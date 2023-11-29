овечкин и седины
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В НХЛ есть почти все, что нужно. Но как же я скучаю по турниру лучших сборных!

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Ностальгия по будущему.

Последние несколько дней открываю соцсети, чтобы проверить, где там Кори Перри, но сегодня в потоке грязных – и еще более грязных – слухов зазвучали восторги игрой «Оттавы» и «Флориды» – и я пошел изучать.

В итоге получил картинку дня: Мэттью Ткачак с некоторым количеством мейкапа от кулаков Зака Макьюэна сидит на штрафной скамейке «пантер», Брэди Ткачак – на штрафной скамейке «Сенаторс», а на это все смотрит их бабушка.

И я испытал знакомое чувство, которые испытываю примерно 3-4 раза в год – думаю, это же чувство регулярно испытываете вы. Глядя на какие-нибудь эпизоды, хайлайты, моменты и просто матчи НХЛ.

Мне очень захотелось увидеть братьев Ткачак в одной команде – и конечно же в одном звене. И захотелось не в том смысле, чтобы генменеджер «Флориды» приложил усилия и выменял Брэди на Сашу Баркова, а на одном конкретном турнире.

На одном конкретном турнире, где против звена с Ткачаками (кого бы поставить к ним третьим? Хьюза? Зеграса?) вышли бы, например, Кучеров и Панарин.

А в другом матче – Пойнт и Марнер.

Ну, вы поняли: мне захотелось выть от того, что мы уже 7 лет живем без турнира, где лучшие играют против лучших – и проживем без такого события неопределенное количество времени.

За почти десять лет с Сочи-2014 я избавился от кучи предрассудков, окутывающих турниры сборных. У меня больше нет иллюзии о том, что победа на них обязательна и что-то означает. Я научился не перегревать такие турниры ожиданиями. Я понял, что к результатам таких турниров следует относиться намного спокойнее, чем я относился раньше.

Более того: на самом деле, такие турниры не кажутся мне какими-то очень обязательными. Точнее – они не должны и не могут быть ориентиром. Развитие хоккея – дело ежедневное, и оно происходит в рамках клубных лиг.

Важный момент: у меня больше нет иллюзий по поводу возможностей сборной России на таком форуме. Я уверен, что все игроки отдадут себя полностью и к ним не будет вопросов, но когда видишь, что происходит с нашей тренерской мыслью и какова конкуренция в линии защиты и, кхм-кхм, центральной линии самой лучшей сборной России, думать о каком-то триумфе просто невозможно.

Еще более важный момент: сейчас, когда Кубку мира-2016 исполнилось 7 лет, это все неважно. Результаты, расклады сил и прочие формальности в отношении турниров с лучшими были важны, когда эти турниры шли потоком. Когда было понятно, когда будет следующий, и когда будет следующий после следующего.

Сегодня, когда мы на территории полной неизвестности, мне было бы достаточно просто самого факта, что США, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия и безусловно, безусловно Россия собрали своих лучших хоккеистов для серии настоящих хоккейных матчей.

Мне было бы достаточно просто увидеть вместе Капризова, Кучерова и Панарина (и Минтюкова, и группу из «Коламбуса», конечно) против сборной США (фантастический состав, разве нет? Мэттьюс, Хьюзы, Ткачаки, Хеллибак / Гибсон в воротах), против Канады (тут можно без комментариев).

Шведы, финны и чехи (Пастрняк!) ровно так же интересны – просто их перечисление получается не таким эффектным.

Такие турниры – в основном территория активного миротворчества, и НХЛ уже давно накопила материала для сотворения новой истории. Сменилось поколение, лига стала больше, в каждом клубе есть звезды, и все получают заслуженное внимание по отдельности; сейчас очень не хватает такого кроссовера, где привычные герои разных франшиз смешаются и объединятся под национальными флагами, чтобы подарить миру несколько волшебных дней.

