2,5 решения Кноблауха, которыми «Эдмонтон» перевернул серию с «Далласом»

Бонус: возвращение Перри.

Восемь из последних девяти шайб в финале Запада забросил «Эдмонтон».

Семь из восьми до этого было у «Далласа» - так «Старс» сравняли счет в серии и вышли вперед. Спустя четыре дня расклад перевернулся радикально: «Ойлерс» доминируют по игре, они больше – намного больше – забивают, они идут к финалу.

Дело не в погоде, не в серии случайностей и не во внезапном развале «Старс». Тренер «Эдмонтона» подготовил почву для переворота конкретными решениями.

Решение 1. Собрать топ-9

Суперсила этого «Далласа» – глубина состава. В нем нет очевидного пика в виде хотя бы одного бомбардира на 40+ голов в сезоне, зато есть куча бомбардиров на 20+ голов – их столько, что хватает сразу на три звена.

Это позволяет «Старс» сохранять достаточно высокое качество решений на протяжении всего круга смен (не забывайте, что иногда четвертая тройка может пропустить свою смену – и на лед снова выйдет первое) и, как следствие, напрягать защиту соперника.

Напрягать не то чтобы страшно, но перманентно.

«Ойлерс» со старта финала Запада выкатили грандиозную скорость, и «Далласу» было где-то тяжело – но потом сказывалось давление на Нерса и компанию, которые, как вы знаете, не безгрешны.

Кноблаух посмотрел и превратил классическую верстку своего состава (с топ-6 и боттом-6) в копию того, что выкатывают «Старс» – с топ-9 и боттом-3. То есть три качественных созидательных звена и одно рабочее.

Ресурсы у «Ойлерс» сейчас есть – тут ведь и подобранный когда-то Кэйн и Хенрик, пришедший на дедлайне.

Как результат: все три звена «Далласа» встречают качественное сопротивление, «Ойлерс» больше владеют шайбой и их очевидно посредственная защита (плюс обычный вратарь) переживают меньше стресса.

Процент созданных ожидаемых голов у каждой тройки «Эдмонтона» отражает этот прогресс лучше всего.

Бонус на 0,5. Поставить Перри во второе звено

Вот почему быть тренером лучше, чем журналистом – у тебя гораздо больше информации об игроках.

По итогам первых двух серий «Эдмонтона» я смирился с мыслью о том, что Кори Перри больше не игрок уровня плей-офф. Огромная проблема – резкость и скорость. От него очень легко убегают примерно все действующие хоккеисты (ну, кроме Джо Павелски), и пугающее число его смен в серии с «Ванкувером» приводили к затяжным отрезкам позиционной обороны, в которой Перри тоже не то чтобы блещет.

Но для создания топ-9 нужен скилл и в этом смысле Перри нужен был Кноблауху – и тот придумал схему со звеном Маклауд (скорость) – Драйзайтль (скилл + скорость) – Перри (скилл). В котором Маклауд отвечает за скоростную работу, Драйзайтль за шайбу, а Перри – за атмосферу.

Результат: Перри и Драйзайтль отлично провели четвертый матч и вполне убедительно – пятый.

Перри вернулся на все сто – причем не в глубину, а прямо во второе звено. Скорость ветеранов «Далласа» оказывается для него приемлемой и больших проблем (на этом этапе) в его смены нет.

Решение 2. Заменить Деарне Бробергом

Перестановки в третьей защитной паре редко бывают значимыми, но, кажется, финал Запада-2024 – тот момент, когда мелочей не бывает.

Винсент Деарне – неплохой в целом защитник именно для третьей пары: он большой и с характером (то есть готов блокировать броски), но он очень плох на шайбе. Отсюда какое-то дополнительное количество потерь, дополнительное количество атак и лишние минуты контроля у соперника.

«Ойлерс» сейчас важен каждый лишний хороший пас, который не заканчивался бы потерей – и Броберг готов эти пасы делать. Он не изменил картину глобально, но вносит свой вклад как раз вот такими разумными действиями с шайбой.

И уже успел забить важнейший гол.

До начала серии шансы «Далласы» выглядели симпатичнее, но теперь именно ему надо искать в себе внутренние ресурсы для того, чтобы вернуться.

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Фото: AP /Julio Cortez