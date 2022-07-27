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Это чудо-гол: пяткой между ног вратарю! Изящно и курьезно в полуфинале Евро у женщин

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Руссо из «МЮ» помогла Англии выйти в финал.

Поблизости от развязки на женском чемпионате Европы мы увидели нечто выдающееся.

В первом полуфинале хозяйки, сборная Англии, вынесла шведок, вторых в мировом рейтинге – 4:0.

В первом тайме Бет Мид забила с паса Люси Бронз, в начале второго наоборот – Бронз замкнула подачу Мид с углового. Но запомним надолго мы не это, а третий гол: Алессия Руссо пробила пяткой со второго шанса и попала прямо между ног вратарю! В обзоре эпизод – на 5:41.

С одной стороны, браво за остроумное решение англичанке, с другой – явно должны быть вопросы к вратарю. В любом случае – хайлайт мощнейший!

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Автор гола, Алессия Руссо – футболистка «Манчестер Юнайтед», но до этого она поиграла в США за колледж Северной Каролины и стала одним из лучших игроков лиги.

В 2020-м Алессия вернулась в Англию и подписалась с «МЮ». Там есть красивая история: ее дедушка приехал в Британию с Сицилии, потому что фанател от «утят Басби».

В конце прошлого года Руссо установила рекорд сборной Англии – за 11 минут оформила хет-трик в ворота сборной Латвии (счет матча – 20:0).

А пострадавшая вратарь сборной Швеции – Хедвиг Линдаль – одна из самых опытных футболисток турнира. Ей 39 лет, она играла еще на Евро-2005, который, кстати, тоже проходил в Англии. За долгую карьеру она стала и чемпионкой женского варианта АПЛ с «Челси», и Бундеслигу с «Вольсфбургом», а последние годы играла в воротах «Атлетико».

На Евро-2022 Линдаль почти не пропускала (два гола в четырех матчах), но в полуфинале поплыла. Заодно посмотрите четвертый мяч англичанок, он сразу следом в обзоре. Там тоже обидная ошибка вратаря.

Сборная Англии, ее вратарь как раз тащила, уже в финале – судя по соцсетям, празднуют все от Линекера до Руни.

За титул дома – как год назад мужчины – играть с Францией или Германией.

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Фото: REUTERS/Carl Recine

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