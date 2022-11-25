Проход Марокко в четвертьфинал – совсем не чудо. Бетонная защита без парковки автобуса

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Немного цифр.

Ноль пропущенных у Марокко против Хорватии, Бельгии и Испании!

Впечатляет в отрыве от вообще всего, но еще сильнее из-за xG у соперников. Ниже – показатель по итогам 90 минут по модели Майкла Кэйли:

Хорватия – 0,7 xG

Бельгия – 0,9 xG

Испания – 0,5 xG

Как видно, элемент везения все равно есть – ни разу не пропустили при 2,1 xG. Но этот элемент везения совсем не такой, чтобы называть проход Марокко в четвертьфинал чудом.

Бонусом идет еще один повод для комплиментов – стиль марокканцев. Такого бетона сборная Марокко достигла, практически не скатываясь в автобус. Большую часть времени держат средний (самое главное – надежный) блок.

В чем это выражается? По итогам группового этапа марокканцы стали лучшей командой ЧМ по проценту допущенных передач в своей трети относительно общего числа действия соперника. Только 8% передач их оппонентов были сделаны на трети поля Марокко. За цифры спасибо телеграм-каналу «Футбол в цифрах».

Чтобы было совсем понятно: марокканцы позволяют командам много владеть мячом (у самих – всего 32%), но только на приличном отдалении от своих ворот. Такая манера добавляет им симпатий от нейтрального зрителя – не обвинить даже в автобусности и постоянных отскоках. А сопернику не дает даже повода жаловаться на растраченные шансы, потому что их было слишком мало.

Короче, тотальный респект Марокко – и за достижение, и за путь к нему.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo