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Угадайте футболиста Евро-2024 по факту из биографии

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Евро-2024 в разгаре, мы точно узнали новых героев. Угадаете футболиста по факту из его биографии?

Хотите больше фактов? Вам сюда, это мегапроект с историями о каждом игроке Евро-2024. 

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Угадаете рекордсменов всех команд Евро-24 по количеству матчей за сборную?

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