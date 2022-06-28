«Миннесота» и Колесо Сансары: «волки» становятся сильнее

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором болеют за «Миннесоту». Больше плюсов – и в следующем году «волки» пройдут дальше первого раунда.
Итак, «Миннесота» попала таки в плей-офф, провела неровную серию и отлетела от Мемфиса, оставив много вопросов по составу. Что делает фанбаза в таких случаях? Правильно! Начинает бредить фантастическими обменами, в которым мы отдаем ничего и получаем все. Плохо, когда не только болельщики, но и руководство команды пытается перепрыгнуть сразу несколько ступеней развития организации и поймать Судьбу за хвост здесь и сейчас. Но не в этот раз, не в «Миннесоте», ведь новые владельцы «Миннесоты» в хорошем смысле удивили. Впрочем, обо всем по порядку, поехали!
Еще до окончания плей-офф «Миннесота» стала хедлайнером новостей, когда ей удалось переманить к себе Тима Коннелли, на тот момент действующего президента Денвера. Сам по себе случай редкий, так как организации в НБА стараются не усиливать прямых конкурентов по дивизиону. Тиму Коннелли предложили внушительный контракт 40 млн на пять лет и бонусы в виде акций в случае успехов команды.
Данное подписание – это как главная сюжетная линия в хорошем фильме, когда на втором, третьем плане проходят не менее интересные истории. Вот лишь некоторые из них. Во-первых, нам пока удалось удержать Сачина Гупту, изобретателя трейд-машины и знатока CBA. Гупта будет работать в составе фронт-офиса, он является так называемым техническим исполнителем, то есть если у Коннелли будет здравая идея, то Гупта сделает все возможное, чтобы ее осуществить в рамках CBA. Во-вторых, главный тренер Крис Финч и его тренерский штаб заключили новое многолетнее соглашение с клубом. Ну и последнее, организация наняла за короткий срок несколько опытных управленцев: ассистента главного менеджера по развитию игроков Стив Сеньора из Мемфиса, вице-президент по баскетбольным операциям Мэтт Ллойда из Орландо и бывшего главного менеджера Нью-Орлеана Делла Демпса. Их имена не на слуху, но каждого из них можно охарактеризовать по-другому. Делл Демпс, который навел шороху с очередной реинкарнацией двух башен, когда Дэвис и Казинс были здоровы, тот Нью-Орлеанс играл в интересный баскетбол. Стив Сеньор, который отвечал за развитие молодежи в Мемфисе, команда которая заняла второе место в регулярке, несмотря на то что Морэнт пропустил больше 20 матчей. Мэтт Ллойд, который отвечал за селекцию в Чикаго вот список его выборов:
В чем же цимес, спросите вы? Давайте вернемся в изначальную точку, а именно к вылету «Миннесоты» из плей-офф в первом раунде. В такой ситуации кто-то из владельцев молодых команд пытается самостоятельно найти на драфте нового Леброна, Кобе, Карри (подставь наиболее хайповый архитип), кто-то пытается купить звезду любой ценой, кто-то любит и ищет тренеров, которые «в защите пожестче». Что делают на их месте новые владельцы «Миннесоты»? У них есть Гупта – неплохой кандидат на должность президента, но они вкладываются в Коннелли, опытного управленца, который в условиях серьезных ограничений, несколько лет подряд руководит Денвером, командой (как и «Миннесота») с маленького рынка, с сильным характером, самым нетипичным MVP последних лет и скупым владельцем. К слову владелец «Денвера» Стэн Кронке давно известен своей непомерной жадностью, к примеру, «Денвер» на пару с «Хьюстоном» Фертитты – это единственные две организации НБА без собственных, современных тренировочных комплексов, у «Денвера» у одних из последних в Лиге, лишь год назад появилась дочерняя команда в Лиге Развития, у организации проблемы с вещанием матчей и посещаемостью стадиона, плюс из-за нежелания владельца платить тренерскому штабу из «Денвера» постоянно уходили сильные ассистенты тренера и менеджеры, достаточно вспомнить Масая Уджри. А как Вам история про то как Кронки настоял в 2013-м году, чтобы Коннелли обменял выбранного «Денвером» Гобера на Эрика «кто-это-черт-побери» Грина и кэш? Все еще не прониклись? Тогда прочитайте фантастическую историю, как Кронке экономил на баночках содовой.
Еще раз, Родригес и Лори вкладываются в Коннелли, управленца, который работал в условиях жесткого дефицита ресурсов и при этом давал результат. Перед подписанием Родригес и Лори лично встречались с Коннелли, и в этом есть огромная разница между ними и тем как Глен Тейлор в свое время нанял консалтинговую компанию, чтобы найти нового президента «Миннесоты», по сути, делегировав самое главное решение. О том как закончилась та история с Тибодо в «Миннесоте» мы все знаем.
