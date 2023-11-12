Лицо Зайнутдинова превратилось в один большой синяк. Соперник влепил локтем

Даже без желтой.

Бахтиер Зайнутдинов осваивается в Турции, но в воскресенье было неприятно.

Голов в чемпионате пока нет, зато есть огроменный синяк, полученный в матче против «Истанбул Башахшекира». Пришлось ехать в госпиталь.

На 41-й минуте казахстанец пошел в борьбу с Джеромом Опоку – и получил от защитника локтем в лицо.

Все произошло прямо перед скамейкой запасных «Бешикташа», все там вскочили.

Но ни это, ни огромный синяк на месте глаза не впечатлили судью – карточки не было. Даже желтая была бы второй.

Полузащитник сборной Казахстана не смог продолжить игру – поехал в больницу.

И клуб, и сам Бахтиер уже выложили фотографию разбитого лица. Зайнутдинов добавил подпись: «Нет желтой карточки, без комментариев 🤦‍♂️🤦‍♂️».

Зато «Бешикташ» одержал важную победу. Уже во втором тайме забили единственный мяч и поднялись на пятое место в таблице.

Как дела у Зайнутдинова в Турции? Поиграл на четырех позициях у трех тренеров

Зайнутдинов уже забивал за новую команду – но это было в квалификации Лиги конференций.

С начала он уже поиграл на четырех позициях у трех тренеров. Опытный Шенол Гюнеш чаще выпускал Зайнутдинова в конце матча в центр поля и на левый фланг атаки.

У Гюнеша не пошло – после поражения от «Лугано» в ЛК его уволили. А Бурак Йылмаз стал выпускать Бахтиера в старте, но уже на позиции левого защитника, так было пять матчей.

Теперь пришел Риза Чалымбай, который увидел в Зайнутдинове правого вингера. Вот только на новой позиции казахстанский полузащитник (или защитник, или нападающий) отыграл всего 41 минуту – все из-за локтя Опоку.

«После удара его глаз начал терять зрение. Он закрылся, и пошла кровь. Думаю, сейчас с ним все в порядке. Иначе мы бы знали об этом», – рассказал тренер после матча.

Есть надежда, что удар по голове выглядит страшнее, чем на самом деле. И Зайнутдинов будет здоров уже к ближайшим матчам сборной Казахстана. Там впереди решающие игры квалификации на Евро-2024 против Сан-Марино и Словении.