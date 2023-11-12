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Лицо Зайнутдинова превратилось в один большой синяк. Соперник влепил локтем

Джером Опоку
Бахтиер Зайнутдинов Бахтиер Зайнутдинов
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Бешикташ Бешикташ
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Даже без желтой.

Бахтиер Зайнутдинов осваивается в Турции, но в воскресенье было неприятно.

Голов в чемпионате пока нет, зато есть огроменный синяк, полученный в матче против «Истанбул Башахшекира». Пришлось ехать в госпиталь.

На 41-й минуте казахстанец пошел в борьбу с Джеромом Опоку – и получил от защитника локтем в лицо.

Все произошло прямо перед скамейкой запасных «Бешикташа», все там вскочили.

Но ни это, ни огромный синяк на месте глаза не впечатлили судью – карточки не было. Даже желтая была бы второй.

Полузащитник сборной Казахстана не смог продолжить игру – поехал в больницу.

И клуб, и сам Бахтиер уже выложили фотографию разбитого лица. Зайнутдинов добавил подпись: «Нет желтой карточки, без комментариев 🤦‍♂️🤦‍♂️».

Зато «Бешикташ» одержал важную победу. Уже во втором тайме забили единственный мяч и поднялись на пятое место в таблице.

Как дела у Зайнутдинова в Турции? Поиграл на четырех позициях у трех тренеров

Зайнутдинов уже забивал за новую команду – но это было в квалификации Лиги конференций.

С начала он уже поиграл на четырех позициях у трех тренеров. Опытный Шенол Гюнеш чаще выпускал Зайнутдинова в конце матча в центр поля и на левый фланг атаки.

У Гюнеша не пошло – после поражения от «Лугано» в ЛК его уволили. А Бурак Йылмаз стал выпускать Бахтиера в старте, но уже на позиции левого защитника, так было пять матчей.

Теперь пришел Риза Чалымбай, который увидел в Зайнутдинове правого вингера. Вот только на новой позиции казахстанский полузащитник (или защитник, или нападающий) отыграл всего 41 минуту – все из-за локтя Опоку.

«После удара его глаз начал терять зрение. Он закрылся, и пошла кровь. Думаю, сейчас с ним все в порядке. Иначе мы бы знали об этом», – рассказал тренер после матча.

Есть надежда, что удар по голове выглядит страшнее, чем на самом деле. И Зайнутдинов будет здоров уже к ближайшим матчам сборной Казахстана. Там впереди решающие игры квалификации на Евро-2024 против Сан-Марино и Словении.

Бешикташ – Истанбул 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
12 ноября, 16.00, «Водафон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 55 Мюлека.
БешикташГюнок, Розье, Уйсал, Амарти, Бингел, Учан (Окслейд-Чемберлен, 46), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш (Онана, 89), Зайнутдинов (Геззаль, 41; Булут, 46), Ребич (Тыкназ, 76), Мюлека.
ИстанбулБабаджан, Дюбуа, Лео Дуарте, Ба (Лукас Лима, 84), Опоку, Текдемир, Гюрлер (Жоао Фигейредо, 62), Озджан (Пелкас, 72), Илкхан (Кени, 72), Пентек, Деннис (Тюрюч, 72).
Предупреждения:
Опоку (26), Ребич (45), Ба (68), Лукас Лима (90), Бингел (90).

4 комментария

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Никита Самарин
После такой фотографии, самому больно становится 😧. Бахе здоровья 🙏! Желаю, чтобы Баха, успел восстановиться к решающим матчам сборной в отборе на Евро.
+14
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+13
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Potapson
Сначала, взглянув на фотку, подумал что это пост об UFC😬
+7
0
+7
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Politruk
В Турция судейство - это известная клоунада. Джюнейт Чакыр не даст соврать.
+1
0
+1
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