Лицо Зайнутдинова превратилось в один большой синяк. Соперник влепил локтем
Даже без желтой.
Бахтиер Зайнутдинов осваивается в Турции, но в воскресенье было неприятно.
Голов в чемпионате пока нет, зато есть огроменный синяк, полученный в матче против «Истанбул Башахшекира». Пришлось ехать в госпиталь.
На 41-й минуте казахстанец пошел в борьбу с Джеромом Опоку – и получил от защитника локтем в лицо.
Все произошло прямо перед скамейкой запасных «Бешикташа», все там вскочили.
Но ни это, ни огромный синяк на месте глаза не впечатлили судью – карточки не было. Даже желтая была бы второй.
Полузащитник сборной Казахстана не смог продолжить игру – поехал в больницу.
И клуб, и сам Бахтиер уже выложили фотографию разбитого лица. Зайнутдинов добавил подпись: «Нет желтой карточки, без комментариев 🤦♂️🤦♂️».
Зато «Бешикташ» одержал важную победу. Уже во втором тайме забили единственный мяч и поднялись на пятое место в таблице.
Как дела у Зайнутдинова в Турции? Поиграл на четырех позициях у трех тренеров
Зайнутдинов уже забивал за новую команду – но это было в квалификации Лиги конференций.
С начала он уже поиграл на четырех позициях у трех тренеров. Опытный Шенол Гюнеш чаще выпускал Зайнутдинова в конце матча в центр поля и на левый фланг атаки.
У Гюнеша не пошло – после поражения от «Лугано» в ЛК его уволили. А Бурак Йылмаз стал выпускать Бахтиера в старте, но уже на позиции левого защитника, так было пять матчей.
Теперь пришел Риза Чалымбай, который увидел в Зайнутдинове правого вингера. Вот только на новой позиции казахстанский полузащитник (или защитник, или нападающий) отыграл всего 41 минуту – все из-за локтя Опоку.
«После удара его глаз начал терять зрение. Он закрылся, и пошла кровь. Думаю, сейчас с ним все в порядке. Иначе мы бы знали об этом», – рассказал тренер после матча.
Есть надежда, что удар по голове выглядит страшнее, чем на самом деле. И Зайнутдинов будет здоров уже к ближайшим матчам сборной Казахстана. Там впереди решающие игры квалификации на Евро-2024 против Сан-Марино и Словении.
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.00, «Водафон Парк»
- Гол:
- 1:0 – 55 Мюлека.
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Бешикташ –
Гюнок, Розье, Уйсал, Амарти, Бингел, Учан (Окслейд-Чемберлен, 46), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш (Онана, 89), Зайнутдинов (Геззаль, 41; Булут, 46), Ребич (Тыкназ, 76), Мюлека.
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Истанбул –
Бабаджан, Дюбуа, Лео Дуарте, Ба (Лукас Лима, 84), Опоку, Текдемир, Гюрлер (Жоао Фигейредо, 62), Озджан (Пелкас, 72), Илкхан (Кени, 72), Пентек, Деннис (Тюрюч, 72).
- Предупреждения:
- Опоку (26), Ребич (45), Ба (68), Лукас Лима (90), Бингел (90).
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