6 млн подписчиков и сломанная шея: блогер-футболист пытался попасть в НФЛ через ютуб, а в итоге чуть не оказался парализован

В главную лигу по американскому футболу — НФЛ — сегодня ведет множество дорог. Совсем необязательно учиться несколько лет в американском колледже или даже быть выдающимся атлетом. Чемпионат большой, вид спорта демократичный, вакансии появляются постоянно.

Немец Мориц Берингер узнал про американский футбол в 17 лет и не играл нигде, кроме местных команд. В 2016 году его в 6-м раунде драфта выбрали «Миннесота Вайкингс».

Брэндон Обри играл в обычный футбол на позиции центрального защитника за «Торонто». В прошлом году стал одним из самых точных кикеров НФЛ.

Восходящая звезда сборной Уэльса по регби Луис-Рис Заммит неделю назад подписал контракт с действующими чемпионами Супербоула «Канзас-Сити Чифс». А через пару дней после этого контракт с «Филадельфия Иглс» на $66 млн продлил бывший регбиец из Австралии Джордан Маилата.

Костариканец Доналд Де Ла Хей выбрал еще более извилистый путь — через ютуб-канал .

Де Ла Хею пришлось выбирать: спортивная стипендия или ютуб. Его история помогла студентам в США получить право зарабатывать на спорте

Родители Доналда переехали в США из Коста-Рики, когда мальчику было семь лет. В школе произошла тривиальная для эмигрантов в Америке история: парень настолько хорошо пинал круглый мяч, что ему посоветовали перейти на овальный.

Де Ла Хей начал заниматься американским футболом — неплохо бегал на позиции принимающего, качался в зале, но основную ценность представлял на дефицитной позиции кикера. То есть, того, чья основная задача — бить по воротам и исполнять начальные удары. Эти навыки в конечном счете дали костариканцу спортивную стипендию в университете Центральной Флориды.

Поскольку даже игра на позиции кикера требует пахать жарким летом, Де Ла Хей в качестве отдушины стал снимать развлекательные видосы — а вот как еще можно хитро ударить по мячу, а теперь кто дальше, а теперь с закрытыми глазами, и вот еще челлендж с друзьями на деньги. Видеоролики хорошо расходились, число подписчиков росло.

В это время Доналд все еще планировал попасть в НФЛ традиционным способом — закончить колледж, выйти на драфт. Совсем необязательно, что тебя там выберут, но главное засветиться перед скаутами. В том, чтобы попасть в лигу незадрафтованным агентом, есть свои плюсы — ты сам выбираешь, за кого играть, если предложений несколько.

В 2017 году, когда Де Ла Хей учился на третьем курсе, на него вышли представители Национальной Студенческой Ассоциации Спортсменов (NCAA) и поставили перед выбором: футбол или ютуб. Дело в том, что по правилам организации, студенты не имели права зарабатывать хоть какие-то деньги за спортивную деятельность. А Deestroying — под таким прозвищем стал известен Де Ла Хей на ютубе — активно монетизировал свои видео.

Дело получило большой резонанс и запустило очередной виток дискуссий о том, что NCAA просто наживается на бесплатной рабочей силе. Пройдет несколько лет, и студенты одержат победу в этой войне за свои финансовые права.

Теперь они могут начать зарабатывать деньги и до перехода в профессионалы благодаря продаже прав на NIL: Name, Image, Likeness. Проще говоря, можно продавать свое имя, имидж, образ. Если бы эта система существовала в 2017 году, жизнь Де Ла Хея сложилась бы иначе.

Но он был поставлен перед жестким выбором и сделал выбор в пользу ютуба. Потеряв спортивную стипендию и право выступать в соревнованиях под эгидой НСАА, Deestroying подал в суд на университет и добился досудебного права завершить там обучение. Параллельно перед ним стояла задача окончательно превратить оплачиваемое хобби в настоящую работу. На момент потери стипендии на канал Де Ла Хея было подписано 700 тысяч человек.

Сегодня их 5.8 млн на ютубе и 4.7 млн в тиктоке.

Чем выше было число подписчиков, тем больше возможностей перед ним открывалось. Сначала он писал звездам НФЛ, и те игнорировали его сообщения. Затем они начали отвечать и устраивать с ним коллаборации. Затем они начали писать сами.

Когда Deestroying заканчивал съемки с бывшим ресивером НФЛ Антонио Брауном, к ним подошли несколько детей и попросили автограф у блогера, не проявив никакого интереса к его собеседнику. Ютубер фактически стал заниматься медийным бартером — внимание молодой аудитории в обмен на статус. И этот обмен стал интересен не только отдельных футболистам, но и всей лиге.

НФЛ стала звать Deestroying на разнообразные мероприятия , давать полный доступ к тренировкам, матчам, футболистам — придумывай и снимай как хочешь, потому что на выходе получается реклама лиги для сложной в окучивании аудитории, а все тяготы продакшна ложатся на блогера и его команду.

«Забавно, что фанаты постоянно спрашивают меня: братан, когда ты попадешь в НФЛ? Технически я уже попал в НФЛ», — улыбался костариканец.

