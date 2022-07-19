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Постаревшая Бельгия = имитация современного футбола. Сегодня был Азар-опорник (шок!)

Луи ван Гал Луи ван Гал
Роберто Мартинес Роберто Мартинес
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Палагин – с экспресс-анализом. 

Перед ЧМ Кевин Де Брюйне дал большое интервью The Guardian. Там он признал, что Бельгия может даже не рассчитывать на титул – из-за того, что слишком постарел состав.

Еще звучало важное в контексте сегодняшней игры сравнение сборной с «Ман Сити»: 

«Мы не можем играть так, как играем в клубе. В сборной ты вынужден подстраиваться под игроков, которых вызвали. Расстраивает ли это меня? Да, но мне следует реже подавать вид. Другой дело, что стиль «Сити» – то совершенство, к которому я стремлюсь и здесь». 

Против Марокко команда Роберто Мартинеса была в милях от этого совершенства (и в том числе Кевин). Ниже – два важных аспекта, в которых нынешняя Бельгия либо совсем далека от современного футбола, либо его имитирует. 

Игра без мяча – то, что за Бельгию тролил летом Ван Гал. Недостатки повлияли и на проигрыш Марокко

За несколько месяцев до ЧМ у Мартинеса возник конфликт с Луи Ван Галом. Контекст – очный матч в Лиге Наций, который Нидерланды легко выиграли 4:1, и комментарии ЛВГ. В свойственной манере Луи обвинил бельгийцев, что они вообще не прессинговали после потери мяча. По его мнению, это и сделало разницу между командами. 

Мартинесу передали слова на следующей пресс-конференции. Ответ был максимально раздражительным: «Всегда легко критиковать тактику того, кто проиграл. Иногда мне хочется, чтобы меня покритиковали за тактику после победы, а после поражения осмелились сказать, что вообще-то мы играли в хороший футбол. Использовать прессинг или нет – это решение, которое зависит от нескольких аспектов. Тут нам не хватало скоординированности и взаимопонимания». 

Степень раздраженности Роберто подчеркивает продолжение: «При всем уважении к Луи Ван Галу, еще он говорил, что у Ноа Лэнга больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем у Де Брюйне». 

Тут скажем, что Луи действительно такое говорил – правда, потом объяснял, что это была всего лишь шутка. Но еще более показательным индикатор проблем бельгийцев делает прошлогоднее высказывание того же Де Брюйне – оно идеально сходится с замечанием Ван Гала: 

«Система, которую использует Пеп в «Сити», облегчает жизнь игрокам. Особенно мне – я привык играть в такой манере. Разница между «Сити» и сборной – даже на уровне физики. В «Сити» мы играем как единое целое, в сборной нужно совершать гораздо больше рывков на 20-40 метров. После матчей в сборной я гораздо более уставший, чем в клубе. Не потому что там приходится больше бегать, а потому что я просто не привык совершать такие рывки назад». 

КДБ говорил про последнюю версию сборной, когда игрокам из золотого поколения перевалило за 30 (самому Кевину – уже 31). На пике же Бельгия была близка к стандартам игры без мяча, к которым приучил Кевина «Сити». Проблема, что с каждым турниром бельгийцы все сильнее от них отдалялась – естественно, и по возрастным причинам. 

Для отражения регресса – действия на трети поля соперников в матчах с участием Бельгии: 

Евро-2016 – 33% (4 место из 24)

ЧМ-2018 – 26% (13 место из 32)

Евро-2020 – 25% (16 место из 24)

ЧМ-2022 – 23% (27 место из 32!)

Влияет на этот показатель именно прессинг. Чем чаще команда прессингует, тем сложнее сопернику выползти со своей трети поля и тем чаще там проходит игра. На пике бельгийцы были способны если не на постоянное давление, то на давление большими отрезками. Сейчас откровенно сдали. 

В обоих матчах этого ЧМ проблема давала о себе знать. Против марокканцев особенно показательным стало стартовое решение Мартинеса – Бобби не только сменил схему (без мяча – 4-2-3-1), но и дал облегченное задание Эдену Азару. 

В первом матче тот выходил на левом фланге, против Марокко расположился десяткой под Батшуайи. Вероятно, причина – скоростной Ашраф Хакими на его краю. Логическая цепочка: раз не сможем нейтрализовать Марокко за счет прессинга, значит, за Хакими придется гоняться – и лучше под эту задачу выпустить младшего (и куда более дисциплинированного) Торгана Азар. 

Проблема в том, что, как сказал КДБ, в клубах игроки привыкли к другой манере. В первом тайме это здорово прослеживалось на примере того же Кевина. Часто уходил со своего правого фланга в попытке помочь Азару с Батшуайи в прессинге. Марокканцы легко разбивали давление, из-за чего Тома Менье оставался сразу против трех соперников: 

Эпизод, который привел к первому голу, – объективно не прямое следствие плохого прессинга бельгийцев. Менье совершил абсолютно невынужденный фол. Но перед этим проблема снова проявилась. На этот раз – после потери мяча. Часть команды давит, часто не возвращается, а часть отходит назад. Итог – огромная дыра и свободный соперник, через которого Марокко легко вышел в атаку: 

Нидерланды на этом ЧМ тоже не блещут в прессинге, но в отношении Бельгии Луи точно прав. 

С мячом у Бельгии тоже беда. В первом тайме Азару приходилось быть (внимание!) опорником

В такт предыдущему пункту: после игры с Канадой бельгийцы восхищались интенсивностью соперника именно в прессинге. Явно на контрасте с собой. 

Тогда Бельгия не отходила от привычных коротких розыгрышей – даже под сумасшедшим давлением. Это признак современной команды – так же действует «Сити». Но вот неспособность преодолеть давление сделала из Бельгии команду, которая лишь имитирует современный футбол. Чтобы разбить прессинг, приходилось максимально опускать Азара и КДБ – десяток в схеме Мартинеса: 

Матч с Марокко был из другой серии – соперник не прессингует и встречает в среднем блоке. На первый план выходит привычный и относительно спокойный розыгрыш мяча. С ним у команды Мартинеса тоже возникли проблемы. 

Показательный и дико обескураживающий факт: несмотря на то, что к перерыву бельгийцы набили 70% владения, по касаниям в штрафной было равенство (4:4). Отчасти виновата игра без мяча, но первопричина именно в качестве розыгрышей. 

В этой стадии бельгийцы имитировали современные образцы – команда перестраивались на популярную структуру 3-2-5 (на этом ЧМ ее показывала клубная Германия Флика). 

Проблема – в неспособности с помощью этой структуры довести мяч до Азара и КДБ. По итогам тайма Кевин стал худшим в обеих командах по количеству передач – до него мяч буквально не доходил. 

Неплохо отражают ужасы поведение игроков. Вышедший в опорной зоне Онана весь тайм психовал из-за того, что ему очень поздно пасуют: 

А игравший десятку Азар начал опускаться за мячом чуть ли не как дополнительный опорник: 

Движение Эдена помогло ускорить розыгрыши, но сам факт, что Эдену пришлось опускаться, говорит о многом. В нынешнем состоянии Бельгия не способна преодолеть даже относительно среднего соперника без подключения дополнительных ресурсов. Это проявилось и против Канады, и против Марокко – просто в разных режимах. 

***

Не нужно быть гением, чтобы сделать вывод: Бельгия и правда устарела. В плане стиля у команды до сих пор не прослеживается консверватизм, но современный футбол получается только вспышками. В остальное время – лишь его имитация. Не хочется терять Бельгию уже по итогам группы (слишком легендарное поколение игроков), но с каждым матчем на ЧМ аргументов за нее становится все меньше. 

Бельгия – Марокко 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
27 ноября, 16.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 73 Саисс, 0:2 – 90 Абухляль.
БельгияКуртуа, Менье (Лукаку, 81), Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Витцель, де Брюйне, Азар (Троссард, 74), Онана (Тилеманс, 60), Азар (Мертенс, 60), Батшуайи (де Кетеларе, 75).
МароккоМохамеди, Хакими (Сабири, 68), Саисс, Агерд, Мазрауи, Амрабат, Амалла (Аттийят-алла, 67), Унаи (Эль-Ямик, 78), Зиеш, Буфаль (Абухляль, 73), Эн-Несири (Амдалла, 73).
Предупреждения:
Онана (29), Сабири (90).

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

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