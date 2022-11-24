Сенегалец Алиу Сиссе – самый гибкий тренер этого ЧМ. Саутгейту и Англии надо бояться?

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Палагин – про африканского Эль Тактико.

Плей-офф чемпионата мира всегда богат на команды с собственной ДНК. Австралия и Польша – типичный автобус, Испания – строгий позиционный футбол, Нидерланды ассоциируются с персональной опекой, США – с прессингом, а Франция ставит на шустрые комбинации на краях. Какие-то сборные не обладают выраженным стилем, но подчиняют игру личностям: Аргентина – талантам Месси, Хорватия – гению Модрича, а Португалия пытается сочетать Криштиану с очередью плеймейкеров.

Сенегал отличается. Перед началом турнира команда потеряла главную звезду – Садьо Мане, который притягивал большинство атак, пропускает ЧМ из-за травмы.

Описать стиль Сенегала тоже не самая простая задачка.

Они много владеют мячом? Совсем нет.

Может, много прессингуют? Тоже нет.

Может, паркуют автобус и наказывают в контратаках? Снова нет.

По всем метрикам, которые указывают на близость к какому-то стилю, Сенегал в третьем десятке ЧМ.

Главная ассоциация с ними по итогам группового этапа – гибкость, которая исходит от тренера Алиу Сиссе. Во всех трех матчах команда меняла схему. Это совсем не редкость для чемпионата мира – как Сенегал поступили еще шесть сборных. Разница в том, что все они уже вылетели с турнира.

Результаты неплохо стыкуется с визуальными впечатлениями. Кто-то за счет схем пытался вернуть утраченную самобытность и провалился (Дания, Бельгия), кто-то искал золотое сочетание в атаке, но так и не нашел (Иран, Уругвай). А Сенегал и Эквадор с помощью схем тонко и стабильно подстраивались под соперников. Забавно, что у них получилось даже в очном матче, где разыгрывали путевку в плей-офф.

В интервью New York Times перед началом турнира Сиссе намекал, что поиски лучшего варианта связаны со спецификой работы. Показателен и момент интервью – записывались еще до того, что Алиу узнал о травме Мане (то есть слова применимы и к команде с Садьо):

«К сожалению, многие забывают, что мы не клуб, у которого полно времени на тренировки. Люди думают, что сборные могут играть, как «Реал Мадрид», «Барселона» и «ПСЖ». Но у нас просто нет времени, чтобы достичь их уровня. Решающая – абсолютно каждая игра. В клубе можно проиграть в каком-то туре, а через неделю собраться и правильно отреагировать. В сборной такой роскоши нет».

Особенно на чемпионате мира, на подготовку к которому тренерам выделили чуть больше недели. К такому графику Сиссе быстро адаптировался – каждый его ход здорово помогал сборной. Где-то – со сдерживанием, где-то – с интенсивностью атак. Сейчас все разберем.

Сиссе постоянно меняет роли лидерам – сенегальскому Канте и киллеру «Ливерпуля»

Сначала знакомство. Идрисса Гуйе, если кто не в курсе – слегка упрощенная версия Нголо Канте. Сенегалец даже называл полузащитника «Челси» кумиром. Объединяет их объем, который они способны потянуть без мяча. Когда скауты «Лестера» обратили внимание на Канте, тот входил в первую десятку Лиги 1 по отборам. Гуйе в том же сезоне (играл за «Лилль») – во вторую.

Карьерный путь у этой парочки слегка разошелся – Канте выиграл АПЛ с «Лестером», Гуйе вылетел из нее с «Астон Виллой», – но ценность обоих заметили топы. Нголо отправился в «Челси», а Идрисса транзитом через «Эвертон» попал в «ПСЖ» (правда, потом вернулся).

На уровне сборных их уникальность тоже хорошо проявляется. Жозе Моуринью связывал убойную форму Поля Погба в сборной Франции именно с фактором Канте. Гуйе не нужно отрабатывать за двоих в Сенегале, но от Сиссе он регулярно получает важные спецзадания.

На чемпионате мира Гуйе отыграл уже в трех ролях – десяткой с Нидерландами, шестеркой против Катара и восьмеркой с Эквадором. Странно, что до сих пор не взял 24-й номер – мог бы примерить легенду Джуда Беллингема, которого наградили 22-м из-за умения сыграть на трех позициях (4+8+10 = 22).

Ключевой маневр Сиссе под Гуйе – затравить ключевого игрока соперника. На чемпионате мира такие пока – опорники. Мы уже рассказывали , как Идрисса сдерживал Френки де Йонга в стартовом матче ЧМ. Но была еще и аналогичная роль с Эквадором – только там доставалось Мойсесу Кайседо, который в обычной жизни управляет атаками «Брайтона».

