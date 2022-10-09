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«Милан» отдал «Юве» только 20 минут. Затем Пиоли починил фланг Леау и Тео и прибил Аллегри стандартами

Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Рафаэл Леау Рафаэл Леау
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
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Разбор Славы Палагина. 

«Милан» переиграл на своем поле «Ювентус» (2:0) и оторвался от команды Макса Аллегри уже на семь очков. Ключевую роль сыграл гейм-менеджмент от Стефано Пиоли – после неудачного старта с массой контратак «Юве» сделал несколько важных перестановок и сдержал соперника. Пользу от изменений прекрасно передает один статистический факт: «Ювентус» вообще не бил по воротам с 20-й по 71-ю минуту (с учетом компенсированного времени – почти час!). 

После неудачного выезда к «Челси» в середине недели у «Милана» вернулся капитан Тео Эрнандес – левый фланг наконец-то приобрел привычный вид. А вот на правом по-прежнему проблемы – на этот раз Пиоли отправил туда Пьера Калулу и Браима Диаса (номинальных ЦЗ и десятку). Это запустило другие сюрпризы – в центре защиты сыграл Маттео Габбия (первый старт в сезоне), а в полузащите Томмазо Побега (третий выход в основе). Основной вратарь Майк Меньян по-прежнему отсутствует. 

Главной проблемой «Юве» перед игрой была дисквалификация Анхеля Ди Марии – аргентинец здорово себя проявил в матче с «Маккаби», причем и индивидуально (хет-трик из ассистов), и в рамках свежей и даже сработавшей атакующей идеи Аллегри (подробнее – тут). Без аргентинца пришлось выставить альтернативный вариант с Аркадиушем Миликом и Душаном Влаховичем на острие. С этой парой у Аллегри идет разный набор схем, тут Макс остановился на 4-4-2. 

На старте «Юве» разрывал контратаками из зоны Тео. Француза и весь «Милан» наказывали за смелость

Первый тайм можно четко поделить на два отрезка. Стартовые 20 минут – убойные контратаки «Ювентуса» и хорошие шансы гостей выйти вперед. Остаток тайма – доминирование «Милана» после изменений Пиоли. Касания в штрафной соперника прекрасно иллюстрируют смену режима: сначала преимуществом владел «Ювентус» (8:1 – на их отрезке), потом инициативу перехватил «Милан» (12:3 – в их пользу). 

Моменты, которые создавали гости на старте, были максимально однотипными – контратаки из зоны Тео, когда француз не успевает вернуться. Вот лишь несколько примеров (на самом деле их было даже больше): 

Выжать из этих контратак прямо убойные моменты у «Юве» не получилось – после матча Аллегри жаловался, что не доводили до ума даже ситуации 5-в-3 в свою пользу. Но тенденция явно настораживала хозяев. 

Сами контратаки – результат двух проблем «Милана», которые проявились на старте. Обе были завязаны на излишне смелой позиции Тео. 

Начнем с первой – прессинг «Милана». В этой стадии хозяева пытались смело накрывать пару центральных защитников «Юве»: Жиру играл по Бонуччи, Леау оставлял фланг и играл по Бремеру. Из-за этого свободу регулярно получал Данило. Тео приходилось решать – либо выдвигаться на бразильца (но оставлять зону и Куадрадо), либо давать ему свободу. 

Чаще Тео выбирал первый (более смелый и рискованный) вариант, но в одном случае Данило продвинулся и пробил сам: 

Вторая проблема – Тео тупо застревает в атаке. На это часто накладывалось желание «Милана» чересчур ускорять атаку – в том числе со стороны француза: 

Логично, что лучше всего на отрезке проявлял себя Куадрадо – прямой оппонент Эрнандеса. Колумбиец напрямую поучаствовал в трех ударах «Юве» из четырех: дважды отдавал под удар партнерам + еще раз пробил сам. 

Попытки подстраховать Тео лишь перекидывали пожар в другую зону. Часто его помощником был Беннасер – оставлял опорную и двигал во фланг. Тогда «Юве» получал преимущество по центру, но и в этих случаях завершали атаку на фланге Тео. 

Пиоли здорово вмешался – сделал «Милан» более прагматичным и решил обе проблемы. «Юве» добили стандарты 

Переворот в рисунке описывает послематчевая цитата Аллегри: «Мы здорово играли первые 20-25 минут, но затем начали опускаться все глубже и глубже – совсем без причины. Странно – в какой-то момент мы просто перестали играть. Думаю, все началось с удара Леау в штангу – мы начали делать поперечные передачи, а где-то допускали просто глупейшие ошибки». 

Причина, по которой «Юве» перестал играть, – изменения от Пиоли. После стартового отрезка Стефано здорово вмешался – из-за того, что «Юве» так и не забил, вполне можно хвалить за своевременность и нежелание обманываться счетом (на тот момент – еще 0:0). 

В прессинге Пиоли поменял роли Леау и Тео. «Милан» отказался от идеи давить на пару центральных защитников «Юве». Теперь по ним действовал только Жиру – Леау сразу откатывался к Данило. По цепочке перестал высоко выдвигаться и Тео – теперь француз мог сосредоточиться на Куадрадо: 

Перестановка сделала прессинг «Милана» более прагматичным – у «Юве» почти всегда был свободен кто-то из центральных защитников. Но прямо продвигаться позволяли лишь Бремеру – худшему по работе с мячом у гостей. 

