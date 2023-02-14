39 комментариев

В этом сезоне НХЛ сыграли 62 хоккеиста из России – лучший показатель за 19 лет. Назовете всех?
12 вратарей, 16 защитников и 34 форварда
Регулярный чемпионат НХЛ-2022/23 подошел к концу и в целом получился неплохим для русских игроков. В регулярке на лед вышли сразу 62 хоккеиста – лучший показатель с сезона-2003/04, когда в лиге было сразу 63 наших игрока, и вообще четвертый в истории.
Действительно значимый момент. Самое время вспомнить каждого, кто сыграл в этом чемпионате. Справитесь?
55/62
Полчаса так и этак писал Дер-Агучинцева
Не вспомнил старичков Наместникова (слишком уж часто меняет клубы), Куликов-Марченко-Дадонов и еще кого-то
А если бы не были прописаны клубы, то было бы максимум 40 с небольшим
Худобин, Саморуков, Соколов, Мальцев, Сошников, Дер-Аргучинцев.
Как уже писали, если не было бы названий клубов- вспомнил бы меньше
А всего 25.Хотя слежу за НХЛ. Слабее всего с вратаря и. После окончания теста впервые услышал более десятка фамилий.
Вопрос. Так ли они уж значимы для своих команд? Познавательный тест. Наверное надо было отсечь тех, кто не сыграл половины матчей, а у остальных вывести игровые показатели сезона.