Что не так с Португалией? Жуткая тоска в атаке и проблемы при победном счете: нарушили принципы Дель Боске и Пепа

Слава Палагин разобрался.

Португалия обыграла Гану в первом матче ЧМ (3:2), но оставила немало вопросов. Сфокусируемся на двух ключевых:

1. Почему в атаке все было настолько уныло до гола Роналду?

2. Откуда в конце такой неконтролируемый хаос?

Перфоманс от команды Фернанду Сантуша крайне неоднозначный. Вот детали.

Португалия ужасно атаковала: в составе с кучей плеймейкеров не нашлось никого, кто бы обострял

Карта усредненных позиций Португалии уже намекает на проблемы. Внимание – на толкотню в середине. Там все шесть атакующих игроков – ширину создают только крайние защитники (слева – Геррейру, справа – Канселу):

Состав Сантуша поспособствовал такой концентрации. Номинально на флангах атаки появились Жоау Феликс и Бруну Фернандеш, но они и близко не вингеры.

Феликс часто играет десятку или оттянутого нападающего в «Атлетико», Бруну – десятку или восьмерку в «МЮ». Логично, что их тянуло именно в середину – иногда они даже менялись позициями с полузащитниками.

Результат – Португалия бесконечно пытается вскрыть ганцев именно через центр. И тут:

И здесь, например:

Что не так с таким подходом? Пример «Аякса» эпохи Тен Хага показал, что концентрация игроков на одном участке поля может быть весьма полезной – создаются условия для красивых комбинаций и розыгрышей лишнего. Но с одним условием: если хотя бы на одном фланге постоянно создается ширина . В «Аяксе» ее обеспечивали Хаким Зиеш, а после его ухода – Антони.

Похожие принципы формулировал и Висенте Дель Боске. Состав его Испании тоже был начинен плеймейкерами: на флангах часто выходили Андреас Иньеста и Давид Сильва (плюс ложную девятку иногда исполнял Сеск Фабрегас). Чтобы не затянуть команду в ватокат, Дель Боске доверял один слот скоростному Педро.

В 2012-м Висенте объяснял: «У Педро быстрый и динамичный стиль, его агрессивность в атаке обязательна – с помощью его рывков мы меняем игру, которая, как правило, основана на коротких передачах».

Через год идентичная цитата: «Педро очень важен для нас – предлагая взрывные рывки, здорово дополняет перепасовки между Алонсо, Хави и Бускетсом».

Аналогичный, но сформулированный без привязки к своим командам принцип, передавал и Пеп Гвардиола : «Если хочешь хорошо атаковать через центр, тебе нужны игроки, которые широко открываются на фланге. Если хочешь проводить опасные атаки по флангу, тебе нужны полезные игроки в центре».

Португалия постоянно нарушала этот принцип: заточенность на перепасовки по центру хорошо характеризуют моменты, когда у команды все же был свободный игрок на фланге – но его все равно игнорировали. Тут с поднятой рукой:

Тут даже с двумя:

Усугубляла ситуацию схема Ганы. Тренер Отто Аддо выбрал расстановку, которая в первую очередь защищала середину – 5-3-2. Пара нападающих и тройка опорников неплохо перекрывали центр: найти там лишнего Португалия могла, но вывести на убойную позицию было проблематично.

Предсказуемость команды Сантуша хорошо подсвечивает, что была всего одна попытка дриблинга в первом тайме и не случилось ни одной разрезающей передачи . На поле буквально не было игроков, которые меняют темп матча на индивидуальном мастерстве или с помощью рывков за спину (шепотом: все это может обеспечить Рафа Леау!).

Атака перед пенальти, с которого Роналду открыл счет, стала приятным (но все же категорически редким) исключением – рывок предложил Феликс. До него команда нанесла всего два удара из штрафной с игры и оба с нерабочей для футболиста ноги (признак, что условия для нормального удара не создавались).

Пожалуй, единственный плюс от такой заточенности португальцев на середину – возможность большими силами вступить в отбор сразу после потери . Учитывая скорость Иньяки Уильямса, это было важно – его лишили любимых контратак.

Португалия контролировала игру только при ничейном счете. Когда повели, не понимали, что делать дальше

Прежде чем снова критиковать португальцев, важно похвалить. Для команды с Криштиану Роналду они действительно неплохо прессинговали. Сам Криштиану не скрывает, что его бесят тренеры, которые ставят на прессинг: в интервью Пирсу Моргану он разносил стиль Ральфа Рангника, сравнив прессинг-манию немца с попыткой найти колу в сахаре.

Против Ганы у Криштиану было относительно простое задание. Вместо метаний между защитниками и опорником (требования Рангника) была четкая игра по конкретному сопернику . Помогло наложение схем: тройку центральных защитников Ганы могла давить атакующая тройка Португалии (Феликс – Криштиану – Бруну), пару опорников – Бернарду и Отавио.

Иногда прессингу не хватало интенсивности, но с задачей нейтрализовать соперника Португалия справлялась. Убойный момент Криштиану на старте (по сути, единственный с игры) тоже родился как следствие прессинга. Под его влиянием Гана даже перестала разыгрывать от вратаря. Мяч очень легко возвращался к португальцам.

В таком режиме – Португалия прессингует, потом безнадежно владеет мячом, потом снова отвоевывает владение и дальше атакует – игра продолжалась при ничейном счете. Команда Сантуша не создавала моменты, но как минимум контролировала соперника. Проблемы начинались, когда Португалия выходила вперед. На этих отрезках не могли определиться с поведением: прессинговать дальше, держаться в среднем блоке или закрываться .

Из-за неопределенности и возник хаос, который подарил интригу и неожиданно разбудил игру. Вот пара характерных эпизодов.

Перед первым голом Ганы: Бернарду и вышедший на замену Карвалью опекают одного игрока, пока в опорной открывается соперник:

Здесь часть команды прессингует, пока другая остается в низком блоке:

Последняя атака Ганы и аналогичная картина: тройка прессингует, но остальные не решаются и оставляют сопернику возможность легко пройти давление:

Единственный отрезок, когда у Португалии появилась хоть какая-то определенность – часть компенсированного времени, которое они убили, контролируя мяч у углового флага. В остальном – хаос, который здорово подчеркивает соотношение ударов. На отрезке, когда был ничейный счет – 8:2 в пользу Португалии (полный контроль). Когда вели в счете – 7:3 в пользу Ганы.

Дальше у команды Сантуша матчи с командами, которые тоже не против закрыться: с Уругваем и Кореей. Против них проблемы могут повториться. Последим за решениями.

Фото: REUTERS/Albert Gea