«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе

Шанс для каждого или шоу?

Казахстанское футбольное реалити-шоу «Super Bol» стартовало 9 июля на телеканале «Qazsport». Из 6500 желающих группа тренеров и скаутов во главе с Давидом Лорией и Саматом Смаковым выбрала 50 игроков, которые попали в телевизионный проект, а позже получат шанс заключить профессиональный футбольный контракт. В течение двух месяцев под руководством Смакова футболисты проходят сборы на базе Казахстанской федерации футбола в Талгаре.

Автор Sports.ru поговорил с главным продюсером и автором шоу – известным российским футбольным агентом и скаутом Аланом Прудниковым о целях реалити-шоу и шансах участников стать профессиональными футболистами. Также Алан рассказал в чем уникальность казахстанского проекта и почему он считает, он считает казахстанским сильнее, чем на российском шоу.

«Проект не только находит новых футболистов, но и несет образовательную функцию»

- Многие отмечают, что у «SuperBola» крутые картинка, монтаж, шикарно сделанное шоу, но есть вопрос к спортивной составляющей. Насколько реально, что часть этих ребят заиграет в большой футбол? Что это не просто красивое шоу на два месяца?

- Если брать мировую статистику, то на один профессиональный контракт приходится тридцать тысяч футболистов. Получается, всего два процента парней достигают успеха. Я понимаю скепсис тех, кто считает, что это просто хорошее шоу и у парней не получится стать профессиональными футболистами. Я надеюсь, у нас получится их разочаровать. Система внутри проекта работает следующим образом: мы готовим парней так, чтобы они максимально соответствовали на выходе качествам как физическим, так и психологическим для того, чтобы показать свой максимум на просмотрах в клубах.

Данные по всем матчам, которые они проведут в рамках проекта, будут залиты в Instatscout. Их можно в любой момент посмотреть скаутам, агентам, спортивным директорам, профессионалам, а также самим спортсменам. Может быть и так, что еще до конца проекта какие-то клубы заинтересуются ребятами согласно их видеонарезкам и статистическим показателям.

В любом случае, в конце шоу, мы сделаем так, что те, кого не отберут клубы, благодаря связям нашей команды окажутся в большом футболе. Конечно, кого-то могут разглядеть клубы, но свою работу сделаем и мы: есть участники, которых мы знаем куда предложить и кому показать.

Так было в российском проекте: 11 игроков сразу получили контракты и еще 6 ребят подписали договоры после шоу. Цель проекта – дать шанс.

- А что будет с ребятами, которые прошли через это шоу, но не подписали контракта? Вы показываете им другие возможности, а через два месяца им придется вернуться к своей обычной жизни. Не будет ли это еще большим ударом для пацанов?

- Даже если у ребят не получится стать профессиональными игроками, проект все равно меняет жизни людей. У нас два парня после проекта в России открыли свои футбольные школы, хотя ни до, ни после не были профессионалами. Один открыл в Сочи, другой в Москве. Другие ребята пошли учиться в тренеры и уже работают сейчас, один парнишка стал судьей.

Проект не только находит новых футболистов, но и несет образовательную функцию. Мы даем не только футбольное образование, но и учим многим жизненным вещам, расширяем кругозор, прививаем дисциплину. Поэтому даже если за два месяца, большую часть не сможем сделать футболистами, постараемся дать им те знания, которые помогут им в будущем,

Честно говоря, у многих ребят на проекте проблемы с уважением к старшим, к персоналу базы, есть трудности с дисциплиной, распорядком и многими другими вопросами. Ребята уже больше двух недель на базе, но многие вопросы, связанные с дисциплиной до сих пор не решены.

Проект в футбольном плане подготовит ребят на 70 процентов. Мы не сможем выжать из них максимум по причинам здоровья и физических возможностей. На этих 70 процентах они поедут на просмотры, кто-то подпишет контракты. Чтобы потом подтянуть оставшиеся 30 процентов уйдет год-два. Они будут этого добиваться в тех клубах, где они окажутся. Организм так устроен, что ты не можешь стать профессиональным футболистом за пару месяцев. Повторюсь, основная задача поработать над их интеллектом, как футбольным, так и обычным. Отчасти именно поэтому мы изъяли у них сотовые телефоны, планшеты и лишили их доступа во внешний мир. Мы запретили все звонки с базы и на базу, так что для них внешний мир отключен.

- После российского проекта многие участники получили контракты, но через год все равно остались вне профессионального футбола. Это проблема ребят, что не смогли закрепиться?

