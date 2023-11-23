Кучеров – лучший в лиге, но «Тампа» не выглядит идеально, как пару лет назад. Финиш близко?

Петухов о любимой команде.

В ночь на 21 ноября «Тампа» забодала очень сильных «Брюинс» – помог пас Кучерова за 6 секунд до конца и плохая смена «Бостона» в овертайме – и выбралась на третье место в дивизионе.

Но.

«Лайтнинг» сыграли на 1-2-3 матча больше, чем кто угодно из их прямых конкурентов, а запаса в очках нет: тот же «Торонто» «молнии» обходят на одно очко, а у «Лифс» еще три игры в запасе.

Год назад старт тоже не был выдающимся – после 20 игр у команды было на 1 очко больше. Но сейчас все чуть иначе – и интенсивным красным мигает куча важных индикаторов.

По пропущенным голам – об этом говорят больше всего – «Тампа» входит в худшую четверку НХЛ. На утро 23 ноября у «молний» 72 пропущенных – как у «Коламбуса» и «Эдмонтона» (у которого, как мы знаем, все было очень плохо).

Последние несколько лет Кучеров, Хедман, Стэмкос и компания проходят регулярку на автоматическом режиме, не заморачиваясь и особо не потея. Но вписываются ли текущие показатели в этот режим или в них есть что-то необычно плохое?

Что важнее – гениальные пасы Кучерова или то, что «Тампа» пропускает наравне с последней командой Востока?

Команда обновила топ-6 – и он в огне

Начну с хороших новостей. Лето-2023 – время, когда окончательно оформился новый состав первых двух звеньев «Лайтнинг». Палат ушел год назад, Киллорн как раз этим летом – и вместо них в группу лидеров влились Хэйгл и Пол, подписанные надолго и всерьез (до 2032 и 2029 годов соответственно).

Хэйгл почти буквально заменил в составе Палата – скорость, настырность и понимание пасовой игры «Тампы» он показывает практически те же, если не лучше. И это во-первых.

А во-вторых – неожиданно здорово вписался в первое звено к Пойнту с Кучеровым.

Основательный Ник Пол в принципе может сыграть и третьим центром, но его цепкость очень нужна в звене Сирелли: там еще играет Стэмкос, и дела с осознанным контролем шайбы через пас у этого звена шли не очень здорово – именно поэтому нужны длинная клюшка, цепкие длинные руки и длинные ноги Пола. Чтобы выковыривать шайбу и двигать дальше на парнтнера, один из которых – в топ-3 лучших бросающих лиги.

В этой части у «Тампы» все довольно прилично – и можно даже сказать, что все как обычно здорово. Новое ядро «молний» не выглядит слабее, чем чье-нибудь еще, и если у фанатов могут быть надежды на плей-офф, то связаны они должны быть именно с этим ядром.

Особенно с учетом формы, которую на старте сезона выкатил лидер команды.

Кучеров по-прежнему лучший нападающий НХЛ

Достижения Кучерова настолько конкретны, что рассказывать о них дополнительно вряд ли есть смысл – вы постоянно наталкиваетесь на них в новостях.

Если коротко то да: Никита с самого начала сезона – тот самый Никита, который пару лет до этого становился лучшим бомбардиром плей-офф, который разрывал спецбригады соперника и творил не очень объяснимую красоту.

Все это и сейчас на месте: с Кучеровым большинство «Тампы» остается одним из самых грозных в лиге (по стате – второе место после «Дэвилс»), он сам не только отдает, но и забивает, и уверенно держится в топе бомбардиров НХЛ, постоянно имея в виду возможность в какой-то момент его возглавить.

И вот тут – переходим к проблемам.

«Тампа» много пропускает не только из-за того, что нет Василевского

Четвертое с конца место по пропущенным шайбам – не новость ни для кого, кто видел хотя бы три матча «Тампы» в этом сезоне.

Это неприятное чувство перестало шокировать в плей-офф-2022, в первом раунде 2023-го просто стало обыденным, а сейчас уже как-то раздражает: «молнии» очень легко пропускают.

Но это не все: «молнии» пропускают очень легко, очень много и в самые неподходящие моменты.

Игра с «Бостоном» – идеальный пример: в очень важном матче заслуженное преимущество в одну шайбу «Тампа» упустила за какие-то минуты третьего периода. И снова была вынуждена снимать вратаря, выпускать шестого и ждать вдохновенного эпизода от Кучерова.

В этот раз прошло, но в целом сценарий, при котором «Лайтнинг» постоянно упускают преимущество в 1-2-3 (было всякое) гола, не выглядит выигрышным. И в плей-офф-2023 против «Торонто» проблема была именно в этом.

В связи с таким числом пропущенных, понятно, много говорят про отсутствие Василевского – и о том, что его возвращение решит часть проблем.

Кажется, этого очень ждет и Джон Купер, который про шансы Андрея вернуться до конца ноября сказал: «Очень хорошие».

Но по моим наблюдениям – и по опыту прошлого сезона – этого может быть недостаточно.

Хоккей, который сопернику предлагает нынешний состав «Тампы», стал разряженнее ближе к концу круга смен; «Лайтнинг» меньше владеют инициативой, хуже контролируют пространство площадки и особенно – свою зону.

Источника этих проблем – два: игра боттом-6 и первых пар в защите.

Очертания нижних звеньев уже есть, но работы еще много

Тут тренеры, скауты и менеджеры «Тампы» трудятся больше всего: нижние тройки состава пришлось зачистить и заменить полностью.

Ну, вы помните: вместо тройки Гурде и Тайлера Джонсона Брисбуа нанял опытных бойцов Перри и Бельмара – и один сезон эта конструкция выдержала, а второй – уже нет. Перри, Бельмара, Маруна и Колтона отпустили дозарабатывать те деньги, которые они недополучили в Тампе, а на их место набрали крепких парней помоложе.

Пока сложно сказать, какая из версий боттом-6 жизнеспособнее остальных, но видны какие-то отправные точки.

Первая – Мики Эйссимонт показывает себя очень деловым рабочим краем.

Вторая – Таннер Жанно показывает, что привез во Флориду не только кулаки и надменную улыбку после драк (и активное желание эти самые драки создавать), но и какой-то конструктив.

Кроме них в миксе опытные Мотт (симпатично отыграл с «Бостоном»), Гленденинг и Уотсон; со старта сезона в составе неожиданно здорово выглядел финн Мереля – но после серии крепких игр он подсдал и вернулся в фарм.

Какая-то надежда есть, но чтобы это все было по-чемпионски надежным, нужно, чтобы в жизни нижних троек произошли еще какие-то значимые события. Понятно, что Брисбуа найдет на дедлайне условного Коулмэна – но что еще? Макс Грошев ворвется из фарма? Мереля окажется тем самым элементом?

Варианты есть, но с ними надо работать. И работать надо для того, чтобы вернуть ту надежность, с которой «Тампа» контролировала шайбу и инициативу в важных играх, снижая нагрузку на защиту.

Что будет с защитой?

И нагрузку на защиту лучше бы снизить – потому что практика показывает, что Сергачев не может заменить во второй паре Макдону, а Де Хаан не может заменить в третьей паре Сергачева.

Миша – отличный защитник, который в целом справляется с вызовами времени, но он не такой железобетонный, каким в составе «Тампы» был Макдона. А Де Хаан – еще менее железобетонный (если вы понимаете о чем я).

У Брисбуа и Купера получилось вырастить двух защитников формата Яна Рууты – праворуких, готовых прилично выглядеть в паре с кем-нибудь типа Хедмана. Но что делать с левым краем? У Сергачева «-13» – это точно проблема, но что с этим делать?

«Тампа» остается полноценным контендером, несмотря на неполадки

Понятно, что важная точка для команды сейчас – возвращение Василевского. Лишние сэйвы нужны, с ними защита будет выглядеть иначе (Андрей всегда, даже с Макдоной, был важной частью защитной системы «Лайтнинг») – и уже тогда нужно будет смотреть на нужные апгрейды.

Главное же – для паники нет никакого пространства. «Тампа» по содержанию ровно та же великолепная команда, какой была последние пять лет. В смысле содержания она справляется с самыми топовыми соперниками – и если в итоге уступает, то только в тех нюансах, о которых я рассказал.

«Тампа» по-прежнему в деле, и ее успех зависит от работы с деталями – а с деталями «Лайтнинг» работают превосходно; так что смотрим дальше.

Фото: AP Photo/Chris O’Meara, Chris Young/The Canadian Press