Иногда его игнорировали даже собственные партнеры – видимо, понимая, что Глейсон не сможет толком развить атаку: 

Отметим и заточенность Леау на Данило – в попытках сдержать бразильца оказывался даже ниже Тео. Пиоли хвалил после игры (во время – просто аплодировал) именно за это: 

Сами изменения были направлены на сдерживание контратак «Ювентуса», но символично, что оба гола пришли после потерь гостей в зоне, которую починил Пиоли. Момент перед вторым мячом – редкий случай, когда Леау все же отпустил Данило (решил поддавить Бремера, который неуклюже обработал мяч). Но тут хвалим Жиру – вовремя вернулся и подстраховал партнера, причем с подсказки Пиоли. Лишний раз подчеркнуло важность сдерживания Данило. 

Второй аспект, в котором зарешали изменения – розыгрыши. Тут стоит выделить два элемента. Сначала – призыв разыгрывать в более терпеливой манере. Сработала не только инструкция от Пиоли, но и призыв самих игроков. Вот характерная реакция Жиру и Диаса на очередную потерю – просят опустить мяч и разыгрывать: 

Следующий элемент – сама схема розыгрышей. Ее Пиоли пробовал и в отрезок, когда «Юве» контратаковал, но из-за хаоса игроки явно забывали о задачах. Во второй половине тайма были дисциплинированнее и соблюдали инструкции гораздо четче. 

В этой стадии «Милан» переходил на тройку центральных защитников – одним из них был Калулу (номинальный правый фулбек). Перед ними располагалась пара опорников – Беннасер и смещавшийся с левого фланга Тео. 

Благодаря узкой позиции Эрнандесу было еще проще контролировать контратаки «Юве» – изначально находился перед Куадрадо или просто успевал его догнать: 

Из-за того, что глубоко располагались оба крайних защитника (и Калулу, и Тео) вингеры «Милана» оставались без поддержки. Частым сценарием были ситуации 1-в-2 у Леау и Диаса. Это напрямую ударило по остроте атак «Милана» – первый удар из штрафной с игры хозяева нанесли только во втором тайме (гол Браима). 

На выручку пришли стандарты. Больше половины ударов «Милана» (7 из 12) в первом тайме – именно их итог. Выжали не только гол Томори – еще были удары Леау в штангу и в руку Влаховича. 

Аллегри пытался спасти игру заменами, но оставил после них только вопросы

В попытке сравнять счет «Юве» предложил две идеи – причем с двумя разными схемами. Разберем только первую. В отличие от второй, в ней не было совсем отчаяния – на концовку Макс выпускал уже Мойзе Кина (54 минуты – его максимум в этом сезоне) и Матиаса Соуле (19-летний парнишка вообще без выходов в основе). 

Первая порция замен состоялась в начале второго тайма и насторожила гораздо больше. Итог этих перестановок – схема, в которой Аллегри сохранил пару нападающих Влахович + Милик, но при этом убрал с поля всех игроков, которые способны накормить их подачами (сначала ушел Куадрадо, потом Костич). На этом отрезке «Юве» пробил всего 1 раз – после редкого для команды, которой нужно отыгрываться, кросса. 

В четверке полузащитников остались только центрхавы – в середине была пара Паредес + Миретти, ближе к флангам действовали Маккенни и Рабьо. Общей темой стали попытки «Юве» разыгрывать численный перевес в центре поля – логично с таким наполнением полузащиты. Иногда даже получалось создавали хорошие условия и выводить лишнего на пространство: 

Что подвело? Во-первых, катастрофические передачи – либо просто не доводили мяч до лишнего, либо доводили так, что подставляли партнера (приходилось долго обрабатывать). 

Во-вторых, качественная реакция «Милана». Выделим два приема. Первый – защитники не боялись оставить позицию и сдержать того самого лишнего игрока. Здесь за Миретти выскочил Калулу – напомню, правый защитник в этом матче: 

Второй прием – страховка от опорников. Реагировали на движение защитников и контролировали штрафную. Тут за Маккенни выдернулся Томори – его зону страхуют Беннасер и Тонали: 

Из-за комбинации этих факторов мощнее на этом отрезке был даже «Милан» – и это несмотря на явный перевес «Юве» во владении. Соотношение ударов между заменами Аллегри – 6:1 в пользу хозяев. К третьему голу и разгрому они были гораздо ближе, чем «Ювентус» – к камбэку. 

***

Поражение на «Сан-Сиро» после двух побед подряд (пока лучшая серия в сезоне) вернуло «Юве» в суровую действительность. Без Ди Марии команда Аллегри способна проводить на достойном уровне только короткие отрезки. Эта неделя хорошо показала степень зависимости «Ювентуса» от аргентинца, особенно – впереди. 

«Милан» продолжает сражаться с кадровыми проблемами. На «Стэмфорд Бридж» не хватило ресурса для изменения игры – тут их предложил мудрый Пиоли. Стартовый план, пожалуй, остался за «Ювентусом», но Стефано точно переиграл Аллегри в гейм-менеджменте. 

Милан – Ювентус 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Томори, 2:0 – 54 Браим Диас.
МиланТэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 84), Браим Диас (де Кетеларе, 64), Побега (Крунич, 58), Тонали, Жиру (Ребич, 64), Рафаэл Леау (Ориги, 84).
ЮвентусШченсны, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенни, 46), Костич (Миретти, 56), Рабьо (Соуле, 80), Локателли (Паредес, 56), Милик, Влахович (Кин, 78).
Предупреждения:
Куадрадо (26), Браим Диас (55), Кин (90), Паредес (90), Тонали (90).

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Фото: Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

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