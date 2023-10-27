овечкин и седины
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Бой «Флориды» и «Оттавы» напомнил, что такое старая добрая НХЛ

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Оттава Оттава
Брэди Ткачак Брэди Ткачак
Мэттью Ткачак Мэттью Ткачак
Флорида Флорида
Сэм Беннетт Сэм Беннетт
Хоккей Хоккей

Бонус: момент, когда судьи удалили всех.

В ночь на 28 ноября Мэттью Ткачак приехал поиграть в хоккей к своему брату Брэди в рамках регулярки НХЛ, и оба любезно позвали партнеров по «Флориде» и «Оттаве». Те, разумеется, не отказались – и из этого получился матч, который в Северной Америке называют «old-time classic».

То есть вышла такая аутентичная энхаэловская битва с лавиной мелких стычек, которая к концу игры переросла во что-то похожее на массовую драку.

Разбег начался ближе к середине второго периода: Райнхарт забросил вторую, но «Оттава» взяла, как казалось, железный челендж – на повторе очевидно, что Беннетт забрался в офсайд.

Но судьи гол не отменили – и вот почему: если вглядеться в повтор повнимательнее, видно, что Сэм тронул шайбу в зоне «Оттавы» уже после того, как Мэттью Ткачук выехал за синюю линию.

Гол чистый – и «Оттава» получает еще две минуты. Трибуны недовольно гудят.

За эти две минуты тот же Беннетт забрасывает третью – 3:0. Вместо «-1» «сенаторы» за пару минут получают «-3», и игра постепенно выходит из-под контроля.

«Сенаторс» начинают жестить против «пантер», Мэттью Ткачук раз за разом атакует вратаря Корписало – после очередной атаки начинается толкотня.

В третьем периоде Мэттью въезжает в Хэмоника, и на него срывается Зак Макьюэн – драка, кровь, игрока «Оттавы» удаляют до конца игры.

Потом включается Брэди: он выходит один-на-один с Бобровским, промахивается, задевает вратаря ногой, на это реагирует Дима Куликов – и начинается большая стычка, в которой участвуют все. Вот ее полная версия.

В итоге судья удаляет Ткачака и выдает дисциплинарные 10 минут всем игрокам, находившимся на льду. После этого Пол Морис забавно считает, сколько хоккеистов у него осталось на последние 7 минут хоккея.

В итоге «Флорида» победила 5:0, протокол зафиксировал 167 минут штрафа, а бабушка Мэттью и Брэди немного расстроилась.

И теперь мы все с нетерпением ждем вторую серию – она выходит в ночь на 21 февраля.

Регулярный чемпионат

Оттава – Флорида 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Райнхарт (Барков, Ткачак)
0:2 – 25 Райнхарт (Барков, Беннетт)
0:3 – 27 Беннетт (Монтур, Барков)
0:4 – 51 Верхэге (Куликов)
0:5 – 56 Луостаринен ()
Вратари: Корписало 33/38 – Бобровский 20/20.

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10 комментариев

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Dimash Balatayev
Бабуля)
+26
0
+26
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Hola Hola
Такая НХЛ мне нравилась больше, чем нынешняя рафинированная.
+16
-3
+13
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Dimetrio81
Бабушка расстроилась от мысли : Дааа, от этих драчунов правнуков не дождешься
+13
-1
+12
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Dimash Balatayev
Бабуля)
драчуны окаянные!)))
+8
0
+8
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Pink Floyd1276
Как в знаменитом мультфильме (Шайбу Шайбу или Матч-реванш) - удалили всех, остались только вратари.😁
+8
-1
+7
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Project2000
пометил у себя в календаре 21 февраля)) буду с нетерпением ждать
+5
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+5
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curdboy
а чё, где про драку Метью и Сандерсона? на неё хотя бы видео есть))
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Кавабунга Шреддоголовый
Бабуля такая думает: "ну и зачем я пришла на такое? можно было и дома посидеть, а не драки смотреть"
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Павел Зарубин
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Да не даст им никто устроить ответку. Максимум одна драка будет
Если дадут, с тебя пиво:)
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