Выбираем лучший гол вечера: пятка Рафы Силвы, тривела Месси или все-таки Хавертц?

В ЛЧ было прекрасно.

Это был вечер 33 голов в Лиге чемпионов – и многие получились такими красивыми, что мы хотим выбрать самый-самый.

Поможете?

Иско («Севилья» 3:0 «Копенгаген»)

Испанский полузащитник как в лучшие годы получил мяч на углу штрафной и шикарно закинул в дальнюю девятку. Да-да, Иско еще может – этот гол стал первым для него за «Севилью».

Кай Хавертц («Ред Булл» 1:2 «Челси»)

«Челси» прибил «Ред Булл» двумя голами из-за пределов штрафной. В первом тайме Ковачич попал в касание в девятку с нерабочей ноги, а во втором Кай Хавертц с левой тоже выцелил девятку – и получилось даже эффектнее благодаря плавному полету и касанию перекладины.

Лео Месси («ПСЖ» 7:2 «Маккаби»)

Долго выбирали лучший из голов «Парижа» – и решили, что это первый мяч Месси. Все-таки Лео был предельно спокоен и так изящно закинул тривелой в угол, что соцсети растаяли. Хотя второй гол аргентинца с линии штрафной тоже был хорош.

Рафа Силва («Бенфика» 4:3 «Ювентус»)

В какой-то момент «Бенфика» совсем издевательски легко разбиралась с «Ювентусом». Квинтэссенция – гол Рафы Силвы пяткой. Португальцу никто не мешал, но только потому, что защита «Юве» не успела за атакой «Бенфики».

Михаил Мудрик («Селтик» 1:1 «Шахтер»)

Мудрик каждый тур Лиги чемпионов иллюстрирует, почему его в Европе называют «украинским Неймаром». Мы знаем, как вы не любите скриншоты, но легально показать этот гол пока можем только так.

Фото: eastnews.ru/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA; кадры трансляции