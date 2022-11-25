Проход Марокко в четвертьфинал – совсем не чудо. Бетонная защита без парковки автобуса
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Немного цифр.
Ноль пропущенных у Марокко против Хорватии, Бельгии и Испании!
Впечатляет в отрыве от вообще всего, но еще сильнее из-за xG у соперников. Ниже – показатель по итогам 90 минут по модели Майкла Кэйли:
Хорватия – 0,7 xG
Бельгия – 0,9 xG
Испания – 0,5 xG
Как видно, элемент везения все равно есть – ни разу не пропустили при 2,1 xG. Но этот элемент везения совсем не такой, чтобы называть проход Марокко в четвертьфинал чудом.
Бонусом идет еще один повод для комплиментов – стиль марокканцев. Такого бетона сборная Марокко достигла, практически не скатываясь в автобус. Большую часть времени держат средний (самое главное – надежный) блок.
В чем это выражается? По итогам группового этапа марокканцы стали лучшей командой ЧМ по проценту допущенных передач в своей трети относительно общего числа действия соперника. Только 8% передач их оппонентов были сделаны на трети поля Марокко. За цифры спасибо телеграм-каналу «Футбол в цифрах».
Чтобы было совсем понятно: марокканцы позволяют командам много владеть мячом (у самих – всего 32%), но только на приличном отдалении от своих ворот. Такая манера добавляет им симпатий от нейтрального зрителя – не обвинить даже в автобусности и постоянных отскоках. А сопернику не дает даже повода жаловаться на растраченные шансы, потому что их было слишком мало.
Короче, тотальный респект Марокко – и за достижение, и за путь к нему.
Марокко не нужен мяч, чтобы побеждать. Уникальная команда
- Дата проведения
- 6 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
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Марокко –
Буну, Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттийят-алла, 82), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82), Унаи (Банун, 120), Зиеш, Буфаль (Эз Абде, 66), Эн-Несири (Сабири, 82).
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Испания –
Унаи Симон, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 98), Бускетс, Педри, Гави (Солер, 63), Льоренте, Ольмо (Фати, 98), Асенсио (Мората, 63), Ферран Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118).
- Серия пенальти
- 1:0, 2:0, 3:0.
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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