Вспомните всех, кто брал индивидуальные награды на ЧМ – за последние 40 лет
После каждого чемпионата мира раздают индивидуальные призы: «Золотую бутсу ЧМ» и «Золотой мяч ЧМ» начали вручать с 1982-го. Вспомните обладателей основных наград?
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Угадаете сборную по результатам на ЧМ? Тест на знание истории
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
1.Настоящий шок : 2010 в номинантах нет ни Хави, ни Иньесты, ни Пуйоля ( набирал эти фамилии раз по 5).
2. Шок2 - набирал к ЧМ-90 вратаря Гойкоэчеа, не сыграло.
3.Шок3 -набирал к ЧМ-98 молодого Оуэна , не сыграло.
4.. Почему то не сыграло : француз Аморо, бельгиец Шифо ( лучшие молодые футболисты ЧМ-1982 и ЧМ-86 - соответственно.
5. Удивился что лучший вратарь 1994 Прюдом, учитывая что Бельгия сошла уже в 1/8 финала.
Но при этом к ЧМ-86 несколько раз лучшего вратаря набирал другого бельгийца Пфаффа.
6. ЧМ-82 набирал Сократес, Зико, Платини,Бонек...не сыграло.
7. Набирал к ЧМ-2002 разных турецких игроков, не сыграло.
6. Набирал (на шару) Каниджу к ЧМ-90, Бергкампа к ЧМ-98..ни фига.
но вообще включение его в такие наградные списки - лютая дичь вполне в духе пути той Кореи по сетке ЧМЯКа
Пока перебирал фамилии за 82 год, решил попробывать Бонека и случилось автозаполнение после Бо))
Я и не заметил, в итоге в комментах не сразу понял, о ком говорят)
Пирло, Саленко, Тюрама и Линекера надо было открывать
Фалькао, Шумахер, Ларсен - сложно, но возможно.
Кореец - нереально.
Прюдомм - удивительно, вспомнил финалистов - не подошло, думал, что швед, 3е место всё же, но забыл фамилию его и перестал варианты перебирать, а тут внезапно бельгиец.
Пирло - позор мне.