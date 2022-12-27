Вспомните всех, кто брал индивидуальные награды на ЧМ – за последние 40 лет

После каждого чемпионата мира раздают индивидуальные призы: «Золотую бутсу ЧМ» и «Золотой мяч ЧМ» начали вручать с 1982-го. Вспомните обладателей основных наград?

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach