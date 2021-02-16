Фигурный тест: кто автор этих мудрых цитат о жизни – Загитова, Медведева или Тутберидзе?

Подготовка к Кубку мира по фигурному катанию, которую мы ведем вместе с Ozon, переходит к развлекательной части. Помните цитаты людей из мира фигурного катания? Сейчас проверим!



Фигурное катание часто отпугивает скандалами и резкими репликами. Но порой в фигуристах просыпаются философы – и они выдают действительно сильные мысли, не только о спорте, но и о жизни.

Сможете определить, кому принадлежат эти красивые слова?

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Убойный тест для реальных фанатов: вспомните всех фигуристок, бравших медали на чемпионатах России в XXI веке?

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев