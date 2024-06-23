Угадайте футболиста Евро-2024 по факту из биографии

Евро-2024 в разгаре, мы точно узнали новых героев. Угадаете футболиста по факту из его биографии?

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Угадаете рекордсменов всех команд Евро-24 по количеству матчей за сборную?