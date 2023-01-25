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Изящный черпачок Дани Ольмо: перекинул пятерых защитников и вратаря «Шальке» – прямо в девятку

Шальке Шальке
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
бундеслига Германия бундеслига Германия
Дани Ольмо Дани Ольмо
Футбол Футбол

Красота от испанца из «Лейпцига».

«РБ Лейпциг» разгромил в гостях «Шальке» – 6:1. А главным героем стал Дани Ольмо – испанец дважды ассистировал партнерам, а потом забил сам. И как красиво!

На 83-й минуте «Лейпциг» не очень удачно разыграл штрафной, но мяч все равно дошел до Ольмо в штрафной. Испанец посмотрел на ворота и исполнил удивительный черпачок – перекинул пятерых защитников и вратаря. Мяч приземлился прямо в девятку.

Дани вообще провел отличный матч и вдоволь поиздевался над защитой «Шальке»:

🅰️ На 15-й минуте вывел Хенрихса на удар – тот сделал счет 2:0;

✋ Через 3 минуты отправил Лаймера 1-на-1 с вратарем – кипер «Шальке» выручил;

❌ В середине первого тайма Ольмо забил после углового, но судьи зафиксировали офсайд;

✋ На 41-й чуть не поймал ошибку защитника – вратарь подстраховал и успел выбить мяч, до которого почти добрался Ольмо;

❌ Буквально в следующей атаке Дани чуть не попал в девятку;

🤝 43-я минута – Ольмо снова бьет с линии штрафной. Вратарь потащил удар, но не добивание от Андре Силвы (3:0). Ассист здесь не засчитали, но по факту Дани создал момент;

🅰️ В добавленное к первому тайму время испанец получил скидку в штрафной, ушел от Джордана Ларссона и прострелил на Вернера – тот сделал 4:0. И это только первый тайм;

👍 На 77-й минуте Ольмо вывел на удар Андре Силву, который мог оформлять хет-трик. Но «Шальке» снова спас вратарь;

⚽️ А потом Дани забил чудо-черпачок и сделал счет 5:1.

Итог: у Ольмо 1 гол, 2 ассиста, 2 удара по воротам, 3 созданных больших шанса, 4 паса под удар. Бонусом испанец еще и собрал на себе шесть фолов. Этого хватило, чтобы статистические сайты Sofascore и Whoscored поставили Дани за матч оценку 10 из 10.

Забавно, что до этой игры статистика Ольмо не особенно впечатляла: за 11 туров Бундеслиги выдал те же 1+2, что и за один матч против «Шальке».

Благодаря победе «РБ Лейпциг» поднялся на второе место и приблизился к «Баварии», сыгравшей в этом туре вничью с «Кельном». От первого места отстают на 4 очка, но уже в этом туре Ольмо и компанию могут обойти и «Айнтрахт», и «Унион», и «Фрайбург».

Шальке – РБ Лейпциг 1:6 (0:4, 1:2)
Дата проведения
24 января, 20.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Андре Силва, 0:2 – 15 Хенрихс, 0:3 – 44 Андре Силва, 0:4 – 45 Вернер, 1:4 – 56 Кодзуки, 1:5 – 83 Ольмо, 1:6 – 89 Поульсен.
ШалькеШволов, Брюннер, Йосида, Матричани, Уронен (Айдин, 46), Кодзуки (Теродде, 80), Латца, Краус (Дрекслер, 45), Фрай (Мор, 80), Ларссон (Иван, 46), Бюльтер.
РБ ЛейпцигБласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 85), Лаймер (Айдара, 77), Шлагер (Кампль, 85), Ольмо, Собослаи (Форсберг, 71), Андре Силва, Вернер (Поульсен, 77).
Предупреждения:
Фрай (79), Кампль (90).

