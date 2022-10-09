Игра сербов против Камеруна – сплошное раздолбайство. Слишком много эмоций
Палагин – с возмущением.
Сербия и Камерун выдали самый веселый матч на этом ЧМ. По результативности – точно лучший на турнире, по количеству ударов – в топ-5, по сюжетной линии – тоже на одном из первых мест. Что стало причиной?
Во-первых, обе сборные гнались за победой – в группе, в которой есть очевидный фаворит, играть на ничью с равными себе глупо. Во-вторых, аномальное количество привозов. Opta засчитала только две ошибки, которые непосредственно привели к ударам, но еще был результативный угловой, который сербы привезли себе на ровном месте, и убойный момент Митровича, когда защитники Камеруна решили поиграть в пинбол внутри в штрафной.
Ну и в-третьих, просто раздолбайское поведение Сербии. Два аспекта особенно возмутили.
Даже оторвавшись в счете, сербы огромными силами атаковали Камерун. Наказали
Еще один статистический факт от Opta – Сербия позволила нанести по своим воротам два удара после контратак. Больше в одном матче этого ЧМ было только у Уэльса в игре с Ираном (3). К команде Роба Пейджа ноль вопросов – сначала пытались вырвать победу, а потом спасти хотя бы ничью, играя в меньшинстве.
Вопросов к сербам гораздо больше. Оба удара после контратак пришли в момент, когда сборная вела в счете (сначала 3:1, потом 3:2). Что-то немыслимое. Обычно к контратакам уязвима команда, которая уступает в счете и вынуждена раскрываться. Сегодня почему-то раскрылась Сербия, которая уже создала задел и могла спокойно играть по счету.
Учитывая, кто был соперником, сценарий матча шокирует еще больше. В первом туре Камеруну тоже пришлось отыгрываться – забив сразу после перерыва, Швейцария спокойно отдала им мяч. За это время камерунцы родили только три удара, с игры – всего 1. Степень бессилия подчеркивает, что последний раз пробили по воротам еще на 65-й минуте – оставшиеся полчаса прошли даже без попыток.
И вот против такого соперника Сербия раскрылась. Смущают две вещи. Первая – какими же большими силами продолжали атаковать, несмотря на счет.
Вторая – офсайдная ловушка, которую сербы пытались устроить у центра поля, причем без давления на мяч, когда камерунцы вылетали в контратаки:
Такой атакующий настрой можно понять лишь при большом желании – да, было бы неплохо сделать разницу перед ключевой игрой со Швейцарией, но теперь при любых раскладах нужно побеждать. И, возможно, с отрывом больше, чем в один мяч – зависит от вечерней игры. Вот такой размен получила Сербия, раскрывшись тогда, когда большинство команд на этом ЧМ наоборот закрываются.
Отношения Митровича и Милинковича-Савича – отдельная тема. Как же они не хотели пасовать друг другу
Митрович и Милинкович-Савич – два главных магнита в атаке Сербии. Из 15 ударов 10 нанесли они: Александар – 7, Сергей – 3. Оба забили, что уже дает амулет от серьезной критики, но их отношения прекрасно описывают раздолбайство Сербии.
Если коротко, то просто решили не пасовать другу другу в моментах, когда не только напрашивается пас, но и партнер просит передачу и всем видом показывает, что он открыт.
Дважды игнорировал Митрович:
Столько же – Милинкович-Савич:
Показалось, что проигнорировав Митровича и услышав кое-что про себя, Сергей напомнил ему о предыдущем моменте, в котором его тоже проигнорировали.
В итоге – суровая реальность. Из-за странного поведения Милинковича-Савича и Митровича не забили столько, сколько хватило бы даже такой Сербии для победы. А не забив, еще и провалились в защите – причем в момент, когда следовало сыграть построже.
Ох.
- Дата проведения
- 28 ноября, 13.00, «Al Janoub Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 29 Кастеллетто, 1:1 – 45 Павлович, 1:2 – 45 Милинкович-Савич, 1:3 – 53 Митрович, 2:3 – 63 Абубакар, 3:3 – 66 Шупо-Мотинг.
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Камерун –
Эпасси, Фэ, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Кунде (Ондуа, 67), Замбо-Ангисса (Гвет, 81), Онгла (Абубакар, 55), Шупо-Мотинг, Токо-Экамби (Бассогог, 67), Мбемо (Нкуду, 81).
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Сербия –
Милинкович-Савич, Велькович (Бабич, 78), Миленкович, Павлович (Митрович, 56), Костич (Джуричич, 90), Милинкович-Савич (Груйич, 79), Максимович, Лукич, Живкович (Радонич, 78), Тадич, Митрович.
- Предупреждения:
- Нкулу (24), Бассогог (30), Йович (45), Миленкович (90).
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