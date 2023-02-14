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В этом сезоне НХЛ сыграли 62 хоккеиста из России – лучший показатель за 19 лет. Назовете всех?

Александр Овечкин Александр Овечкин
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12 вратарей, 16 защитников и 34 форварда

Регулярный чемпионат НХЛ-2022/23 подошел к концу и в целом получился неплохим для русских игроков. В регулярке на лед вышли сразу 62 хоккеиста – лучший показатель с сезона-2003/04, когда в лиге было сразу 63 наших игрока, и вообще четвертый в истории.

Действительно значимый момент. Самое время вспомнить каждого, кто сыграл в этом чемпионате. Справитесь?

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39 комментариев

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Tim1ks
уверен, даже тренер сборной 62/62 не сделает, а тем более тренер сборной u25
+26
0
+26
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гилберт
Ответ kazbek.sultanbek
62/62, еще 11 с половиной минут оставалось.
Потрать их с пользой.
+24
0
+24
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les067
4/62, я ничего не знаю об НХЛ))
+13
0
+13
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гилберт
Ответ t0ni12
Дер-Аргучинцева забыл. 61/62.
Получается двоих забыл.
+12
-1
+11
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Мікалай Ланец
Я не верю что кто-то может всех вспомнить. Или как тут написали - минимально следит за НХЛ. Слежу максимально и не вспомнил ни разу.
55/62
Полчаса так и этак писал Дер-Агучинцева
Не вспомнил старичков Наместникова (слишком уж часто меняет клубы), Куликов-Марченко-Дадонов и еще кого-то
А если бы не были прописаны клубы, то было бы максимум 40 с небольшим
+8
0
+8
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Don_Krebs
Фамилии проспектов почти всех не вспомнил, не слежу за ними. Из известных вылетели из головы Худобин и Наместников, причем именно фамилии, самих игроков помнил. Бывают такие выкрутасы от памяти, когда в нужный момент не можешь вспомнить обычное вроде бы слово, которое знаешь. Интересный тест, спасибо.
+6
0
+6
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Андрей Арсентьев
Ответ гилберт
Кто эти четыре счастливчика?
Думаю, Овечкин, Малкин, Панарин и Кучеров)
+6
0
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Latenight Radio
57/62, отличный тест
+5
0
+5
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гилберт
Ответ les067
4/62, я ничего не знаю об НХЛ))
Кто эти четыре счастливчика?
+4
0
+4
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Серый
Сошникова забыл
+3
0
+3
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Ram1807
58 из 62. Мимо: Замула, Саморуков, Мальцев и Гущин.
+3
0
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kazbek.sultanbek
62/62, еще 11 с половиной минут оставалось.
+3
-1
+2
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Zenit1dimon
56/62
Худобин, Саморуков, Соколов, Мальцев, Сошников, Дер-Аргучинцев.
Как уже писали, если не было бы названий клубов- вспомнил бы меньше
+2
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KocT9I42
58/62 Не вспомнил Саморукова, Александрова, Сошникова ну и дер Аргучинцева
+2
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Андрей Арсентьев
Вспомнил половину и решил дальше не морщить жопу)
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alexpashc1982@gmail.com
40/62 но было интересно. Человек 10 бы по любому не докрутил
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Александр Быстров
59/62 - забыл ахловцев
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t0ni12
Дер-Аргучинцева забыл. 61/62.
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Gattuzo7
45/62 молодых неузнал 👍😁
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stalnoii
Ответ Серый
Сошникова забыл
Вы не один такой🙌
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Zenit1dimon
Если я не ошибаюсь, то Никита Охотюк был обменен из Нью-Джерси в Сан-Хосе по ходу регулярки.
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Александр Максаков
В мучениях вспомнил Дер-Аргучинцева и Сошникова, но что Саморуков уже в СЛБ - не знал
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Michael_the_creator
Вот какая лига вне политики
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stalnoii
Ааааа😬61/62, форвард Айлендерс, 5 минут было, хоть убей не смог вспомнить Сошников Никиииита
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Кагов
Тест напомнил, что у Ванкувера три наших форварда, а я только Михеева вспомнил.
А всего 25.Хотя слежу за НХЛ. Слабее всего с вратаря и. После окончания теста впервые услышал более десятка фамилий.
Вопрос. Так ли они уж значимы для своих команд? Познавательный тест. Наверное надо было отсечь тех, кто не сыграл половины матчей, а у остальных вывести игровые показатели сезона.
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