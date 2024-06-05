«Хольштайн Киль» – 39-й клуб Бундеслиги в XXI веке. Назовете все?
В Бундеслиге второй год подряд дебютирует команда, которая никогда до этого не выступала на высшем уровне. На этот раз – «Хольштайн» из города Киль.
Назовете все команды, сыгравшие в Бундеслиге в XXI веке?
Плюсом мы отметили тех, кто сыграет в следующем сезоне. В скобках дано лучшее место клуба в XXI веке.
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Вспомните всех чемпионов в истории Бундеслиги? Даем только две минуты.
Я смотря результаты: #####, я Бохум не назвал!
Айнтрахт не добавил Б еще
Отлично! Кого еще могли вспомнить?
Вылетели из головы - Фортуна, Санкт-Паули, Дуйсбург
"В жизни не вспомнил" - Унтерхахинг и Брауншвейг!
что такое Унтерхахинг я вообще не помню
ну и про Айнтрахт Б я не додумался)
Карслруэ почему-то не пропечаталось