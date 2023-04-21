Выглядит однозначно.

Странный момент выходных, который благодаря соцсетям прорвался в наши ленты. Это первый тур чемпионата Шотландии, «Данди» играет с «Мазеруэллом».

Ничего не предвещало, когда вратарь «Мазеруэлла» взял мяч в руки у себя в штрафной.

Но к нему подошел одноклубник и… дотронулся до мяча рукой.

Потом и второй тоже.

И даже неважно зачем. Важен сам факт: как тут отрицать касание?

Защитник коснулся мяча рукой в свой штрафной – все в этой фразе и этом факте указывает на пенальти.

Судья Дэвид Диккенсон никакого 11-метрового не дал, он проигнорировал момент.

Эпизод есть в обзоре – смотрите с 3:36.

Автор телеграм-канала о судействе «Але, Рэф!» и экс-арбитр Анатолий Синяев поговорил с коллегами и резюмировал: «Посовещались и решили: назначаем пенальти!»

В правилах футбола есть пункт, который ближе всего описывается ситуацию: «Пенальти назначается, если игрок умышленно касается мяча рукой, например, совершая движение рукой к мячу».

Нет никаких уточнений о том, получается ли его команда преимущество, влияет ли касание на эпизод – такие аргументы в основном приводят, доказывая правоту судьи на поле. Но важно ведь умышленное касание, правда? И то, что мяч находится в игре, матч не остановлен.

А как иначе описать то, что произошло в этом эпизоде?

Так почему же не давать пенальти?

Фото: кадры трансляции.