Сам прием длился не всю игру, а только важный отрезок перед заменами. В обоих случаях Гуйе передавал соперника более свежим партнерам, а сам принимал менее энергозатратную роль. Но с главной задачей справлялся – не только сдерживал индивидуальный талант, но и зону, из которой оппоненты привыкли атаковать (у Нидерландов и Эквадора – левый фланг).

Не подумайте, что этот ход пришел в голову Сиссе прямо к чемпионату мира. Подобное он вытворял раньше. Золотой во всех смыслах пример – финал последнего Кубка Африки с Египтом. Там Гуйе вообще получил роль левого вингера. Причина? Чтобы лучше контролировать Мо Салаха, не ключевого опорника, но очевидно главную звезду.

Еще один объект идей Сиссе на этом ЧМ – Исмаила Сарр из «Уотфорда». Помимо укороченных гетр, в АПЛ запомнился как человек, который прервал мечты «Ливерпуля» о сезоне без поражений (чемпионская для «красных» кампания-2019/20). В сборной Исмаила часто был на вторых ролях – тоже яркий, но по таланту совсем не ровня Мане.

В Катаре благодаря решениям Сиссе Сарр раскрылся полностью. Его передвижения по полю чуть более банальны и затрагивают только фланг, на котором ему доверено обыгрывать и творить. Против Нидерландов начинал слева, с Катаром ушел на правый край, а на игру с Эквадором вернулся обратно.

Чего тут больше? Кажется, Сиссе просто выбирает Сарру более удобного соперника. Против Нидерландов часто оставался против Думфриса и Де Лигта – первый слабее Блинда 1-в-1 и задерживается в атаке, а второму досталась настолько некомфортная роль, что он был страшно зол на Ван Гала после игры.

Возвращение Сарра на левый фланг под Эквадор тоже было максимально продуманным шагом. Вместо того, чтобы тягаться в скорости с Первисом Эступиньяном, Исмаила проверял куда менее проворного Пресиадо. Получилось и там, и там – в обеих играх Сарр был в топе по удачным обводкам.

Благодаря гибкости Сиссе Сенегал выбирает нужный атакующий прием – и даже тут все зависит от соперника

Решения Сиссе не только помогают раскрыть потенциал игроков, но и удивляют соперника комбинациями.

Под персональную игру Нидерландов в центре поля Алиу придумал оригинальный ответ. Его полузащита максимально высоко поднималась – только чтобы не нарваться на прессинг и игру под давлением. Заодно прием освобождал пространство для разыгрывающих – фулбеки располагались очень низко и были доступны для передачи:

Дилемма перед командой Ван Гала была такой – позволить Сенегалу продвигаться в атаку или все же попытаться накрыть, но пойти на риски. Чередовали варианты, но итогом второго часто становился неприятный расклад в защите (ситуации 3-в-3):

Против Катара был куда более простой ход: понимая, что соперник будет обороняться числом, Сиссе выпустил со старта второго форварда – рослого Фамара Дьедиу. Целенаправленность хода фиксирует тот факт, что нападающий не появлялся на поле ни до, ни после. Его мощь в штрафной использовали исключительно под закрытый Катар.

Гол, забитый Дьедиу в этом матче, пришел со стандарта, но это легко вписать в общий шаблон – команда Сиссе постоянно нагружала штрафную и угрожала в первую очередь кроссами.

Последняя игра с Эквадором замкнула хит-парад приемов Сиссе. Там было сразу две взаимодополняющие идеи – дуэль Сарра с беднягой Пресиадо и подвижный треугольник на правом фланге, который ускоряет крайний защитник Юссуф Сабали (лучший у Сенагала по продвижению):

Важно, что решения Сиссе совсем не удивляют игроков. Они уже привыкли к новым идеям – Алиу тренирует их больше семи лет. За постоянные эксперименты Сиссе даже прозвали Эль Тактико, но еще более показательным был недавний вердикт Садьо Мане – там он прекрасно описал идентичность сборной, у которой как кажется нет четкого стиля:

«Самое главное, что у нас есть – это команда. Когда прессингуем соперника, знаем, как именно давить на него. Когда защищаемся, понимаем, как именно нужно располагаться. А когда у нас появляется шанс на контратаку, знаем, как ее использовать».

В матче с Англией ждем очередной иллюстрации этих слов. Сиссе не может рассчитывать на основного помощника Гуйе (пропускает из-за дисквалификации), но увиденное на этом ЧМ намекает, что это вовсе не приговор. Благодаря креативному мышлению тренера Сенегал уже пережил потерю Мане и обрел идентичность в постоянном подкручивании настроек.

Фото: globallookpress.com/Naoki Morita/AFLO; REUTERS/Thaier Al-Sudani, Stephane Mahe, Kai Pfaffenbach