Полевой потрогал мяч руками в штрафной – когда его держал вратарь. Это пенальти или нет?
Выглядит однозначно.
Странный момент выходных, который благодаря соцсетям прорвался в наши ленты. Это первый тур чемпионата Шотландии, «Данди» играет с «Мазеруэллом».
Ничего не предвещало, когда вратарь «Мазеруэлла» взял мяч в руки у себя в штрафной.
Но к нему подошел одноклубник и… дотронулся до мяча рукой.
Потом и второй тоже.
И даже неважно зачем. Важен сам факт: как тут отрицать касание?
Защитник коснулся мяча рукой в свой штрафной – все в этой фразе и этом факте указывает на пенальти.
Судья Дэвид Диккенсон никакого 11-метрового не дал, он проигнорировал момент.
Эпизод есть в обзоре – смотрите с 3:36.
Автор телеграм-канала о судействе «Але, Рэф!» и экс-арбитр Анатолий Синяев поговорил с коллегами и резюмировал: «Посовещались и решили: назначаем пенальти!»
В правилах футбола есть пункт, который ближе всего описывается ситуацию: «Пенальти назначается, если игрок умышленно касается мяча рукой, например, совершая движение рукой к мячу».
Нет никаких уточнений о том, получается ли его команда преимущество, влияет ли касание на эпизод – такие аргументы в основном приводят, доказывая правоту судьи на поле. Но важно ведь умышленное касание, правда? И то, что мяч находится в игре, матч не остановлен.
А как иначе описать то, что произошло в этом эпизоде?
Так почему же не давать пенальти?
Фото: кадры трансляции.
честно говоря, уверен, что даже разные судьи по-разному оценят