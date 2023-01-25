Изящный черпачок Дани Ольмо: перекинул пятерых защитников и вратаря «Шальке» – прямо в девятку

Красота от испанца из «Лейпцига».

«РБ Лейпциг» разгромил в гостях «Шальке» – 6:1. А главным героем стал Дани Ольмо – испанец дважды ассистировал партнерам, а потом забил сам. И как красиво!

На 83-й минуте «Лейпциг» не очень удачно разыграл штрафной, но мяч все равно дошел до Ольмо в штрафной. Испанец посмотрел на ворота и исполнил удивительный черпачок – перекинул пятерых защитников и вратаря. Мяч приземлился прямо в девятку.

Дани вообще провел отличный матч и вдоволь поиздевался над защитой «Шальке»:

🅰️ На 15-й минуте вывел Хенрихса на удар – тот сделал счет 2:0;

✋ Через 3 минуты отправил Лаймера 1-на-1 с вратарем – кипер «Шальке» выручил;

❌ В середине первого тайма Ольмо забил после углового, но судьи зафиксировали офсайд;

✋ На 41-й чуть не поймал ошибку защитника – вратарь подстраховал и успел выбить мяч, до которого почти добрался Ольмо;

❌ Буквально в следующей атаке Дани чуть не попал в девятку;

🤝 43-я минута – Ольмо снова бьет с линии штрафной. Вратарь потащил удар, но не добивание от Андре Силвы (3:0). Ассист здесь не засчитали, но по факту Дани создал момент;

🅰️ В добавленное к первому тайму время испанец получил скидку в штрафной, ушел от Джордана Ларссона и прострелил на Вернера – тот сделал 4:0. И это только первый тайм;

👍 На 77-й минуте Ольмо вывел на удар Андре Силву, который мог оформлять хет-трик. Но «Шальке» снова спас вратарь;

⚽️ А потом Дани забил чудо-черпачок и сделал счет 5:1.

Итог: у Ольмо 1 гол, 2 ассиста, 2 удара по воротам, 3 созданных больших шанса, 4 паса под удар. Бонусом испанец еще и собрал на себе шесть фолов. Этого хватило, чтобы статистические сайты Sofascore и Whoscored поставили Дани за матч оценку 10 из 10.

Забавно, что до этой игры статистика Ольмо не особенно впечатляла: за 11 туров Бундеслиги выдал те же 1+2, что и за один матч против «Шальке».

Благодаря победе «РБ Лейпциг» поднялся на второе место и приблизился к «Баварии», сыгравшей в этом туре вничью с «Кельном». От первого места отстают на 4 очка, но уже в этом туре Ольмо и компанию могут обойти и «Айнтрахт», и «Унион», и «Фрайбург».