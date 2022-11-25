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Проход Марокко в четвертьфинал – совсем не чудо. Бетонная защита без парковки автобуса

Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Немного цифр. 

Ноль пропущенных у Марокко против Хорватии, Бельгии и Испании! 

Впечатляет в отрыве от вообще всего, но еще сильнее из-за xG у соперников. Ниже – показатель по итогам 90 минут по модели Майкла Кэйли: 

Хорватия – 0,7 xG

Бельгия – 0,9 xG

Испания – 0,5 xG

Как видно, элемент везения все равно есть – ни разу не пропустили при 2,1 xG. Но этот элемент везения совсем не такой, чтобы называть проход Марокко в четвертьфинал чудом. 

Бонусом идет еще один повод для комплиментов – стиль марокканцев. Такого бетона сборная Марокко достигла, практически не скатываясь в автобус. Большую часть времени держат средний (самое главное – надежный) блок. 

В чем это выражается? По итогам группового этапа марокканцы стали лучшей командой ЧМ по проценту допущенных передач в своей трети относительно общего числа действия соперника. Только 8% передач их оппонентов были сделаны на трети поля Марокко. За цифры спасибо телеграм-каналу «Футбол в цифрах»

Чтобы было совсем понятно: марокканцы позволяют командам много владеть мячом (у самих – всего 32%), но только на приличном отдалении от своих ворот. Такая манера добавляет им симпатий от нейтрального зрителя – не обвинить даже в автобусности и постоянных отскоках. А сопернику не дает даже повода жаловаться на растраченные шансы, потому что их было слишком мало. 

Короче, тотальный респект Марокко – и за достижение, и за путь к нему.  

Марокко не нужен мяч, чтобы побеждать. Уникальная команда

Марокко – Испания 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:0
Дата проведения
6 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
МароккоБуну, Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттийят-алла, 82), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82), Унаи (Банун, 120), Зиеш, Буфаль (Эз Абде, 66), Эн-Несири (Сабири, 82).
ИспанияУнаи Симон, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 98), Бускетс, Педри, Гави (Солер, 63), Льоренте, Ольмо (Фати, 98), Асенсио (Мората, 63), Ферран Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118).
Серия пенальти
1:0, 2:0, 3:0.
Предупреждения:
Лапорт (76), Саисс (90).

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

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