Я понимаю, что в ближайшие годы этого не произойдет, как бы сильно НХЛ ни хотела бы что-то такое провести, я понимаю, что колонка тут ничем не поможет, но глядя на то, как в НХЛ бодаются братья Ткачак, как Михеев и Кузьменко отжигают в звене с Петтерссоном и как Гранлунд (да-да, Гранлунд) укладывает Овечкина…

Я не перестану представлять, каким удовольствием был бы такой турнир.

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Бой «Флориды» и «Оттавы» напомнил, что такое старая добрая НХЛ

Кучеров – лучший в лиге, но «Тампа» не выглядит идеально, как пару лет назад. Финиш близко?

Фото: РИА Новости/Брюс Беннетт/Getty Images

66 комментариев

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Ярик01
Ответ Артём Кочешев
У НХЛ для российского зрителя нет главного: возможности ассоциировать себя с какой то командой. Широкому кругу зрителей без разницы победят "пингвины", "акулы" или "утки". Болеть за "Флориду" и жить в Сызрани странно. А учитывая что игры проходят по ночам, смотрит матчи НХЛ в России очень ограниченное число людей. Сравнивать с потенциальным интересом к турниру сборных ну просто смешно.
Болеть за Реал, Барселону, Челси и т.д. и жить в Сызрани тоже странно?
Да тут 2/3 сайта такие в футбольном разделе.
+24
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+21
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akrets
Вроде сегодня у ненавистников Петухова мало поводов, но, я думаю, они справятся. Они всегда справляются
+25
-4
+21
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Ddd Erf
по лучшим скучаю. по сборным тоже.
+10
0
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Николай Ульянов
А я не ностальгирую. Доминирование Канады настолько очевидно, что смотреть на избиение европейцев особого интереса нет.
+17
-7
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цэсемьэр
Ответ xoms
Второй пост уже плюсую за сегодня Никиты Петухова, или со мной что то произошло, или наконец-то без желчи и по делу начал писать этот господин.
Никита сильно добавил,
его канал на ютюбе - это вообще лучшая аналитика по НХЛ в ру-сегменте на мой взгляд.
+10
-2
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DevilsFan
Ответ Николай Ульянов
А я не ностальгирую. Доминирование Канады настолько очевидно, что смотреть на избиение европейцев особого интереса нет.
Американцы по уровню почти сравнялись с Канадой. У них в первый раз на моей памяти несколько супер звёзд - Мэтьюс, Хьюзы, Ткачак (немного с натяжкой). А вратари даже получше в среднем будут. Поэтому было бы интересно увидеть равную игру хотя бы между североамериканцами.
+8
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цэсемьэр
Ответ Николай Ульянов
А я не ностальгирую. Доминирование Канады настолько очевидно, что смотреть на избиение европейцев особого интереса нет.
очевидно или нет, но на коротком отрезке всякое может случиться👌🏽
+9
-2
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Кирилл Дронов
много имоций,но ключевая фраза верна: лучшие против лучших и не важен результат той или иной сборной, важен Хоккей (без политики)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Артём Кочешев
Скажем так: это чуть более объяснимо. человек может на Урале или в Сибири включить игру и вечерком поболеть за эти команды. Вставать в 4 утра чтобы смотреть хоккей удовольствие для гораздо меньшего количества людей.
На Урале и в Сибири удобный смотреть НХЛ чем футбол
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xoms
Второй пост уже плюсую за сегодня Никиты Петухова, или со мной что то произошло, или наконец-то без желчи и по делу начал писать этот господин.
+7
-4
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Сергей Орлов
У Канады с США на таком турнире просто не было бы соперников, при всём уважении к остальным сборным.
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Ярик01
Ответ modesto
Странно равнять второсортный по мировым меркам российский футбол (который тут умер, как известно) и хоккей. Когда столько топовых российских игроков, у клубов НХЛ вообще никакого ореола нет, какой есть у Реалов/Барселон в футболе. Кучеров дежурные сотки выбивает, Овечкин и рекорд Грецки и т.д., тогда как в Реал попасть какому-нибудь бревну из РПЛ - событие уровня полёта Гагарина. В футболе/баскетболе вообще нет ничего странного в болении за Челси/клуб НБА.
И? Пропасть между НХЛ и КХЛ нехреновая, что странного в увлечении соревнованием высшего уровня, и конкретными клубами, а не просто Овечкиным или Пушкиным.
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Denis_VD
Ответ в дамках
Так себе. Во-первых невыразительная (мягко говоря) игра Красной Машины. Во-вторых формат, где, я извиняюсь какая то там сборная северной Америки, Европы. В 2016 в общем турнир был откровенно убогим. Турин, Ванкувер, Сочи, было на чё посмотреть. Недавно нарвался на Ютубе на нарезку Кубка Мира ’96. Советую посмотреть, какое там было рубилово. Вот это Кубок. Так что, ОИ -да, было бы неплохо глянуть. Кубок мира заточенный бабло срубить, не очень.
Не очень понял, почему заминусовали, но последний кубок мира действительно таким себе был.
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Denis_VD
Ответ Сергей Орлов
У Канады с США на таком турнире просто не было бы соперников, при всём уважении к остальным сборным.
Чем шведы и финны не соперники?
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Николай Ульянов
Ответ цэсемьэр
очевидно или нет, но на коротком отрезке всякое может случиться👌🏽
Не может. Тем более, что разница между тренерскими кадрами, их и нашими, просто запредельная. В десять раз больше чем между игроками.
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Максим Столбов
Я не очень понимаю, а чем постоянные матчи России с Беларусью и Казахстаном чем не угодили? Играем с лучшими странами постсоветского пространства
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Контрольный выстрел
Тут с Петуховым согласен. Игры сборных в топовых составах самый сок!!! Тоже скучаю (
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Maxim Novicov
Ответ DevilsFan
Про вратарей я же написал: в среднем. Вратарей на турнир нужно только два.. По показателям лучший сейчас канадец Хилл, а Тальбот третий. По остальным линиям у Канады оборона всё же посильнее будет. Нападение примерно равное если считать по звёздам, но у канадцев скамейка глубже. У амеров несколько временных звёзд типа Ларкина, Терри или ДеБриканта. К середине сезона, думаю, их показатели ухудшатся. У Канады через год-два следующее поколение должно выстрелить - Бедард, МакТавиш. Перфети, Байфилд, У. Джонсон.
если вратаря требуется всего два, то к чему глубина на остальных позициях? три тройки нападения наберётся с лихвой, ещё подумать придётся, кого из топовых игроков оставить за бортом. Ещё одна тройка для черновой работы тоже найдётся
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Сергей Орлов
У Канады с США на таком турнире просто не было бы соперников, при всём уважении к остальным сборным.
У США и в 16 году их не должно было быть, но почему-то они оказались и США закончили с 3 поражениями
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Николай Ульянов
Ответ Артём Кочешев
У НХЛ для российского зрителя нет главного: возможности ассоциировать себя с какой то командой. Широкому кругу зрителей без разницы победят "пингвины", "акулы" или "утки". Болеть за "Флориду" и жить в Сызрани странно. А учитывая что игры проходят по ночам, смотрит матчи НХЛ в России очень ограниченное число людей. Сравнивать с потенциальным интересом к турниру сборных ну просто смешно.
А вы думаете кхл в России много людей смотрят?)) Матчи сборных смотрят все подряд, потому что "ра-сси-я!!, ра-сси-я!")) Среди них любителей хоккея 2%. У хоккея вообще нет большой аудитории.
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DevilsFan
Ответ Василий Потемкин
1.То,что у канадцев будет убийственное большинство-сомнения нет.Но Бушар там точно играть не будет.Не факт,что он вообще в сборную попадет,когда есть Макар,Пьетранжело и Теодор.Я-болельщик Эдмонтона и смотрю все его игры.Бушар пока сыроват-есть ляпы,до сих пор, при контроле синей линии. 2.Айкела,по моему скромному мнению,очень недооценивают.Он настоящая звезда.Вы забыли упомянуть братьев Ткачаков(Мэтт-уж точно звезда),Крайдер,Робертсон,Гюнцель,Томпсон,Келлер-глубина у них есть. 3.Я рассматривал только нападение(форвардов),хотя и у американцев есть Куинн Хьюз.Канадцы-фавориты однозначно,но американцы давно такой мощный состав,прежде всего в нападении,не имели...
Да, забыл Мэтью Ткачака. Брэйди, не уверен, что попадёт в основной состав.
Бушар, согласен - как защитник не фонтан. Но у него щелчок, как ни у кого другого. Если возьмут в сборную, может быть в первой пятёрке большинства вместе с Макаром. Не забывайте, что он сыгран с МакДэвидом в большинстве.
