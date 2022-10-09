«Милан» отдал «Юве» только 20 минут. Затем Пиоли починил фланг Леау и Тео и прибил Аллегри стандартами

Разбор Славы Палагина.

«Милан» переиграл на своем поле «Ювентус» (2:0) и оторвался от команды Макса Аллегри уже на семь очков. Ключевую роль сыграл гейм-менеджмент от Стефано Пиоли – после неудачного старта с массой контратак «Юве» сделал несколько важных перестановок и сдержал соперника. Пользу от изменений прекрасно передает один статистический факт: «Ювентус» вообще не бил по воротам с 20-й по 71-ю минуту (с учетом компенсированного времени – почти час!).

После неудачного выезда к «Челси» в середине недели у «Милана» вернулся капитан Тео Эрнандес – левый фланг наконец-то приобрел привычный вид. А вот на правом по-прежнему проблемы – на этот раз Пиоли отправил туда Пьера Калулу и Браима Диаса (номинальных ЦЗ и десятку). Это запустило другие сюрпризы – в центре защиты сыграл Маттео Габбия (первый старт в сезоне), а в полузащите Томмазо Побега (третий выход в основе). Основной вратарь Майк Меньян по-прежнему отсутствует.

Главной проблемой «Юве» перед игрой была дисквалификация Анхеля Ди Марии – аргентинец здорово себя проявил в матче с «Маккаби», причем и индивидуально (хет-трик из ассистов), и в рамках свежей и даже сработавшей атакующей идеи Аллегри (подробнее – тут). Без аргентинца пришлось выставить альтернативный вариант с Аркадиушем Миликом и Душаном Влаховичем на острие. С этой парой у Аллегри идет разный набор схем, тут Макс остановился на 4-4-2.

На старте «Юве» разрывал контратаками из зоны Тео. Француза и весь «Милан» наказывали за смелость

Первый тайм можно четко поделить на два отрезка. Стартовые 20 минут – убойные контратаки «Ювентуса» и хорошие шансы гостей выйти вперед. Остаток тайма – доминирование «Милана» после изменений Пиоли. Касания в штрафной соперника прекрасно иллюстрируют смену режима: сначала преимуществом владел «Ювентус» (8:1 – на их отрезке), потом инициативу перехватил «Милан» (12:3 – в их пользу).

Моменты, которые создавали гости на старте, были максимально однотипными – контратаки из зоны Тео, когда француз не успевает вернуться. Вот лишь несколько примеров (на самом деле их было даже больше):

Выжать из этих контратак прямо убойные моменты у «Юве» не получилось – после матча Аллегри жаловался, что не доводили до ума даже ситуации 5-в-3 в свою пользу. Но тенденция явно настораживала хозяев.

Сами контратаки – результат двух проблем «Милана», которые проявились на старте. Обе были завязаны на излишне смелой позиции Тео.

Начнем с первой – прессинг «Милана». В этой стадии хозяева пытались смело накрывать пару центральных защитников «Юве»: Жиру играл по Бонуччи, Леау оставлял фланг и играл по Бремеру. Из-за этого свободу регулярно получал Данило. Тео приходилось решать – либо выдвигаться на бразильца (но оставлять зону и Куадрадо), либо давать ему свободу.

Чаще Тео выбирал первый (более смелый и рискованный) вариант, но в одном случае Данило продвинулся и пробил сам:

Вторая проблема – Тео тупо застревает в атаке. На это часто накладывалось желание «Милана» чересчур ускорять атаку – в том числе со стороны француза:

Логично, что лучше всего на отрезке проявлял себя Куадрадо – прямой оппонент Эрнандеса. Колумбиец напрямую поучаствовал в трех ударах «Юве» из четырех: дважды отдавал под удар партнерам + еще раз пробил сам.

Попытки подстраховать Тео лишь перекидывали пожар в другую зону. Часто его помощником был Беннасер – оставлял опорную и двигал во фланг. Тогда «Юве» получал преимущество по центру, но и в этих случаях завершали атаку на фланге Тео.

Пиоли здорово вмешался – сделал «Милан» более прагматичным и решил обе проблемы. «Юве» добили стандарты

Переворот в рисунке описывает послематчевая цитата Аллегри: «Мы здорово играли первые 20-25 минут, но затем начали опускаться все глубже и глубже – совсем без причины. Странно – в какой-то момент мы просто перестали играть. Думаю, все началось с удара Леау в штангу – мы начали делать поперечные передачи, а где-то допускали просто глупейшие ошибки».

Причина, по которой «Юве» перестал играть, – изменения от Пиоли. После стартового отрезка Стефано здорово вмешался – из-за того, что «Юве» так и не забил, вполне можно хвалить за своевременность и нежелание обманываться счетом (на тот момент – еще 0:0).

В прессинге Пиоли поменял роли Леау и Тео. «Милан» отказался от идеи давить на пару центральных защитников «Юве». Теперь по ним действовал только Жиру – Леау сразу откатывался к Данило. По цепочке перестал высоко выдвигаться и Тео – теперь француз мог сосредоточиться на Куадрадо:

Перестановка сделала прессинг «Милана» более прагматичным – у «Юве» почти всегда был свободен кто-то из центральных защитников. Но прямо продвигаться позволяли лишь Бремеру – худшему по работе с мячом у гостей.

Иногда его игнорировали даже собственные партнеры – видимо, понимая, что Глейсон не сможет толком развить атаку:

Отметим и заточенность Леау на Данило – в попытках сдержать бразильца оказывался даже ниже Тео. Пиоли хвалил после игры (во время – просто аплодировал) именно за это:

Сами изменения были направлены на сдерживание контратак «Ювентуса», но символично, что оба гола пришли после потерь гостей в зоне, которую починил Пиоли. Момент перед вторым мячом – редкий случай, когда Леау все же отпустил Данило (решил поддавить Бремера, который неуклюже обработал мяч). Но тут хвалим Жиру – вовремя вернулся и подстраховал партнера, причем с подсказки Пиоли. Лишний раз подчеркнуло важность сдерживания Данило.

Второй аспект, в котором зарешали изменения – розыгрыши. Тут стоит выделить два элемента. Сначала – призыв разыгрывать в более терпеливой манере. Сработала не только инструкция от Пиоли, но и призыв самих игроков. Вот характерная реакция Жиру и Диаса на очередную потерю – просят опустить мяч и разыгрывать:

Следующий элемент – сама схема розыгрышей. Ее Пиоли пробовал и в отрезок, когда «Юве» контратаковал, но из-за хаоса игроки явно забывали о задачах. Во второй половине тайма были дисциплинированнее и соблюдали инструкции гораздо четче.

В этой стадии «Милан» переходил на тройку центральных защитников – одним из них был Калулу (номинальный правый фулбек). Перед ними располагалась пара опорников – Беннасер и смещавшийся с левого фланга Тео.

Благодаря узкой позиции Эрнандесу было еще проще контролировать контратаки «Юве» – изначально находился перед Куадрадо или просто успевал его догнать:

Из-за того, что глубоко располагались оба крайних защитника (и Калулу, и Тео) вингеры «Милана» оставались без поддержки. Частым сценарием были ситуации 1-в-2 у Леау и Диаса. Это напрямую ударило по остроте атак «Милана» – первый удар из штрафной с игры хозяева нанесли только во втором тайме (гол Браима).

На выручку пришли стандарты. Больше половины ударов «Милана» (7 из 12) в первом тайме – именно их итог. Выжали не только гол Томори – еще были удары Леау в штангу и в руку Влаховича.

Аллегри пытался спасти игру заменами, но оставил после них только вопросы

В попытке сравнять счет «Юве» предложил две идеи – причем с двумя разными схемами. Разберем только первую. В отличие от второй, в ней не было совсем отчаяния – на концовку Макс выпускал уже Мойзе Кина (54 минуты – его максимум в этом сезоне) и Матиаса Соуле (19-летний парнишка вообще без выходов в основе).

Первая порция замен состоялась в начале второго тайма и насторожила гораздо больше. Итог этих перестановок – схема, в которой Аллегри сохранил пару нападающих Влахович + Милик, но при этом убрал с поля всех игроков, которые способны накормить их подачами (сначала ушел Куадрадо, потом Костич). На этом отрезке «Юве» пробил всего 1 раз – после редкого для команды, которой нужно отыгрываться, кросса.

В четверке полузащитников остались только центрхавы – в середине была пара Паредес + Миретти, ближе к флангам действовали Маккенни и Рабьо. Общей темой стали попытки «Юве» разыгрывать численный перевес в центре поля – логично с таким наполнением полузащиты. Иногда даже получалось создавали хорошие условия и выводить лишнего на пространство:

Что подвело? Во-первых, катастрофические передачи – либо просто не доводили мяч до лишнего, либо доводили так, что подставляли партнера (приходилось долго обрабатывать).

Во-вторых, качественная реакция «Милана». Выделим два приема. Первый – защитники не боялись оставить позицию и сдержать того самого лишнего игрока. Здесь за Миретти выскочил Калулу – напомню, правый защитник в этом матче:

Второй прием – страховка от опорников. Реагировали на движение защитников и контролировали штрафную. Тут за Маккенни выдернулся Томори – его зону страхуют Беннасер и Тонали:

Из-за комбинации этих факторов мощнее на этом отрезке был даже «Милан» – и это несмотря на явный перевес «Юве» во владении. Соотношение ударов между заменами Аллегри – 6:1 в пользу хозяев. К третьему голу и разгрому они были гораздо ближе, чем «Ювентус» – к камбэку.

***

Поражение на «Сан-Сиро» после двух побед подряд (пока лучшая серия в сезоне) вернуло «Юве» в суровую действительность. Без Ди Марии команда Аллегри способна проводить на достойном уровне только короткие отрезки. Эта неделя хорошо показала степень зависимости «Ювентуса» от аргентинца, особенно – впереди.

«Милан» продолжает сражаться с кадровыми проблемами. На «Стэмфорд Бридж» не хватило ресурса для изменения игры – тут их предложил мудрый Пиоли. Стартовый план, пожалуй, остался за «Ювентусом», но Стефано точно переиграл Аллегри в гейм-менеджменте.

Фото: Фото: REUTERS/Daniele Mascolo