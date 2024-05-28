Евро-2024 все-таки покажут в России. Трансляции поделили Okko и «Матч ТВ»

Финал покажет федеральный канал.

Вопрос с правами на трансляции Евро-2024 все-таки разрешился: матчи чемпионата Европы в России покажут «Матч ТВ» и Okko.

«Ключевой европейский футбольный турнир впервые окажется в эфире двух лидирующих платформ, транслирующих спорт, и станет первым шагом в рамках сотрудничества Okko и «Матч ТВ», – сказано в заявлении на сайте «Матч ТВ».

«Впервые чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно. Беспрецедентное партнерство Okko и «Матч ТВ» – знаковый момент для истории спортивных трансляций.

На рынке медиаправ сейчас существует ряд ограничений со стороны зарубежных правообладателей, но в этом году российские зрители смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу. Сегодня мы с уверенностью говорим, что любые сложности можно уладить, если у сторон есть общая глобальная цель», – отметил Сергей Шишкин, генеральный директор Okko.

Полугодичная эпопея завершилась!

Правами на показ Евро владел Telesport. У него большие проблемы

В марте представители УЕФА заявили в разговоре с Forbes Sport, что права на показ финальной части чемпионата Европы на территории России уже распределены и принадлежат компании Telesport Group.

Вот только глава Telesport Group Петр Макаренко находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Уголовное дело возбуждено в связи с действиями, «связанными со спортивными трансляциями». Судя по всему, как раз с правами на показ квалификации Евро-2024.

Okko эксклюзивно владел правами на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, и даже выплатил авансом всю сумму за шесть лет. Онлайн-кинотеатр уже показывал матчи Лиги Наций УЕФА и европейские квалификационные матчи к ЧЕ-2024/28, а также к ЧМ-2026.

Но летом 2023-го АО «Телеспорт груп» перепродало права телеканалу «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-медиа»). И это на фоне того, что права Okko были эксклюзивными. Онлайн-кинотеатр подал в суд на Telesport.

В апреле «Коммерстантъ» объяснил суть дела:

«Сбербанк (который владеет Okko) вошел в структуру компании через свои «дочки», купившие 1% у единоличного владельца акций, которые потом приобрел гендиректор Okko Сергей Шишкин. Планировались серьезные финансовые вливания, чтобы сохранить трансляции – большая часть которых приходилась на кредит.

Макаренко не выполнил обязательства перед «Сбером» по передаче прав на трансляции, оставшись должным группе до 5,7 млрд рублей. При этом общая сумма его задолженности перед всеми кредиторами составляет около 20 миллиардов рублей. В конце прошлого года Шишкин подал иск к Петру Макаренко с требованием исключить его из состава акционеров АО «Телеспорт Груп» и взыскать убытки в размере 1,8 млрд рублей».

При этом конфликт между «Матч ТВ» и Okko из-за трансляций решили мирно: онлайн-кинотеатр разрешил федеральному каналу показывать квалификацию Евро-2024.

Как будут показывать: у «Матча» все статусные игры, Okko забрал матчи сборной Украины

Судя по всему, компромиссное решение с показом квалификации помогло договориться и насчет показа основного турнира Евро-2024.

Матчи поделены эксклюзивно – игру покажет или Okko, или «Матч ТВ». Трансляции игр, принадлежащих Okko, не попадут на бесплатный потоковый канал Okko Спорт – посмотреть их можно только по подписке.

Групповой этап поделили 22/14 в пользу «‎Матча», большинство знаковых вывесок тоже у него. Зато у Okko все три матча Украины – федеральный канал их обычно игнорирует.

1/8 финала целиком покажет «Матч ТВ» – онлайн-кинотеатр не получил ни одной трансляции. Что будет со встречей сборной Украины, если она выйдет в плей-офф, непонятно.

У Okko всего три игры в плей-офф, но это два четвертьфинала и полуфинал. Кажется, что немного, но раньше поздние стадии крупных турниров никогда не уходили с федеральных каналов на платные сервисы.

Финал, который состоится 14 июля, покажет «Матч ТВ».

Показ Евро-2024 без согласия УЕФА – реальность телеканалов Беларуси из-за санкций

Фото: Gettyimages.ru /Maja Hitij; РИА Новости /Александр Вильф, Кирилл Каллиников