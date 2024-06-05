«Хольштайн Киль» – 39-й клуб Бундеслиги в XXI веке. Назовете все?

В Бундеслиге второй год подряд дебютирует команда, которая никогда до этого не выступала на высшем уровне. На этот раз – «Хольштайн» из города Киль.

Назовете все команды, сыгравшие в Бундеслиге в XXI веке?

Плюсом мы отметили тех, кто сыграет в следующем сезоне. В скобках дано лучшее место клуба в XXI веке.

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Вспомните всех чемпионов в истории Бундеслиги? Даем только две минуты.