Что случилось с Германией? Клубный футбол Флика работал только тайм, Япония заставила вспомнить ошибки прошлых турниров

Слава Палагин – про контрасты Германии.

Матч Германии с Японией – уже один из самых драматичных на этом ЧМ, а в тактическом плане – с отрывом самый контрастный.

Первый тайм – тотальное доминирование команды Флика. Степень преимущества можно передать и через владение (80%!), и через территориальный перевес, но лучше всего подойдут удары. Только за тайм Германия нанесла 14 ударов – это больше, чем у 16 команд, сыгравших в первом туре до нее. Просто вдумайтесь.

Что произошло потом? Кажется, самая крутая замена этого ЧМ (простите, Киффер Мур и Уэльс!). Япония сменила схему – и понеслась . Изначально перестановка Хадзимэ Мориясу выглядела попыткой просто сдержать атаку Германии, на деле японцы создали условия для того, что немцы перестали атаковать в таком же объеме, а отрезками – атаковать вообще.

Теперь больше деталей.

Германия первого тайма – замашка на клубный футбол. Здорово растягивали схему Японию регбийным приемом

В плане качества игры немцы из первого тайма приближались к перфомансу Англии и Франции. С одним важным отличием – команды Саутгейта и Дешама нашли волшебную формулу только по ходу матча, а Германия играла с четкой идентичностью с первых минут.

Знакомство Ханси Флика с возможностями игроков лишь усилило исполнение. В старте Германии было сразу шесть футболистов, с которыми Ханси работал в «Баварии». Отсюда – взаимопонимание на уровне клубного футбола, что редкость для любого турнира сборных.

Ключевой задумкой Германии стала структура розыгрыша. В этой стадии немцы не отходили от модели, привычной для «Баварии» Флика. Тройка защитников и пара опорников разыгрывают, пятерка атакующих игроков занимает все важные зоны впереди .

Идея здорово учитывала характеристики игроков – не забываем, насколько их изучил Флик.

В тройке защитников оставался медлительный Никлас Зюле (номинально правый фулбек), зато в атаку подключался мастер кроссов Давид Раум (левый фулбек). Томас Мюллер и Джамал Мусиала тоже располагались в удобных позициях – под любимые открывания между линиями. Серж Гнабри создавал ширину на правом краю под потенциальные обыгрыши или проходы (тоже специализируется на них в клубе).

Помимо того, что система учитывала качества игроков, команда здорово и быстро комбинировала. В этом было отличие от системы сборной США, которая располагалась похожим образом в матче с Уэльсом – американцы тоже расставлялись в клубной манере, но им слишком не хватало скоростей.

У Германии они были, а итогом стали регбийные атаки, когда мяч быстро перемещается от одного фланга к другому. Свободу в такой манере часто получал Раум – из-за схемы Японии с четверкой защитников латераль постоянно оставался один. Один из таких эпизодов завершился пенальти, с которого немцы открыли счет.

Из-за непонимания, как сдержать атакующую пятерку Германии, японцы категорически вжимались в штрафную – причем иногда буквально всей командой. Вот наглядный пример:

Пожалуй, единственное, чего по-настоящему не хватало Германии – убойных моментов. Слишком часто сбивались на дальние удары, а иногда игнорировали более выгодные продолжения (жирный минус Гюндогану – слишком часто бил вместо паса). Вжимаясь всем составом, Япония тоже минимизировала остроту – оставляли свободной опорную зону, зато перекрывали штрафную.

Помимо структуры розыгрыша, Германия впечатляла и игрой без мяча. Япония завершила тайм с катастрофической точностью передач 58%. Даже лучший по количеству передач в составе (показательно, что вратарь) уступил худшему по этому показателю у немцев. То есть Германия и не давала толком владеть мячом, а когда все же позволяла – быстро накрывала и провоцировала ошибки.

Во втором тайме Германии напомнили о тактических призраках прошлых турниров. Помогли перестановки в схеме Японии

Что же произошло после перерыва? Во-первых, даже в идеальном первом тайме у Германии возникали проблемы с контратаками. Призрак прошлого ЧМ (и конкретно – Ирвинга Лосано) часто возникал на левом фланге немцев. Локация – не случайна: если Никлас Зюле оставался сзади, Раум высоко застревал впереди.

После потерь приходилось тушить пожары на его фланге – в первом тайме их возникало немного, но тизером к сумасшествию после перерыва они все же стали:

После перерыва контратак из зоны Раума стало еще больше. Причина – еще один призрак прошлого для Германии. Он отсылал к прошлогоднему Евро, когда качество игры немцев сильно зависело от количества защитников у соперника (четверка – шикарное, пятерка – ужасное). Вспомните, как команда Лева выносила Португалию (тогда роль Раума исполнял Гозенс), а потом плыла против Венгрии.

В перерыве Мориясу надавил на рану. С выходом дополнительного защитника Япония перестроилась с 4-4-2 на 5-2-3. Казалось, что ход направлен на сдерживание атакующей пятерки Германии – теперь в последней линии было равенство. Но Мориясу извлек преимущества из смены схемы, поменяв вообще весь рисунок игры.

Схема с парой опорников и тройкой нападающих отлично наложилась на структуру розыгрышей Германии. Вместо того, чтобы отсиживаться в обороне, Япония начала высоко и смело прессинговать.

К чему это привело? Во-первых, Германия перестала так много владеть мячом. Во-вторых, перестала владеть им в удобных для себя условиях: до перерыва команда Флика сделала 155 передач на трети Японии, после – только 71 (в два раза меньше!). В-третьих, игра максимально раскрылась – немцы тоже получали моменты, но теперь ценой контроля над соперником.

Более того, Германии пришлось познакомиться с совсем неизведанным режимом – когда нужно защищаться близко к своим воротам. Тут проблема с зоной Раума вскрылась дополнительно – большинство моментов Япония получила после передач на дальнюю штангу.

Фактически команды поменялись ролями – теперь похожие на первый тайм эпизоды возникали у ворот Германии (в том числе гол, с которого японцы сравняли счет):

Важное напоминание: перед этим немцы могли решать вопросы и забивать второй (Японии помог двойной сэйв вратаря). Но ключевой пункт в изменении характера игры – теперь моменты возникали в равной пропорции. Сменив схему, Япония задала несколько пугающе знакомых для Германии вопросов, на которые Флик не ответил.

Из новых претензий, кажется, слишком поздний выход Никласа Фюллькруга – единственного классического нападающего в заявке Германии, который здорово борется на втором этаже. Пример Киффера Мура (раз уж мы вспомнили) показывает, что появление такого форварда может сильно помочь в ситуации, когда команду лишают пространства и удобных условий.

Германия – как и год назад – пока слишком от них зависима.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Annegret Hilse