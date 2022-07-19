Постаревшая Бельгия = имитация современного футбола. Сегодня был Азар-опорник (шок!)

Палагин – с экспресс-анализом.

Перед ЧМ Кевин Де Брюйне дал большое интервью The Guardian. Там он признал, что Бельгия может даже не рассчитывать на титул – из-за того, что слишком постарел состав.

Еще звучало важное в контексте сегодняшней игры сравнение сборной с «Ман Сити»:

«Мы не можем играть так, как играем в клубе. В сборной ты вынужден подстраиваться под игроков, которых вызвали. Расстраивает ли это меня? Да, но мне следует реже подавать вид. Другой дело, что стиль «Сити» – то совершенство, к которому я стремлюсь и здесь».

Против Марокко команда Роберто Мартинеса была в милях от этого совершенства (и в том числе Кевин). Ниже – два важных аспекта, в которых нынешняя Бельгия либо совсем далека от современного футбола, либо его имитирует.

Игра без мяча – то, что за Бельгию тролил летом Ван Гал. Недостатки повлияли и на проигрыш Марокко

За несколько месяцев до ЧМ у Мартинеса возник конфликт с Луи Ван Галом. Контекст – очный матч в Лиге Наций, который Нидерланды легко выиграли 4:1, и комментарии ЛВГ. В свойственной манере Луи обвинил бельгийцев, что они вообще не прессинговали после потери мяча. По его мнению, это и сделало разницу между командами.

Мартинесу передали слова на следующей пресс-конференции. Ответ был максимально раздражительным: «Всегда легко критиковать тактику того, кто проиграл. Иногда мне хочется, чтобы меня покритиковали за тактику после победы, а после поражения осмелились сказать, что вообще-то мы играли в хороший футбол. Использовать прессинг или нет – это решение, которое зависит от нескольких аспектов. Тут нам не хватало скоординированности и взаимопонимания».

Степень раздраженности Роберто подчеркивает продолжение: «При всем уважении к Луи Ван Галу, еще он говорил, что у Ноа Лэнга больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем у Де Брюйне».

Тут скажем, что Луи действительно такое говорил – правда, потом объяснял, что это была всего лишь шутка. Но еще более показательным индикатор проблем бельгийцев делает прошлогоднее высказывание того же Де Брюйне – оно идеально сходится с замечанием Ван Гала:

«Система, которую использует Пеп в «Сити», облегчает жизнь игрокам. Особенно мне – я привык играть в такой манере. Разница между «Сити» и сборной – даже на уровне физики. В «Сити» мы играем как единое целое, в сборной нужно совершать гораздо больше рывков на 20-40 метров. После матчей в сборной я гораздо более уставший, чем в клубе. Не потому что там приходится больше бегать, а потому что я просто не привык совершать такие рывки назад».

КДБ говорил про последнюю версию сборной, когда игрокам из золотого поколения перевалило за 30 (самому Кевину – уже 31). На пике же Бельгия была близка к стандартам игры без мяча, к которым приучил Кевина «Сити». Проблема, что с каждым турниром бельгийцы все сильнее от них отдалялась – естественно, и по возрастным причинам.

Для отражения регресса – действия на трети поля соперников в матчах с участием Бельгии:

Евро-2016 – 33% (4 место из 24)

ЧМ-2018 – 26% (13 место из 32)

Евро-2020 – 25% (16 место из 24)

ЧМ-2022 – 23% (27 место из 32!)

Влияет на этот показатель именно прессинг. Чем чаще команда прессингует, тем сложнее сопернику выползти со своей трети поля и тем чаще там проходит игра. На пике бельгийцы были способны если не на постоянное давление, то на давление большими отрезками. Сейчас откровенно сдали.

В обоих матчах этого ЧМ проблема давала о себе знать. Против марокканцев особенно показательным стало стартовое решение Мартинеса – Бобби не только сменил схему (без мяча – 4-2-3-1), но и дал облегченное задание Эдену Азару.

В первом матче тот выходил на левом фланге, против Марокко расположился десяткой под Батшуайи. Вероятно, причина – скоростной Ашраф Хакими на его краю. Логическая цепочка: раз не сможем нейтрализовать Марокко за счет прессинга, значит, за Хакими придется гоняться – и лучше под эту задачу выпустить младшего (и куда более дисциплинированного) Торгана Азар.

Проблема в том, что, как сказал КДБ, в клубах игроки привыкли к другой манере. В первом тайме это здорово прослеживалось на примере того же Кевина. Часто уходил со своего правого фланга в попытке помочь Азару с Батшуайи в прессинге. Марокканцы легко разбивали давление, из-за чего Тома Менье оставался сразу против трех соперников:

Эпизод, который привел к первому голу, – объективно не прямое следствие плохого прессинга бельгийцев. Менье совершил абсолютно невынужденный фол. Но перед этим проблема снова проявилась. На этот раз – после потери мяча. Часть команды давит, часто не возвращается, а часть отходит назад. Итог – огромная дыра и свободный соперник, через которого Марокко легко вышел в атаку:

Нидерланды на этом ЧМ тоже не блещут в прессинге, но в отношении Бельгии Луи точно прав.

С мячом у Бельгии тоже беда. В первом тайме Азару приходилось быть (внимание!) опорником

В такт предыдущему пункту: после игры с Канадой бельгийцы восхищались интенсивностью соперника именно в прессинге. Явно на контрасте с собой.

Тогда Бельгия не отходила от привычных коротких розыгрышей – даже под сумасшедшим давлением. Это признак современной команды – так же действует «Сити». Но вот неспособность преодолеть давление сделала из Бельгии команду, которая лишь имитирует современный футбол. Чтобы разбить прессинг, приходилось максимально опускать Азара и КДБ – десяток в схеме Мартинеса:

Матч с Марокко был из другой серии – соперник не прессингует и встречает в среднем блоке. На первый план выходит привычный и относительно спокойный розыгрыш мяча. С ним у команды Мартинеса тоже возникли проблемы.

Показательный и дико обескураживающий факт: несмотря на то, что к перерыву бельгийцы набили 70% владения, по касаниям в штрафной было равенство (4:4). Отчасти виновата игра без мяча, но первопричина именно в качестве розыгрышей.

В этой стадии бельгийцы имитировали современные образцы – команда перестраивались на популярную структуру 3-2-5 (на этом ЧМ ее показывала клубная Германия Флика).

Проблема – в неспособности с помощью этой структуры довести мяч до Азара и КДБ. По итогам тайма Кевин стал худшим в обеих командах по количеству передач – до него мяч буквально не доходил.

Неплохо отражают ужасы поведение игроков. Вышедший в опорной зоне Онана весь тайм психовал из-за того, что ему очень поздно пасуют:

А игравший десятку Азар начал опускаться за мячом чуть ли не как дополнительный опорник:

Движение Эдена помогло ускорить розыгрыши, но сам факт, что Эдену пришлось опускаться, говорит о многом. В нынешнем состоянии Бельгия не способна преодолеть даже относительно среднего соперника без подключения дополнительных ресурсов. Это проявилось и против Канады, и против Марокко – просто в разных режимах.

***

Не нужно быть гением, чтобы сделать вывод: Бельгия и правда устарела. В плане стиля у команды до сих пор не прослеживается консверватизм, но современный футбол получается только вспышками. В остальное время – лишь его имитация. Не хочется терять Бельгию уже по итогам группы (слишком легендарное поколение игроков), но с каждым матчем на ЧМ аргументов за нее становится все меньше.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach