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Вспомните всех, кто брал индивидуальные награды на ЧМ – за последние 40 лет

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После каждого чемпионата мира раздают индивидуальные призы: «Золотую бутсу ЧМ» и «Золотой мяч ЧМ» начали вручать с 1982-го. Вспомните обладателей основных наград?

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Угадаете сборную по результатам на ЧМ? Тест на знание истории

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

31 комментарий

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Ювенский Туринтус
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40 всего. Но для человека, который начал футбол с ЧМ 2010, нормально)
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Fox_Mulder_12
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Где Криш? Хотя бы бронзовые…(
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Alexander Marakhovsky
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Ответ Станнис Баратеон
44/57 Фалькао угадал на шару)
А мне помогла старая видеокассета, которой в детстве засматривался. Обзор чемпионатов мира с 82 по 94))
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Alexander Marakhovsky
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52 из 57. Неплохо. За 2002 знал, что у корейца бронзовый мяч, а в 1994 у бельгийца приз Льва Яшина. И ещё забыл Энцо вписать за последний ЧМ, думал, что написал🙄
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&_Bishep_&
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Ход мыслей:
1.Настоящий шок : 2010 в номинантах нет ни Хави, ни Иньесты, ни Пуйоля ( набирал эти фамилии раз по 5).
2. Шок2 - набирал к ЧМ-90 вратаря Гойкоэчеа, не сыграло.
3.Шок3 -набирал к ЧМ-98 молодого Оуэна , не сыграло.
4.. Почему то не сыграло : француз Аморо, бельгиец Шифо ( лучшие молодые футболисты ЧМ-1982 и ЧМ-86 - соответственно.
5. Удивился что лучший вратарь 1994 Прюдом, учитывая что Бельгия сошла уже в 1/8 финала.
Но при этом к ЧМ-86 несколько раз лучшего вратаря набирал другого бельгийца Пфаффа.
6. ЧМ-82 набирал Сократес, Зико, Платини,Бонек...не сыграло.
7. Набирал к ЧМ-2002 разных турецких игроков, не сыграло.
6. Набирал (на шару) Каниджу к ЧМ-90, Бергкампа к ЧМ-98..ни фига.
+2
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&_Bishep_&
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Ответ oren-arch
а мне с корейцем повезло, пробовал для 82го года вбить Бонека, "Бо" засчиталось в 2002-м))) но вообще включение его в такие наградные списки - лютая дичь вполне в духе пути той Кореи по сетке ЧМЯКа
Аааа, вот оно что. Я сам не понял откуда он у меня появился((((
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Рундил Уозлик
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56/57. Азар. Вообще бы про него не подумал. Думал Манджукич, Варан, кто нибудь еще из хорватов или французов. Про 2002 сразу подумал, что кто то из корейцев.
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Данила Тимофеев
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49/57. Знал вратаря бельгийцев в 1994, но не знал как пишется на русском и ни засчитывалось. Зидана в 1998 нет - шок
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Keerya
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Ответ Anton Dunai
51/57 Фалькао, Шумахер, Ларсен - сложно, но возможно. Кореец - нереально. Прюдомм - удивительно, вспомнил финалистов - не подошло, думал, что швед, 3е место всё же, но забыл фамилию его и перестал варианты перебирать, а тут внезапно бельгиец. Пирло - позор мне.
Равелли же
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Keerya
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Ответ kotero90
Хон Мюн Бо как раз с вариантами) Пока перебирал фамилии за 82 год, решил попробывать Бонека и случилось автозаполнение после Бо)) Я и не заметил, в итоге в комментах не сразу понял, о ком говорят)
Тоже пытался вбить Бонека, и засчитали корейца
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Zombieset
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Ладно. Я больше всего удивился Азару
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Станнис Баратеон
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44/57 Фалькао угадал на шару)
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oren-arch
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а мне с корейцем повезло, пробовал для 82го года вбить Бонека, "Бо" засчиталось в 2002-м)))
но вообще включение его в такие наградные списки - лютая дичь вполне в духе пути той Кореи по сетке ЧМЯКа
+3
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prist
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34/57... До 1994 и 22 всех вспомнил
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Алексей Гусев
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Ответ Shuller18
Минус Фалькао, Элькьер-Ларсен (без шансов), Тюрам (внезапно), Хен Мен Бо (корейцы на одно лицо все) и Погба (почему-то думал, что лучшим молодым был Депай)
Бо кэп кореи той вроди был...
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Алексей Гусев
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55/57 блин ну это клиника, я опять в тесте не назвал Шумахера, ну а Ларсена врядли назвал бы, но вот странно Оуэнувручали вроди лучшего молодого, да и если не ошибаюсь с 94 вручали янга...То есть Овермарс, Оуэн и Донован заслужили упоминания в списке...
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kotero90
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Ответ ko_sm_onavt
47 из 57! Стоичкова защитали через Саленко, еще раз не стал пробовать...так бы 48 и еще пятерых должен был назвать, в основном бронзовые мячи.. Фалькао и Хон Мюн Бо точно без вариантов) от Тюрама не ожидал...Форлан вылетел из головы - перебирал всех испанцев,голландцев и немцев
Хон Мюн Бо как раз с вариантами)
Пока перебирал фамилии за 82 год, решил попробывать Бонека и случилось автозаполнение после Бо))
Я и не заметил, в итоге в комментах не сразу понял, о ком говорят)
+5
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Alex217
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50/57
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fall_of_troy
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Ответ idemidov
43/57. Целиком только 2022 и мои первые 90, 94, 98. На остальных не хватило времени. Хотя Элькьяера-Ларсена, Хон Мен Бо и Фалькао (другого) в жизни бы не вспомнил.
Мало. Ты не шаришь в футболе.
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fall_of_troy
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Ответ ko_sm_onavt
47 из 57! Стоичкова защитали через Саленко, еще раз не стал пробовать...так бы 48 и еще пятерых должен был назвать, в основном бронзовые мячи.. Фалькао и Хон Мюн Бо точно без вариантов) от Тюрама не ожидал...Форлан вылетел из головы - перебирал всех испанцев,голландцев и немцев
У меня 44/57.
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Joey Ramone
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Элькьер-Ларсена сразу вспомнил
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Egorushka56
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47/57 эххх
Пирло, Саленко, Тюрама и Линекера надо было открывать
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Shuller18
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Минус Фалькао, Элькьер-Ларсен (без шансов), Тюрам (внезапно), Хен Мен Бо (корейцы на одно лицо все) и Погба (почему-то думал, что лучшим молодым был Депай)
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Anton Dunai
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51/57
Фалькао, Шумахер, Ларсен - сложно, но возможно.
Кореец - нереально.
Прюдомм - удивительно, вспомнил финалистов - не подошло, думал, что швед, 3е место всё же, но забыл фамилию его и перестал варианты перебирать, а тут внезапно бельгиец.
Пирло - позор мне.
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Third World Cup
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54/57, не назвал Элькьяера, Хон Мюн Бо (вместо него Морено и Гандур должны были приз разделить между собой) и Погба.
+2
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