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Вратарь вонзил победный на 90+6! Причем он уже забивал – с 55 метров

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Пуасси
Себастьен Рено
Ред Стар Сен-Уан Ред Стар Сен-Уан
Футбол Футбол

Сохранил «Версаль» в гонке за Лигу 2.

Помните «Версаль», который прошлой весной залетел в полуфинал Кубка Франции? Тогда выскочек из четвертого дивизиона выбила только «Ницца» Кристофа Гальтье.

В этом сезоне команда из исторического городка играет уже в третьей лиге – и даже замахивается на вторую! В концовке сезона клуб идет в топ-5, а в Лигу 2 попадут чемпион и вице-чемпион.

Сейчас «Версалю» нужно ждать осечек конкурентов, а главное – не терять очки самим. В выездной игре с «Седаном» чуть не случилась ничья 1:1, но на 96-й минуте на помощь пришел вратарь Себастьен Рено. Подача с углового на ближнюю – и точное замыкание от кипера.

Наконец-то это сработало!

Команда осталась на пятом месте, но в топ-5 все очень плотно: 55 очков у «Конкарно», по 52 у «Мартига» и «Дюнкерка», по 51 у «Ред Стара» и «Версаля».

Голкипер Рено сохранил клуб в гонке.

Рено уже забивал. Однажды положил с центра поля

Себастьяну 35 лет – и за продолжительную карьеру ему уже удавалось пару раз праздновать собственные голы. Да-да, пару раз!

В 2016-м Себастьен играл за «Пуасси». В матче против «Амьена» кипер положил с 55 метров уже на второй минуте, причем прицельно пробил со стандарта: «Это самый сильный момент в карьере. Я бью много штрафных с собственной половины поля. Увидел немного вышедшего коллегу, поэтому ударил как можно сильнее, и мяч попал прямо под перекладину».

Перед той игрой Рено даже предчувствовал гол: «В четверг я особенно много работал над штрафными со своим тренером вратарей. Даже объявил партнерам по команде, что забью один мяч к концу сезона. Но я не думал, что это произойдет так скоро!»

Еще важнее, что гол Рено в итоге помог «Пуасси» выиграть 3:2.

В следующий раз Себастьен забил в 2019-м, когда уже играл за «Ред Стар». Тогда «Газелек Аяччо» не явился на игру, за что получил техническое поражение. Игроки «Ред Стар» решили развлечь пришедших на стадион болельщиков, позволив Рено забить в пустые ворота. Конечно, мяч официально никуда не засчитали, но все очень порадовались.

«Конечно, я не считаю это голом. Вся команда попросила меня забить, чтобы отпраздновать с болельщиками. Думаю, что мечта каждого вратаря – забить хотя бы раз в карьере. У меня получилось несколько лет назад и вот теперь так оригинально, но я предпочитаю видеть, как забивают нападающие. Моя роль не в том, чтобы забивать».

Но теперь кажется, что и в этом тоже.

Сейчас «Версаль» тренирует бразилец Крис (вы можете помнить его по «Лиону»). Он по ходу сезона заменил тренера, которого изгнали с позором

А еще «Версалю» нельзя играть дома по вечерам – из-за ценности Версальского дворца!

Фото: instagram.com/fcversailles

6 комментариев

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Тиджани Бабангида
Победа на последних секундах сама по себе блистательна. Ну если она добыта вратарем - прекрасна вдвойне
+17
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Zlodimir
Рено, Версаль…в команде обязательно должен быть Людовик.
+6
0
+6
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Nerazzurri-88
Пристально слежу за Версалем, был вчера в большом, но радостном шоке)
+3
-1
+2
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Андрей Амбарцумов
Помню, подобный гол забил за дубль Локомотива дублю Спартака вратарь Платон Захарчук. И тоже принес победу на последних минутах.
+1
0
+1
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Александр Шейфер
Ответ Андрей Амбарцумов
Помню, подобный гол забил за дубль Локомотива дублю Спартака вратарь Платон Захарчук. И тоже принес победу на последних минутах.
Причем красиво положил, с лету.
+1
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+1
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dewald
Молодец. Там ещё ранее в игре эпизод с его участием интересный: едва не начудил при выносе, но в итоге организовал красную для 9 номера Седана.
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