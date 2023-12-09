Кучеров и Панарин – наши главные звезды в НХЛ. Они долго были в тени Овечкина и Малкина

Новый формат русских топ-хоккеистов.

Не знаю, как для вас, а для меня последний месяц выглядит так.

Глядя на эту гонку, думаю о двух вещах:

1) Все это веселье происходит без Коннора Макдэвида, забуксовавшего левым задним колесом на старте сезона. Так гонка бомбардиров НХЛ, конечно, выглядит поинтереснее, но он ведь не может не вернуться.

2) Как-то я упустил момент, когда Панарин и Кучеров стали (или остались, или поищите какой-нибудь другой подходящий глагол) главными нашими суперзвездами НХЛ.

Они в лидерах всех возможных гонок, они реально хороши – и они оба поднажали в этом сезоне (эксперты и журналисты отмечают, что оба прибавили в смысле завершения), оба – безальтернативные лидеры своих команд. Имена обоих – гремят.

«После пары сезонов оглядки на свою репутацию плеймейкера, Панарин решил снова начать забрасывать шайбы в сетку. Он снова стал кандидатом на звание MVP», – пишут про Панарина обозреватели The Athletic Дом Лусчишин и Шон Джентилле.

«Тампа» должна сделать большой шаг вперед в течение трех оставшихся четвертей сезона. Никита Кучеров не может тащить команду один», – добавляют они про Кучерова.

И есть ощущение, что это редкий момент, когда невозможно не согласиться с патриархом отечественных лент новостей Александром Кожевниковым: «Кучеров и Панарин – лица России в современной НХЛ. Им не делают громкую рекламу, но они достойны этого звания».

По поводу рекламы – в самую точку, и это вполне объяснимо.

Никита и Артемий в порядке уже достаточно давно (Кучеров был самым ценным игроком сезона-2018/19), но в смысле массового признания оба стали жертвами о-о-очень позднего старения суперзвезд предыдущего поколения – Малкина и Овечкина.

Панарин и Кучеров были первыми звездами сборной России на чемпионате мира-2017 – Малкин в это время выигрывал третий Кубок Стэнли, а Овечкин готовился к походу за первым.

Панарин и Кучеров были бы главными игроками сборной в Пхенчхане-2018 и в Пекине-2022, и на Кубке мира-2020 – и Россия бы увидела их в этом качестве по Первому каналу, и, скорее всего, наслаждалась бы комбинациями типа такой, но вот одна проблема: первые два турнира для НХЛ будто бы не существовали, а третьего – не было в принципе.

Их самое горячее время проходит исключительно в НХЛ; но тут же Овечкин со своими этими бесконечными голами.

И вот теперь, когда голы Овечкина встали на паузу (а может быть, это и не пауза), когда «Питтсбург» Малкина сжигает двигатели где-то далеко за линией плей-офф, когда Капризов чуть подсдал в «Миннесоте», картина стала очевидной.

Буре, Федоров, Зубов и Ларионов; Ковалев, Дацюк, Хабибулин; Ковальчук, Малкин и Овечкин – эстафетная палочка, прошедшая через все эти поколения, теперь в руках Кучерова и Панарина.

Конечно, в их компании сегодня находится и Василевский, лучший вратарь планеты, почти наверняка лучший вратарь в истории – и в этом смысле, возможно, он даже ярче обоих. Но ведь вратарей мы всегда оцениваем как-то отдельно – и про Васю надо говорить отдельно.

Рядом мог и должен был быть Евгений Кузнецов – и игрой в плей-офф-2018 он подавал на это мощнейшую заявку, но с тех пор его карьерная траектория шла только вниз. Сейчас даже как-то странно сравнивать.

В смысле тайминга нам не очень повезло, потому что и Кучеров, и Панарин уже перешагнули за 30 и в текущем статусе, скорее всего, пробудут не так долго, как парни перед ними. Но сам факт того, что два таких хоккеиста – безальтернативно главные наши суперзвезды в НХЛ, мне кажется невероятно полезным.

Тут надо объяснить. Понимаете, я всю жизнь прожил, глядя на космический хоккей двух своих ровесников – Малкина и Овечкина. Ковальчук старше на несколько лет, и его тоже можно включать в эту бригаду – он в нее очень здорово вписывается. Это хоккеисты, игра которых завораживала с самых первых их шагов.