Насчёт американского нападения я и не спорю. Я же сам сказал, что амеры никогда ещё не были так сильны - спасибо USA Hockey National Team Development Program. У меня сын играл (у Старикова тренировался:), так что сам видел, сколько вкладывается в развитие хоккея.
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LaffyTaffy
Ответ Максим Столбов
Я не очень понимаю, а чем постоянные матчи России с Беларусью и Казахстаном чем не угодили? Играем с лучшими странами постсоветского пространства
Самое грустное и смешное, что большинство хоккейных кузьмичей болельщиков из регионов даже не знают, кто такие Макдэвиды, Макары и тд)
Им этого Кубок Мира даром не нужен, они лучше посмотрят матч Амур - Магнитка
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Direct free kick
Ответ в дамках
Так себе. Во-первых невыразительная (мягко говоря) игра Красной Машины. Во-вторых формат, где, я извиняюсь какая то там сборная северной Америки, Европы. В 2016 в общем турнир был откровенно убогим. Турин, Ванкувер, Сочи, было на чё посмотреть. Недавно нарвался на Ютубе на нарезку Кубка Мира ’96. Советую посмотреть, какое там было рубилово. Вот это Кубок. Так что, ОИ -да, было бы неплохо глянуть. Кубок мира заточенный бабло срубить, не очень.
КМ 1996 шик и блеск
КМ 2004 мрак
КМ 2016 чуть меньший мрак
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3Стибасло1
Ответ xoms
Второй пост уже плюсую за сегодня Никиты Петухова, или со мной что то произошло, или наконец-то без желчи и по делу начал писать этот господин.
это с Вами что-то произошло
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Как дела на заводе
Как два минуса поставить?
+7
-6
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goshforever
Понял, что это Петухов по заголовку
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цэсемьэр
Ответ Николай Ульянов
Не может. Тем более, что разница между тренерскими кадрами, их и нашими, просто запредельная. В десять раз больше чем между игроками.
я видел как Ральф Крюгер доходил до финала в прошлый раз с командой ни по игрокам, ни по тренерским кадрам не имеющей выдающегося потенциала.
однако были обыграны США, Чехия и Швеция, а с Канадой сыграли 1-3 и 1-2 что в общем-то не без шансов.
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Артём Кочешев
У НХЛ для российского зрителя нет главного: возможности ассоциировать себя с какой то командой. Широкому кругу зрителей без разницы победят "пингвины", "акулы" или "утки". Болеть за "Флориду" и жить в Сызрани странно. А учитывая что игры проходят по ночам, смотрит матчи НХЛ в России очень ограниченное число людей. Сравнивать с потенциальным интересом к турниру сборных ну просто смешно.
+10
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Егор Арефьев
Ответ Manchot
В идеале турнир сборных надо было бы проводить в Северной Америке и под эгидой НХЛ, но при этом не ограничивая состав участников игроками этой лиги и давая возможность федерациям сборным самим независимо формировать составы. Играть надо в январе-феврале, в разгар регулярки, когда все игроки в хорошей форме. Начинать турнир сразу с игр на выбывание (четветьфиналы) до двух побед. Состав восьмерки определять на основании предыдущего чемпионатама мира (это позволит закольцевать два главных турнира сборных и сделать их взаимнопризнаваемыми). Динамичный турнир, где каждый матч имеет огромное значение, привлечет огромное внимание и займет не более полутора недель, так что прерывать регулярку придется не сильно на больший срок, чем на это сейча делается для бессмысленного "матча всех звезд". НХЛ заработает дополнительные деньги, которые лиге так нужны для покрытия всяких эскроу и предотвращения забастовок и локаутов. Болельщики наконец-то увидят достойный турнир сборных. Все в плюсе и все довольны. Почему это до сих пор не сделано, не понятно...
В идеале, такой идеальный турнир сборных среди лучших должна проводить не НХЛ, а другая организация, для которой такой турнир будет важен так же, как для ФИФА мундиаль, и которая будет реально бороться за участие всех сильнейших игроков из НХЛ. МОК на хоккей и НХЛ по барабану, а ИИХФ слабая организация, которая не заинтересована (почему то) в соревновании сильнейших, причем не каждый год, а раз в 2-4 (лучше 4). НХЛ не может проводить турниры сборных, потому что они ставят во главу угла собственный внутренний клубный чемпионат, а турнир сборных проводят когда захотят и как захотят, хаотично (последние КМ: 1996, 2004, 2016, когда следующий - ?).

