром Реграги нахваливал свою команду за работу с мячом: «Наши игроки одарены техникой и мастерством. Нам повезло, что у нас столько талантливых ребят в команде, которые не просто играют в Европе, а еще и на ведущих ролях там. В отборе мы пытались сочетать это с хорошей организованностью и дисциплиной. Теперь моя работа – сделать так, чтобы этот стиль принес нам успех против больших команд».

Организованность и дисциплина уже запомнились болельщикам, но что насчет техники и мастерства марокканцев? Они тоже проявляются, просто не так часто. Логично, учитывая, что команда проводит с мячом только 30% времени. Но впечатляет то, как Марокко распоряжается этими редкими шансами.

В первых таймах команда Реграги не играет на вынос, а старается коротко и смело разыгрывать. Вот лишь несколько примеров.

Тут даже не думают выбивать, несмотря на то, что у соперника сразу на трех игроков больше в зоне мяча:

Здесь Зиеш не стесняется использовать под прессингом пятку:

А тут партнеры просят Буну не выбивать, а разыграть с ними (в итоге – разыграет):

Нацеленность марокканцев на короткие розыгрыши хорошо характеризуют даже эмоции игроков. Испания почти наказала Буну за смелую манеру, но тот после привоза все равно улыбался. Зиешу после очередного паса пяткой прямо во время игры начал аплодировать Софьян Амрабат.

Важно, что марокканцы не увлекаются. Смелость под прессингом команда Реграги сочетает со здоровым прагматизмом. Прослеживается буквально во всем.

Во-первых, большинство комбинаций развивают на правом фланге – через него проходит 42% атак (больше только у Австралии и Кореи). Логично, ведь там не только Зиеш и скоростной Хакими, а еще и Аззедин Унаи – человек, который удостоился сравнений с испанцами от Луиса Энрике. Как следствие, риск потери там – сильно меньше.

Во-вторых, рисками неплохо управляет Буну. После перерыва вратарь в два раза реже разыгрывает через короткий пас. Тоже здраво – на этом этапе соперник рискует и отряжает больше игроков в прессинг. Когда давления меньше, кипер пасует смелее. Помогает клубный опыт: тренер вратарей «Севильи» Хосе Луис Силва требует от Буну искать свободного партнера.

В-третьих, Марокко комбинирует короткие и длинные передачи. Если рядом есть вариант для паса, задействуют его. Если нет – всегда можно сыграть на высокого и скоростного центрфорварда Эн-Несери. Его гол Канаде – прекрасный пример прагматизма. В зоне мяча нет свободного партнера – Хакими забрасывает нападающему на ход:

У Марокко полно технарей. Их используют по-разному: Зиеша под диагональные передачи, Унаи – под проходы

Техническое оснащение марокканцев подсвечивает их место рядом с Бразилией и Испанией по количеству дриблеров в команде.

Несмотря на то, что сборная ставит антирекорды по владению и просто редко сталкивается с мячом, у марокканцев сразу 4 игрока с 10 попытками обыгрыша – помимо Зиеша, Хакими и Унаи, еще играющий на левом фланге Софиан Буфаль.

Таланты Зиеша, Хакими и Буфаля объяснимы – дриблинг в первую очередь ассоциируется с фланговыми игроками, у которых часто просто больше пространства. Унаи на их фоне выделяется. Идет на риск, несмотря на то, что играет в полузащите, которая, как правило, самый плотный участок поля.

На самом деле ничего необычного. Унаи (если что, играет в «Анжере») – второй дриблер Лиги 1 после Лео Месси. Привычка продвигать команду к чужим воротам за счет дриблинга – именно оттуда. На чемпионате мира Унаи делает это сверхэффективно. Соперникам в отчаянии приходится фолить – среди полузащитников больше нарушений собрали только Лука Модрич, Марсело Брозович и Гави.

Любимая фишка Унаи – собрать несколько соперников вокруг себя за счет прохода и отрезать их пасом. За счет этого помогал и в преодолении прессинга, и на чужой половине:

Таланты Зиеша марокканцы используют иначе. Фишка Хакима – диагональные передачи. Уникально для атакующего игрока – обычно переводами занимаются защитники или опорники. Зиеш в этом плане – исключение. Опуститься за мячом и перевести на другой фланг – качество, которое здорово выделяло его еще в «Аяксе». В успешной ЛЧ-2018/19 Хаким даже вошел в топ-5 по диагоналям – показательно, что компанию ему составили Тони Кроос, Эмерик Лапорт, Поль Погба и Вирджил ван Дейк (центральные защитники или оттянутые плеймейкеры).

С помощью диагоналей Зиеша марокканцы решают задачи разного типа.

Если соперник прессингует, Хаким оголяет дальний (как правило, свободный) фланг – вот эпизод перед голом Португалии:

Даже если не получилось сразу подловить, сопернику приходится возвращаться большими силами назад. Марокко получает передышку от игры без мяча:

Получается и напрямую обострить – вот Хаким выводит на пространство Буфаля:

Важно, что в обратную сторону маневр тоже работает – Зиеш не только раздает диагонали, но и принимает их от партнеров. Любовь Марокко к передачам такого типа здорово подсветила победа над Бельгией. Тогда марокканцы дважды забивали после штрафных (один раз не засчитали из-за офсайда) – оба заработали после диагоналей на фланг.

Контратаки с участием Хакими – еще одна сила Марокко. Кажется, у него не одна пара легких

Крайний защитник, который поддерживает контратаки, тоже редкое явление в футболе. Марокко с Ашрафом Хакими – снова приятное исключение.

Совершать энергозатратные рывки защитнику «ПСЖ» помогают два фактора. Первый – опыт занятий легкой атлетикой. Как-то Ашраф вспоминал: «Думаю, это генетика. Я всегда был очень быстрым. В школе даже занимался легкой атлетикой. Как понимаете, был очень-очень хорош в этом. Дома у родителей даже осталось несколько медалей».

Выбор кумира у Хакими был тоже весьма красноречивым: «В детстве я часто играл в нападении – оттуда у меня и любовь к рывкам в атаку. Став защитником, начал следить за Марсело – он оказал на меня большое влияние. Многому у него научился, в том числе – как поддерживать атаку».

На чемпионате мира Марокко тоже эксплуатирует бешеную скорость Хакими. Помимо классических подключений, есть и рывки в контратаки. Срабатывает эффект неожиданности: соперник, играющий по Ашрафу, выключается и отпускает его уже на первых метрах.

Дальше Хакими ведет себя по-разному. Может и создать момент:

А может исполнить отвлекающий маневр – часто им пользуется Зиеш, который получает свободу и опасно бьет:

При этом Хакими не забивает на оборонительные обязанности и быстро возвращается назад. Снова марокканцы используют опыт игрока в клубе. Покинув «Интер», Ашраф отмечал, как на него повлияла работа с Антонио Конте над элементами игры без мяча:

«Мы работали над концентрацией, выбором позиции, над тем, в какой момент нужно выдергиваться из линии, а когда оставаться на месте. Это очень важно, когда играешь в пятерке защитников. В этой схеме я не вингер, а все еще крайний защитник. За эти советы очень благодарен Антонио».

Опыт пригодился – в игре с Португалией Ашраф успел отзащищаться в двух схемах, но в обеих был важным оружием в контратаках. Интересно, сможет ли повторить трюк против Франции – ожидается персональная дуэль с Килианом Мбаппе.

***

После побед над Бельгией, Испанией и Португалией был велик соблазн сравнить Марокко с классическим автобусом. Каждый раз не получалось. Мы уже писали , что марокканцы не вжимаются в свои ворота – это уже проводит границу. Но еще команду Реграги здорово выделяет разнообразие приемов с мячом. Да, Марокко редко с ним встречается, но старается выжать максимум из редких шансов.

Получается красиво и временами даже нахально. Автобус так не умеет.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; REUTERS/Bernadett Szabo, Matthew Childs