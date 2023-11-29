В НХЛ есть почти все, что нужно. Но как же я скучаю по турниру лучших сборных!

Ностальгия по будущему.

Последние несколько дней открываю соцсети, чтобы проверить, где там Кори Перри, но сегодня в потоке грязных – и еще более грязных – слухов зазвучали восторги игрой «Оттавы» и «Флориды» – и я пошел изучать.

В итоге получил картинку дня: Мэттью Ткачак с некоторым количеством мейкапа от кулаков Зака Макьюэна сидит на штрафной скамейке «пантер», Брэди Ткачак – на штрафной скамейке «Сенаторс», а на это все смотрит их бабушка.

И я испытал знакомое чувство, которые испытываю примерно 3-4 раза в год – думаю, это же чувство регулярно испытываете вы. Глядя на какие-нибудь эпизоды, хайлайты, моменты и просто матчи НХЛ.

Мне очень захотелось увидеть братьев Ткачак в одной команде – и конечно же в одном звене. И захотелось не в том смысле, чтобы генменеджер «Флориды» приложил усилия и выменял Брэди на Сашу Баркова, а на одном конкретном турнире.

На одном конкретном турнире, где против звена с Ткачаками (кого бы поставить к ним третьим? Хьюза? Зеграса?) вышли бы, например, Кучеров и Панарин.

А в другом матче – Пойнт и Марнер.

Ну, вы поняли: мне захотелось выть от того, что мы уже 7 лет живем без турнира, где лучшие играют против лучших – и проживем без такого события неопределенное количество времени.

За почти десять лет с Сочи-2014 я избавился от кучи предрассудков, окутывающих турниры сборных. У меня больше нет иллюзии о том, что победа на них обязательна и что-то означает. Я научился не перегревать такие турниры ожиданиями. Я понял, что к результатам таких турниров следует относиться намного спокойнее, чем я относился раньше.

Более того: на самом деле, такие турниры не кажутся мне какими-то очень обязательными. Точнее – они не должны и не могут быть ориентиром. Развитие хоккея – дело ежедневное, и оно происходит в рамках клубных лиг.

Важный момент: у меня больше нет иллюзий по поводу возможностей сборной России на таком форуме. Я уверен, что все игроки отдадут себя полностью и к ним не будет вопросов, но когда видишь, что происходит с нашей тренерской мыслью и какова конкуренция в линии защиты и, кхм-кхм, центральной линии самой лучшей сборной России, думать о каком-то триумфе просто невозможно.

Еще более важный момент: сейчас, когда Кубку мира-2016 исполнилось 7 лет, это все неважно. Результаты, расклады сил и прочие формальности в отношении турниров с лучшими были важны, когда эти турниры шли потоком. Когда было понятно, когда будет следующий, и когда будет следующий после следующего.

Сегодня, когда мы на территории полной неизвестности, мне было бы достаточно просто самого факта, что США, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия и безусловно, безусловно Россия собрали своих лучших хоккеистов для серии настоящих хоккейных матчей.

Мне было бы достаточно просто увидеть вместе Капризова, Кучерова и Панарина (и Минтюкова, и группу из «Коламбуса», конечно) против сборной США (фантастический состав, разве нет? Мэттьюс, Хьюзы, Ткачаки, Хеллибак / Гибсон в воротах), против Канады (тут можно без комментариев).

Шведы, финны и чехи (Пастрняк!) ровно так же интересны – просто их перечисление получается не таким эффектным.

Такие турниры – в основном территория активного миротворчества, и НХЛ уже давно накопила материала для сотворения новой истории. Сменилось поколение, лига стала больше, в каждом клубе есть звезды, и все получают заслуженное внимание по отдельности; сейчас очень не хватает такого кроссовера, где привычные герои разных франшиз смешаются и объединятся под национальными флагами, чтобы подарить миру несколько волшебных дней.

Я понимаю, что в ближайшие годы этого не произойдет, как бы сильно НХЛ ни хотела бы что-то такое провести, я понимаю, что колонка тут ничем не поможет, но глядя на то, как в НХЛ бодаются братья Ткачак, как Михеев и Кузьменко отжигают в звене с Петтерссоном и как Гранлунд (да-да, Гранлунд) укладывает Овечкина…

Я не перестану представлять, каким удовольствием был бы такой турнир.

Фото: РИА Новости/Брюс Беннетт/Getty Images