Сильные стороны Коннелли: во-первых, он удачливый и талантливый селекционер, он определил успех Денвера, когда нашел Йокича (а также Мюррея, Нуркича, Монте Морриса, Портера мл., Хайланда), попутно перестроил Юту, отдав им Гобера и Митчелла. Во-вторых, он умеет строить рабочие и личные отношения с игроками. Ну и последнее, журналисты и люди из организации Денвера отмечали его умение сплотить команду в критические моменты. Об этом говорит тот факт, что несмотря на тяжелейшую ситуацию с травмами в последние два года Наггетс не сломались и выдали действительно максимум. К очевидным ошибкам Коннелли можно отнести контракт Портера мл., однако можно понять почему Портер получил этот контракт, тренд на больших снайперов в самом разгаре, жаль у спины Портера другие планы.
Итак, что мы имеем перед началом самого горячего межсезонья «Миннесоты» в последние годы?
У нас новый президент, известный своим умением находить перспективных молодых игроков и развивать их, у нас несколько новых функционеров, которые также специализируются на работе с молодежью, у нас один из лучших баскетбольных «бухгалтеров» в лице Гупты и хорошо зарекомендовавший себе главный тренер, у которого всегда есть пара идей в запасе. На мой взгляд наша стратегия ясна как никогда: ставка сделана на внутреннее развитие. Мы конечно будем участвовать во обсуждениях обменов, будем пытаться получить топовых свободных агентов, но исторически в Миннесоту игроки не приезжают, поэтому основной упор будет на драфт, развитие молодежи и обмены.
Разберем к примеру прошедший драфт 2022. Исходные данные: 19, 40, 48 и 50 выборы, то есть один выбор первого раунда и три выбора второго раунда. Одновременно приходят слухи, что мы интересуемся центровыми, называются имена Клинта Капелы и Майла Тернера. Далее (следите за руками) мы отдаем наш 19-й выбор и выбор второго раунда 2023 года в Мемфис и получаем 22-й и 29-й выборы первого раунда. Далее мы поднимаемся на драфте, обмениваем 29-й выбор и два выбора второго раунда и получаем 26-й выбор. Далее слегка восстанавливаем баланс будущих выборов второго раунда, обмениваем 40-й выбор на 45-й выбор и будущий выбор второго раунда, обмениваем 48-й выбор на будущий выбор второго раунда. Я запутался после первой комбинации, представьте, что это происходило в «прямом эфире», когда на каждое решение у тебя есть несколько минут и ситуация постоянно меняется. Что важно: во-первых, у нас был один выбор первого раунда, а получили мы в итоге два. Учитывая то, что цена на пики уменьшается с геометрической прогрессией по мере отдаления от Топ-3 драфта, это большой успех. К примеру, даже отдав все наши три выбора во втором раунде 40, 48 и 50 мы бы не смогли получить выбор первого раунда, а Лейкерс купили 35-й пик просто за кэш. Во-вторых, Мемфис в качестве торгового партнера был выбран не случайно, это одна из двух команд на драфте, у которой было два низких выбора в первом раунде и исторически подтвержденное желание не платить налоги. Ну и последнее, вспомним, что мы искали центрового перед драфтом и тогда все сюжетные линии сходятся. Я более чем уверен, что условный Тернер или Капела стоили бы нам один выбор первого раунда и удобный, истекающий контракт. То есть в наших условиях это Бизли и выбор первого раунда. При этом условному Тернеру, играющему за 18 млн, нужны минуты, нужен мяч, чтобы заработать на новый контракт в 2023-м году. Учитывая эти факторы, Коннелли и его штаб проворачивают описанную мною выше «многоходовочку» на драфте и получают двух наиболее готовых игроков, на двух проблемных для нас позициях, мы выбираем лучшего блокирующего центрового на драфте – Уокера Кесслера и самого готового к НБА 3&D игрока Уэнделла Мура.
Еще раз, вместо того чтобы отдать одного ролевика и выбор первого раунда за Тернера, который через год попросит новый контракт, мы получили двух игроков, которые считаются лучшими защитными проспектами на своих позициях.
Таким образом мы видим, как будет развиваться «Миннесота» в ближайшие годы, сейчас новые владельцы закладывают фундамент, начинают с правильных вещей: продлили тренера, который показал результат, переманили нового президента, который нашел MVP регулярки и построил вокруг него симпатичную команду, сохранили Гупту, наняли специалистов по работе с молодыми игроками. Это складывается в стабильность, устойчивость организации, которой у «Миннесоты» никогда не было из-за постоянной смены функционеров, главных тренеров, а иногда и трагических событий. Сейчас в организации понимают какая работа нам предстоит и именно этот подход позволит им выйти из бесконечного баскетбольного «круговорота Сансары».
За сим прощаюсь, всем здоровья и интересного межсезонья! Подписывайтесь на мой телеграм-канал, за это баскетбольные боги дают плюс в карму!
Фото: Gettyimages.ru/Justin Ford / Stringer; REUTERS/Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports; twitter.com/Timberwolves
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