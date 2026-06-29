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  4. Винисиус про расизм: «Достижения в борьбе с ним важнее успехов на футбольном поле. Хочу вдохновлять молодых темнокожих, у которых нет голоса, как у меня»

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Винисиус о борьбе с расизмом: «Эти достижения важнее успехов на футбольном поле. Хочу вдохновлять молодых темнокожих, у которых нет такого же голоса, как у меня»
Винисиус надеется, что достигнет больших успехов в борьбе с расизмом.

Вингер сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что его достижения в борьбе с расизмом важнее для него, чем успехи на футбольном поле. 

«Эти достижения за пределами футбольного поля для меня гораздо важнее тех, которых я добиваюсь на поле. Потому что так я могу помочь гораздо большему числу людей. Конечно, перемены происходят медленно, но главное, чтобы они продолжались и следующее поколение не страдало от этого. У меня есть семилетний брат, и я очень надеюсь, что ему не придется испытывать на себе расизм.

Я хочу добиваться больших успехов на футбольном поле, но при этом продолжать вдохновлять молодых темнокожих ребят, у которых нет такого голоса и возможности быть услышанными, как у меня», – сказал Винисиус Жуниор. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Globo
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дискриминация

Комментарии

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Борьбу Винисиуса с расизмом можно сравнить с тушением пожара бензином
Ответfunnynerd21
Борьбу Винисиуса с расизмом можно сравнить с тушением пожара бензином
Казалось , только начал играть и вот опять )
Когда вижу новости про него напрашивается фраза из фильма Жмурки
Мне уже блевать хочется от нытья Винисиуса по поводу расизма с учётом его бесконечных провокаций. Задолбал.
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