Второе, как вы собрались проводить три серии подряд, хоть и до двух побед, за полторы недели? Это очень короткий срок. В идеале, групповой этап 2 по 4, потом перекрёстный полуфинал и финал в один матч, чтобы он был мегарейтинговым и было больше шансов на сенсацию андердога (согласитесь, на прошлом КМ Европа не имела никаких шансов против Канады в трёх матчах, а в одном более чем), что сделало бы кассу. Это не Кубок Стэнли, тут в один матч надо. Весь этот турнир реально за полторы недели провести.

Состав участников такого турнира определять на основании совокупного рейтинга за последние 4 чемпионата мира, чтобы случайные сборные, которые один раз выстрелили, не проходили.
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DevilsFan
Ответ Василий Потемкин
Думаю канадцы будут в большинстве играть в 4 нападающих и Макар,поэтому не вижу Бушара пока даже в сборной.Бушар в большинстве Эдмонтона стал играть только в конце прошлого сезона(играл постоянно Бэрри у которого не менее убийственный щелчок был,но его обменяли),поэтому сыгранность с Макдэвидом тут мало значения имеет.С Макдэвидом любой сыграется,просто вряд ли канадцы сделают ставку на щелчок Бушара,когда можно кружить карусель при наличии Макдэвида,Маккинона,Кросби,Пойнта/Марнера и Макара(а щелкнуть убийственно и тот же Макар может). Вот это,кстати,интересный момент-вы правы,что у канадцев на подходе еще много молодых талантливых игроков,но и у USA,благодаря этой программе,очень много талантливых молодых игроков.Да,здорово посмотреть было бы эти матчи...
Я помню, что Бэрри меняли как раз на Бушара в большинстве именно из-за щелчка последнего. Макар больше бросает кистевым сквозь толпу перед воротами.
А Джек Хьюз - да. Суперзвезда. Катание, не хуже МакДэвида. Немного мощи не хватает. На мой необъективный взгляд - второй в лиге. Очень надеюсь, что увидим их всех ещё то того, как Кросби закончит играть
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Василий Потемкин
Ответ DevilsFan
Да, забыл Мэтью Ткачака. Брэйди, не уверен, что попадёт в основной состав. Бушар, согласен - как защитник не фонтан. Но у него щелчок, как ни у кого другого. Если возьмут в сборную, может быть в первой пятёрке большинства вместе с Макаром. Не забывайте, что он сыгран с МакДэвидом в большинстве. Насчёт американского нападения я и не спорю. Я же сам сказал, что амеры никогда ещё не были так сильны - спасибо USA Hockey National Team Development Program. У меня сын играл (у Старикова тренировался:), так что сам видел, сколько вкладывается в развитие хоккея.
