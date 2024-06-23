Угадайте футболиста Евро-2024 по факту из биографии
Евро-2024 в разгаре, мы точно узнали новых героев. Угадаете футболиста по факту из его биографии?
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Факт о каждом игроке Евро
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Считаю этот тест лотереей - угадал не угадал... вряд ли тут будут такие знатоки, кто прям знает ихние факты биографии, чтобы хотя бы десяточку выбить с первого раза ) со второго раза услышав ответы и дурак сможет)