Помните самые яркие серии пенальти прошлых ЧМ? Тест имени Ливаковича и Буну

Два дня подряд мы смотрели яркие серии пенальти: в понедельник Доминик Ливакович не дал забить японцам, во вторник – Яссин Буну затормозил Испанию.

Эти моменты точно в истории чемпионатов мира навсегда. А хорошо ли вы помните серии пенальти предыдущих турниров? Вот 11 вопросов про 11-метровые для вас.

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Фото: REUTERS/Matthew Childs; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency