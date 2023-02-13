Пушка дня: в Бундеслиге зарядили с 30 метров в девятку. Дальний удар мечты

У автора гола – день рождения!

«Герта» Сандро Шварца героически борется за выживание в Бундеслиге. Конкуренты серьезные, очки набираются с трудом. Против «Гладбаха» команду спас неожиданный герой – 21-летний (21 ему исполнилось в день матча, 12 февраля) Мартон Дардаи забил лучший гол клуба в текущем сезоне.

Первый тайм команды закончили со счетом 1:1, а на 52-й минуте Дардаи выстрелил из пушки. У Йонаса Омлина, заменившего в воротах «Боруссии» Яна Зоммера, не было ни одного шанса.

Просто идеальный удар по восходящей траектории. Очень редкий экземпляр. А ведь бил центральный защитник.

Затем «Герта» добавила еще пару голов и разгромила «Гладбах» 4:1. Берлинская команда победила впервые после ЧМ и прервала серию из 4 поражений подряд.

Дардаи – сын бывшего тренера. Папа подтянул в основу, уволенный в январе спортдир не давал играть

Если следите за Бундеслигой, наверняка знаете, что Мартон Дардаи – сын Пала Дардаи, венгерского футболиста и тренера, рекордсмена «Герты» по количеству матчей в Бундеслиге. На фото ниже Мартон справа. В центре Пал и Палко (Пал-младший), слева – самый младший сын Бенс.

Забавный факт: дедушка Мартона тоже был футболистом, и его тоже звали Пал. Так что старший брат – Пал Дардаи в третьем поколении.

Мартон – центральный защитник. Ему сейчас 21 год, в основу берлинской команды он прорвался еще в 18 при Бруно Лаббадии. Когда «Герту» в очередной раз возглавил Пал Дардаи, средний сын стал твердым игроком старта. И это не блат: болельщики выбрали Мартона лучшим футболистом сезона.

Дардаи поиграл за все возраста немецкой молодежки. Его ценят за физические данные (рост 188) и хорошую работу с мячом. Ну вы видели, какой у него удар с левой. Пасы Мартон тоже умеет раздавать.

Правда, когда Дардаи-отца уволили, Мартона усадили в запас – так было и при Феликсе Магате, и при Тайфуне Коркуте, и при Сандро Шварце. Где-то мешали травмы, а еще у игрока явно не сложились отношения со спортивным директором Фреди Бобичем.

Именно Бобич два трансферных окна не давал Мартону уйти из клуба в поисках игровой практики. В январе Фреди отклонил предложение об аренде из «Гамбурга». В конце трансферного окна провалившегося спортивного директора уволили, а новое руководство отклонило предложение по Дардаи от «Аугсбурга».

Даже в немецкой прессе ждали, что Дардаи вернется в состав «Герты» после увольнения Бобича – у Сандро Шварца много спрашивали о молодом защитнике в последние недели (еще бы, команда пропускала в каждом матче минимум по 2 гола).

Вот ответ тренера: «У нас был обстоятельный разговор с Мартоном. Он всегда рассматривается как игрок основы. Дардаи – важнейший блок для строительства нашей команды. Даже несмотря на то, что в последние недели он играл не так много».

В матче против «Гладбаха» Шварц перешел на тройку защитников. Благодаря этому Дардаи попал в состав – вышел вместе с Уремовичем и Кемпфом.

Дардаи помог «Герте» вылезти из зоны вылета

«Герта» провела отличный матч против «Боруссии», но турнирное положение остается сложным. Победа вытянула команду из зоны прямого вылета (туда опустился «Штутгарт»), но конкуренция внизу таблицы серьезная. Дардаи, Шварцу и всей берлинской команде надо цепляться за любую возможность набрать очки.

Фото: globallookpress.com/Andreas Gora