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29 комментариев

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Shuller18
Смотрел в приложении, это шутка такая: 3 подряд одинаковые рекламы Фонбет по 30 секунд, а после паузы ещё одна. Издеваетесь?
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badaboom
что ж ты на ЧМ такого не исполнял?
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Misha Ivankov
Чел это вполне мог быть и навес, просто чутка срезался с с ноги
Это акцентированный удар, а не навес. Это видно по подсечке и тому, что перед ударом он посмотрел на ворота. Никакой срезки там нету, стопу по газону не вело.
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BuTaJIbKa
Ответ Vlad McS
тогда переезжай )))))
:)) время самое то :))
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Старина Шимус
Ответ Evgeniy Kropachev
видно, что это высочайшее исполнительское мастерство поднял голову, быстро оценил положение вратаря и исполнил аккуратную подсечку в дальний угол это же не Димка Комбаров, чтобы у него навес с фланга в ворота случайно срезался)
"это не кикс/Гиггз, это Комбаров"
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Vlad McS
Ответ BuTaJIbKa
скорей, включить надо - я не из России
тогда переезжай )))))
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Фанат футбола 777
Особенно впечатляет невероятное мастерство исполнения дальних ударов у испанца, достаточно вспомнить чм против Ноера, когда вратарь еле отбил удар в перекладину, несмотря на то, что мяч летел по середине, но это не из-за ошибки Мануэля, а из-за непредсказуемой траектории и силы удара.
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Фанат футбола 777
Ответ Eugene Osinskiy
Дани выдает отличную карьеру. Надеюсь его увидеть где-нибудь в топ клубе.
Вообще ты прав. Особенно впечатляет невероятное мастерство исполнения дальних ударов у испанца, достаточно вспомнить чм против Ноера, когда вратарь еле отбил удар в перекладину, несмотря на то, что мяч летел по середине, но это не из-за ошибки Мануэля, а из-за непредсказуемой траектории и силы удара
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Фанат футбола 777
Согласитесь, в этом туре нам очень повезло увидеть 2 очень красивых гола, наверняка они будут попадать в различные топы недели: невероятный гол черпачком Ольмо и дальний удар от перекладины от Киммиха
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Eugene Osinskiy
Ответ El Ilusionista
Этот топ стал одним из могильщиков сборной Испании на чм.
В каком месте, интересно?
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Константин Сапрыкин
14 ударов в створ, обороны не было
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El Ilusionista
Ответ Игорь Петров
5 реклам в приложении перед тем, как загрузится видео. 5!!
В фф с юблоком никакой рекламы нет. А приложения придуманы для дураков.
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El Ilusionista
Ответ Eugene Osinskiy
Дани выдает отличную карьеру. Надеюсь его увидеть где-нибудь в топ клубе.
Этот топ стал одним из могильщиков сборной Испании на чм.
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prus_3
Гол красивый, на зачем эти натяжки про девятку?
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Nuraly Amirov
Ответ Evgeniy Kropachev
видно, что это высочайшее исполнительское мастерство поднял голову, быстро оценил положение вратаря и исполнил аккуратную подсечку в дальний угол это же не Димка Комбаров, чтобы у него навес с фланга в ворота случайно срезался)
Как можно легенду сравнивать с этими бревнами испанскими
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Kanonir152
Представил слезы ностальгии Дэвида Симена если он видел это.
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Игорь Петров
5 реклам в приложении перед тем, как загрузится видео. 5!!
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TravenS
Дани мне импонирует как футболист, но здесь ему повезло с кривым навесом)
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BuTaJIbKa
Ответ Vlad McS
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Контрольный выстрел
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Vlad McS
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Fakel99
Ответ Evgeniy Kropachev
видно, что это высочайшее исполнительское мастерство поднял голову, быстро оценил положение вратаря и исполнил аккуратную подсечку в дальний угол это же не Димка Комбаров, чтобы у него навес с фланга в ворота случайно срезался)
Стоит отдать Комбарову должное, его навесы тоже перелетали всех игроков в штрафной
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BuTaJIbKa
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Fedor Sumkin
Ответ Evgeniy Kropachev
видно, что это высочайшее исполнительское мастерство поднял голову, быстро оценил положение вратаря и исполнил аккуратную подсечку в дальний угол это же не Димка Комбаров, чтобы у него навес с фланга в ворота случайно срезался)
Красиво получилось, но всё же не как у Юры Ковтуна югославам)
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Никита Самарин
Это шедевр! 🔝
В Германии такое ощущение, так соскучились по футболу, что если в матче забито меньше 4 мячей, то это как раньше 0-0.(¬‿¬)
+3
-2
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