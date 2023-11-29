В НХЛ есть почти все, что нужно. Но как же я скучаю по турниру лучших сборных!
Ностальгия по будущему.
Последние несколько дней открываю соцсети, чтобы проверить, где там Кори Перри, но сегодня в потоке грязных – и еще более грязных – слухов зазвучали восторги игрой «Оттавы» и «Флориды» – и я пошел изучать.
В итоге получил картинку дня: Мэттью Ткачак с некоторым количеством мейкапа от кулаков Зака Макьюэна сидит на штрафной скамейке «пантер», Брэди Ткачак – на штрафной скамейке «Сенаторс», а на это все смотрит их бабушка.
И я испытал знакомое чувство, которые испытываю примерно 3-4 раза в год – думаю, это же чувство регулярно испытываете вы. Глядя на какие-нибудь эпизоды, хайлайты, моменты и просто матчи НХЛ.
Мне очень захотелось увидеть братьев Ткачак в одной команде – и конечно же в одном звене. И захотелось не в том смысле, чтобы генменеджер «Флориды» приложил усилия и выменял Брэди на Сашу Баркова, а на одном конкретном турнире.
На одном конкретном турнире, где против звена с Ткачаками (кого бы поставить к ним третьим? Хьюза? Зеграса?) вышли бы, например, Кучеров и Панарин.
А в другом матче – Пойнт и Марнер.
Ну, вы поняли: мне захотелось выть от того, что мы уже 7 лет живем без турнира, где лучшие играют против лучших – и проживем без такого события неопределенное количество времени.
За почти десять лет с Сочи-2014 я избавился от кучи предрассудков, окутывающих турниры сборных. У меня больше нет иллюзии о том, что победа на них обязательна и что-то означает. Я научился не перегревать такие турниры ожиданиями. Я понял, что к результатам таких турниров следует относиться намного спокойнее, чем я относился раньше.
Более того: на самом деле, такие турниры не кажутся мне какими-то очень обязательными. Точнее – они не должны и не могут быть ориентиром. Развитие хоккея – дело ежедневное, и оно происходит в рамках клубных лиг.
Важный момент: у меня больше нет иллюзий по поводу возможностей сборной России на таком форуме. Я уверен, что все игроки отдадут себя полностью и к ним не будет вопросов, но когда видишь, что происходит с нашей тренерской мыслью и какова конкуренция в линии защиты и, кхм-кхм, центральной линии самой лучшей сборной России, думать о каком-то триумфе просто невозможно.
Еще более важный момент: сейчас, когда Кубку мира-2016 исполнилось 7 лет, это все неважно. Результаты, расклады сил и прочие формальности в отношении турниров с лучшими были важны, когда эти турниры шли потоком. Когда было понятно, когда будет следующий, и когда будет следующий после следующего.
Сегодня, когда мы на территории полной неизвестности, мне было бы достаточно просто самого факта, что США, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия и безусловно, безусловно Россия собрали своих лучших хоккеистов для серии настоящих хоккейных матчей.
Мне было бы достаточно просто увидеть вместе Капризова, Кучерова и Панарина (и Минтюкова, и группу из «Коламбуса», конечно) против сборной США (фантастический состав, разве нет? Мэттьюс, Хьюзы, Ткачаки, Хеллибак / Гибсон в воротах), против Канады (тут можно без комментариев).
Шведы, финны и чехи (Пастрняк!) ровно так же интересны – просто их перечисление получается не таким эффектным.
Такие турниры – в основном территория активного миротворчества, и НХЛ уже давно накопила материала для сотворения новой истории. Сменилось поколение, лига стала больше, в каждом клубе есть звезды, и все получают заслуженное внимание по отдельности; сейчас очень не хватает такого кроссовера, где привычные герои разных франшиз смешаются и объединятся под национальными флагами, чтобы подарить миру несколько волшебных дней.
Я понимаю, что в ближайшие годы этого не произойдет, как бы сильно НХЛ ни хотела бы что-то такое провести, я понимаю, что колонка тут ничем не поможет, но глядя на то, как в НХЛ бодаются братья Ткачак, как Михеев и Кузьменко отжигают в звене с Петтерссоном и как Гранлунд (да-да, Гранлунд) укладывает Овечкина…
Я не перестану представлять, каким удовольствием был бы такой турнир.
