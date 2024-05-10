«Каролина» шла за кубком, но летит 0-3. Ответ простой: катастрофа в атаке и неравных составах

Спойлер: Кузнецов не помогает.

Блокбастеры бывают и такими. Три великих матча. Три очень близких матча.

«Рейнджерс» и «Каролина». Претендент на претендента. Ахо против Зибанежада. Свечников против Панарина. Ремпе против всех. Стойкий запах седьмого матча разливается в воздухе – еще до начала серии.

Сыграно три матча – и «Рейнджерс» ведут 3-0. Все очень близко, все очень напряженно, но 3-0.

Как такое вообще возможно – тем более в серии равных соперников? Почему вы еще не подписаны на мой телеграм ?

«Каролина» супер при 5-на-5. Но... в этом нет смысла

Все силы в этой серии «Каролина» бросает на то, чтобы прижать «Рейнджерс» при 5-на-5. Это не заготовка, а скорее фирменный знак хоккея «Харрикейнс»: в силовой манере уничтожить соперника, прижать его к бортам и подождать, пока шайба сама залетит в ворота.

Это суперскилл команды Бринд’Амора. В НХЛ сейчас нет никого, кто может быть на равных с «Каролиной» в силовой работе (может быть, «Флорида», но не уверен).

«Харрикейнс» садятся на защитников «Рейнджерс», когда те находятся за воротами, и с большой вероятностью превращают стандартный раскат соперника в потерю. Панарину приходится спускаться максимально вниз, чтобы с боем вытащить шайбу из своей зоны.

Это все работает и работает, скорее, прекрасно: шел третий матч и по голам в равных составах «Каролина» вела 7-4. Даже проиграв этот третий матч, «Харрикейнс» ведут 8-6.

Но проблема в том, что игра при 5-на-5 – и без всякого внешнего напряжения самая слабая сторона «Рейнджерс». Эта удивительная команда создана, чтобы в равных составах терпеть, выживать и по возможности отстреливаться огнестрельными контратаками.

«Рейнджерс» лишь 22-я команда регулярки по ожидаемым голам на 60 минут. Еще раз: двадцать вторая! Контролируя шайбу в равных составах, они креативны и опасны для соперника где-то на уровне «Монреаля», «Баффало» и «Тампы» (что весной-2024 не комплимент).

Но у этой цифры есть и продолжение. Будучи 22-ми по xGF/60 «Рейнджерс» стали первыми в таблице по очкам во всей НХЛ. Они взяли «Президент Трофи» будучи 22-й командой лиги по опасности при 5-на-5.

То, что на первый взгляд выглядит уязвимостью, на деле оборачивается суперсилой: 22-е место в этой таблице подчеркивает, хоккей какого уровня Панарин и компания выдают в защите и во всех прочих форматах.

«Каролина» системно борется с классической possession team типа «Чикаго»-2015, «Питтсбурга»-2016/17 или «Вашингтона»-2018. Но «Рейнджерс» не такие. Вообще не такие. Во-о-о-обще не... ну вы поняли.

«Рейнджерс» – силовая и агрессивная команда, но в средней зоне она без проблем садится в глубочайшие 1-3-1 – и Джейсон Труба готовится принимать вброс соперника, потому что с шайбой этот забор не преодолеть.

Атакуют Панарин и компания в те моменты, когда соперник не готов или уязвим – и атакуют кинжально.

Но при 5-на-5 это строго и качественно обороняющаяся команда. Ее цель – просто выжить и отбиться. Ее цель – зачистить пятак, поймать как можно больше бросков и, если какие-то дошли до Игоря, не допустить добиваний. Это у команды Лавиолетта получается шикарно – что в равных составах, что в большинстве.

Но на большее при 5-на-5 эта команда не претендует.

«Каролина» тратит кучу сил на то, чтобы побороть призрака, ветряную мельницу, несуществующего соперника, которого она придумала сама. Реальный соперник выносит технику из дома «Каролины» через окно – что и делает последние три года.

Сильнейшие качества «Рейнджерс» видны во весь рост

Талант Панарина, Зибанежада, Крайдера, Лафреньера и Трочека нацелен туда, где его сложнее всего контролировать: неравные составы и турбулентные ситуации, возникающие после потерь, перехватов, отскоков и просто недостаточно классных решений соперника.

В первом матче «рейнджеры» реализовали два большинства за 9 и 11 секунд – сразу после вбрасывания, когда бригада «Каролины» (которая к большинству Панарина, очевидно, готовилась) еще не расставилась в защитный блок.

Второй матч «Рейнджерс» забрали тоже в большинстве, но не после какого-то розыгрыша: раз бросок, два бросок и Трочек выныривает из-за ворот с банальным тычком.

В третьем матче «Каролина» идеально отработала по чужому большинству, но в тех самых турбулентных ситуациях была просто разбита. Потеря в чужой зоне, потеря в своей зоне – и Крайдер / Зибанежад / Панарин включают скорость, зажимают кнопку смекалки и доводят эпизод до броска в упор. Или легкого тычка. Или незаметного подставления. В общем, делают что-то, что подходит для этой уникальной ситуации.

Это преимущество «Рейнджерс» не очень здорово перекладывается на язык хоккейных систем, но при этом оно выглядит вполне системно – и на фоне «Каролины» прям бросается в глаза.

«Каролина» хочет все сделать по учебнику и затолкать шайбу в ворота вместе с Шестеркиным и всеми его друзьями.

«Рейнджерс» не смогли соорудить звенья, способные доминировать при 5-на-5, но у них полно сообразительных хоккеистов, которые в микроэпизодах готовы переигрывать кого угодно. Не за счет какого-то плана, а на интуиции. На реакции. На чтении эпизода.

Это достаточно рисковый подход к хоккею, но он гораздо более жизненный. Тренеры и менеджеры команды компенсировали этот подход грандиозно качественным планом без шайбы – и вот вам 7 побед подряд в плей-офф.

«Рейнджерс» в чем-то напоминают брагинскую сборную России, которая строго играла без шайбы и как придется с ней – просто помножьте исходные данные на уровень исполнителей и качество системной проработки.

Смертельная болезнь этой «Каролины» – бессилие в атаке

Не думал, что напишу, но уж что есть: на этом этапе можно забыть про Евгения Кузнецова. В этой серии видно, что сейчас он не готов влиять на результат в разборке команд из топ-4 НХЛ. Три из трех его подхода к шайбе заканчиваются замедлением, два из трех приводят к потере.

В его лице «Каролина» не получила то, на что в теории рассчитывала.

В остальном все без изменений: «Харрикейнс» примитивны и академичны в атаке. Слишком примитивны и слишком академичны. Генцел дал качества в завершении, но он не великий хоккейный мыслитель, который перестроит структуру позиционного нападения. Эта структура осталась той же самой – и она бессильна против качественной защиты (например, как у «Рейнджерс»): расставились по периметру и атакуем прямыми бросками.

В большинстве – то же самое. В исполнении самых изобретательных игроков «Каролины», что уже раздражает.

Как думаете, каковы шансы, что Ахо забьет отсюда Шестеркину?

Я тоже думаю, что шансы невелики.

И чем важнее момент – тем академичнее атака «Харрикейнс». Тем яростнее они вкладываются в игру работой ног. Которая на выходе не дает ничего. Какой уже год подряд?

В третьем матче у «Каролины» было 9 минут большинства. 11 бросков. 10 моментов. 3 момента повышенной опасности. И – да – 0 голов. Этот матч мог быть выигран командой Бринд’Амора с некоторым запасом.

Но он проигран.

«Рейнджерс», как и «Флорида» год назад, обыгрывают «Каролину» потому что играют в хоккей, а не проходят выдуманную полосу препятствий, как сами «Харрикейнс».

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Фото: East News /AP Photo/Chris Seward, BRUCE BENNETT/Getty AFP