Думаю канадцы будут в большинстве играть в 4 нападающих и Макар,поэтому не вижу Бушара пока даже в сборной.Бушар в большинстве Эдмонтона стал играть только в конце прошлого сезона(играл постоянно Бэрри у которого не менее убийственный щелчок был,но его обменяли),поэтому сыгранность с Макдэвидом тут мало значения имеет.С Макдэвидом любой сыграется,просто вряд ли канадцы сделают ставку на щелчок Бушара,когда можно кружить карусель при наличии Макдэвида,Маккинона,Кросби,Пойнта/Марнера и Макара(а щелкнуть убийственно и тот же Макар может). Вот это,кстати,интересный момент-вы правы,что у канадцев на подходе еще много молодых талантливых игроков,но и у USA,благодаря этой программе,очень много талантливых молодых игроков.Да,здорово посмотреть было бы эти матчи...
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JorgeValdano
Ответ DevilsFan
Ну, возможно, Вы правы. Я к Канаде не объективен, всегда болел за них. Исключение - братья Хьюзы. У меня к ним сантименты. Но мне всё-таки кажется, что канадцы немного сильнее Штатов. Оборона, по-моему, лучше, без вопросов. В нападении МакДэвид сойдёт за двоих :). А остальных по позициям и тройкам если разбить, то получатся равные составы чисто по именам и статистике. Вратари, мы уже согласились, равные. Но вообще, амеры сделали колоссальный шаг вперёд после создания USA Hockey National Team Development Program. Им бы сыграть между собой три игры в финале кубка. Станет ясно тогда.
как, например, в 1996-м... штаты тогда разложили Канаду
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SupoStats
Ответ Николай Ульянов
А я не ностальгирую. Доминирование Канады настолько очевидно, что смотреть на избиение европейцев особого интереса нет.
Пф
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Василий Потемкин
Ответ DevilsFan
Допустим, МакДэвид > Хьюз МакКиннон = Мэтьюз По-моему, Поинт, Марнер, Кросби, Стамкос, Райнхарт в сумме лучше Айкела, Миллера, Ларкина, Боесера, Коннора. А ещё есть Шайфли, Марчесо, Стоун. Это так, не разбирая позиций. На самом деле, думаю, первая тройка с МакДэвидом будет создавать разницу. И защита, конечно. Большинство с Макаром и Бушардом будет убийственно.
1.То,что у канадцев будет убийственное большинство-сомнения нет.Но Бушар там точно играть не будет.Не факт,что он вообще в сборную попадет,когда есть Макар,Пьетранжело и Теодор.Я-болельщик Эдмонтона и смотрю все его игры.Бушар пока сыроват-есть ляпы,до сих пор, при контроле синей линии.
2.Айкела,по моему скромному мнению,очень недооценивают.Он настоящая звезда.Вы забыли упомянуть братьев Ткачаков(Мэтт-уж точно звезда),Крайдер,Робертсон,Гюнцель,Томпсон,Келлер-глубина у них есть.
3.Я рассматривал только нападение(форвардов),хотя и у американцев есть Куинн Хьюз.Канадцы-фавориты однозначно,но американцы давно такой мощный состав,прежде всего в нападении,не имели...
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DevilsFan
Ответ Василий Потемкин
Что-то у меня есть сомнения,что нападение канадцев лучше американского.Да,у канадцев есть Макдэвид и Маккиннон,но вот по поводу глубины можно поспорить-она и у американцев будь здоров.Тот же Ларкин,про которого вы написали-вообще,по идее, не должен в состав попадать.Есть 4 центра лучше-Мэттьюс,Айкел,Хьюз и Т.Дж.Миллер...
Допустим,

