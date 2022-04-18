28 игроков забивали 10+ голов в трех сезонах РПЛ. Тест, в котором нет Вагнера Лава

Назовете всех?

Отметку в 10 забитых голов за один сезон РПЛ покоряли 152 футболиста. Но только 28 из них делали это не менее 3 раз. И да, в этом списке нет Вагнера Лава (2 сезона), Хосе Соломона Рондона (2 сезона) и Андрея Аршавина (1 сезон).

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Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look