Но он попал туда как медийная личность. Все-таки мечта была в том, чтобы попасть в качестве игрока.

Deestroying пробился в лигу, откуда есть реальный шанс выйти в НФЛ. Во втором матче он сломал шею

Первый профессиональный опыт игры кикером Де Ла Хей назвал «странным». В 2019 году его на просмотр пригласил канадский клуб «Торонто Аргонатс». Опять же, в медийном плане сотрудничество оказалось взаимовыгодным — аккаунт команды тут же получил 15 тысяч новых подписчиков, а блогер смог прописывать к роликам заголовки в духе «МЕНЯ ВЗЯЛИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ».

И эти ролики крутились в трендах ютуба, привлекая все больше и больше внимания.

Но этим интерес «Аргонатс» исчерпывался. Разочарованный Де Ла Хей вернулся во Флориду и продолжил заниматься основным делом, не забывая постоянно оттачивать мастерство кикера. Ему помогали постоянные приглашения на просмотры в клубы разных лиг — опыт в обмен на клики.

В январе после очередного не слишком удачного просмотра Deestroying поднялся на вершину кратера Коко-Хед на Гавайях и там получил сообщение от генерального менеджера клуба ЮФЛ «Сан-Антонио Брамас»: «Доналд, у тебя выдающийся бэкграунд в качестве кикера. Не беря в расчет твой успех в социальных сетях, как насчет того, чтобы попинать мяч в «Брамас»?

За все 7 лет с момента потери спортивной стипендии в колледже костариканец так близко не подбирался к профессиональному футболу.

ЮФЛ — это весенняя лига, где выступают, в основном, футболисты двух категорий. Первые не получили шанс попасть в НФЛ из-за высочайшей конкуренции. Вторые не оправдали надежд и вылетели из лиги через несколько лет.

Были и уникальные случаи вроде квотербека Эй Джея Маккэррона, который расстался с теплым местом дублера в «Цинциннати Бенгалс» ради того, чтобы реально играть в футбол, радовать зрителей (а в Сент-Луисе на матчи ЮФЛ ходят 40 тысяч зрителей) и своих сыновей.

Ждем весеннюю лигу по американскому футболу: кому она нужна, какие там правила и знакомые лица?

Де Ла Хей среди коллег тоже выделялся. Хотя бы тем, что не нуждался в деньгах, его двигали вперед только амбиции. В кассах ЮФЛ реально продают билеты в НФЛ — за два первых тура сезона кикер «Мичиган Пэнтерс» Джейк Бейтс забил последовательно филд-голы с 64 и 62 ярдов. За весь прошлый сезон НФЛ кикеры лишь раз осилили расстояние в 64 ярда, и это был максимум. На Бейтса вышли сразу же, хотя контракт с клубом ЮФЛ вообще-то это запрещает.

В «Брамас» не собирались заниматься благотворительностью. Костариканец приехал в тренировочный лагерь и выиграл конкуренцию у бывшего кикера НФЛ Мэтта Аммендолы. Дальше начинался сезон.

Де Ла Хея взяли в «Брамас» не только из-за умения точно бить по воротам. В ЮФЛ действует классическая модель начального удара — кикер бьет по мячу со своих 20 ярдов. Чем сильнее он этого делает, тем дальше начинается возврат мяча игроком соперников. По набранным на возвратах ярдам Deestroying был лучшим кикером первого тура.

Вот только пробить филд-гол ему так и не довелось и, наверное, в этом сезоне уже не доведется. Удивительное стечение обстоятельств: за два матча «Брамас» ни разу не оказывались в ситуации для пробития филд-гола, а экстра-пойнтов в весенней лиге нет вообще.

После исполнения начального удара кикер не уходит с поля, его задача становится такой же, как у 10 одноклубников — остановить возвращающего. В матче второго тура Deestroying в какой-то момент понял, что у него есть возможность затормозить игрока с мячом и влетел в него. Сразу после эпизода Де Ла Хея хотелось похвалить — что называется, сделал розыгрыш!

Вот только вскоре после матча кикера отправили в резерв для травмированных — перелом двух шейных позвонков.

Вся жизнь Де Ла Хея — это записанный на пленку фильм, и после этого момента вспомнился сюжет из сериала «Огни ночной пятницы», где квотербек-школьник пытается захватить защитника после брошенного перехвата, ломает позвоночник и остается парализован. Слава богу, Доналду повезло больше.

«Во время захвата, из-за плохой техники исполнения, я сломал себе шею в паре мест. Отстой, конечно, но я благодарен, ведь все могло закончиться гораздо хуже. Дети, пожалуйста, учитесь правильной технике захвата», — написал Deestroying в сторис.

И следующая:

«Эй, по крайней мере, я надрал его задницу!», — добавил кикер про соперника в том самом эпизоде.

Мечта об НФЛ переносится на неопределенный срок. Только измерять его стоит не в месяцах и годах, а, как раньше, в миллионах подписчиков.

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Фото: Gettyimages.ru /Matt Winkelmeyer