МакДэвид > Хьюз
МакКиннон = Мэтьюз

По-моему, Поинт, Марнер, Кросби, Стамкос, Райнхарт в сумме лучше Айкела, Миллера, Ларкина, Боесера, Коннора. А ещё есть Шайфли, Марчесо, Стоун.
Это так, не разбирая позиций.

На самом деле, думаю, первая тройка с МакДэвидом будет создавать разницу. И защита, конечно. Большинство с Макаром и Бушардом будет убийственно.
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Василий Потемкин
Ответ DevilsFan
Ну, возможно, Вы правы. Я к Канаде не объективен, всегда болел за них. Исключение - братья Хьюзы. У меня к ним сантименты. Но мне всё-таки кажется, что канадцы немного сильнее Штатов. Оборона, по-моему, лучше, без вопросов. В нападении МакДэвид сойдёт за двоих :). А остальных по позициям и тройкам если разбить, то получатся равные составы чисто по именам и статистике. Вратари, мы уже согласились, равные. Но вообще, амеры сделали колоссальный шаг вперёд после создания USA Hockey National Team Development Program. Им бы сыграть между собой три игры в финале кубка. Станет ясно тогда.
Что-то у меня есть сомнения,что нападение канадцев лучше американского.Да,у канадцев есть Макдэвид и Маккиннон,но вот по поводу глубины можно поспорить-она и у американцев будь здоров.Тот же Ларкин,про которого вы написали-вообще,по идее, не должен в состав попадать.Есть 4 центра лучше-Мэттьюс,Айкел,Хьюз и Т.Дж.Миллер...
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DevilsFan
Ответ Maxim Novicov
если вратаря требуется всего два, то к чему глубина на остальных позициях? три тройки нападения наберётся с лихвой, ещё подумать придётся, кого из топовых игроков оставить за бортом. Ещё одна тройка для черновой работы тоже найдётся
Ну, возможно, Вы правы. Я к Канаде не объективен, всегда болел за них. Исключение - братья Хьюзы. У меня к ним сантименты. Но мне всё-таки кажется, что канадцы немного сильнее Штатов. Оборона, по-моему, лучше, без вопросов.
В нападении МакДэвид сойдёт за двоих :). А остальных по позициям и тройкам если разбить, то получатся равные составы чисто по именам и статистике. Вратари, мы уже согласились, равные.
Но вообще, амеры сделали колоссальный шаг вперёд после создания USA Hockey National Team Development Program.
Им бы сыграть между собой три игры в финале кубка. Станет ясно тогда.
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DevilsFan
Ответ dzenga 1
Сравнялись !? Да уже опередили ! Достаточно посмотреть лидеров по разным показателям в НХЛ прямо сейчас! Про вратарей вообще молчу! Хеллибак/Демко/Эттинджер/Гибсон и плюс перспективный Свэймэн! Что может противопоставить Канада!?
Про вратарей я же написал: в среднем. Вратарей на турнир нужно только два.. По показателям лучший сейчас канадец Хилл, а Тальбот третий.
По остальным линиям у Канады оборона всё же посильнее будет. Нападение примерно равное если считать по звёздам, но у канадцев скамейка глубже. У амеров несколько временных звёзд типа Ларкина, Терри или ДеБриканта. К середине сезона, думаю, их показатели ухудшатся.
У Канады через год-два следующее поколение должно выстрелить - Бедард, МакТавиш. Перфети, Байфилд, У. Джонсон.
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Сергей Кот
Ответ akrets
Вроде сегодня у ненавистников Петухова мало поводов, но, я думаю, они справятся. Они всегда справляются
хорошая статья. все по делу.
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dzenga 1
Ответ DevilsFan
Американцы по уровню почти сравнялись с Канадой. У них в первый раз на моей памяти несколько супер звёзд - Мэтьюс, Хьюзы, Ткачак (немного с натяжкой). А вратари даже получше в среднем будут. Поэтому было бы интересно увидеть равную игру хотя бы между североамериканцами.
Сравнялись !? Да уже опередили ! Достаточно посмотреть лидеров по разным показателям в НХЛ прямо сейчас! Про вратарей вообще молчу! Хеллибак/Демко/Эттинджер/Гибсон и плюс перспективный Свэймэн! Что может противопоставить Канада!?
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Дмитрий Прокуда
я смотрю за нашими,болею за Тампу
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Дмитрий Прокуда
Петухов нормальный парень,правда романтики много,но это нормально
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Дмитрий Прокуда
тут дело в другом, если Ларик возьмется
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AERN
Ответ Писатель Григорий Ельцов
Как это прааативно - ругать американцев и НХЛ. Они же защищают права геев и лесбиянок, поэтому не могут в чём-то ошибаться.
Как это пративно читать твой коммент. Я разве ругаю? Они же только провоцировать умеют и радужными размахивать. Самое главное они гордятся Овечкиным.
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xoms
Ответ цэсемьэр
Никита сильно добавил, его канал на ютюбе - это вообще лучшая аналитика по НХЛ в ру-сегменте на мой взгляд.
Незнал, нужно будет посмотреть!
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modesto
Ответ Ярик01
И? Пропасть между НХЛ и КХЛ нехреновая, что странного в увлечении соревнованием высшего уровня, и конкретными клубами, а не просто Овечкиным или Пушкиным.
Вот как раз для хоккея более редко и странно, если житель Казани, Уфы, Челябы, Ярика, Новосиба, Омска в первую очередь (или даже единственную) будет увлекаться конкретной Аризоной или Ванкувером, но менее странно, если футбольным Миланом.
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modesto
Ответ Ярик01
Болеть за Реал, Барселону, Челси и т.д. и жить в Сызрани тоже странно? Да тут 2/3 сайта такие в футбольном разделе.
Странно равнять второсортный по мировым меркам российский футбол (который тут умер, как известно) и хоккей. Когда столько топовых российских игроков, у клубов НХЛ вообще никакого ореола нет, какой есть у Реалов/Барселон в футболе. Кучеров дежурные сотки выбивает, Овечкин и рекорд Грецки и т.д., тогда как в Реал попасть какому-нибудь бревну из РПЛ - событие уровня полёта Гагарина. В футболе/баскетболе вообще нет ничего странного в болении за Челси/клуб НБА.
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Maxim Novicov
Ответ Direct free kick
КМ 1996 шик и блеск КМ 2004 мрак КМ 2016 чуть меньший мрак
а что за мрак был в 2004 помимо попытки укомплектовать состав сборной России и её выступления там? да, закончили уже Гретцки, Буре, Халл и другие игроки со статусом легенд, но в остальном турнир как турнир
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JorgeValdano
Ответ в дамках
Так себе. Во-первых невыразительная (мягко говоря) игра Красной Машины. Во-вторых формат, где, я извиняюсь какая то там сборная северной Америки, Европы. В 2016 в общем турнир был откровенно убогим. Турин, Ванкувер, Сочи, было на чё посмотреть. Недавно нарвался на Ютубе на нарезку Кубка Мира ’96. Советую посмотреть, какое там было рубилово. Вот это Кубок. Так что, ОИ -да, было бы неплохо глянуть. Кубок мира заточенный бабло срубить, не очень.
да, про тот кубок 96-м помню... финал крутой был. Правда лучше, чем в 1987-м, нет, но все же... Самая сильная сборная США была, пожалуй.
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Артём Кочешев
Ответ Ярик01
Болеть за Реал, Барселону, Челси и т.д. и жить в Сызрани тоже странно? Да тут 2/3 сайта такие в футбольном разделе.
Скажем так: это чуть более объяснимо. человек может на Урале или в Сибири включить игру и вечерком поболеть за эти команды. Вставать в 4 утра чтобы смотреть хоккей удовольствие для гораздо меньшего количества людей.
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