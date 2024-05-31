«Рейнджерс» – без большинства всю серию с «Флоридой». Сейчас это стало проблемой

Панарин и компания на грани.

«Рейнджерс» начали пятый матч так, будто договорились точно его взять (и ведь наверняка договорились): сильный старт, 5-0 по моментам на первых минутах – это все отличается от привычного старта игры в восточном финале.

Но само по себе такое начало ничего не изменило глобально. За три первых матча в серии ситуация на льду устаканилась и стабилизировалась – есть ощущение, что дальше все будет примерно так же, как было, и весь вопрос лишь в деталях, эпизодах, реализации.

Сильные стороны «Флориды»: позиционное давление, позиционная защита и вратарь.

Сильные стороны «Рейнджерс»: позиционная защита, вратарь, атаки с ходу и большинство.

Да, у «Рейнджерс» будут неплохие отрезки с инициативой – но их не может быть много, и стратегического преимущества команда в этих отрезках не получит. Нужно, чтобы работало то, что должно.

Атаки с ходу дотащили команду Лавиолетта до двух побед. Даже больше – в пятом матче Зибанежад и Крайдер убежали из меньшинства и сделали счет 1:0.

Но вот в большинстве... Лучше слов тут сработает таблица.

Да, у «Рейнджерс» один гол за 25 минут. Да, «Флорида» довольно чисто справляется с бригадой Панарина.

Да, «Рейнджерс» справляются хуже, но у «Флориды» есть и другие ресурсы достижения победы. «Рейнджерс» от своего большинства зависит намного сильнее. Пускай даже оно не подлетает до показателей «Эдмонтона» – сгодится и точечная реализация. Через большинство «Рейнджерс» управляют игрой – если гол приходит, когда он нужен, то без разницы, сколько неудачных попыток было до.

У «Рейнджерс» порядок с попытками – но гола нет.

Я бы не сказал, что первая бригада проваливается и ее срочно нужно расформировывать. Все играют, все стараются, замыслы видны. «Пантеры» элитно создают плотность вокруг Панарина – и тот вынужден уходить из стандартных для него точек, а про бросок Зибанежада слева Бобровский знает лучше самого Зибанежада – поэтому первая спецбригада «Рейнджерс» постоянно в поиске.

Это не провал, это поражение в равной борьбе с равными шансами. «Рейнджерс» способны забивать в большинстве, у них одна из самых гармоничных спецбригад на планете, но противник энергичен и силен, у противника есть грандиозный инопланетянин со шведским гражданском Форслинг.

И расформировывать эту бригаду не стоит – ей самой, своими ресурсами нужно придумать что-то такое, что удивит опытную защиту «Флориды». Хватит и одного раза, но он нужен обязательно.

Без большинства «Рейнджерс» недостойны финала.

Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова