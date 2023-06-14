8-й год подряд трофей у наших.

Иван Барбашев взял Кубок Стэнли в составе «Вегаса». Это 60-й случай, когда трофей достался россиянину. Сможете вспомнить 59 предыдущих?

Сразу предупредим: в список не попали хоккеисты, которые провели недостаточное количество матчей, чтобы считаться обладателями Кубка Стэнли – Сергей Пряхин-1989, Анатолий Семенов-1990 и Олег Петров-1993. Также в списке нет Максима Кузнецова, который на момент чемпионства с «Детройтом» в 2002 году имел только казахское гражданство.