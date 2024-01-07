На МЧМ теперь доминируют не только канадцы, но и американцы. Почему?

Есть версия.

На старте 2024-го у шведов была прекрасная возможность прервать беззолотую серию на МЧМ: на домашнем турнире они выглядели хорошо и вышли в финал. Соперник – США.

Шло вроде бы неплохо, но концовку откровенно слили: Ховард, Леонард и, дайте набрать воздуха, Мак-гро-ар-ти увеличили количество американских шайб вдвое. Получилось 6:2 – и грустная шведская серия продолжилась. Последнее их золото было в 2012-м, они без победы уже 12 лет.

Продолжилась при этом и другая серия.

С 2020-го главная посудина молодежного хоккея не покидает пределов Северной Америки (окей, вторая после Кубка Харламова): два золота у США, три – у Канады.

В последних 12 турнирах, начиная с уфимского МЧМ-2013, золото доставалось североамериканцам девять раз (еще трижды его вырывали финны).

История МЧМ в принципе состоит из серий канадского доминирования, так что тоже мне новость – но сейчас мы, кажется, не очень удобно расположились на диване новой эпохи, когда доминирование перестало быть только канадским. И стало североамериканским.

МЧМ-2024 – прекрасная иллюстрация: Канада чудесным образом поскользнулась на рикошете от Бонка-младшего (который, в отличие от отца, канадец) – и путь для европейской победы был открыт. Но всех переиграли американцы.

Есть ли в этом какая-то закономерность? И можно ли ее как-то объяснить?

Я думаю, что закономерность есть, и моя версия, откуда она взялась, не понравится нашим постоянным читателям из ФХР, потому что идет вразрез со старообрядческим представлением о молодежном хоккее.

Если бы мы жили в 1980-х, то про победы США и Канады говорили б примерно так: «Ну вот, в Америке взялись за систему детского и молодежного хоккея» – и, наверное, в те годы, это было правдой.

В разгаре 21 века Канаду и тем более США, как мне кажется, вперед тащит развитие их внутренних хоккейных индустрий. С Канадой тут более-менее понятно, и очертания ее величия мы ежегодно наблюдаем на взрослом чемпионате мира. А про США мы говорим меньше – и вот есть прекрасный повод.

Кажется, мы незаслуженно упускаем одну важную штуку. Последние 20 лет расширение НХЛ – это расширение американской части лиги. Да, оно происходит не так быстро, как в России, где за пару лет без проблем могут появиться сразу «Сочи» и «Адмирал», но там есть определенная стабильность – у клубов большие арены, эти арены скорее наполняются, и клубы становятся полноценными участниками НХЛ. От первого матча «Вегаса» до его победы в Кубке Стэнли прошло всего шесть лет.

И да, существенную часть рабочих мест в американских организациях занимают канадцы – посмотрите на чемпионский состав «рыцарей» – но и американцы там есть. И на арены ходят американцы. И туда ходят семьи. Туда ходят дети. Больше людей заражается хоккеем. Становится больше любителей. Они активнее покупают экипировку (про рост прибыли в детских секциях я уже молчу).

В хоккее растет число рабочих мест – и еще больше растет предложение. Растет конкуренция за каждое рабочее место – растет качество претендентов.

Все эти факторы трудно оценить в абсолютных единицах, но для меня главная иллюстрация американского хоккейного успеха – это семья Хьюзов.

Три топ-игрока НХЛ в одной семье – как это? Генетическое чудо? Потрясающий успех USNTDP?

Все гораздо проще – и видно на сайте Eliteprospects.com. Маму Джека, Люка и Куинна зовут Эллен, она играла в женской NCAA и на женском чемпионате мира. Их отца зовут Джим, и за сборную США он ездил на Кубок Шпенглера, а тренером по развитию игроков работал в том числе в «Торонто Мэйпл Лифс».

Кроме того, несколько их родственников также засветились в разных лигах разного уровня – в том числе и NCAA. В общем, Хьюзы – это хоккейная семья в квадрате. Родители гениев сами погрузились в хоккей, играли в него, не добились топовых результатов, но узнали много полезного, поработали в нем и помогли детям стать тем, кем они в итоге стали.

Для того, чтобы система работала так, нужна не пропаганда хоккея по всей стране, а просто рабочие места. В США таких рабочих мест каждый год становится больше – и результаты этого мы видим много где, но и в финале МЧМ тоже.

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Фото: Daniel Stiller/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Ethan Carins/The Canadian Press via AP, AP Photo/Tony Gutierrez