Я знаю людей, которые видели Овечкина 17-летним и до сих пор преданно и яростно защищают честь Ови в сетевых схватках. Саше уже 38, он уже ну вообще не тот, но впечатление от него молодого до сих пор дарит людям энергию. Настолько мощную энергию, что я с ней не рискую лишний раз связываться.

Евгений Малкин сам немного пострадал от того, что оказался в одном временном плацкарте с таким пассажиром, но по факту его карьера от этого не пострадала и он до сих пор моментами показывает, насколько он невообразимый хоккеист. Все, кто видел чемпионат мира-2012, не забудут Малкина на нем никогда.

Это самые настоящие суперзвезды, их игра, голы и победы дали реальный толчок развитию хоккея в России – и в НХЛ. Но когда я вижу какой-нибудь проход молодого Малкина (или Овечкина, или Ковальчука), инстинкт мне шепчет: «Это невозможно повторить».

Мне кажется, невозможно мечтать о том, чтобы стать вторым Малкиным или Овечкиным. Вернее, мечтать можно – но никакой план тут не сработает. В обоих случаях мощнейший природный дар просто прошиб все преграды на своем пути. Вместе с Ковальчуком они просто появились – и получили все сразу.

Посмотрите на их первые сезоны в НХЛ :106 очков (Ови, 20 лет), 85 очков (Мал, 20 лет), 51 очко (Кови, 18 лет) – они просто зашли в лучшую лигу мира и стали там своими. Этим невозможно не восхищаться, но не представляю, как это может быть ориентиром.

Панарин и Кучеров – конечно, тоже безумно талантливые парни, но в их истории было разное.

Панарин не попадал в молодежку на МЧМ-2011 и поехал только благодаря Брагину, который разглядел его характер. У Кучерова была очень непростая история в ЦСКА.

В 20 лет Артемий неплохо играл в «Витязе», его заметила Казань – но в Казани он ничего не показал. Его первый сезон в СКА не был фантастическим.

Кучеров прошел всю вертикаль североамериканского хоккея – и юниорскую лигу, и АХЛ. Можете представить, чтобы Малкину пришлось доказывать что-то в фарм-клубе? Малкину, который в 19 лет был основным центром лучшей сборной России на Олимпиаде-2006!

Мне не хочется, чтобы вы приняли эту примерку за сравнение – типа «одним все досталось самим, а другие работали», или что «у одних море таланта, а других его нет». Любой суперхоккеист сочетает невероятный талант и такую же работоспособность.

Но путь на вершину у всех разный. Нет смысла выбирать какой лучше, но они разные.

Мы много лет наблюдали из невероятными игроками, которых невозможно не заметить, когда попал на их матч. В величии Малкина, Овечкина и Ковальчука (а так же, например, современных Макдэвида и Макара) очень много выдающихся физических данных, которые невозможно приобрести со временем.

Кучеров и Панарин не самые крупые, не самые быстрые, не самые сильные хоккеисты на свете. Обычные, в сущности, ребята. Их не замечаешь с первого взгляда.

Но их замечаешь, когда смотришь хоккей. Каким-то вещам у них точно можно научиться – как научились они сами. Чтобы раскрыть свой талант вот так, им пришлось доложить туда характера, доложить туда упорства и смирения, и самое главное – прокачать понимание игры, и своего места в игре. Это отличный ориентир и для следующих хоккейных поколений, и просто для людей, которых волнует вопрос саморазвития.

«Я всегда был маленьким, – говорил Артемий. – И мои амбиции меня толкали на то, чтобы выигрывать, забивать, отдавать. Мой мозг видит, что соперник в два раза больше меня – а, как правило, всю жизнь все вокруг были больше. Мне нет смысла завязываться с ним в борьбу, бежать куда-то. Мой мозг находил другие пути, как обыграть этого игрока».

Очень полезные слова, очень полезная для распространения история. И у нас таких – сразу две.

Фото: LARRY MACDOUGAL/STRLMD/Global Look Press; East News/AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Elise Amendola, BRUCE BENNETT/Getty AFP; Gettyimages/Martin Rose