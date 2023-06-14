СпорТест | Спортивные тесты
Блог

Вспомните всех обладателей Кубка Стэнли из России? Приятный тест Sports.ru

НХЛ НХЛ
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Александр Овечкин Александр Овечкин
спортивные тесты спортивные тесты
Хоккей Хоккей

8-й год подряд трофей у наших.

Иван Барбашев взял Кубок Стэнли в составе «Вегаса». Это 60-й случай, когда трофей достался россиянину. Сможете вспомнить 59 предыдущих?

Сразу предупредим: в список не попали хоккеисты, которые провели недостаточное количество матчей, чтобы считаться обладателями Кубка Стэнли – Сергей Пряхин-1989, Анатолий Семенов-1990 и Олег Петров-1993. Также в списке нет Максима Кузнецова, который на момент чемпионства с «Детройтом» в 2002 году имел только казахское гражданство.

Телеграм-канал со спортивными тестами

Тест: угадаете финалиста Кубка Стэнли по факту из его биографии?

В этом сезоне НХЛ сыграли 62 хоккеиста из России – лучший показатель за 19 лет. Назовете всех?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
curdboy
не вспомнил только Карповцева и Бабчука. И из тренеров неожиданно Буре)) тут можно было проскочить, вбивая фамилию игрока - но я же помню, что ни Паша, ни Валера не брали кубок, так и не попытался, а оказалось зря)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий