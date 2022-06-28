«Миннесота» и Колесо Сансары: «волки» становятся сильнее

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором болеют за «Миннесоту». Больше плюсов – и в следующем году «волки» пройдут дальше первого раунда.

Итак, «Миннесота» попала таки в плей-офф, провела неровную серию и отлетела от Мемфиса, оставив много вопросов по составу. Что делает фанбаза в таких случаях? Правильно! Начинает бредить фантастическими обменами, в которым мы отдаем ничего и получаем все. Плохо, когда не только болельщики, но и руководство команды пытается перепрыгнуть сразу несколько ступеней развития организации и поймать Судьбу за хвост здесь и сейчас. Но не в этот раз, не в «Миннесоте», ведь новые владельцы «Миннесоты» в хорошем смысле удивили. Впрочем, обо всем по порядку, поехали!

Еще до окончания плей-офф «Миннесота» стала хедлайнером новостей, когда ей удалось переманить к себе Тима Коннелли, на тот момент действующего президента Денвера. Сам по себе случай редкий, так как организации в НБА стараются не усиливать прямых конкурентов по дивизиону. Тиму Коннелли предложили внушительный контракт 40 млн на пять лет и бонусы в виде акций в случае успехов команды.

Данное подписание – это как главная сюжетная линия в хорошем фильме, когда на втором, третьем плане проходят не менее интересные истории. Вот лишь некоторые из них. Во-первых, нам пока удалось удержать Сачина Гупту, изобретателя трейд-машины и знатока CBA. Гупта будет работать в составе фронт-офиса, он является так называемым техническим исполнителем, то есть если у Коннелли будет здравая идея, то Гупта сделает все возможное, чтобы ее осуществить в рамках CBA. Во-вторых, главный тренер Крис Финч и его тренерский штаб заключили новое многолетнее соглашение с клубом. Ну и последнее, организация наняла за короткий срок несколько опытных управленцев: ассистента главного менеджера по развитию игроков Стив Сеньора из Мемфиса, вице-президент по баскетбольным операциям Мэтт Ллойда из Орландо и бывшего главного менеджера Нью-Орлеана Делла Демпса. Их имена не на слуху, но каждого из них можно охарактеризовать по-другому. Делл Демпс, который навел шороху с очередной реинкарнацией двух башен, когда Дэвис и Казинс были здоровы, тот Нью-Орлеанс играл в интересный баскетбол. Стив Сеньор, который отвечал за развитие молодежи в Мемфисе, команда которая заняла второе место в регулярке, несмотря на то что Морэнт пропустил больше 20 матчей. Мэтт Ллойд, который отвечал за селекцию в Чикаго вот список его выборов:

В чем же цимес, спросите вы? Давайте вернемся в изначальную точку, а именно к вылету «Миннесоты» из плей-офф в первом раунде. В такой ситуации кто-то из владельцев молодых команд пытается самостоятельно найти на драфте нового Леброна, Кобе, Карри (подставь наиболее хайповый архитип), кто-то пытается купить звезду любой ценой, кто-то любит и ищет тренеров, которые «в защите пожестче». Что делают на их месте новые владельцы «Миннесоты»? У них есть Гупта – неплохой кандидат на должность президента, но они вкладываются в Коннелли, опытного управленца, который в условиях серьезных ограничений, несколько лет подряд руководит Денвером, командой (как и «Миннесота») с маленького рынка, с сильным характером, самым нетипичным MVP последних лет и скупым владельцем. К слову владелец «Денвера» Стэн Кронке давно известен своей непомерной жадностью, к примеру, «Денвер» на пару с «Хьюстоном» Фертитты – это единственные две организации НБА без собственных, современных тренировочных комплексов, у «Денвера» у одних из последних в Лиге, лишь год назад появилась дочерняя команда в Лиге Развития, у организации проблемы с вещанием матчей и посещаемостью стадиона, плюс из-за нежелания владельца платить тренерскому штабу из «Денвера» постоянно уходили сильные ассистенты тренера и менеджеры, достаточно вспомнить Масая Уджри. А как Вам история про то как Кронки настоял в 2013-м году, чтобы Коннелли обменял выбранного «Денвером» Гобера на Эрика «кто-это-черт-побери» Грина и кэш? Все еще не прониклись? Тогда прочитайте фантастическую историю, как Кронке экономил на баночках содовой.

Еще раз, Родригес и Лори вкладываются в Коннелли, управленца, который работал в условиях жесткого дефицита ресурсов и при этом давал результат. Перед подписанием Родригес и Лори лично встречались с Коннелли, и в этом есть огромная разница между ними и тем как Глен Тейлор в свое время нанял консалтинговую компанию, чтобы найти нового президента «Миннесоты», по сути, делегировав самое главное решение. О том как закончилась та история с Тибодо в «Миннесоте» мы все знаем.

Сильные стороны Коннелли: во-первых, он удачливый и талантливый селекционер , он определил успех Денвера, когда нашел Йокича (а также Мюррея, Нуркича, Монте Морриса, Портера мл., Хайланда), попутно перестроил Юту, отдав им Гобера и Митчелла. Во-вторых, он умеет строить рабочие и личные отношения с игроками. Ну и последнее, журналисты и люди из организации Денвера отмечали его умение сплотить команду в критические моменты. Об этом говорит тот факт, что несмотря на тяжелейшую ситуацию с травмами в последние два года Наггетс не сломались и выдали действительно максимум. К очевидным ошибкам Коннелли можно отнести контракт Портера мл., однако можно понять почему Портер получил этот контракт, тренд на больших снайперов в самом разгаре, жаль у спины Портера другие планы.

Итак, что мы имеем перед началом самого горячего межсезонья «Миннесоты» в последние годы?

У нас новый президент, известный своим умением находить перспективных молодых игроков и развивать их, у нас несколько новых функционеров, которые также специализируются на работе с молодежью, у нас один из лучших баскетбольных «бухгалтеров» в лице Гупты и хорошо зарекомендовавший себе главный тренер, у которого всегда есть пара идей в запасе. На мой взгляд наша стратегия ясна как никогда: ставка сделана на внутреннее развитие. Мы конечно будем участвовать во обсуждениях обменов, будем пытаться получить топовых свободных агентов, но исторически в Миннесоту игроки не приезжают, поэтому основной упор будет на драфт, развитие молодежи и обмены.

Разберем к примеру прошедший драфт 2022. Исходные данные: 19, 40, 48 и 50 выборы, то есть один выбор первого раунда и три выбора второго раунда. Одновременно приходят слухи, что мы интересуемся центровыми, называются имена Клинта Капелы и Майла Тернера. Далее (следите за руками) мы отдаем наш 19-й выбор и выбор второго раунда 2023 года в Мемфис и получаем 22-й и 29-й выборы первого раунда. Далее мы поднимаемся на драфте, обмениваем 29-й выбор и два выбора второго раунда и получаем 26-й выбор. Далее слегка восстанавливаем баланс будущих выборов второго раунда, обмениваем 40-й выбор на 45-й выбор и будущий выбор второго раунда, обмениваем 48-й выбор на будущий выбор второго раунда. Я запутался после первой комбинации, представьте, что это происходило в «прямом эфире», когда на каждое решение у тебя есть несколько минут и ситуация постоянно меняется. Что важно: во-первых, у нас был один выбор первого раунда, а получили мы в итоге два. Учитывая то, что цена на пики уменьшается с геометрической прогрессией по мере отдаления от Топ-3 драфта, это большой успех. К примеру, даже отдав все наши три выбора во втором раунде 40, 48 и 50 мы бы не смогли получить выбор первого раунда, а Лейкерс купили 35-й пик просто за кэш. Во-вторых, Мемфис в качестве торгового партнера был выбран не случайно, это одна из двух команд на драфте, у которой было два низких выбора в первом раунде и исторически подтвержденное желание не платить налоги. Ну и последнее, вспомним, что мы искали центрового перед драфтом и тогда все сюжетные линии сходятся. Я более чем уверен, что условный Тернер или Капела стоили бы нам один выбор первого раунда и удобный, истекающий контракт. То есть в наших условиях это Бизли и выбор первого раунда. При этом условному Тернеру, играющему за 18 млн, нужны минуты, нужен мяч, чтобы заработать на новый контракт в 2023-м году. Учитывая эти факторы, Коннелли и его штаб проворачивают описанную мною выше «многоходовочку» на драфте и получают двух наиболее готовых игроков, на двух проблемных для нас позициях, мы выбираем лучшего блокирующего центрового на драфте – Уокера Кесслера и самого готового к НБА 3&D игрока Уэнделла Мура.

Еще раз, вместо того чтобы отдать одного ролевика и выбор первого раунда за Тернера, который через год попросит новый контракт, мы получили двух игроков, которые считаются лучшими защитными проспектами на своих позициях .

Таким образом мы видим, как будет развиваться «Миннесота» в ближайшие годы, сейчас новые владельцы закладывают фундамент, начинают с правильных вещей: продлили тренера, который показал результат, переманили нового президента, который нашел MVP регулярки и построил вокруг него симпатичную команду, сохранили Гупту, наняли специалистов по работе с молодыми игроками. Это складывается в стабильность, устойчивость организации, которой у «Миннесоты» никогда не было из-за постоянной смены функционеров, главных тренеров, а иногда и трагических событий. Сейчас в организации понимают какая работа нам предстоит и именно этот подход позволит им выйти из бесконечного баскетбольного «круговорота Сансары».

За сим прощаюсь, всем здоровья и интересного межсезонья! Подписывайтесь на мой телеграм-канал, за это баскетбольные боги дают плюс в карму!

Фото: Gettyimages.ru/Justin Ford / Stringer; REUTERS/Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports; twitter.com/Timberwolves