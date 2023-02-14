39 комментариев

12 вратарей, 16 защитников и 34 форварда

Регулярный чемпионат НХЛ-2022/23 подошел к концу и в целом получился неплохим для русских игроков. В регулярке на лед вышли сразу 62 хоккеиста – лучший показатель с сезона-2003/04, когда в лиге было сразу 63 наших игрока, и вообще четвертый в истории.

Действительно значимый момент. Самое время вспомнить каждого, кто сыграл в этом чемпионате. Справитесь?