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Бой «Флориды» и «Оттавы» напомнил, что такое старая добрая НХЛ
Кучеров – лучший в лиге, но «Тампа» не выглядит идеально, как пару лет назад. Финиш близко?
Фото: РИА Новости/Брюс Беннетт/Getty Images
Да тут 2/3 сайта такие в футбольном разделе.
его канал на ютюбе - это вообще лучшая аналитика по НХЛ в ру-сегменте на мой взгляд.
Бушар, согласен - как защитник не фонтан. Но у него щелчок, как ни у кого другого. Если возьмут в сборную, может быть в первой пятёрке большинства вместе с Макаром. Не забывайте, что он сыгран с МакДэвидом в большинстве.
Насчёт американского нападения я и не спорю. Я же сам сказал, что амеры никогда ещё не были так сильны - спасибо USA Hockey National Team Development Program. У меня сын играл (у Старикова тренировался:), так что сам видел, сколько вкладывается в развитие хоккея.
Им этого Кубок Мира даром не нужен, они лучше посмотрят матч Амур - Магнитка
КМ 2004 мрак
КМ 2016 чуть меньший мрак
однако были обыграны США, Чехия и Швеция, а с Канадой сыграли 1-3 и 1-2 что в общем-то не без шансов.
Второе, как вы собрались проводить три серии подряд, хоть и до двух побед, за полторы недели? Это очень короткий срок. В идеале, групповой этап 2 по 4, потом перекрёстный полуфинал и финал в один матч, чтобы он был мегарейтинговым и было больше шансов на сенсацию андердога (согласитесь, на прошлом КМ Европа не имела никаких шансов против Канады в трёх матчах, а в одном более чем), что сделало бы кассу. Это не Кубок Стэнли, тут в один матч надо. Весь этот турнир реально за полторы недели провести.
Состав участников такого турнира определять на основании совокупного рейтинга за последние 4 чемпионата мира, чтобы случайные сборные, которые один раз выстрелили, не проходили.
А Джек Хьюз - да. Суперзвезда. Катание, не хуже МакДэвида. Немного мощи не хватает. На мой необъективный взгляд - второй в лиге. Очень надеюсь, что увидим их всех ещё то того, как Кросби закончит играть
2.Айкела,по моему скромному мнению,очень недооценивают.Он настоящая звезда.Вы забыли упомянуть братьев Ткачаков(Мэтт-уж точно звезда),Крайдер,Робертсон,Гюнцель,Томпсон,Келлер-глубина у них есть.
3.Я рассматривал только нападение(форвардов),хотя и у американцев есть Куинн Хьюз.Канадцы-фавориты однозначно,но американцы давно такой мощный состав,прежде всего в нападении,не имели...
МакДэвид > Хьюз
МакКиннон = Мэтьюз
По-моему, Поинт, Марнер, Кросби, Стамкос, Райнхарт в сумме лучше Айкела, Миллера, Ларкина, Боесера, Коннора. А ещё есть Шайфли, Марчесо, Стоун.
Это так, не разбирая позиций.
На самом деле, думаю, первая тройка с МакДэвидом будет создавать разницу. И защита, конечно. Большинство с Макаром и Бушардом будет убийственно.
В нападении МакДэвид сойдёт за двоих :). А остальных по позициям и тройкам если разбить, то получатся равные составы чисто по именам и статистике. Вратари, мы уже согласились, равные.
Но вообще, амеры сделали колоссальный шаг вперёд после создания USA Hockey National Team Development Program.
Им бы сыграть между собой три игры в финале кубка. Станет ясно тогда.
По остальным линиям у Канады оборона всё же посильнее будет. Нападение примерно равное если считать по звёздам, но у канадцев скамейка глубже. У амеров несколько временных звёзд типа Ларкина, Терри или ДеБриканта. К середине сезона, думаю, их показатели ухудшатся.
У Канады через год-два следующее поколение должно выстрелить - Бедард, МакТавиш. Перфети, Байфилд, У. Джонсон.