- Еще раз скажу, наша задача – дать шанс. Мы не можем проживать всю жизнь за них. Можно обмануть наш проект, даже можно обмануть команду, которая подпишет с тобой контракт, но футбольное поле не обманешь. Когда ты выходишь на поле, там все видно. Те ребята, которые подписали контракты, а через полгода или год с ними его расторгли, у них разные причины. Кому-то здоровье не позволило стать профессионалом, у кого-то другие причины.

Но казахстанский кастинг ребят более сильный, чем тот, что у нас был в России. Поэтому я надеюсь, что у ребят будет больше шансов закрепиться в большом футболе. Важно понимать, у нас всего два месяца. Ни у кого нет времени год тренировать и готовить ребят. Был бы год, мы бы достигли потрясающих результатов.

Но я бы сосредоточился на хороших факторах проекта. К нам приходят ребята, у которых почти ничего нет за душой, и мы даем возможность начать зарабатывать. У нас в России есть двое ребят, которые получали по 10-15 тысяч евро в месяц. С нуля получать такие контракты и иметь возможность какое-то время кормить свои семьи – это потрясающе. Один наш участник дошел до уровня Лиги Европы и играл в матче против «Бордо», а также в Высших Лигах Латвии и Украины.

Я смотрел двенадцать разных футбольных проектов по всему миру, которые сделаны в той же концепции, что и наш. В каждой стране один победитель. Один из немногих победителей таких шоу, который стал победителем это Фелипе Кайседо, который играл в «Манчестер Сити», «Лацио» и «Локомотиве». Но он всего один победитель. В Италии было крутое реалити-шоу, победитель, которого получает контракт в системе миланского «Интера».

Поэтому я и спортивный продюсер шоу Вадим Барламов придумали идею, чтобы победитель был не один. У нас 25 участников основной команды и 25 человек в резерве и будет всего один победитель? Что за бред?! Я легко могу сейчас позвонить в какой-нибудь топ-клуб и выбить один контракт. Но куда девать 49 других участников? Я хочу, чтобы у каждого был шанс.

«Для меня футбол Гвардиолы, Романцева, Бескова и Муханова – это одна магия»

- У ребят есть возможность после проекта воспользоваться вашими услугами и советами?

- У всех ребят есть мой личный номер. Они всегда могут мне позвонить. Даже спустя годы ребята из российского проекта присылают мне куски своих игр, и я всегда помогаю советом, даю оценку их игре. Мы привязываемся к ребятам, они нам как дети. У меня в жизни не было такого шанса. Если бы он был, я постарался сделать все возможное, чтобы им воспользоваться.

- При этом ваш отец известный в прошлом футболист.

- Да, у меня папа – олимпийский чемпион, чемпион СССР, известный вратарь – Алексей Прудников. У нас в семье очень четкое разделение на отец в семье и отец в футболе. Поэтому моими футбольными делами занимались другие агенты и в других странах. Я не любитель жаловаться или чего-то просить. Я из тех людей, которые сами достигают успеха. Все мои проекты, все мои компании – это команда единомышленников, которые верят в то, что я делаю.

- Насколько хорошо вы знаете казахстанский футбол?

- Довольно давно моя компания работает на казахстанском рынке. Один из наших клиентов – это Саша Марочкин. Он обладает уникальным футбольным и жизненным опытом, который он обязательно передаст ребятам на нашем шоу. Его история – это и есть проект «Super Bol». Он олицетворение того, что можно стать высокооплачиваемым футболистом, изменить свою жизнь и играть в сборной Казахстана при большом желании и хорошей команде вокруг себя.

Я не особо люблю говорить о своих клиентах, но чемпионат Казахстана для меня не чужой. Я влюбился в него, когда Владимир Васильевич Муханов руководил в золотые годы «Актобе». Как раз Самат Смаков играл в том составе. Это тот футбол от которого я кайфую и ради которого я в агентском бизнесе.

Одна из наших первых сделок в Казахстане была сделана с моим партнером Рустамом Раджабовым – мы отдали Сергея Ковальчука в «Актобе». Тогда я первый раз в жизни увидел, что и в Казахстане можно играть в спартаковский футбол. «Спартак» для меня не просто клуб и было приятно увидеть в Казахстане футбол, который культивировал Олег Иванович Романцев и Константин Иванович Бесков. Я в свое время работал с такими тренерами, как Ромащенко, Цымбаларь, Юран, Морозов и Родионов. Я пропитан спартаковским футболом. Для меня футбол Гвардиолы, Романцева, Бескова и Муханова – это одна магия. С тех пор я люблю казахстанский футбол. Теперь я вдвойне рад, что вместе с партнерами мы делаем шоу в Казахстане.

Фото: ФК «Актобе», Матч ТВ, ФК «Кайсар»